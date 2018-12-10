Блог Яндекс.Метрики

Блог Яндекс.Метрики

Новый код в настройках счётчика

Сегодня в настройках счётчика вы могли заметить новый код для установки на сайт. Он лучше соответствует современным веб-технологиям и сможет поддерживать новые функции, которые мы планируем добавлять в Метрику.

 

Чем новый код лучше?

Он позволяет собирать больше данных в тех случаях, когда сайт — а вместе с ним и код Метрики — загружается на медленном соединении. Или если вы передаёте в Метрику параметры визитов или посетителей сразу после начала загрузки сайта, когда код мог ещё не успеть загрузиться: в этом случае новый код будет собирать все передаваемые параметры независимо от момента его загрузки.

 

Обязательно ли устанавливать новый код на сайт?

Старый код продолжит работать, но все новые возможности Метрики будут доступны именно в новом коде. Поэтому мы рекомендуем при случае установить новый код на все страницы сайта вместо старого кода.

 

Новый код поддерживает только Вебвизор 2.0. Если вы пользовались предыдущей версией Вебвизора и установили на сайт новый код, визиты автоматически начнут записываться с помощью Вебвизора 2.0.

 

Я использую JavaScript API. Нужно ли обновлять методы?

Не обязательно — старые методы вызова кода счётчика совместимы с новой версией. Но преимущества нового кода будут работать только с актуальным набором методов.

Если у вас есть вопросы про новый код, спрашивайте в комментариях, пишите в наш чат в Telegram или в службу поддержки.

31 комментарий
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Сергей А.
10 декабря 2018, 11:53
Здравствуйте! Перестала работать карта скроллинга в Метрике. При открытии карты на любом проекте выводится уведомление "Нет данных". При этом вебвизор записывает визиты и их можно посмотреть в Метрике. Подскажите, пожалуйста, эта проблема как-то связана с новым кодом счетчика или нет? Как вернуть отображение данных на карте скроллинга? Спрашивал коллег, у них тоже данные не отображаются, т.е. проблема не только у меня возникла.
Наталья
Сотрудник Яндекса10 декабря 2018, 15:20
Сергей А.,
Новый код не должен был повлиять на работу карт. Пришлите, пожалуйста, номер счётчика в службу поддержки  — посмотрим, в чём там дело.
Сергей А.
10 декабря 2018, 16:17
Наталья,
отправил сообщение в службу поддержки. Номер тикета 6903192. Посмотрите, пожалуйста. Заранее благодарю!
Сергей А.
11 декабря 2018, 13:24
Наталья,
добрый день! В поддержке ответили, что карты скроллинга могут работать не совсем стабильно. Попросили ждать новостей и обновлений, но когда они выйдут - не понятно. Возможно ли у Вас уточнить, когда будет решена проблема с отображением карт скроллинга? Хотя бы примерные сроки? Данным инструментом активно пользуюсь, практически каждый день, и отсутствие доступа к нему серьезно осложняет работу над сайтами. Надеюсь на помощь с Вашей стороны и заранее благодарю за внимание к проблеме!
Наталья
Сотрудник Яндекса11 декабря 2018, 20:15
Сергей А.,
Карты действительно могут иногда "мигать", но давайте мы на всякий случай перепроверим, только ли в этом дело.  Вернёмся с ответом в комментарии и в переписку.
devvver
10 декабря 2018, 12:07
Сделайте наконец работающий счетчик для Украины! Ваш альтернативный вариант не работает как надо !
Dima
10 декабря 2018, 12:10
Я.Вебмастер мне говорит что страницы долго грузятся. Я проверил - а это код метрики две секунды грузится (когда весь сайт занимает меньше 1МБ и грузится за 0.9 сек). Вот я его и удалил нафиг. Зачем мне это гуано, на которое сами же и ругаетесь?
belozyorcev
10 декабря 2018, 15:39
Dima,
проверил на нашем сайте ради интереса. Код метрики грузится 100-200ms без кэша.
Webliberty
10 декабря 2018, 16:48
Напишите, пожалуйста, какие правила Content Security Policy (CSP) нужно настроить для нормальной работы нового счетчика.
Наталья
Сотрудник Яндекса11 декабря 2018, 14:20
Webliberty,
CSP настраивается  одинаково и для старого, и для нового кода: https://yandex.ru/support/metrika/code/install-counter-csp.html
Webliberty
12 декабря 2018, 14:25
Наталья,
как минимум в списке адресов не указан cdn.jsdelivr.net (при включении альтернативного CDN).

ymetrica.com, ymetrica1.com, ymetrica2.com - вам принадлежат? Получаю отчеты о блокировке этих доменов.
Евгений
Сотрудник Яндекса13 декабря 2018, 01:52
Альтернативный CDN позволяет корректно учитывать посещения из регионов, в которых ограничен доступ к Яндекс.Метрике. И для решения этой задачи, список точек, через которые передаётся трафик, может в любой момент без каких-либо уведомлений изменяться.


