Блог Яндекс.Метрики

Блог Яндекс.Метрики

Открываем запись на тестирование нового кода счётчика

Начинаем год с хороших новостей — мы разрабатываем новую, облегчённую версию кода счётчика Метрики, которая будет минимально сказываться на быстродействии даже самых сложных и «тяжёлых» сайтов. По сравнению с текущей  версией кода, тестовая сборка весит в пять раз меньше — и загружается в пять раз быстрее.

Сейчас мы отлаживаем новый код на внутренних проектах и в ближайшие недели начнём закрытое бета-тестирование —  при этом подать заявку на участие можно уже сейчас. Рассказываем, какие сайты подходят для тестирования и как в него записаться. 

 

Какие сайты подходят для тестирования

Главная задача закрытой беты — проверить, что новый код надёжно собирает данные в самых разных условиях. Поэтому сайты для тестирования должны соответствовать двум условиям:

  •  большой трафик — от 10 000 посетителей в неделю;
  •  передача расширенных данных — это могут быть ecommerce-события, данные контентной аналитики, параметры визитов и посетителей.

 

Что потребуется от участников теста

Самое главное условие — нужно будет делиться обратной связью по работе тестовой версии кода. На все вопросы участников теста будет отвечать непосредственно команда разработчиков Метрики.

Важное уточнение: в тестовой сборке пока не будет Вебвизора и тепловых карт, но они обязательно появятся в более поздних версиях. Если вы хотите участвовать в тесте и при этом продолжать пользоваться Вебвизором, вы можете оставить текущий код счётчика на тех страницах, для которых важны записи визитов и тепловые карты. А на менее значимые страницы установить тестовую сборку. 

 

Как оставить заявку на тестирование

Заполните короткую форму. До конца февраля мы будем собирать заявки, а затем напишем всем, кто записывался в бету, подходят ли их счётчики для тестирования. 

Мы обязательно поделимся результатами тестирования и расскажем, когда новый код станет доступен всем желающим — оставайтесь на связи!

17 комментариев
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trustttt
29 января, 14:06
Спасибо что удалили коммент) И спасибо что исключили нас, мелких сошек с 1000 посетителями в неделю
Комментарий удалён
elena.sobol.mailbox
30 января, 10:35
Александр,
я просто танцую, я ничего не делаю
Наталья
Сотрудник Яндекса30 января, 19:33
Александр,
Комментарии с оскорблениями мы удаляем. Коллеги, уважайте друг друга!
Наталья
Сотрудник Яндекса29 января, 17:12
trustttt,
Мы вынуждены удалять комментарии с нецензурной лексикой — дело не не в негативном фидбеке =)

Понимаем, что потребность в новом коде есть у самых разных сайтов, не только у крупных. Но  проверить работу тестовой сборки можно именно на большом трафике. Так быстрее сможем подготовить версию кода, которая будет доступна уже для всех.
savproga
30 января, 10:48
Наталья,
а у Ваших сервисов капча такая. Внимание, материал по ссылке 18+ https://yadi.sk/d/2SLT0b2zrabdWA
Интересно, что скажет робот если начать "Аудио" =)
Обновлено 30 января, 10:49
Наталья
Сотрудник Яндекса30 января, 19:04
savproga,
Спасибо, будем разбираться ><
savproga
30 января, 19:30
Наталья,
благодарю за реакцию. Если нужно, ещё есть "интересный" скрин. Могу направить на "почту для таких случаев", если такая есть.


Продуктивной недели =)
Наталья
Сотрудник Яндексавчера, 14:52
savproga,
А там прямо в форме авторизации есть нужная ссылка: https://yadi.sk/i/6usxYiu6xjpPEw
lVefremov
29 января, 16:51
Круто, подскажите пожалуйста, плановую дату релиза новой метрики со всем функционалом действующей?
Наталья
Сотрудник Яндекса29 января, 17:46
lVefremov,
Пока нельзя с уверенностью сказать, сколько времени понадобится на само тестирование. Но как только новый код будет оттестирован и доступен всем, обязательно сразу расскажем!
Кирилл
29 января, 21:58
Код Вебвизора и вообще вся посторонняя ерунда должна загружаться отдельно для тех, кому это нужно. Иначе это будет не облегченный счётчик, а такой же толстый и тормозной, как старый, который в 3 раза легче и быстрее текущего.
Наталья
Сотрудник Яндекса30 января, 18:39
Кирилл,
Именно в эту сторону и думаем, всё верно.
SvetGizni2006
29 января, 23:58
самое главное сделайте его наконец-то легким и современным и может быть модульным, ибо это караул как метрика просаживает скорость загрузки сайтов
Наталья
Сотрудник Яндекса30 января, 18:45
SvetGizni2006,
Как раз делаем максимально легкую версию.
Heavy Rain
30 января, 11:52
мы не потеряем данные, если на большой проект поставим новый код?
Наталья
Сотрудник Яндекса30 января, 19:12
Heavy Rain,
Тестирование как раз предполагает, что не все функции могут отрабатывать полностью. Конечно, мы стараемся для начала максимально оттестировать код на внутренних проектах, но полностью исключить такую возможность нельзя. Но это если мы говорим о статистике, которую будет собирать тестовая версия кода — а данные, которые уже были записаны, никуда пропасть не могут.
Kiri
вчера, 01:53
Жаль, что  мелкие сайты не будут принимать участие, мой блог не подходит, но это справедливо, наверное для получения статистики нового счётчика.