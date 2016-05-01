добрый день.

есть необходимость определить для адреса расстояние до ближайего метро.

насколько я понял апи нужно

1. через геокодер по адресу получить координаты например так https://geocode-maps.yandex.ru/1.x/?geocode=Москва, тверская, 4

можно получить что то типа

<Point xmlns="http://www.opengis.net/gml">

<pos>37.612703 55.75896</pos>

</Point>

2. и вызвать ymaps.geoQuery с этими координатами

var obj = ymaps.geoQuery(ymaps.geocode(coords, { kind: 'metro' }));

obj.then(function () {



metro = obj.getClosestTo(coords, 3000);

var mcoord = metro.geometry.getCoordinates();

map.geoObjects

.add(pic);

});

в методе metro = obj.getClosestTo(coords, 3000);

указан параметр - радиус поиска. но сколько ни ставь, то все равно что то находиться.

а ведь например в радиусе 1 метра объекта никакого метро нет, то есть вызов в методе metro = obj.getClosestTo(coords, 1); ничего не должен возвращать.

а он возвращает - отчего ? и можно ли этой функцией получить несколько ближайщих метро?

так же вопрос по обратному геокодированию геокодера

вот такой вызов

https://geocode-maps.yandex.ru/1.x/?geocode=37.492078 55.777707&kind=metro&result=5

возвращает метро - а какие он считает ближайшими - по расстоянию?

как я понял, чтобы вычислить это расстояние, нужно найденные точки добавить на карту и по ней подсчитать расстояние? в ответе расстояния до метро получаетя нет.