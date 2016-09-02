Клуб API Карт

сентябрь 2016
Проблема обновления размера angular директивы внутри balloon
Удалённый пользователь
2 сентября 2016, 16:50

Мне удалось поместить angular директиву внутрь balloon, но не получается обновить размер балуна.
В балуне видна только одна строка, хотя их там около шести, это можно увидеть в консоли $('[my-balloon]')
https://jsfiddle.net/lnudev/x0spzzuc/

Помогите решить проблему.

1 комментарий
API 2.1
Ошибка геокодера
Ренат
2 сентября 2016, 16:52

Добрый день. 

Геокодинг Яндекса не отдает нам улицу, а при поиске на карте находит.

Россия, Рязанская область, Рыбновский район, деревня Раменки, Летовская улица

При этом, обратный геокодинг по координатам с карты отдает Летовскую улицу.

https://geocode-maps.yandex.ru/1.x/?geocode=39.5769%2054.817776&kind=street

П.С. Может такие запросы лучше постить через форму обратной связи сразу на карте?

1 комментарий
API 1.x
Пример серверной кластеризации точек
SagaranoMail
3 сентября 2016, 18:37

Здравствуйте!

А есть ли где пример формирования кластеров и меток на сервере? Т.е. именно код как по заданным границам тайла правильно сгруппировать точки (с учетом проблемной области на границах тайлов). Поделитесь ссылочкой.

1 комментарий
RemoteObjectManager,cluster
Можно ли получить список всех улиц по конкретному городу ?
yuliy.zadorozhniy@rollncode.com
4 сентября 2016, 02:15

Знаю, что можно получить адрес по координатам через геокодинг.
Но вот можно ли получить список всех улиц по конкретному городу ?

1 комментарий
maps.yandex.ru
Можно ли достать отзывы к геобъектам?
arturfedorov88
5 сентября 2016, 01:55

Добрый день.

Такой вопрос.

Можно ли как-то вытащить по api отзывы к геообъектам?

Например есть автошкола старт в Москве, к ней на карте есть 110 отзывов по этой организации.

Можно ли как то их достать и залить себе на сайт

Спасибо

1 комментарий
Ошибка "Maximum call stack size exceeded" при удалении карты со страницы
Удалённый пользователь
5 сентября 2016, 04:52

Здравствуйте! 

На сайте используется ajax загрузка контента страниц. На странице есть карта, созданная через конструктор. Чтобы карта загрузилась в нужный мне момент (после того, как страница будет загружена), я создаю элемент script c атрибутом src из кода конструктора:

var script = document.createElement('script');
script.type = 'text/javascript';
script.src = 'map-source';
$(element).append(script);

В этот момент все работает нормально, карта подгружается. Но при переходе на другую страницу (разметка с картой удаляется из DOM), в консоль начинает валиться ошибка: http://clip2net.com/clip/m0/84f5e-clip-121kb.png?nocache=1

Как с этим можно побороться? Спасибо.

1 комментарий
API Яндекс.Карт на FrontTalks 2016
Maps API
5 сентября 2016, 12:34

17 и 18 сентября Яндекс проведёт в Екатеринбурге конференцию FrontTalks. Уже не первый год фронтенд-разработчики из разных городов собираются, чтобы обменяться опытом и идеями, обсудить новости и актуальные вопросы, поддержать контакты с коллегами.

Кирилл Дмитренко расскажет о нашем новом плеере панорам на WebGL и об API Панорам, запущенном весной. Покажет, как встраивать готовые Панорамы, а также как создавать и показывать на сайте свои собственные.

Подробнее на странице мероприятия: https://events.yandex.ru/events/yagosti/17-18-september-2016/.

анонсы,мероприятия,новости,webGL,Панорамы
много viaPoint на маршруте
Алексей
5 сентября 2016, 14:53

Имеем 2 точки в пределах 1 города, нужно построить маршрут через кучу viaPoint (штук 400 их). при попытке запихать их все в массив в 

ymaps.route([
        [54.182943,45.172307],
{point: [54.183206,45.173360],type: 'viaPoint'},
{point: [54.181771,45.172526],type: 'viaPoint'},
{point: [54.182255,45.168809],type: 'viaPoint'},

......

получаем дико длинный запрос с соответствующей ошибкой 414.

Вообще такой длиннющий маршрт можно построить? И если да, то подскажите как ве эти точки в него положить.

