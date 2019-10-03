Гид по Метрике: параметры посетителей

Большинство данных о посещениях собирается счетчиком Яндекс.Метрики автоматически. Эти данные можно дополнять собственными, передавая параметры визитов. Однако, часто вызывает интерес не статистика визитов посетителей сайта, а информация о самих посетителях.

Переданные сведения отображаются в отчете Параметры посетителей. Их можно использовать в качестве условия группировки и сегментации.

Параметры посетителей — что это такое?

Параметры посетителей — это определенная информация о посетителе, его характеристика, статус и т. д. Некоторые данные о посетителях Метрика собирает автоматически, а какие-то данные могут храниться в CRM клиента.

Яндекс.Метрика позволяет передавать произвольный набор данных, называемых параметрами посетителей. В качестве этих параметров рекомендуется передавать характеристики посетителей, которые не изменяются от визита к визиту и не содержат персональные данные (например, фамилию или имя).

Важно различать, какие параметры относятся к визиту или просмотру, а какие — к посетителю. Свойства посетителя отличаются от свойств просмотра и визита тем, что они не привязаны к конкретному времени посещения сайта.

Например, событие «отправка отзыва» приходится на конкретный визит: за всю историю посещений человек мог оставить отзыв только один раз. Поэтому нет смысла делать такое событие атрибутом (параметром) посетителя: в этом случае в отчетах вы будете видеть, что якобы на каждый визит этого посетителя приходилось по одному отзыву.

В параметрах посетителей следует передавать только те характеристики, которые не меняются от визита к визиту и не содержат персональные данные посетителей. Например, можно передать тип клиента — «розничный» или «оптовый», «зарегистрированный» или «гость» и так далее.

Переданные сведения могут быть отображены в отчете, а также использоваться в условиях группировки и сегментации.

Передача и обработка данных

Каждый посетитель сайта имеет свой идентификатор, который назначает Метрика — ClientID. При этом владелец сайта может использовать собственную систему идентификаторов посетителей.

Собственный идентификатор можно передавать в Метрику с помощью метода setUserID, что позволяет связывать UserID с ClientID.

Собственные идентификаторы будут привязаны к ClientID только для тех посетителей сайта, во время посещений которых метод был вызван. Для сбора более полной статистики рекомендуем подождать некоторое время, пока в Яндекс.Метрику будет передан больший объем данных.

Параметры посетителей можно передавать несколькими способами:

Online — во время посещения сайта, с помощью метода userParams;

Offline — с помощью CSV-файла в произвольный момент времени (ClinetID или UserID) — этот способ позволяет передавать в Метрику не только данные, собранные в момент посещения сайта, но и данные, собранные после того, как посетитель уже покинул сайт.

Можно передавать до 1000 параметров посетителей для одного ID

Передавать параметры посетителей можно через веб-интерфейс и через API Метрики

Online — передача данных с помощью userParams

Простыми словами:

«Метрика, вот данные по пользователю из CRM. Забери их себе на хранение, пожалуйста.»

Метод актуален также для пользователей по которым данные уже накоплены, то есть мы уже знаем этого пользователя и у нас есть параметры, которые мы хотим передать в Метрику. Данные можно передавать в любой момент взаимодействия пользователя с сайтом.

Пример:

Известный вам пользователь добавляет о себе дополнительную информацию, например о количестве детей, то вы можете тут же вернуть эти параметры и отправить их Метрику.

Offline-загрузка по ClientID

Теперь посмотрим, как привязать данные к ClientID.

Простыми словами:

«Метрика, какой ClientID ты присвоила этому пользователю? Ок, этот ClientID я назначу этому пользователю в своей CRM. А позже я могу из своей CRM загрузить необходимые данные в Метрику по этому ClientID (например, когда от этого клиента придут данные об оплате).»

Рассмотрим процесс по шагам:

В какой-то произвольный момент времени взаимодействия посетителя с сайтом (владелец выбирает самостоятельно, это может авторизация или заполнение и отправка анкеты), мы запрашиваем у Метрики, какой ClientID ты присвоила этому пользователю, для этого используем метод getClientID в ответ Метрика возвращает этот параметр.

После этого CleintID передаются в CRM, и на основании ClinetID и данных CRM формируется CSV-файл с параметрами посетителей

Сформированный файл отправляется через интерфейс Яндекс.Метрики. После загрузки и обработки файла, данные будут доступны в отчетах.



Offline-загрузка по UserID

Теперь посмотрим как привязать данные к UserID.

