Вот таким кодом создается карта и кластер на ней - собственно, обычным
// centered on default-city
myMap = new ymaps.Map('map', {
center: [55.751574, 37.573856],
zoom: 9
});
clusterer = new ymaps.Clusterer({
clusterIcons: [{
href: '/images/cluster_inactive.png',
size: [40, 40],
offset: [-20, -20]
}],
//preset: 'islands#brownCircleIcon',
clusterDisableClickZoom: true,
clusterHideIconOnBalloonOpen: false,
geoObjectHideIconOnBalloonOpen: false
});
Потом метки заполняются координатами, своим шаблоном и значками:
myPlacemark = new ymaps.Placemark([currentObject.lat, currentObject.lon], {
hintContent : currentObject.properties.balloonContentHeader,
balloonContent: '<div class="ballon"><img src="/uploads/avatar/object/default/"' +currentObject.image+ ' class="ll"/>'+
'<span>' + currentObject.properties.balloonContentShortTitle + '</span><br/><br/>'+
'<p>' + currentObject.properties.balloonContentBody + '</p>'+
'<a href="">Подробнее</a> <div class="block"></div>'+
'<img class="close" onclick="myMap.balloon.close()" src="/images/close02.png"/></div>'
}, {
iconLayout: 'default#image',
iconImageHref: '/images/maps_icons/'+selectedValue+'.png',
iconImageSize: [30, 52],
iconImageOffset: [-15, -52],
iconLayout: 'default#image',
balloonContentSize: [270, 99],
balloonLayout: "default#imageWithContent",
balloonImageOffset: [-44, -100],
balloonImageSize: [260, 89],
balloonShadow: false,
balloonAutoPan: false
});
И добавляется пару коллбеков, чтобы следить за тем, на какую метку наведена мышка и менять её значок на активный.
В итоге наблюдается ситуация, что значок кластера при некотором уменьшении масштаба появляется, но сами метки, попавшие в кластер, не исчезают (подозреваю, потому что они кастомные), и при обратной масштабировании вообще падение, в консоль Хрома вываливается такое
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- combine.xml?modules=2!(03z0g)n)I22(X(3)x)e-D3J)F)C(!2)(j)s26(Z2(2W)N.e)5(.)4)B)r(72*-)5B5g(25c6K5d5…:231
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и ни кластера, ни меток.