1 комментарий
Как управлять положением балуна внутри полигона ?
shopgo51
6 сентября 2016, 09:25

Здравствуйте, коллеги !
У меня следующая ситуация:
На карте есть коллекция полигонов, созданная следующей функцией:

var myCollection=[];
function polygon(groups, name) {
    
    var flag_groups = localStorage[prefix + name];
    if ((flag_groups == null) || (flag_groups == 'no'))
    {    
     localStorage[prefix + name] = 'yes' ;  
     myCollection[name] = new ymaps.GeoObjectCollection();        
    for (var i = 0; i < groups.length; i++)
    {
    myCollection[name].add( new ymaps.Polygon([                
            groups[i].coord_out,              
            groups[i].coord_in
           
    ], {
        balloonContent: "Описание участка",
        hintContent: groups[i].hint
    }, {
        fillColor: groups[i].fillColor,
        opacity: 0.55,
        strokeColor: '#000fff',
        strokeWidth: 1
    }));
    }
      myMap.geoObjects.add(myCollection[name]);    
   }
 else
  {
localStorage[prefix + name] = 'no';
      myMap.geoObjects.remove(myCollection[name]);    

  }
}

Всё отрабатывает, как описано в документации.
Вне карты есть небольшой список полигонов, выбирая из которого я перехожу на карту с полигонами так:
    
Вставки на php для определения, с какой из коллекций полигонов я работаю и получения значения для определения участка.
И вот теперь собственно описание проблемы:
1) если опустить список аргументов в функции open, балун открывается ("хвостик" балуна) в определенной вершине участка
2) если передать координаты точки, где я хочу открыть, то открывается в другой вершине, но не там, куда указывают координаты
 Как правильно задать в этом случае координаты для open, чтобы управлять положением балуна ?

5 комментариев
балун,balloon
Карта в модальном окне
al-nov
6 сентября 2016, 11:08

Добрый день!

Не получается отобразить карту в модальном окне. В обычном блоке все отображается правильно, а здесь - только "Яндекс-условия использования" на сером фоне... Маршрут рассчитывается корректно, при попытке сдвинуть карту (в данном случае, серый фон) время от времени проскакивают начальная и конечная точки маршрута, но расположены они очень близко, возможно слетатает масштаб. Сам маршрут не видно. Модальное окно вызываю с помощью Bootstrap jQuery.

Пожалуйста подскажите, в чем может быть дело.

6 комментариев
Два выпадающих списка
ponomarev@ugi.ru
6 сентября 2016, 11:46

Здравствуйте.

Использую пример из Песочницы: https://tech.yandex.ru/maps/jsbox/2.1/list_box_layout 

Требуется разместить рядом два выпадающих списка. Это получилось. Но вот проблема - первый раскрывается, а второй нет. Где-то напутал с синтаксисом в js? В HTML что-то надо добовлять? Помогите разобраться!

4 комментария
выпадающий список
ObjectManager, содержимое макета кластера
denis.ezhkov
6 сентября 2016, 17:02

Здравствуйте. 

Не могу разобраться, как задать содержимое макета кластера на основе информации входящих в него точек.

Все примеры, которые нашел, используют Clusterer и перекрытие некоторых методов. В моем случае я использую ObjectManager, clusterize:true и геообъекты вида 

{
  type: 'Feature',
  id: 123,
  geometry: {
    type: 'Point',
    coordinates: coords
  },
  properties: {
    iconContent: 123,
  },
  options: {
    iconLayout: pointLayout,
  }
}

На основе iconContent геообъектов, входящих в кластер, мне нужно формировать содержимое иконки кластера. Как это правильно сделать?

Спасибо

7 комментариев
ObjectManager,шаблоны,Кластер,макет кластера
Ошибка: Cannot read property 'getCurrentState' of null
Удалённый пользователь
7 сентября 2016, 09:02

Здравствуйте.

Возникает ошибка Cannot read property 'getCurrentState' of null после некоторого простоя карты, т.е. при переключении вкладки и возвращении обратно на вкладку с картой возникает указанная ошибка. Режим debug включен. Возникает зависание карты и она просто перестает работать. При попытке сдвинуть карту возникает множество одинаковых ошибок

http://minsocium.ru/yandex_map/map.html

Карта находится по ссылке выше

9 комментариев
ошибка
Пересоздание объекта
watakot
7 сентября 2016, 11:59

Использую ObjectManager для вывода объектов на карту. При попытке выполнить код:

mapObjectManager.remove(remobjs);   
mapObjectManager.add(newobjs);

сталкиваюсь с тем, что изменения на карту применяются только после взаимодействия с ней - подвигать, помасштабировать и т.п. А до выполнения действий с картой объект остается на месте, как будто он не был только что удален и воспроизведен заново. И да, есть особенность - новый объект имеет тот же id, что и удаленный, но раньше все работало как надо... И сейчас если выполнять код в такой манере:

mapObjectManager.remove(remobjs);
setTimeout(function(){
   mapObjectManager.add(newobjs);
}, 10);

то все работает как надо... Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано и как с этим адекватно бороться? Буду весьма признателен...

