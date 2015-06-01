Добрый день!

Необходимо изменить стандартные метки на свои картинки. Каждой метке должна соответствовать своя собственная картинка!

Карта сделана по примеру из песочницы https://tech.yandex.ru/maps/jsbox/2.1/object_list.

Метки старался менять по этому примеру https://tech.yandex.ru/ma ps/jsbox/2.1/icon_customI mage .

По-видимому команду iconImageHref ставлю куда-то не туда. Хотя пробывал разные варианты и в object_list.js и в groups.js.

В программировании не силен, поэтому надежда только на Вас.

Единственное, что получилось, так это сменить все метки на одну картинку, но мне-то нужно чтоб каждой иконке соответствовала своя картинка...

function createSubMenu (item, collection, submenu) {

// Пункт подменю.

var submenuItem = $('<li><a href="#">' + item.name + '</a></li>'),

// Создаем метку.

placemark = new ymaps.Placemark(item.center, {balloonContent:item.balloonContent },

{

iconLayout: 'default#image',// ЭТИ 2 СТРОЧКИ Я ВПИСАЛ, В НАДЕЖДЕ ЧТО МЕТКИ ИЗМЕНЮТСЯ НА КАРТИНКУ.

iconImageHref: 'algae.gif' // ОНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИЗМЕНИЛИСЬ, ОДНАКО ОНИ ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ

});

Пробывал ставить ссылки в файл groups.js, тогда совсем ничего не происходит...В консоли ошибок не показывает, вот ссылка на всю папку с сайтом https://yadi.sk/d/-BasuTJ8gzSG9