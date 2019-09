Карта доставки:

1) Подгрузить KML, Показать карту доставки зум 9, центр 30,32 : 59,82 показать кастомный маркер на точке (7) на него при клике кастомый балун с html кодом ($office я тебе его передам.)

1) алгоритм расчета доставки написал. Вызов поиска адреса доставки должен быть возможен из вне. При нахождении адреса доставки показать кастомный маркер местонахождения, передвинуть карту на центр маркета. зум 11

2) возможность менять тип транспортного средства селектом изменяюще стоимость доставки по зонам //это в принципе я тоже описал, но мой пример возможно надо будет разбить по другому, поиск адреса одной функцией, показ/обновление балуна с ценой другой функцией, чтобы при наличии адреса только цену менять, короче сам разберешься.

5) желательно ограничить поиск задаваемыми рамками, например только в Лен облости. Если трудно то забей

6) покажи мне еще как цвета зон менять, через визуальный редактор выбор плохой

7) поведение скрола – зумирование а не прокрутка

8) пишем на api v 2.1

9) набор кнопок (зум, выбор типа карты, показ пробок, прокладка маршрута, измерение расстояния)

10) код должен быть прокомментирован, очень хочу сам во всем разобраться но не получается



+Карта обычная:

1) Показать карту доставки 65.7 58.2, зум 4

2) Несколько кастомных меток (куданить воткни, сам потом выствлю)

3) При клике на метку показ балуна с html из переменной.





Карта для kml:

http://maps.yandex.ru/?um =pZ_iWQ3O58qrDvOZhV3XNBTm 13z_kSnq&l=map

Похожий пример

http://petrovichstd.ru/se rvices/delivery/map/index .php

Даю массив:

$zones[(int)zone_id][ (int)car_type]['price'] = 500;

$zones[(int)zone_id][ (int)car_type]['price_type'] = 'fix';

//пример

$zones[1][4]['price'] = 1500;

$zones[1][4]['price_type'] = 'fix';

$zones[4][1]['price'] = 13;

$zones[4][1]['price_type'] = 'calc';



Вне карты расположу форму ввода адреса.

Данный с нее соберу сам в одну переменную $address;

Требуется исполнение некой функции

find_address($address, $car_type){

If(зона найдена) {

$zone_id = data;

}

Else $zone_id = 4;

$price = 0;

$price_type = $zones[$zone_id][ $car_type]['price_type'];

If($price_type == 'fix') $price = $zones[$zone_id][ $car_type]['price'];

Else if ($price_type == 'calc'){

$km = ?? //получи как то дистанцию в километрах

(округли в меньшую сторону до целых)

$price = $km * $zones[$zone_id][ $car_type]['price'];

}

//передвинуть карту

//покза кастом маркера

//Показ балуна с ценой доставки и деталями

}





все предложения можно в скайп scrache_x4