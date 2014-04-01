Здравствуйте, пример более точный не могу показать, потому что нету. Представьте есть карта, а с боку в табличке список адресов. На карте через ymaps.Clusterer выводится геообъект setGeoObjectPoint если кликаю на него все прекрасно впринцепе. Задача, кликая по табличке с боку по конкретному адресу выводить балун с инфой этого адреса, т.е принцип тот же, как будто я кликнул по геообъекту. Пока что я это сделал через balloon = map.balloon.open при этом он каждый раз заново создается.

Можно ли как то вызвать из вне, нужный балун, а не создавать каждый раз новый? Да и вообще из за этого приходится создавать лишний массив и при клике искать в массиве нужный обьект, и потом создавать новый балун, учитывая что все необходимое уже есть на карте(