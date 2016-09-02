Есть код:
var myGeoObject3 = new ymaps.GeoObject({
geometry: {
type: "Polygon",
coordinates: [
[
[54.05819978591472, 38.046490706947935],
[54.05610370023967, 38.04033918362962],
[54.047098118548575, 38.03655190450039],
[54.0409435966752, 38.03454377534407],
[54.04167113006929, 38.04321211395966],
[54.04742282172294, 38.0468610120738],
[54.04980311135109, 38.04553256190202],
[54.05819978591472, 38.046490706947935]
]
],
fillRule: "nonZero"
},
properties:{
balloonContent: text3,
hintContent: texthint3
}
}, {
draggable: false,
fillColor: '#C4D7F5',
strokeColor: ['#1F4D7D'],
strokeWidth: [1]
},
);
Нужно установить hintOpenTimeout, hintCloseTimeout и optionOffset (нужен сдвиг, сейчас хинт справа, нужен сверху по центру от курсора).
Прошу подсказать куда и как запихнуть данные вещи, так как все уже перепробовали. Буду очень благодарна за помощь!