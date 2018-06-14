Клуб API Карт

июнь 2018
API Яндекс.Карт версия 2.1.65
Maps API
14 июня 2018, 17:48

Мы выпустили новую версию API Яндекс.Карт 2.1.65. Для её подключения используйте адрес: api-maps.yandex.ru/2.1.65/?lang=ru_RU

Мы уже переключили на новую версию api-maps.yandex.ru/2.1-dev/?lang=ru_RU и вскоре опубликуем обновленную документацию.

Добавлено:
- Тип маршрутов «Такси» в панели маршрутов.
- Информация об ограничениях по ходу движения в балуне маршрута.
- Метод 'getTileStatus()' тайлового слоя, который возвращает статус загрузки тайлов подложки. 
- В данные сервиса Регионы добавлена информация о граничащих регионах для каждого объекта.

Исправлено:
- Метод 'getAllPoints()' модели мультимаршрута не возвращал via-точки, если маршрут не удалось построить.
- Карта иногда не загружалась после масштабирования через Pinch-to-Zoom на iOS.
- Обновление Геоссылки при изменении контента страницы. 
- Геоссылка неверно определяла цвет фона при выборе цвета текста.
- Оптимизация загрузки API.
- Правки вёрстки.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт

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обновление,новости,API 2.1
Видео с FrontendConf 2018 — Безграничные возможности транспиляции
Maps API
15 июня 2018, 12:21

В мае прошла конференция FrontendConf в Сколково. Разработчик API Карт Андрей Роенко рассказал на ней об использовании Babel и TypeScript в сборке.

Как работает транспиляция и как расширить под свои нужды Babel и TypeScript можно узнать из видеозаписи доклада.

видео,новости,конференции,мероприятия
Переключение ссылки 2.1
Maps API
19 июня 2018, 17:59

Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU, которая теперь соответствует версии 2.1.65

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обновление,новости,API 2.1
Модуль для региональной инфографики от Школы разработки интерфейсов
Maps API
20 июня 2018, 11:57

Визуализация данных на карте широко используется как для наглядного представления информации, так и для аналитики, допустим, когда нужно узнать, где в Москве чище воздух.

В этом году в рамках Школы разработки интерфейсов Яндекса студенты команды F(x) разработали модуль для API Карт, который позволяет легко сделать хороплет или региональную инфографику на основе данных в формате JSON.

Модуль принимает на вход набор точек и геометрии областей визуализации, например, из сервиса Регионы. При инициализации модуля можно задать цветовую схему, макет для балуна и другие настройки отображения.

Модуль определяет, какие точки попали в каждую зону, и вычисляет цвет по заданным параметрам. Так цвет может зависеть от количества точек в зоне или учитывать их «веса».

Проект опубликован на github. Начать работу с модулем помогут документация и примеры

Как попасть в Школу разработки интерфейсов

Мы провели уже больше десяти Школ разработки интерфейсов и не собираемся останавливаться!

Следить за новостями про ШРИ и другие образовательные проекты для фронтенд-разработчиков можно в специальном разделе на сайте Академии. Подписывайтесь на новостную рассылку, чтобы не пропустить объявление о следующем наборе в Школу.

Также много полезной информации про ШРИ и другие Школы мы выкладываем на страницах в социальных сетях: ВКонтакте и Facebook.

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новости,модули,регионы
Велосипедные маршруты в Виджете Яндекс.Карт
Maps API
22 июня 2018, 17:42

Недавно на Яндекс.Картах появились маршруты для велосипедистов. Они строятся по велосипедным дорожкам, тропинкам и дорожкам в парках, а если без дорог не обойтись — по возможности выбираются тихие улочки, а не оживлённые шоссе. 

Построенный маршрут можно вставить к себе на сайт или в блог с помощью Виджета. Для этого просто скопируйте код в блоке «Поделиться».

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Виджет Яндекс.Карт
Рейтинг в Справочнике, или как сделать так, чтобы в поиске на картах организацию было проще найти
Maps API
25 июня 2018, 14:48

Рейтинг является важным сигналом для ранжирования организаций на картах Яндекса, поэтому за последние полгода мы серьезно переработали подход к его подсчёту. В частности, теперь на рейтинг влияет надёжность источника оценки, общее число оценок и их ожидаемая полезность. А для того, чтобы у пользователей было больше возможностей оставить свой отзыв на организации, мы внедрили серию обновлений и в сам поиск. 

