В октябре мы анонсировали изменение правил доступа к API Карт — теперь для идентификации проекта необходимо передавать API-ключ во всех запросах к JavaScript API и HTTP API Геокодера. Условия использования и лимиты бесплатной версии остаются прежними.

Многие пользователи уже успешно обновили свои проекты и в июле мы полностью прекратим поддержку анонимного использования API.

Что изменится

Если проект не передаёт API-ключ, для него станут недоступны любые тарифицируемые запросы — в частности, на карте не будет работать поиск, построение маршрутов и панорамы. Кроме того, для анонимных сервисов могут некорректно работать новые функции API.

Как получить ключ

Получить API-ключ можно в Кабинете разработчика. Нажмите "Получить ключ", затем выберите сервис "JavaScript API и HTTP Геокодер" и заполните анкету — ваш API-ключ будет сразу готов к использованию.

Подключение JS API с ключом:

https://api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU&apikey=<ваш API-ключ>

Запросы к HTTP API Геокодера:

https://geocode-maps.yandex.ru/1.x/?lang=ru_RU&apikey=<ваш API-ключ>&geocode=...



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