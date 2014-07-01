1. Скажите, пожалуйста, есть ли какой то гайдлайн для дизайнера про api ya map?

2. Мы хотим ограничить карту до площади 2500px на 1900px как в этом примере, http://api.yandex.ru/maps/jsbox/2.1/user_map и на эту ограниченную область засунуть 10000 меток, с разными иконками, без использования кластеризатора (мы не можем его использовать по концепции проекта), посередине будет область незаполненная метками, размеров около 500*400 px, и как бы утопленная в метках вокруг,

вообщем, суть такова — каждая метка — семечка, карта — это поднос, на подносе посередине лежит планшет, воспроизводящий видео, вокруг планшета все засыпано метками-семечками в рандомном порядке, насколько реально это сделать и так чтобы все работало быстро?) или лучше стоит подумать о какой-то другой технологи?

метки кликабельны, пользователь залогиненый через соц сети, может выбрать семечку, она закрепляется за ним, убирается из области видимости, час показывается его друзьям из соц сетей, подсвеченная