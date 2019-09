Здравствуйте, коллеги !

У меня следующая ситуация:

На карте есть коллекция полигонов, созданная следующей функцией:

var myCollection=[]; function polygon(groups, name) { var flag_groups = localStorage[prefix + name]; if ((flag_groups == null) || (flag_groups == 'no')) { localStorage[prefix + name] = 'yes' ; myCollection[name] = new ymaps.GeoObjectCollection(); for (var i = 0; i < groups.length; i++) { myCollection[name].add( new ymaps.Polygon([ groups[i].coord_out, groups[i].coord_in ], { balloonContent: "Описание участка", hintContent: groups[i].hint }, { fillColor: groups[i].fillColor, opacity: 0.55, strokeColor: '#000fff', strokeWidth: 1 })); } myMap.geoObjects.add(myCollection[name]); } else { localStorage[prefix + name] = 'no'; myMap.geoObjects.remove(myCollection[name]); } }

Всё отрабатывает, как описано в документации.

Вне карты есть небольшой список полигонов, выбирая из которого я перехожу на карту с полигонами так:



Вставки на php для определения, с какой из коллекций полигонов я работаю и получения значения для определения участка.

И вот теперь собственно описание проблемы:

1) если опустить список аргументов в функции open, балун открывается ("хвостик" балуна) в определенной вершине участка

2) если передать координаты точки, где я хочу открыть, то открывается в другой вершине, но не там, куда указывают координаты

Как правильно задать в этом случае координаты для open, чтобы управлять положением балуна ?