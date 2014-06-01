Собственно есть php скрипт который фомирует этот geoXml там все прекрасно формируется, но вот на карте кэшируется и не выводятся новые точки или изменённые пробовал в конец урла добавлять текущие время в unix толку не какого. Выглядит это вот так вот

$time =time();

var myMap;

ymaps.ready(init);

function init () {

myMap = new ymaps.Map(\"map\", {

center: [57.535086148942426, 36.07472308907133],

zoom: 13,

}, {

balloonMaxWidth: 250,

balloonMaxHeight: 450

});



ymaps.geoXml.load('http://1111.ru/index.php? ind=maps&op=print&ops=$ti me').then(function (res) {

myMap.geoObjects.add(res.geoObjects);

if (res.mapState) {

res.mapState.applyToMap(myMap);

}

});

}

Как избавится от этого кэша?