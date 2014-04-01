Добрый день. Начальство поставило задачу - сделать для нашего социального портала республики карту , такую же как эта http://maps.med.cap.ru/Home/MedicalAttention , но без выборки сверху - слева, и чтобы на каждом регионе были наши данные, не подскажете как это можно быстро сделать попроще и скорее..а то нам дали очень краткие сроки, а ява-скрипт у нас тут никто не знает, и овладеть быстро не сможет..
Здравствуйте, пример более точный не могу показать, потому что нету. Представьте есть карта, а с боку в табличке список адресов. На карте через ymaps.Clusterer выводится геообъект setGeoObjectPoint если кликаю на него все прекрасно впринцепе. Задача, кликая по табличке с боку по конкретному адресу выводить балун с инфой этого адреса, т.е принцип тот же, как будто я кликнул по геообъекту. Пока что я это сделал через balloon = map.balloon.open при этом он каждый раз заново создается.
Можно ли как то вызвать из вне, нужный балун, а не создавать каждый раз новый? Да и вообще из за этого приходится создавать лишний массив и при клике искать в массиве нужный обьект, и потом создавать новый балун, учитывая что все необходимое уже есть на карте(
function setGeoObjectPoint(value) {
return new ymaps.GeoObject({
geometry: {type: "Point", coordinates: value.coordinates},
properties: {
clusterCaption: value.name,
balloonContentBody: value.desc+'<br><img src="' + value.photo + '">',
body: '<img src="' + value.photo + '">',
date: value.time
}
}, {
balloonContentHeaderLayout: ymaps.templateLayoutFactory.
createClass('<div>$[prope
balloonContentBodyLayout: ymaps.templateLayoutFactory.
createClass('<div>$[prope
balloonContentFooterLayout: ymaps.templateLayoutFactory.
createClass('<i>$[properties.date]</i>')
});
}
Господа, подскажите начинающему. Как задать зум при прямом геокодировании?
Заданный объект на карте находится, все впорядке, метка ставится, но как изменить зум по умолчанию, чтобы приближало до дома хотя бы.
пример : http://jsfiddle.net/yL7SV/
метка найдена, но какой это дом - уже не разглядеть....
Здравствуйте, из за чего высота балуна может быть такой? Возможно ли это исправить?
Всем привет.
API подключается так http://api-maps.yandex.ru
Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону - Россия, Республика Крым, Ялта - маршрут прокладывается не правильно.
Статус Крыма на картах еще не поменялся ? :)
Почему то не срабатывает метод removeFromMap(myMap). Удаление меток с карты не происходит. Подскажите какую нибудь альтернативу этому методу.
Версия api 2.0. Карта добавляется вот таким образом http://jsfiddle.net/rvPrS/8/
В 73 строчке удаления не происходит. Изначально объекты на карту приходят в xml . Возможно причина в этом?
Здравствуйте, код работает ок. Однако стоит переместить карту из видимости кластера как балун перестает появляться, а было бы здорово чтобы при клике карта скролилась на нужный объект и открывался балун.
function init() {
// Создаем класте и добавляем элементы
GeoObjects[0] = statMap.setGeoObjectPoint({...});
clusterer = new ymaps.Clusterer({
clusterDisableClickZoom: false,
clusterBalloonHeight: 360
});
clusterer.add(GeoObjects);
map.geoObjects.add(clusterer);
// После клика ищем терущий эелемент и открываем его балун
var ID = 1;
var current = findObjectById(ID);
var geoObjectState = clusterer.getObjectState(current);
geoObjectState.cluster.state.set('activeObject', current);
geoObjectState.cluster.balloon.open();
}
// поиск нужного геообъекта
findObjectById = function(id) {
var i = 0, group;
while (group = GeoObjects[i++]) {
if (group.properties.get('ID') === id) {
return group;
}
}
return null;
}
// Создаем геообъект
function setGeoObjectPoint(value) {
return new ymaps.GeoObject({
geometry: {type: "Point", coordinates: value.coordinates},
properties: {
ID: value.ID,
clusterCaption: value.address,
balloonContentBody: value.details + '<div><img src="' + value.photo + '"></div>',
body: '<img src="' + value.photo + '">',
fullname: value.fullname,
date: value.time
}
}, {
balloonContentHeaderLayout: ymaps.templateLayoutFactory.
createClass('<div>$[prope
balloonContentBodyLayout: ymaps.templateLayoutFactory.
createClass('$[properties.ID] <div>$[properties.balloonContentBody]</div>'),
balloonContentFooterLayout: ymaps.templateLayoutFactory.
createClass('<i>$[properties.fullname]</i>'
+ '<i>$[properties.date]</i>')
});
}
подскажите пожалуйста, метки на карте могут ставиться только из джавыскрипт, из клиента?
со стороны сервера (на php) ставить метки на карту нельзя?
условно говоря вопрос некой безопасности...
