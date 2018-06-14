Мы проанализировали, как бизнес ищут на Картах. Исследование будет полезно для всех, кто хочет хорошо продвигаться в поиске на Картах.
Где отдохнуть, отремонтировать машину, купить подарок маме на день рождения, записаться на фитнес? Каждый день Яндекс.Карты помогают людям найти миллионы мест и организаций. Мы провели исследование и выяснили, на что пользователи обращают внимание, когда получают ответ на свой поисковый запрос на Картах. А ещё составили список простых советов, которые помогут повысить привлекательность вашей организации и отличиться от конкурентов.
Каждый месяц 46 млн человек ищут в Яндексе организации. Популярнее всего сфера обслуживания: гостиницы, кафе и рестораны.*
* Данные Яндекса за апрель 2018 года, запросы по категориям
Добавьте свою организацию в Справочник и заполните профиль как можно полнее — это поможет вашему бизнесу появляться в поисковой выдаче Карт чаще по разным фильтрам. Укажите часы работы, адрес, телефон и всё остальное — а Яндекс донесёт эти сведения до пользователей.
- Добавьте яркое фото — их любят все, и смотреть на Картах — тоже. И правда, выбрать ресторан для банкета или кафе для дружеских посиделок гораздо проще, если есть возможность быстро оценить не только меню, но и интерьер заведения. По нашим данным, хорошее фото увеличивает интерес пользователей в среднем на 10% — они чаще кликают на карточку организации и смотрят информацию о компании.
- Будьте на связи — укажите телефон. По нашим данным, почти 30% просмотров карточек, где указан номер компании, конвертируются в звонки. Не забывайте обновить данные, если телефон изменился.
- Добавьте адрес сайта и ссылки на страницы в социальных сетях. Компании с такими данными в среднем в три раза популярнее, чем без. Добавляя адрес сайта в карточку, вы автоматически продвигаете свою организацию не только на Картах, но и в поиске Яндекса.
- Тем пользователям, кто находится рядом и нуждается в ваших услугах прямо сейчас, важно убедиться, что ваш автосервис или магазин работает. Несмотря на то, что люди часто сортируют ответы на Картах по фильтру «Открыто», только 64% компаний заполнили время работы. Так что получить конкурентное преимущество и привлечь больше клиентов сейчас легко.
- Выделите время, чтобы ответить на отзывы пользователей — это повышает лояльность аудитории. Особенно внимательно и оперативно, конечно, нужно реагировать на негатив (но не только): в интернете личный отзыв воспринимается как персональная рекомендация, которой люди склонны доверять.
Заполнять профиль организации полностью выгодно ещё и потому, что наш алгоритм ранжирования автоматически поднимает в выдаче самые информативные карточки компаний. Такая забота о клиентах в среднем увеличивает интерес, то есть переходы пользователей, на 20%. При этом пока только 2% организаций получили отметку «Информация подтверждена владельцем».
Следить за динамикой поиска вашей организации, узнать, откуда вас ищут, и посмотреть, как вы выглядите в сравнении с конкурентами можно в Личном кабинете Справочника. Там же удобно отвечать на отзывы о вашей компании — пользователи увидят их на Картах. А чтобы ваш бизнес находили ещё чаще, воспользуйтесь услугой «Приоритетное размещение».
Команда Яндекс.Справочника
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