Google's PageSpeed Insights снимает баллы за код счётчика Яндекс.Метрики

Встроил в один из веб-проектов код Яндекс.Метрики. На всякий случай, чтобы не тормозить загрузку основного контента страницы (важно для SEO на Гугле), использовал асинхронный вариант и вставил его между тегами </footer> и </body> ближе к концу тела страниц.

Оцениваю состояние страниц с помощью Google's PageSpeed Insights. Он снимает баллы за скрипт Метрики на странице. Выдаёт следующее:



Leverage browser caching for the following cacheable resources:

https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 minutes)



Несколько месяцев назад общался по этому поводу с саппортом Яндекса, но решения проблемы так и не добился.

Недавно зацепил снова эту проблему. На одном из форумов посоветовали использовать синхронный вызов счётчика или вообще загружать скрипт со своего хостинга (обновлять его там периодически роботом).

Есть ли какие-то более простые и надёжные способы решения данной проблемы? Стоит ли бояться синхронной загрузки скрипта Метрики с оригинального сайта?