Так, недавно мы стали активно спрашивать у пользователей, посещали ли они то или иное место:

И если они подтвердят наше предположение, то мы попросим их оценить эту организацию:

И оставить отзыв:

Оставить отзыв или посмотреть рейтинг организации можно и на Яндекс.Картах:

В ближайшее время мы планируем серию других обновлений, связанную с рейтингом организаций, поэтому рекомендуем проверить ваш рейтинг в Яндекс.Справочнике и убедиться, что у вас налажен процесс работы с отзывами и оценками пользователей. Поощряйте ваших пользователей оценивать вашу работу — и будьте готовы работать с их недовольствами. 

Команда Яндекса

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Оригинал новости опубликован в блоге Яндекса для вебмастеров

организации,новости
Как ищут бизнес на Картах?
Maps API
27 июня 2018, 11:04

Мы проанализировали, как бизнес ищут на Картах. Исследование будет полезно для всех, кто хочет хорошо продвигаться в поиске на Картах. 

Где отдохнуть, отремонтировать машину, купить подарок маме на день рождения, записаться на фитнес? Каждый день Яндекс.Карты помогают людям найти миллионы мест и организаций. Мы провели исследование и выяснили, на что пользователи обращают внимание, когда получают ответ на свой поисковый запрос на Картах. А ещё составили список простых советов, которые помогут повысить  привлекательность вашей организации и отличиться от конкурентов.

Каждый месяц 46 млн человек ищут в Яндексе организации. Популярнее всего сфера обслуживания: гостиницы, кафе и рестораны.* 

*  Данные Яндекса за апрель 2018 года, запросы по категориям

Добавьте свою организацию в Справочник и заполните профиль как можно полнее — это поможет вашему бизнесу появляться в поисковой выдаче Карт чаще по разным фильтрам. Укажите часы работы, адрес, телефон и всё остальное — а Яндекс донесёт эти сведения до пользователей.

  • Добавьте яркое фото — их любят все, и смотреть на Картах — тоже. И правда, выбрать ресторан для банкета или кафе для дружеских посиделок гораздо проще, если есть возможность быстро оценить не только меню, но и интерьер заведения. По нашим данным, хорошее фото увеличивает интерес пользователей в среднем на 10% — они чаще кликают на карточку организации и смотрят информацию о компании.
  • Будьте на связи — укажите телефон. По нашим данным, почти 30% просмотров карточек, где указан номер компании, конвертируются в звонки. Не забывайте обновить данные, если телефон изменился. 
  • Добавьте адрес сайта и ссылки на страницы в социальных сетях. Компании с такими данными в среднем в три раза популярнее, чем без. Добавляя адрес сайта в карточку, вы автоматически продвигаете свою организацию не только на Картах, но и в поиске Яндекса. 
  • Тем пользователям, кто находится рядом и нуждается в ваших услугах прямо сейчас, важно убедиться, что ваш автосервис или магазин работает. Несмотря на то, что люди часто сортируют ответы на Картах по фильтру «Открыто», только 64% компаний заполнили время работы. Так что получить конкурентное преимущество и привлечь больше клиентов сейчас легко.
  • Выделите время, чтобы ответить на отзывы пользователей — это повышает лояльность аудитории. Особенно внимательно и оперативно, конечно, нужно реагировать на негатив (но не только): в интернете личный отзыв воспринимается как персональная рекомендация, которой люди склонны доверять. 
     

Заполнять профиль организации полностью выгодно ещё и потому, что наш алгоритм ранжирования автоматически поднимает в выдаче самые информативные карточки компаний. Такая забота о клиентах в среднем увеличивает интерес, то есть переходы пользователей, на 20%. При этом пока только 2% организаций получили отметку «Информация подтверждена владельцем».

Следить за динамикой поиска вашей организации, узнать, откуда вас ищут, и посмотреть, как вы выглядите в сравнении с конкурентами можно в Личном кабинете Справочника. Там же удобно отвечать на отзывы о вашей компании — пользователи увидят их на Картах. А чтобы ваш бизнес находили ещё чаще, воспользуйтесь услугой «Приоритетное размещение».

Команда Яндекс.Справочника

P. S. Подписывайтесь на наши каналы
Блог Яндекса для Вебмастеров
Канал Яндекса о продвижении сайтов на YouTube
Канал для владельцев сайтов в Яндекс.Дзен

Оригинал новости опубликован в блоге Яндекса для вебмастеров

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поиск,организации,поиск по организациям