Гид по Метрике: проблемы с метками UTM

Нередко наши пользователи сталкиваются с проблемами в работе меток UTM - данных либо меньше/больше, чем кликов в рекламном кабинете, либо данных нет совсем. Как правило, это может быть обусловлено рядом факторов. В этом посте мы разберемся, что же такое метки UTM, и почему данные могут отсутствовать/расходиться.

Метки позволяют наиболее точным способом получить информацию о переходе на ту или иную страницу, поскольку информация из метки считывается сразу же после загрузки счетчика на странице. Метки UTM состоят из 5-и параметров в любой последовательности, разделенных «&»:

*utm_source - источник рекламного трафика;

*utm_medium - канал трафика (контекстная реклама, медийная реклама, email-рассылка);

*utm_campaign - название кампании;

utm_content – содержание кампании;

utm_term – параметр, содержащий в себе ключевое слово кампании.

Звездочкой отмечены обязательные параметры. В значениях параметров можно передавать что угодно, в какой угодно последовательности (вы сами решаете, какую информацию необходимо передавать в метках). Названия параметров меток utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_content и utm_term стандартизированы. Менять их или создавать какие-либо свои параметры нельзя, поскольку такие параметры уже не будут являться частью UTM-меток и данные по ним не будут попадать в отчет "Метки UTM" (например, utm_keyword, utm_slovo и т.д. являются произвольными параметрами).

Пример корректной ссылки с метками UTM:

site.ru/page?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=кампания123&utm_content=объявление456&utm_term=ключевик



Пример некорректных ссылок с метками UTM:

site.ru/page?utm_medium=cpc&utm_campaign=кампания123&utm_content=объявление456 - нет обязательного параметра "utm_source";

site.ru/page?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=кампания123&utm_position=premium - "utm_position" - нет такого параметра в UTM-метке. Информация по utm_source, utm_medium и utm_campaign параметрам будет показываться в отчете "Метки UTM", информация по параметру utm_position будет доступна только в отчете "По параметрам URL";

Если представить путь от создания ссылки с метками, по которой кликает посетитель, до попадания меток в отчеты Метрики, получим: (1) создание метки для ссылки - (2) клик по ссылке, переход на сайт - (3) загрузка счетчика на сайте - (4) считывание данных по Метке и анализ отчетов. То есть, между этапами 1 и 4 возможны потери данных на каждом этапе.

1. Причины на этапе создания метки UTM

метки составлены некорректно (отсутствуют обязательные значения , названия параметров заданы неправильно, присутствуют лишние знаки вопроса или пробелы и т.д.);

при копировании рекламных объявлений из одной рекламной системы в другую, метки не были изменены, и трафик засчитывается к другой рекламной системе;

2. Причины на этапе перехода на сайт:

посетитель остановил загрузку страницы и закрыл страницу до ее открытия (типичная ситуация, когда происходит случайный клик на мобильном телефоне или планшете);

страница не загрузилась (проблемы в работоспособности сайта), либо загрузилась некорректно (например, только в каком-либо браузере);

в объявлении задан URL, при переходе по которому происходит редирект на страницу без счетчика Метрики;

в объявлении задан URL, при переходе по которому происходит редирект на страницу, при котором теряются метки UTM (то есть редирект настроен таким образом, при переходе метки отбрасываются);

при переходе на сайт загрузка других JS-скриптов на сайте блокирует работу счетчика;

в объявлении задан некорректный URL, который не может быть открыт.

3. Причины на этапе загрузки счетчика на сайте:

на посадочных страницах не установлен счетчик Метрики, либо установлен некорректно;

счетчик не загрузился на сайте, поскольку в браузере посетителя (или в корпоративном прокси, если это организация) установлен плагин, запрещающий загрузку счетчиков;

антивирус посетителя блокирует загрузку счетчика.

4. Анализ отчетов:

разный подсчет взаимодействий - в рекламном кабинете кликом может считаться не только переход на сайт, но и открытие более подробной информации об объявлении или переход на страницу группы в соцсети и т.д. Метрика зафиксирует только тех посетителей, которые дошли до сайта;

выбраны различные модели атрибуции в рекламных кабинетах.

Таким образом, если при переходе посетителя на сайт загружается посадочная страница, на ней загружается счетчик Метрики (т.е., его ничто не блокирует на стороне посетителя), при этом в ссылке загружаемой страницы остаются UTM метки - этот переход будет учтен Метрикой и попадет в отчеты по меткам, других вариантов нет.

Вы сможете ознакомиться с дополнительной информацией о метках, а также посмотреть обучающее видео в разделе нашей Помощи: https://yandex.ru/support/metrika/reports/tags.html#utm



Если у вас остались вопросы, задайте их в комментариях или напишите в Службу поддержки: https://yandex.ru/support/metrika/troubleshooting/reports-source.html