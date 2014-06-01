Клуб API Карт

июнь 2014
ymaps.geocode народная карта
Марсель
1 июня 2014, 09:07

ymaps.geocode(coords, {provider:'yandex#publicMap'}

нигде не могу найти рабочего примера с поиском по народной карте. 

 

http://ordynsk.ru/php/maps2.php - прописал  provider, вроде переменную наполняет объект, но ничего совершенно не могу из него извлечь.

Подскажите, что не так, нужно именно получить данные из народной карты (если это возможно). 

3 комментария
народная карта,API 2.1,геокодирование
Переключение и вывод геообъектов
slippy-volosi
1 июня 2014, 13:29

нужна помощь в реализации вывода и переключения геообъектов на карте при помощи верхней навигации. "Банки" и "Кафе и рестораны" надо выводить из базы Яндекса. "Места прогулок" и "Гос.Учреждения" создать свои метки. Посоветуйте что почитать, именно конкретные темы.

2 комментария
поиск организаций
Зависание Chrome
russianlagman
1 июня 2014, 16:18

 

код примитивный:

 

myMap = new ymaps.Map('map', {

center: [93.33, 56.12],
zoom: 10 });
вкладка виснет намертво, даже на попытку обновить не реагирует
5 комментариев
API 2.1,Chrome
Как избавится от кэша в geoXml
Пётр
1 июня 2014, 17:23

Собственно есть php скрипт который фомирует этот geoXml там все прекрасно формируется, но вот на карте кэшируется и не выводятся новые точки или изменённые пробовал в конец урла добавлять текущие время в unix толку не какого. Выглядит это вот так вот

 

 $time =time();

var myMap;
ymaps.ready(init);
function init () {
myMap = new ymaps.Map(\"map\", {
center: [57.535086148942426, 36.07472308907133],
zoom: 13,
}, {
balloonMaxWidth: 250,
balloonMaxHeight: 450
});

ymaps.geoXml.load('http://1111.ru/index.php?ind=maps&op=print&ops=$time').then(function (res) {
myMap.geoObjects.add(res.geoObjects);
if (res.mapState) {
res.mapState.applyToMap(myMap);
}
});
}

Как избавится от этого кэша?

15 комментариев
API 2.1,YMapsML
Исчезают кластеры с иконками при обратном масштабировании
d-jeston
1 июня 2014, 17:34

Вот таким кодом создается карта и кластер на ней - собственно, обычным

  // centered on default-city 

            myMap = new ymaps.Map('map', {

              center: [55.751574, 37.573856],

              zoom: 9

            });

          clusterer = new ymaps.Clusterer({

                clusterIcons: [{

                href: '/images/cluster_inactive.png',

                size: [40, 40],

                offset: [-20, -20]

            }],

                //preset: 'islands#brownCircleIcon',

                clusterDisableClickZoom: true,

                clusterHideIconOnBalloonOpen: false,

                geoObjectHideIconOnBalloonOpen: false

            });

 

Потом метки заполняются координатами, своим шаблоном и значками:

 myPlacemark = new ymaps.Placemark([currentObject.lat, currentObject.lon], {

                    hintContent         : currentObject.properties.balloonContentHeader,

                     balloonContent: '<div class="ballon"><img src="/uploads/avatar/object/default/"' +currentObject.image+ ' class="ll"/>'+

                    '<span>' + currentObject.properties.balloonContentShortTitle + '</span><br/><br/>'+   

                    '<p>' + currentObject.properties.balloonContentBody + '</p>'+

                    '<a href="">Подробнее</a>  <div class="block"></div>'+

                    '<img class="close" onclick="myMap.balloon.close()" src="/images/close02.png"/></div>'

                    }, {

                       

                        iconLayout: 'default#image',

                        iconImageHref: '/images/maps_icons/'+selectedValue+'.png',

                        iconImageSize: [30, 52], 

                        iconImageOffset: [-15, -52],

                        iconLayout: 'default#image', 

                        balloonContentSize: [270, 99], 

                        balloonLayout: "default#imageWithContent", 

                        balloonImageOffset: [-44, -100], 

                        balloonImageSize: [260, 89], 

                        balloonShadow: false,

                        balloonAutoPan: false 

                    });

 

И добавляется пару коллбеков, чтобы следить за тем, на какую метку наведена мышка и менять её значок на активный.

В итоге наблюдается ситуация, что значок кластера при некотором уменьшении масштаба появляется, но сами метки, попавшие в кластер, не исчезают (подозреваю, потому что они кастомные), и при обратной масштабировании вообще падение, в консоль Хрома вываливается такое


Uncaught TypeError: undefined is not a function

  1. combine.xml?modules=2!(03z0g)n)I22(X(3)x)e-D3J)F)C(!2)(j)s26(Z2(2W)N.e)5(.)4)B)r(72*-)5B5g(25c6K5d5…:231
  2.  

       и ни кластера, ни меток.

1 комментарий
метка,кластеризатор
Не верная геолокация
(ړײ) Игорь Чепур ღ
2 июня 2014, 12:44

День добрый модераторы!