Так что использование альтернативного CDN, к сожалению, по самой постановке задачи не может быть совместимо с CSP.


Мы обязательно добавим в справку предупреждение об этом.


Все перечисленные вами хосты на текущий момент действительно используются для передачи трафика при использовании альтернативного CDN.
Обновлено 13 декабря 2018, 01:54
Webliberty
13 декабря 2018, 11:33
Евгений,
понятно, спасибо за ответ.
adversys
11 декабря 2018, 13:19
А как остаться на старом коде? Из-за вебвизор 2.0  карта скроллинга показывает "нет данных". У меня такая ситуация на нескольких сайтах была
Сергей А.
11 декабря 2018, 13:25
adversys,
у меня тоже на карте скроллинга выводится "Нет данных". Поставил на ряд сайтов новый код счетчика - ничего не поменялось. На всех сайтах пропали данные на карте, у ряда коллег - тоже. В поддержке Метрики сказали, что карты могут работать не стабильно и попросили ждать обновлений, но когда они выйдут - не уточняют.
Наталья
Сотрудник Яндекса11 декабря 2018, 20:34
adversys,
В настройках есть опция "Устаревший код счётчика" - она возвращает предыдущую версию. Старый код работает только с первым Вебвизором - если будете менять код обратно на старый, проверьте, чтобы он был заменен на всех страницах: если где-то будет новый код, а где-то — старый, записи визитов могут отображаться некорректно.


Будем признательны,  если сможете прислать в поддержу номера счётчиков, на которых появились проблемы с картами скроллинга. 
Дмитрий Л.
12 декабря 2018, 16:51
А как определить какой у меня стоит код? Новый или старый

Наталья
Сотрудник Яндекса12 декабря 2018, 18:25
Дмитрий Л.,
Сейчас в настройках счётчика по умолчанию показывается новая версия кода - можно сравнить её с тем кодом Метрики, который установлен на сайте.


Но если вы последний раз обновляли код счётчика до 10 декабря,  на сайте точно стоит старый код. Новую версию мы запустили только позавчера.
galatexclub
13 декабря 2018, 09:45
при установке нового кода вся статистика сохранится? ничего не поедет?
Наталья
Сотрудник Яндекса13 декабря 2018, 10:12
galatexclub,
Установка нового кода на сайт никак не влияет на данные, которые уже записаны в Метрику. Старая статистика никак не будет разъезжаться со свежей статистикой, так как новый код собирает тот же набор данных, и по тем же принципам. 
kireeva.direct
13 декабря 2018, 15:01
Здравствуйте, как правильно установить одновременно два счетчика в соответствии со справкой https://yandex.ru/support/metrika/code/install-several-counters.html#counter-initialize
Вопрос по строке [...'//mc.yandex.ru/metrika/tag.js?id=XXXX', 'ym')] — не до конца понятно что указать вместо XXXX, номер первого счетчика?
Обновлено 13 декабря 2018, 15:01
Наталья
Сотрудник Яндекса17 декабря 2018, 13:57
kireeva.direct,
Это был кусочек старой инструкции, теперь эта страница в Помощи обновлена - проверьте той же ссылке ещё раз, пожалуйста. И простите, что нечаянно вас запутали. 
andreyskripin
15 декабря 2018, 20:43
Это как-то влияет на Электронную коммерцию? Её код тоже обновите?
Наталья
Сотрудник Яндекса17 декабря 2018, 13:58
andreyskripin,
На передачу данных электронной коммерции новый код счётчика никак не влияет, ничего перенастраивать не нужно.
Taras
15 января, 20:41
Кто перешел на новый вебвизор? У кого было такое - https://ibb.co/xL9FtnN и кто знает, с чем это связано? 
Илья
21 января, 23:12
Здравствуйте! У меня установлен новый вебвизор на сайте https://vamvezet.by/ и в большинстве посещений невозможно просмотреть запись. Появляется уведомление "Произошла ошибка, повторите попытку позже".
Номер счётчика 51848375
Наталья
Сотрудник Яндекса22 января, 15:00
Илья,
Бывает, что на обработку записи требуется время, и она может стать доступной чуть позже. Если запись так и не откроется, пожалуйста, напишите в поддержку про этот конкретный пример — с датой и временем посещения, которое не записалось. 
roccogroup
29 января, 20:42
На фреймворке Webasyst  (Shop-Script) новая версия счётчика вообще не работает. статистику показывает по нулям. Только установка устаревшей версии счётчика помогает. 
Проверял уже на 5 сайтах. Везде одинаково.
Смысл новых кодов которые даже в обычных HTML страницах не функционируют?
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса5 февраля, 22:59
roccogroup,
вы используете плагин? Пожалуйста, пришлите пример в поддержку.
лена кононова
31 марта, 23:07
Не могу настроить вебмастер  помогите 
varadoorspb.piter
9 октября, 00:37
да где выставляется асинхронная загрузка то? я уже глаза сломала искать((  у меня метрика грузится вперед сайта и 600 миллисекунд просто ничего не происходит. бесит(( 