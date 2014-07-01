В процессе разработки портала по коттеджным поселкам столкнулся со следующей проблемой.
На карту показываю коттеджные поселки и кластеризую их.
Проблема появляется при масштабировании карты, например при раскрытии кластера.
Карта перестает нормально отображаться. Перестают загружаться тайтлы.
После нажатия на кластер выглядит следующим образом:
Восстановить работу карты удается только перезагрузкой страницы.
В связи с этим временно пришлось отключить возможность развернуть карту на весь экран.
Пощупать можно по адресу: https://3d-estate.ru/spb/settlement/map/
Как все-же отобразить на карте большое количество точек?