При попытке определить местоположение - показывает деревню, пробуем с коллегой из разных источников и разных частях города - показывает одинаково - деревню.

попробывал тут тоже не верно.

В чем суть и как исправить?

6 комментариев
геолокация,API 2.1
Выпадающий список в "SearchControl"
krakopuz
2 июня 2014, 13:15

У "SearchControl"а есть такая хорошая штука как выпадающий список с результатами поиска. Вот только "выпадает" этот список строго вниз. И если панель поиска расположить внизу карты, то списка просто не видно.

Возможно ли в одной из следующих версий внести пункт с указанием куда списку необходимо "выпадать"?

1 комментарий
API 2.1,элементы управления,поиск,контролы
Работа с метками
signsign.info
2 июня 2014, 18:27

Когда на карте находится несколько меток в разных ее частях, то при клике на отдаленных метках какрта автоматически перемещается и метка по которой был клик оказывается в центре.

Если на метку навешивать события дабл клика или контекст меню то во время выполнения обрабатываетяс клик по метки и просходит смещение карты. 

То есть если во время клика по метку скажем в углу мы получае ее координаты и приводим их в вид пиксельных и пытаемся по ним что либо отобразить, то физически сама метка уже уезжает в центр карты.

 

соотвестенно два вопроса

1. как отключить перемещение карты во время клика что бы его не было

2. как не отключать перемещение карты, но вывести необходимую информацию уже после того как метка переместится в центр

4 комментария
метка,события,API 2.0,балун
Метка в области
bit.rix
2 июня 2014, 19:09

День добрый

Битый час бьюсь над FAQ-ой по сути уже задачей.

Задача:

1. вывести круг

2. вывести только точки которые попадают в этот круг.

 

вроде бы просто, но смущает что во всех примерах которые были найдены и здесь и в сети, почему используются формулы косинусы/синусы и прочая матчасть.

 

неужели нет метода или функции чтобы это автоматом производилось?

использую api 2.

попробовал в лоб сделать с примером который в песочнице (замена цвета у меток попадающих при перемещении на окружность).

переключил event на клик, и после отображения всех меток, программно кликаю, вроде бы получается решить задачу, но такой вариант какой то через одно место.

 

прошу помощи в корректном решении

7 комментариев
круг,API 2.0
Динамическая загрузка контента в балун
stop-avto24
2 июня 2014, 23:09

Здравствуйте! C api Яндекс карт дело имею совсем недавно. В общем стояла задача вывести все объекты на карту и динамически подгружать содержимое в их балуны. С этим разобрался. Теперь добавил кластеризацию объектов и никак не могу понять как повесить событие открытия балуна на объектах, находящихся в кластере.

Без кластера делал вот так:

myGeoObjects.each(function(pm){
    // Тут много кода. Если коротко:

   // При открытии балуна объекта вычислял содержимое метки (iconContent) этого объекта, он же id объекта в бд

  // Отправлял Ajax запрос для получение контента из бд для этого объекта и показывал его в балуне

}

А с кластером не могу понять как повесить событие на открытие балуна.

8 комментариев
кластеризатор,события,API 2.0,балун
"Placemark" или "GeoObject" (type: "Point")?
krakopuz
3 июня 2014, 09:32

Для добавления меток в API есть 2 способа: с помощью "Placemark" и с помощью "GeoObject" (type: "Point"). Кроме того, что у "GeoObject" больше свойств, есть между ними какая-нибудь принципиальная разница или какие-то ограничения у одного из способов? Или можно свободно пользоваться чем больше нравится?

2 комментария
метка,API 2.1
Как реализовать такую задумку.... поиск по данным из формы
Уваров Геннадий Геннадьевич
3 июня 2014, 10:46

Прочитал вроде бы все... но не могу понять, как передать данные из формы и  по нажатию кнопки, чтобы карта отображала введенный горо, село улицу.

 

 

Страна:



Область:



Город:


Улица:





Или с выподаещего меню:


Страна




Область




Город





Улица






 

10 комментариев
геокодирование
Тайлы и информация с яндекса в других api
inagava
3 июня 2014, 13:06

Позволительно ли использовать Тайлы и информацию с яндекса в других api?

1 комментарий
пользовательское соглашение
Не подгружаются элементы управления при подгрузке карты функцией
bonart-maxim
3 июня 2014, 15:40

Пишу вот такой код.
По идее должны появится элементы управления, но их нет. Почему?

Использую карту http://api-maps.yandex.ru/2.0/?load=package.full&lang=ru-RU

 


function hotel_map(){
        if(myMap) myMap.destroy();
       
        ymaps.ready(init);
        var myMap,
            myPlacemark;
   
        function init(){     
            myMap = new ymaps.Map("hotel-map", {
                center: [, ],
                zoom: 7,
                behaviors: ['scrollZoom', 'fullscreenControl'],
                controls: ['zoomControl', 'typeSelector',  'fullscreenControl']
            });
   
            myPlacemark = new ymaps.Placemark([, ], {
                balloonContentHeader: "",
                balloonContent: ''
            });
           
            myMap.geoObjects.add(myPlacemark);
           
            myMap.behaviors
            .enable('ruler');
        }   
    }

 

5 комментариев
элементы управления,API 2.0,AJAX,контролы
API Яндекс.Карт версия 2.0.38
a.chebotareov
3 июня 2014, 15:53

Сегодня опубликована новая версия API Яндекс.Карт — 2.0.38 с обновленным модулем Регионы. Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.0.38. В четверг, 10 июня, мы переключим на нее api-maps.yandex.ru/2.0 и api-maps.yandex.ru/2.0-stable.

