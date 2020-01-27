Открываем запись на тестирование нового кода счётчика

Начинаем год с хороших новостей — мы разрабатываем новую, облегчённую версию кода счётчика Метрики, которая будет минимально сказываться на быстродействии даже самых сложных и «тяжёлых» сайтов. По сравнению с текущей версией кода, тестовая сборка весит в пять раз меньше — и загружается в пять раз быстрее.

Сейчас мы отлаживаем новый код на внутренних проектах и в ближайшие недели начнём закрытое бета-тестирование — при этом подать заявку на участие можно уже сейчас. Рассказываем, какие сайты подходят для тестирования и как в него записаться.

Какие сайты подходят для тестирования

Главная задача закрытой беты — проверить, что новый код надёжно собирает данные в самых разных условиях. Поэтому сайты для тестирования должны соответствовать двум условиям:

большой трафик — от 10 000 посетителей в неделю;

передача расширенных данных — это могут быть ecommerce-события, данные контентной аналитики, параметры визитов и посетителей.

Что потребуется от участников теста

Самое главное условие — нужно будет делиться обратной связью по работе тестовой версии кода. На все вопросы участников теста будет отвечать непосредственно команда разработчиков Метрики.

Важное уточнение: в тестовой сборке пока не будет Вебвизора и тепловых карт, но они обязательно появятся в более поздних версиях. Если вы хотите участвовать в тесте и при этом продолжать пользоваться Вебвизором, вы можете оставить текущий код счётчика на тех страницах, для которых важны записи визитов и тепловые карты. А на менее значимые страницы установить тестовую сборку.

Как оставить заявку на тестирование

Заполните короткую форму. До конца февраля мы будем собирать заявки, а затем напишем всем, кто записывался в бету, подходят ли их счётчики для тестирования.

Мы обязательно поделимся результатами тестирования и расскажем, когда новый код станет доступен всем желающим — оставайтесь на связи!