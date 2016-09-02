function checkState () { var shownObjects, agzsSearch = new ymaps.GeoQueryResult(); if ($('#agzs').prop('checked')) { // как прописать условие, чтобы работал чекбокс??? agzsSearch = myObjects.search('properties.balloonContentHeader = data[i].name').add(agzsSearch); } console.log('agzsSearch'); shownObjects = agzsSearch.addToMap(myMap); myObjects.remove(shownObjects).removeFromMap(myMap); } $('#agzs').click(checkState); jQuery.getJSON('http://comfort.xn--22-6kc1cvaaoh7b.xn--p1ai/catalog/view/theme/default/template/account/marker-layout.php', function (data) { for (var i = 0; i < data.length; i++) { window.myObjects = ymaps.geoQuery({ type: "FeatureCollection", features: [{ type: 'Feature', geometry: { type: 'Point', coordinates: data[i].geolocation.split(/\s*,\s*/) }, options: { preset: 'islands#darkBlueDotIconWithCaption' }, properties: { iconCaption: 'АГЗС', balloonContentHeader: data[i].name, balloonContentBody: data[i].meta_keyword + '</br>' + data[i].model, balloonContentFooter: '<a target="_blank" href="http://comfort.xn--22-6kc1cvaaoh7b.xn--p1ai/index.php?route=product/product&product_id='+ data[i].product_id + '" />Подробнее>>> </a>' } } ] }).addToMap(myMap); } });

Ну очень много всего прочитал, но все как-то не то.

использую пример из песочницы, но он прописан не для массива данных...

Подскажите, как прописать условие, чтобы работал чекбокс???