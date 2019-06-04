Клуб API Карт

июнь 2019
Переключение ссылки 2.1 на версию 2.1.74
Maps API
4 июня 2019, 15:16

Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU, которая теперь соответствует версии 2.1.74

Команда API Яндекс.Карт

обновление,новости,API 2.1
Прекращаем поддержку анонимных сервисов
Maps API
10 июня 2019, 13:16

В октябре мы анонсировали изменение правил доступа к API Карт — теперь для идентификации проекта необходимо передавать API-ключ во всех запросах к JavaScript API и HTTP API Геокодера. Условия использования и лимиты бесплатной версии остаются прежними.

Многие пользователи уже успешно обновили свои проекты и в июле мы полностью прекратим поддержку анонимного использования API.

Что изменится

Если проект не передаёт API-ключ, для него станут недоступны любые тарифицируемые запросы — в частности, на карте не будет работать поиск, построение маршрутов и панорамы. Кроме того, для анонимных сервисов могут некорректно работать новые функции API.

Как получить ключ

Получить API-ключ можно в Кабинете разработчика. Нажмите "Получить ключ", затем выберите сервис "JavaScript API и HTTP Геокодер" и заполните анкету — ваш API-ключ будет сразу готов к использованию.

Подключение JS API с ключом:

https://api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU&apikey=<ваш API-ключ>

Запросы к HTTP API Геокодера:

https://geocode-maps.yandex.ru/1.x/?lang=ru_RU&apikey=<ваш API-ключ>&geocode=...


Команда API Яндекс.Карт

Подпишитесь на обновления Клуба API Карт, чтобы получать новости в почту

13 комментариев
новости
Изменения в работе Конструктора карт: API-ключи в виджете
Maps API
20 июня 2019, 12:37

В API Карт изменились правила доступа — теперь всем проектам необходимо передавать API-ключ.

Для пользователей Конструктора карт мы сохранили возможность работы без ключа. API-ключ понадобится только для добавления на карту поиска, маршрутов и панорам.

Что изменилось

По умолчанию для виджета в формате JavaScript на карте не будет строки поиска, кнопки построения маршрутов и слоя панорам.  Если эти функции нужны на карте Конструктора, необходимо получить API-ключ и прописать его в коде виджета.

Виджет карты Конструктора без API-ключа

Как получить ключ

Получить API-ключ можно в Кабинете разработчика. Нажмите «Получить ключ», затем выберите сервис «JavaScript API и HTTP Геокодер» и заполните анкету — ваш API-ключ будет сразу готов к использованию.

Как указать ключ в виджете Конструктора

API-ключ нужно добавить в код элемента script, который вы получили в Конструкторе карт. Найдите атрибут 'src' и допишите в конце строки '&amp;apikey=' и дальше свой API-ключ.

Код будет выглядеть так:

<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="https://api-maps.yandex.ru/services/constructor/1.0/js/?um=constructor%3A053bd947d462cc1a45aeba4070defff75501905071c0eaf68436ac9976ec698c&amp;width=514&amp;height=326&amp;lang=ru_RU&amp;apikey=ABCdef12345"></script>

Команда API Яндекс.Карт

Подпишитесь на обновления Клуба API Карт, чтобы получать новости в почту

9 комментариев
конструктор карт,обновление,новости