Клуб Яндекс.Метрики

Клуб Яндекс.Метрики

Гид по Метрике: как определить, на каких страницах достигалась цель

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

В настоящее время с новым кодом можно использовать новые методы JS API: https://yandex.ru/support/metrica/objects/method-reference.html 

Список старых методов здесь: https://yandex.ru/support/metrica/objects/_method-reference.html 

Конструкция передачи параметров с целью будет выглядет так: ym (XXXXXX, 'reachGoal', 'TARGET', {URL: document.location.href})

Нередко пользователи Метрики нас спрашивают, как определить url-адрес страницы, на которой была достигнута JavaScript-цель. Это бывает нужно, например, в тех случаях, когда форма заявки присутствует на многих страницах сайта, а создавать отдельную цель для отслеживания отправки каждой формы не хочется (или нет технической возможности, долго, на счетчике создано максимальное количество целей и так далее). 

Задача:

В интернет-магазине site.ru форма заказа находится более чем на ста страницах сайта. Владелец сайта хочет начать отслеживать отправки всех этих форм. Создавать для этого 100 целей долго и неудобно. Владелец сайта обратился в Службу поддержки, где с ним поделились решением поставленной задачи. 

Решение:

Браузер посетителя знает и хранит в параметре document.location.href информацию о том, на какой странице в данный момент находится посетитель, поэтому мы можем эту информацию получить и передать в Метрику с помощью параметров визитов. Для этого нужно создать одну общую JavaScript-цель, а url-адреса, на которых была эта цель достигнута, передавать в Метрику как параметры визита в момент достижения JavaScript-цели с помощью метода reachGoal:

yaCounterXXXXXX.reachGoal('ORDER', {URL: document.location.href}) 

где:

  • XXXXXX — номер вашего счетчика
  • ORDER — идентификатор вашей JavaScript-цели
  • URL — параметр визита 1 уровня
  • document.location.href — параметр визита 2 уровня

Код вызова метода reachGoal следует добавлять в исходный код сайта. Если у вас возникли трудности, обратитесь за помощью к вебмастеру сайта.

Как это работает?

Посетитель пришел на страницу site.ru/contacts, и браузер посетителя записал в параметр document.location.href  адрес фактического нахождения (то есть site.ru/contacts). В момент достижения JavaScript-цели (например, отправил форму заказа) в Метрику передаются два уровня параметров визитов:

  1. URL — в первом уровне мы передаем информацию о том, что содержат данные параметры визитов. Назовем этот параметр URL, чтобы отобразить,что в этом дереве параметров содержатся URL-адреса.  URL — произвольное название параметра, можно назвать его иначе (url-адрес, юрл-адрес и так далее). 
  2. document.location.href  — url-адрес страницы, на которой находился посетитель в момент достижения цели (будет получена из параметра барузера document.location.href).

Как анализировать полученные данные?

Например, в отчете «Параметры визитов» выполните сегментацию по достижению цели «Order».

После этого в отчете останутся только те визиты, в которых была достигнута цель «Order». Увидеть количество отправленных заявок с конкретной страницы можно в справа в таблице в метрике «Количество параметров визитов», а слева, в группировках — url-адреса страниц, на которых эти заявки были отправлены. 

FYI

Обращаем ваше внимание, что данный кейс не является универсальным. Такой вариант будет работать при работе с одной целью, установленной на разных страницах сайта. В случае, если необходимо применить задачу для двух и более целей, то, соответственно, необходимо модернизировать этот кейс под свою задачу — добавить еще параметры визита (URL1, URL2 и так далее для каждой цели свой параметр URL).

Также стоит помнить, что конверсия в отчете «Параметры визитов» применима непосредственно к визиту. Если в рамках визита будет отправлено несколько параметров (то есть, цель достигнута на нескольких страницах), то каждому параметру будет дана одинаковая конверсия (будет дана сумма всех достижений цели).

8 комментариев
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dennymart1n
30 октября 2018, 21:54
Спасибо, очень полезно для сквозных форм. Странно, что ни одного комментария)
Роман
31 октября 2018, 21:01
Действительно, очень полезно. Не создавать же миллион целей для решения одной задачи

nlgroup
21 декабря 2018, 14:10
Супер! Спасибо! 
fabrika-stil.ru
26 декабря 2018, 16:19
Это конечно здорово, но больше похоже на костыль. При таком подходе, в отчетах метрики можно увидеть только абсолютные показатели по количеству достижений цели на странице, а ту же конверсию придется рассчитывать вручную.
Вы бы расширили возможности метрики в области постраничной аналитики, вас и в голосовалке уже не раз просили об этом: раз, два, три и т.д.
aleksey.tch
25 марта, 11:10
Не очень понятно. Написано общая JavaScript-цель. Общая она с чем должна быть? Например у меня есть цель клик на телефон в шапке сайта. Идентификатор цели  "Click"  уже есть, которая фиксирует достижение цели в метрике.  Надо лишь добавить метод reachGoal: yaCounterXXXXXX.reachGoal('Click', {URL: document.location.href}). Все правильно?  А если у меня два телефона в шапке. У каждого свой идентификатор цели. Значит надо два вызова метода? Зачем в таком случае разные URL?
Василий
Сотрудник Яндекса25 марта, 11:39
aleksey.tch,
общая цель - это, в вашем случае, цель которая достигается на разных страницах, но при совершении одинакового действия (как в вашем случае - клик по номеру телефона). 
В случае с одним номером - да, нужно добавить указанный вами метод. 


Если номера два, то используйте для второго номера другой идентификатор цели и параметр визита, например, соответственно: Click2 и URL2. 


Код будет выглядеть так: reachGoal: yaCounterXXXXXX.reachGoal('Click2', {URL2: document.location.href})


Это необходимо делать, чтобы потом в параметрах визитов четко различать достигнутые цели и соответсвующие урлы для каждой конкретной цели. 

cmteam-audit
9 августа, 19:35
Василий,
подскажите пожалуйста, а  как будет выглядеть конструкция для нового счетчика:  onclick="ym(XXXXXXX, 'reachGoal', 'CLIC'); return true; вместе с document.location.href
Василий
Сотрудник Яндекса10 августа, 20:27
cmteam-audit,
вот так:

onclick="ym(XXXXXX, 'reachGoal', 'TARGET', {URL: document.location.href}); return true;