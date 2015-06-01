Строго говоря, объектов не так уж и много, 3500. Но при попытке добавить их в геоколлекцию и вывести эту коллекцию на карту браузер просто умирает.
Незначительно помогает, если объекты не добавлять в коллекцию, а сразу выводить на карту. В этом случае браузер изрядно тормозит, но вскоре вытягивает отображение объектов. Однако, потом при взаимодействии с пользователем приходится заново отображать/скрывать эти объекты и все начинает снова тупить.
Объекты приходят из отдельного файла в виде JSON:
Points.stores = [{"id":"1", "name":"ТУТ ИМЯ", "lat":"55.751656", "lng":"37.71718", "descript":"ОПИСАНИЕ", "type":"ТИП", "sell":"1", "refill":"1" ,"refund":"0"},.....]
После создания карты, обычным образом создаю метки:
map = new ymaps.Map('map', {
center: [55.754015, 37.618827],
zoom: 15
});
collection = new ymaps.GeoObjectCollection();
for (var i = 0; i < Points.stores.length; i++) {
marker = new ymaps.Placemark([Points.stores[i].lat, Points.stores[i].lng], {
iconContent: i,
balloonContent: Points.stores[i].descript,
content: Points.stores[i].descript
},{
preset: 'islands#blueStretchyIcon'
});
collection.add(marker); //вот тут все умирает
}
map.geoObjects.add(collection);
Пробовал создавать коллекции по запросу, а не при инициализаии карты; вносить метки в атрибуты самих объектов Points, но работает хоть как-то только если уйти от коллекций. Где-то что-то я не замечаю. Прошу помощи.