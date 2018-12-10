Новый код в настройках счётчика

Сегодня в настройках счётчика вы могли заметить новый код для установки на сайт. Он лучше соответствует современным веб-технологиям и сможет поддерживать новые функции, которые мы планируем добавлять в Метрику.

Чем новый код лучше?

Он позволяет собирать больше данных в тех случаях, когда сайт — а вместе с ним и код Метрики — загружается на медленном соединении. Или если вы передаёте в Метрику параметры визитов или посетителей сразу после начала загрузки сайта, когда код мог ещё не успеть загрузиться: в этом случае новый код будет собирать все передаваемые параметры независимо от момента его загрузки.

Обязательно ли устанавливать новый код на сайт?

Старый код продолжит работать, но все новые возможности Метрики будут доступны именно в новом коде. Поэтому мы рекомендуем при случае установить новый код на все страницы сайта вместо старого кода.

Новый код поддерживает только Вебвизор 2.0. Если вы пользовались предыдущей версией Вебвизора и установили на сайт новый код, визиты автоматически начнут записываться с помощью Вебвизора 2.0.

Я использую JavaScript API. Нужно ли обновлять методы?

Не обязательно — старые методы вызова кода счётчика совместимы с новой версией. Но преимущества нового кода будут работать только с актуальным набором методов.

Если у вас есть вопросы про новый код, спрашивайте в комментариях, пишите в наш чат в Telegram или в службу поддержки.