Добрый день. Пользуемся картами для прокладки маршрутов по координатным точкам уже почти пол-года, но что-то сломалось с 27.03.14 при построении маршрута на карте. Стали появляться какие-то странные "рукава" в маршрутах. (см. приложенные рисунки) Там на карте расставлены нумерованные WayPoints, но появились отклонения, заезды и развороты в непонятных точках. При этом расчетное расстояние удваивается или утраивается от реального. Ниже привожу код функции построения маршрута (API 2.0). В параметры функции передается строка геокоординатами типа: [[50.033964096,36.1915079
Подскажите, где еще копать? Как починить маршрутизацию? Может появились еще какие-то опции при построении маршрута, которые не описаны в документации по API 2.0? Логист сходит с ума. :)
function calcRoute(options){
ymaps.route(options, {
mapStateAutoApply: true,
avoidTrafficJams: false
}).then(
function (router) {myMap.geoObjects.add(router);},
function (error) {alert("Возникла ошибка: " + error.message);});
}
Добрый день, комьюнити.
Прошло несколько лет, а 404-ые ошибки в тайлах http://vec01.maps.yandex.
Я уж не говорю про кол-во трафика, которое, возможно, за зря генерируется, но почему не отдавать нормальный 204 код для таких тайлов? Почему 404?
И опять к этому вопросу. Есть на данный момент "легальный" способ нанести направление движения на трек? Вопрос поднимался в прошлом году и в позапрошлом. Но примера так и нет для v2.x.
Необходимо реализовать
Карту яндекс+тороговые точки+Города Росии
При выборе города Саратов, карта перегружается и показываются магазины в этом городе
Например http://ostin.com/ru/ru/stores/ ,при выборе города Курган показываются 2 точки
В Я.Картах город разбит на несколько районов. Есть ли возможность узнать к какому району принадлежит конкретная улица?
Добрый день Уважаемые! Библиотеку yandexMapKit к проекту прикрутил и все замечательно работает! Но есть задача - найти длину маршрута от устройства до заданной точки (читать - "между двумя координатами"). Кто-нибудь сталкивался? Данный Kit позволяет найти расстояние по элипсоиде Земли (кратчайший), а нужно именно маршрут по автомобильным дорогам! В каком направлении хотя бы копать?
Заранее, спасибо!
Модули для CMS отлично подходят тем, кто хочет использовать API, но не умеет программировать, а функциональности конструктора карт уже недостаточно. С помощью модуля Zh YandexMap для CMS Joomla можно, например, создавать свои собственные карты. Это могут быть схемы помещений, карты вымышленных миров или исторические карты. Как сделать такую карту и разместить ее у себя на сайте подробно рассказано в специальном обучающем видео, которое было опубликованно в блоге «Занимательная веб-картография». Для тех, кто не знаком с принципом работы модуля можно посмотреть обучающее видео о модуле Zh YandexMap.
Напоминаем, что в разделе модули для CMS на сайте API есть модули и для других популярных CMS: 1С-Битрикс, Drupal, NetCat и других.Обращаем ваше внимание, что все перечисленные модули разработаны сторонними компаниями или людьми.
Скорее всего нам известны не все существующие модули. Если вы нашли плагин, которого нет в нашей базе, напишите о нем в клубе разработчиков или на нашей странице в Facebook. Мы ознакомимся с ним и, возможно, добавим в список.
Собственно сабж. Просто приведу пример:
Вот мой сайт: http://kpkinvest.ru/kontakty (кликните по "г. Волжский, пр-т. Ленина, д. 46", он самый первый)
А теперь где реально находится этот адресс: http://goo.gl/kiA53r
Если посмотрите по второй ссылке в нижний левый угол, то увидите область, где стоит метка с первой ссылки. Мне кажется это не нормально. Если нужен код, посмотрите исходный на первом сайте. Я уже не знаю куда думать...
Спасибо большое за помощь!
YMaps.Events.observe(map, map.Events.ZoomRangeChange, function (map, obj) {
alert("1")
});
Можно ли использовать ZoomRangeChange для отслеживания нажатия на линейку зума?
Сейчас сообщение выдается только при изменении типа карты. При нажатии + и - или выбора на линейке зума режима "город" сообщение не выдается.
Всем доброго времени суток!
Использую кастомные балуны и хочу чтобы при открытии балуна карта плавно центрировалась на координатах метки.
Помогите разобраться никак не пойму почему panTo не работает в событии balloonopen, юзаю вот так:
myMap.geoObjects.events.add([
'balloonopen'
], function (e) {
var geoObject = e.get('target');
myMap.panTo(geoObject.geometry.getCoordinates(), {
delay: 0,
callback: function () {
alert('oO');
}
});
});
Алерт срабатывает но карта не едет. =(
Добрый день!
Можно ли использовать "Мои карты" (НЕ конструктор карт) для размещения своей карты на сайте (не просто ссылка, а саму карту со своими метками и т. д.)?
Привет! Подскажите, как выполнить код после инициализации карты.
Написал вот такой код
var visibleObject = myobjects.searchInside(myMap);
if(visibleObject.getLength()==0) {
myMap.setZoom(6);
}
Он находит объекты в видимой области карты, и изменяет зум, если объектов нет. Он выполняется только после того как карта создана, например по клику.
Как сделать так, чтобы он сработывал сам после загрузки карты.