API Яндекс.Карт версия 2.0.38

Несмотря на релиз версии API Яндекс.Карт 2.1, мы продолжаем поддерживать прошлые ветки API. Сегодня мы опубликовали новую версию API Яндекс.Карт — 2.0.38 с обновленным модулем Регионы. Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.0.38. В четверг, 10 июня, мы переключим на нее api-maps.yandex.ru/2.0 и api-maps.yandex.ru/2.0-stable.

Пожалуйста, прочтите статью о системе версионирования API.

Добавлено:

— Поддержка дисплеев высокой четкости в части подложки карт.

Изменено:

— Обновлен модуль Регионы.

Исправлено:

— Некорректная сортировка меток в балуне кластера, если часть заголовков меток была задана числами.

— В IE 10-11 при долгом нажатии на контейнер карты появлялось контекстное меню. 

— Задание стиля line-height на странице могло приводить к ошибкам отображения элементов управления.

— Переполнение стека при подписке на ymaps.ready внутри другого обработчика ymaps.ready. 

— В некоторых ситуациях показывались неправильные подсказки к пробкам.

— Ошибка при разборе запроса в geoQuery.search, если знак равенства не был отбит пробелами.

— Ошибки в браузерах IE и Safari Mobile.

— Не работала опция tremor в behavior.Drag.

— Переполнение стека в некоторых ситуациях при клике в mapTools.

— Исключение при попытке динамически задать опцию overlayFactory в IE 9-11.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт

обновление,API 2.0,новости
Нажатие на кнопку fullscreenControl
(ړײ) Игорь Чепур ღ
3 июня 2014, 18:44

Нажатие на кнопку fullscreenControl - вызывает дополнительное нажатие под картой. Как избавиться от этого?

10 комментариев
Добавить Яндекс.Карту на форму (C#)
Иван Лазарев
3 июня 2014, 21:19

У меня есть задача - повесить Яндекс.Карту, скажем, на PictureBox в приложении WinForms C#. Каким образом это сделать? Что для этого нужно? А то много информации перерыл, ничего не нашёл.

 

P.S. Убедительная просьба гуглом не дразнить.

11 комментариев
пользовательское соглашение
Загрузка данных с помощью JQuery и добавление их на карту
a.chebotareov
4 июня 2014, 15:45
Загрузка данных с помощью JQuery и добавление их на карту

Карта с различными метками, которые выводятся из файла — это один из самых распространенных способов использования API. Сегодня мы опубликовали в Песочнице новый пример для API Яндекс.Карт версии 2.1 — вывод данных из файла на карту с помощью функции JQuery.getJSON().

Загруженные данные представлены в формате GeoJSON. Для их добавления на карту необходимо использовать geoQuery. Обратите внимание, что координаты объектов заданы в последовательности «долгота, широта». Поскольку по умолчанию в API принят порядок «широта, долгота», необходимо при подключении API передать параметр coordorder со значением lotlang. Подробнее об этом можно прочесть в разделе подключение API.

Посмотреть пример в Песочнице. 

Пользуйтесь этим примером и присылайте свои собственные в комментариях. Напоминаем, что в нашем клубе разработчиков, на страничках в Facebook и ВКонтакте можно задавать вопросы на которые отвечают разработчики команды API Яндекс.Карт.

примеры,API 2.1,jQuery,geojson
html-теги и html-сущности в balloonContentBody
crit12k
4 июня 2014, 16:37

Добрый день. Пытаюсь вывести текст в балун. Все делал по манам. В рузультате получается что текст где содержатся теги, сущности и перевод строки (\n) выдает ошибку Uncaught SyntaxError: Unexpected token ILLEGAL. Уже часа 3 с этой штукой борюсь и никак не могу понять что делать. Если использовать просто обычный текст, одну строку например, то все работает как часы

6 комментариев
Javascript
Задание собственных стилей балуну
stop-avto24
4 июня 2014, 18:42

Вопрос наверное глупый, но чёт у меня от этих мануалов по яндекс картам всё больше каши в голове)

На карте есть метки и кластеры. При клике на метку открывается балун-панель. При клике на кластер открывается балун-панель в режиме карусели ( clusterBalloonContentLayout: "cluster#balloonCarousel" ).

1.Как правильно организовать изменение  положение балун панели (допустим чтобы она открывалась справа, а не снизу). За это отвечает простой css? Либо это делается каким-то другим подходом?

2. Как изменить стандартные элементы балун панели кластера? К примеру поменять кнопку закрытия панели на свою нарисованную. Либо поменять стрелки перехода по геобъектам наодящимся в кластере на свои.

1 комментарий
кластеризатор,API 2.0,балун,стили