3 комментария
Еще немного и мой чекбокс начнет выводить слой с метками...
С. А.
7 сентября 2016, 13:33
function checkState () {
	    var shownObjects,
            agzsSearch = new ymaps.GeoQueryResult();
            
if ($('#agzs').prop('checked')) {
// как прописать условие, чтобы работал чекбокс???            
agzsSearch = myObjects.search('properties.balloonContentHeader = data[i].name').add(agzsSearch);
    }
     console.log('agzsSearch');
        shownObjects = agzsSearch.addToMap(myMap);
        myObjects.remove(shownObjects).removeFromMap(myMap);
    }
       
$('#agzs').click(checkState);

	jQuery.getJSON('http://comfort.xn--22-6kc1cvaaoh7b.xn--p1ai/catalog/view/theme/default/template/account/marker-layout.php', 
	function (data) {
for (var i = 0; i < data.length; i++) {
window.myObjects = ymaps.geoQuery({
            type: "FeatureCollection",
            features: [{
                type: 'Feature',
                geometry: {
                    type: 'Point',
                    coordinates: data[i].geolocation.split(/\s*,\s*/)
                },
                options: {
                    preset: 'islands#darkBlueDotIconWithCaption'
                },
                properties: {
                    iconCaption: 'АГЗС',
                    balloonContentHeader: data[i].name,
                    balloonContentBody: data[i].meta_keyword + '</br>' + data[i].model,
                    balloonContentFooter: '<a target="_blank" href="http://comfort.xn--22-6kc1cvaaoh7b.xn--p1ai/index.php?route=product/product&product_id='+ data[i].product_id + '" />Подробнее>>> </a>'
                }
            }
        ]
    }).addToMap(myMap);
}
});

Ну очень много всего прочитал, но все как-то не то.  

использую пример из песочницы, но он прописан не для массива данных...

Подскажите, как прописать условие, чтобы работал чекбокс???

5 комментариев
Смещение hint относительно курсора + hintOpenTimeout
Александра Шеповаленко
7 сентября 2016, 16:49

Есть код:

var myGeoObject3 = new ymaps.GeoObject({
        geometry: {
            type: "Polygon",
            coordinates: [
                [
        [54.05819978591472, 38.046490706947935],
		[54.05610370023967, 38.04033918362962],
		[54.047098118548575, 38.03655190450039],
		[54.0409435966752, 38.03454377534407],
		[54.04167113006929, 38.04321211395966],
		[54.04742282172294, 38.0468610120738],
		[54.04980311135109, 38.04553256190202],
		[54.05819978591472, 38.046490706947935]
                ]
            ],
            fillRule: "nonZero"
        },
        properties:{
        balloonContent: text3,
	    hintContent: texthint3
        }

    }, {
        draggable: false,
	    fillColor: '#C4D7F5',
        strokeColor: ['#1F4D7D'],
        strokeWidth: [1]
        },
		
    );

Нужно установить hintOpenTimeout, hintCloseTimeout и optionOffset (нужен сдвиг, сейчас хинт справа, нужен сверху по центру от курсора). 

Прошу подсказать куда и как запихнуть данные вещи, так как все уже перепробовали. Буду очень благодарна за помощь!

2 комментария
hint
Обводка объектов
job.andrey.tarasov
7 сентября 2016, 22:39

Если строке поиска карт Я. вбить какой-либо объект (Москва, Тульская область...), то Я., когда найдет его, красиво обведет красной линией.

Можно ли используя геокодер получить похожий результат? Как то обвести объект геокодирования...

Спасибо.

5 комментариев
Вместо времени пешеходного маршрута код выдает время на авто
arturfedorov88
8 сентября 2016, 00:08

Добрый день.

Использую следущий код из документации

return ymaps.route([[item1.Latitude, item1.Longitude], [item2.Latitude, item2.Longitude]], {
                        routingMode: "pedestrian"
                    }).then(function(route){

                     var time=route.getTime();

                    });

Согласно документации если передать параметр routingMode: "pedestrian", то расчитывается именно пешеходный маршрут, но код выдает время авто маршрута, например 3,32 км за 3 мин.

В чем может быть проблема

Спасибо

2 комментария
Кастомный layout для Balloon
DigitalArt
8 сентября 2016, 00:24

Доброго времени ! 
Имеется ли какая-то возможность создать кастомный layout для Balloon в Android Yandex Map Kit ? 
Стандартный balloon позволяет добавить только 1 строку текста.

Пример:

BalloonItem myBalloon = null;
myBalloon = new BalloonItem(context, myOverlayItem.getGeoPoint());
myBalloon .setText("SomeText");
myOverlayItem.setBalloonItem(myBalloon );

Хотелось бы воводить несколько различных строк + картинку. 
В документации ничего не сказано, хотя в версии для Web есть такая возможность.

Версия либы:  ru.yandex:yandexmapkit:2.5.0@aar

Спасибо! 

Разбивка магазинов по районам
EvgeniyTcelmer
8 сентября 2016, 11:15

Как можно сделать разбивку магазинов по районам города, чтобы список меток разделялся подзаголовками? Есть такой вариант - http://codepen.io/Joden/pen/zBVQKN

Здесь встречалось решение с поиском по БД, но нужно без хранения информации в базе. Может быть кто-то уже подобное делал ..

1 комментарий
Метки,районы города