ymaps.route ( [ [55.64256, 37.467742], [55.824385, 37.645214] ], { multiRoute: true }, { routingMode: 'masstransit' }, { avoidTrafficJams: true } // строить маршрут с учётом пробок ).done(function (route) { console.log(route); var points = route.getWayPoints(), lastPoint = points.getLength() - 1; var moveList = 'Трогаемся,</br>', moveList_t = '', way, time_str, t, segments; for (var i = 0; i < route.getPaths().getLength(); i++) { way = route.getPaths().get(i); segments = way.getSegments(); for (var j = 0; j < segments.length; j++) { var street = segments[j].getStreet(); moveList += ('Едем ' + segments[j].getHumanAction() + (street ? ' на ' + street : '') + ', проезжаем ' + segments[j].getLength() + ' м.,'); moveList += '</br>' } } moveList += 'Останавливаемся.'; $('#info').append(moveList); }, function (error) { console.log('Возникла ошибка: ' + error.message); });

Есть нужная тема, но непонятно почему не работает у меня https://yandex.ru/blog/mapsapi/kak-podruzhit-ymaps-route-c-routingmode-masstransit

Вставляю пример 2. второй пример https://tech.yandex.ru/maps/doc/jsapi/2.1/ref/reference/route-docpage/#param-params.routingMode

у меня не работает. пишет TypeError: route.getJamsTime is not a function

тож не работает.

где что не так?