Простыми словами:

«Метрика, в моей CRM у этого пользователя вот такой UserID, запиши его себе. Позже я могу из своей CRM загрузить необходимые данные в Метрику по этому UserID (например, когда от этого клиента придут данные об оплате). А еще я могу нескольким пользователям в Метрике дать один и тот же UserID (например, один человек в Метрике это 2 разных посетителя с декстопа и мобильного).»

Рассмотрим процесс по шагам:

В какой-то произвольный момент времени взаимодействия посетителя с сайтом (владелец выбирает самостоятельно, это может авторизация или заполнение и отправка анкеты), мы передаем в Метрику свой UserID и просим Метрику связать наш UserID c Метричным ClientID данного пользователя, для этого используем метод setUserID.

Данные о UserID будут переданы в Метрику, где они будут связаны с соответствующим ClientID. Теперь можно сформировать CSV-файл с UserID и параметрами посетителей.

Итак, UserID переданы в Метрику и связаны с ClientID, CSV-файл c UserID и параметрами посетителей готов. Теперь можно загружать сформированный файл через интерфейс Яндекс.Метрики.После загрузки и обработки файла, данные будут доступны в отчетах.



Особенности CSV-файла

Обязательные поля для передачи данных:

Для передачи иерархической структуры параметров используйте символ «.» (точка). Например, для передачи нескольких вложенных друг в друга значений поля key, необходимо указать client.demography.age.

Тогда в отчете «Параметры посетителей» вы увидите 3 уровня параметров посетителей:

Максимальное количество символов в полях, которое отображается в отчетах Яндекс.Метрики:

key — 255;

value — 50.

Скачать пример файла с параметрами посетителей

Особенности загрузки данных с помощью userParams

Данные передаются в виде JavaScript-объектов и обрабатываются следующим образом.

Название поля и уровень его вложенности интерпретируются как имя параметра и его уровень соответственно. Значение поля обрабатывается следующим образом в зависимости от своего типа:

объект — для каждого ключа объекта создается ветвь дерева, и для каждого значения алгоритм вызывается рекурсивно;

— для каждого ключа объекта создается ветвь дерева, и для каждого значения алгоритм вызывается рекурсивно; строка — вычисляется количество случаев, когда встречается каждое различное значение строки;

— вычисляется количество случаев, когда встречается каждое различное значение строки; число — вычисляется суммарное и среднее значение всех чисел;

— вычисляется суммарное и среднее значение всех чисел; true, false или null— вычисляется количество случаев, когда встречается каждое такое значение.

В одном визите можно передать до 1000 параметров. При передаче иерархической структуры данных в отчетах Яндекс.Метрики отобразится до 10 уровней вложенности.

Пример:

Представим интернет-магазин, у которого есть два типа покупателей: «обычные» и «vip». Данные о статусе клиента хранятся в собственной базе сайта. После того, как посетитель авторизуется на сайте, на каждой странице вместо ссылки Войти он будет видеть свое имя или логин, а рядом — свой особый статус, если он у него есть: Иван / VIP. Чтобы отправлять в Метрику статус клиента, на все страницы сайта необходимо добавить код, который будет вызывать метод userParams.

Для отправки данных о посетителях с особым статусом код примет следующий вид:

ym(XXXXXX, 'userParams', { vip_status: true, age: 40 UserID: 12345 });

Если передается информация об «обычном» посетителе, код будет таким:

ym(XXXXXX, 'userParams', { vip_status: false, age: 40 UserID: 12345 });

где XXXXXX — номер счетчика Метрики.

Если у «обычного» клиента появится особый статус, то при его следующей авторизации на сайте метод userParams отправит в Метрику изменившиеся данные (то есть перезапишет их). При этом новый статус распространится на всю историю визитов этого посетителя, как если бы он был vip-клиентом изначально.

Какие данные можно удалить из отчетов, а какие — нельзя

Удалить можно только те параметры посетителей, которые были загружены с помощью CSV-файла.

Параметры посетителей, загруженные online с помощью метода userParams недоступны к удалению.

Чтобы удалить из сервиса ранее загруженные CSV-файлом данные или их часть, необходимо подготовить CSV-файл для удаления. Файл должен содержать только поле key тех данных, которые нужно удалить. Затем следует выполнить следующее:

В настройках счетчика (вкладка «Загрузка данных») нажмите кнопку Удалить данные. В появившемся окне выберите тип файла, к которому надо применить изменения, в зависимости от идентификатора (UserID или ClientID). Выберите файл на вашем компьютере и добавьте комментарий к загрузке, если это необходимо. Нажмите кнопку «Загрузить данные».

Если у вас есть интересные кейсы с параметрами посетителей, поделитесь в Клубе Метрике своим опытом — так вы сможете помочь коллегам быстрее и лучше разобраться в этой интересной теме.