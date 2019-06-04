Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU, которая теперь соответствует версии 2.1.74
Команда API Яндекс.Карт
Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU, которая теперь соответствует версии 2.1.74
Команда API Яндекс.Карт
В октябре мы анонсировали изменение правил доступа к API Карт — теперь для идентификации проекта необходимо передавать API-ключ во всех запросах к JavaScript API и HTTP API Геокодера. Условия использования и лимиты бесплатной версии остаются прежними.
Многие пользователи уже успешно обновили свои проекты и в июле мы полностью прекратим поддержку анонимного использования API.
Что изменится
Если проект не передаёт API-ключ, для него станут недоступны любые тарифицируемые запросы — в частности, на карте не будет работать поиск, построение маршрутов и панорамы. Кроме того, для анонимных сервисов могут некорректно работать новые функции API.
Как получить ключ
Получить API-ключ можно в Кабинете разработчика. Нажмите "Получить ключ", затем выберите сервис "JavaScript API и HTTP Геокодер" и заполните анкету — ваш API-ключ будет сразу готов к использованию.
Подключение JS API с ключом:
https://api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU&apikey=<ваш API-ключ>
Запросы к HTTP API Геокодера:
https://geocode-maps.yandex.ru/1.x/?lang=ru_RU&apikey=<ваш API-ключ>&geocode=...
Команда API Яндекс.Карт
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В API Карт изменились правила доступа — теперь всем проектам необходимо передавать API-ключ.
Для пользователей Конструктора карт мы сохранили возможность работы без ключа. API-ключ понадобится только для добавления на карту поиска, маршрутов и панорам.
Что изменилось
По умолчанию для виджета в формате JavaScript на карте не будет строки поиска, кнопки построения маршрутов и слоя панорам. Если эти функции нужны на карте Конструктора, необходимо получить API-ключ и прописать его в коде виджета.
Как получить ключ
Получить API-ключ можно в Кабинете разработчика. Нажмите «Получить ключ», затем выберите сервис «JavaScript API и HTTP Геокодер» и заполните анкету — ваш API-ключ будет сразу готов к использованию.
Как указать ключ в виджете Конструктора
API-ключ нужно добавить в код элемента script, который вы получили в Конструкторе карт. Найдите атрибут 'src' и допишите в конце строки '&apikey=' и дальше свой API-ключ.
Код будет выглядеть так:
<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="https://api-maps.yandex.ru/services/constructor/1.0/js/?um=constructor%3A053bd947d462cc1a45aeba4070defff75501905071c0eaf68436ac9976ec698c&width=514&height=326&lang=ru_RU&apikey=ABCdef12345"></script>
Команда API Яндекс.Карт
Подпишитесь на обновления Клуба API Карт, чтобы получать новости в почту