Визуализация данных на карте широко используется как для наглядного представления информации, так и для аналитики, допустим, когда нужно узнать, где в Москве чище воздух.

В этом году в рамках Школы разработки интерфейсов Яндекса студенты команды F(x) разработали модуль для API Карт, который позволяет легко сделать хороплет или региональную инфографику на основе данных в формате JSON.

Модуль принимает на вход набор точек и геометрии областей визуализации, например, из сервиса Регионы. При инициализации модуля можно задать цветовую схему, макет для балуна и другие настройки отображения.

Модуль определяет, какие точки попали в каждую зону, и вычисляет цвет по заданным параметрам. Так цвет может зависеть от количества точек в зоне или учитывать их «веса».

Проект опубликован на github. Начать работу с модулем помогут документация и примеры.

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