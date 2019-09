p ooper14

линии между точками

подскажите пожалуйста, что не правельно делаю.



Есть функция которая выводит метки на карту, и должна между 2мя метками провести прямую.



ей передается 2 параметра - 2 адреса, между которыми нужно провести прямую.







function setmark (value, value2){



// выводим первую точку



ress = ymaps.geocode(value);



ress.then(



function (res) {



coor = res.geoObjects.get(0).geometry.getCoordinates();







point = new ymaps.Placemark([coor[0], coor[1]],{iconContent: value});



myMap.geoObjects.add(point); } )







// выводим вторую точку



ress2 = ymaps.geocode(value2);



ress2.then(



function (res2) {



coor2 = res2.geoObjects.get(0).geometry.getCoordinates();



point2 = new ymaps.Placemark([coor2[0], coor2[1]],{iconContent: value2});



myMap.geoObjects.add(point2); } )







// Создаем ломаную, используя класс GeoObject.



var line = new ymaps.GeoObject({



// Описываем геометрию геообъекта.



geometry: {



// Тип геометрии - "Ломаная линия".



type: "LineString",



// Указываем координаты вершин ломаной.



coordinates: [



[coor[0], coor[1]],[coor2[0], coor2[1]]



]



} });



// и выводим линию



myMap.geoObjects.add(line);



};



при этом выдается ошибка - coor[0], coor[1]],[coor2[0], coor2[1] - не инициализированы и линия не появляется.

если координаты задавать руками то все работает.

coor указана в начале скрипта, как глобальная, но за пределами функций function (res) и function (res2)

не видны. Как все таки вывести прямую между двумя точками ?