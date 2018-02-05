Клуб Яндекс.Метрики

Клуб Яндекс.Метрики

Гид по Метрике: проблемы с метками UTM

Нередко наши пользователи сталкиваются с проблемами в работе меток UTM - данных либо меньше/больше, чем кликов в рекламном кабинете, либо данных нет совсем. Как правило, это может быть обусловлено рядом факторов. В этом посте мы разберемся, что же такое метки UTM, и почему данные могут отсутствовать/расходиться.

Метки позволяют наиболее точным способом получить информацию о переходе на ту или иную страницу, поскольку информация из метки считывается сразу же после загрузки счетчика на странице. Метки UTM состоят из 5-и параметров в любой последовательности, разделенных «&»:

  • *utm_source - источник рекламного трафика;
  • *utm_medium - канал трафика (контекстная реклама, медийная реклама, email-рассылка);
  • *utm_campaign - название кампании;
  • utm_content – содержание кампании;
  • utm_term – параметр, содержащий в себе ключевое слово кампании.

Звездочкой отмечены обязательные параметры. В значениях параметров можно передавать что угодно, в какой угодно последовательности (вы сами решаете, какую информацию необходимо передавать в метках). Названия параметров меток utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_content и utm_term стандартизированы. Менять их или создавать какие-либо свои параметры нельзя, поскольку такие параметры уже не будут являться частью UTM-меток и данные по ним не будут попадать в отчет "Метки UTM" (например, utm_keyword, utm_slovo и т.д. являются произвольными параметрами).

Пример корректной ссылки с метками UTM: 

site.ru/page?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=кампания123&utm_content=объявление456&utm_term=ключевик


Пример некорректных ссылок с метками UTM:

  • site.ru/page?utm_medium=cpc&utm_campaign=кампания123&utm_content=объявление456 - нет обязательного параметра "utm_source";
  • site.ru/page?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=кампания123&utm_position=premium - "utm_position" - нет такого параметра в UTM-метке. Информация по utm_source, utm_medium и utm_campaign параметрам будет показываться в отчете "Метки UTM", информация по параметру utm_position будет доступна только в отчете "По параметрам URL";

Если представить путь от создания ссылки с метками, по которой кликает посетитель, до попадания меток в отчеты Метрики, получим: (1) создание метки для ссылки - (2) клик по ссылке, переход на сайт - (3) загрузка счетчика на сайте - (4) считывание данных по Метке и анализ отчетов. То есть, между этапами 1 и 4 возможны потери данных на каждом этапе.

1. Причины на этапе создания метки UTM

  • метки составлены некорректно (отсутствуют обязательные значения , названия параметров заданы неправильно, присутствуют лишние знаки вопроса или пробелы и т.д.);
  • при копировании рекламных объявлений из одной рекламной системы в другую, метки не были изменены, и трафик засчитывается к другой рекламной системе;

2. Причины на этапе перехода на сайт:

  • посетитель остановил загрузку страницы и закрыл страницу до ее открытия (типичная ситуация, когда происходит случайный клик на мобильном телефоне или планшете);
  • страница не загрузилась (проблемы в работоспособности сайта), либо загрузилась некорректно (например, только в каком-либо браузере);
  • в объявлении задан URL, при переходе по которому происходит редирект на страницу без счетчика Метрики;
  • в объявлении задан URL, при переходе по которому происходит редирект на страницу, при котором теряются метки UTM (то есть редирект настроен таким образом, при переходе метки отбрасываются);
  • при переходе на сайт загрузка других JS-скриптов на сайте блокирует работу счетчика;
  • в объявлении задан некорректный URL, который не может быть открыт.

3. Причины на этапе загрузки счетчика на сайте:

  • на посадочных страницах не установлен счетчик Метрики, либо установлен некорректно;
  • счетчик не загрузился на сайте, поскольку в браузере посетителя (или в корпоративном прокси, если это организация) установлен плагин, запрещающий загрузку счетчиков;
  • антивирус посетителя блокирует загрузку счетчика.

4. Анализ отчетов:

  • разный подсчет взаимодействий - в рекламном кабинете кликом может считаться не только переход на сайт, но и открытие более подробной информации об объявлении или переход на страницу группы в соцсети и т.д. Метрика зафиксирует только тех посетителей, которые дошли до сайта;
  • выбраны различные модели атрибуции в рекламных кабинетах.

Таким образом, если при переходе посетителя на сайт загружается посадочная страница, на ней загружается счетчик Метрики (т.е., его ничто не блокирует на стороне посетителя), при этом в ссылке загружаемой страницы остаются UTM метки - этот переход будет учтен Метрикой и попадет в отчеты по меткам, других вариантов нет.

Вы сможете ознакомиться с дополнительной информацией о метках, а также посмотреть обучающее видео в разделе нашей Помощи: https://yandex.ru/support/metrika/reports/tags.html#utm

Если у вас остались вопросы, задайте их в комментариях или напишите в Службу поддержки: https://yandex.ru/support/metrika/troubleshooting/reports-source.html 

71 комментарий
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a.truskina@infinnitysolutions.com
7 февраля 2018, 20:02
Проверили в соответствии с вашей статьёй, что может быть не так, но проблема сохраняется. 
Итак,у нас есть две ссылки с метками
https://goo.gl/44JzWo данные в отчёт не попадают

https://goo.gl/SufkYD данные в отчёт попадают.

Разница в этих ссылках в том,что в первой передаются дополнительные параметры. Что не так? Как можно решить проблему. Номер счетчика 46372560
Василий
Сотрудник Яндекса8 февраля 2018, 13:17
a.truskina@infinnitysolutions.com,

При переходе по первой ссылке ( https://goo.gl/44JzWo ) попадаем на страницу, в URL-адресе которой два вопросительных знака (это неправильно, вопросительный знак должен быть один в начале) : https://классная.москва/app/?utm_source=Telegram_Ezhik&utm_medium=post&utm_campaign=Maslenica#anonymous/interviewpreview?params=JTdCJTIybmFtZSUyMiUzQSUyMiVEMCVBRCVEMCVCQSVEMSU4MSVEMCVCRiVEMCVCQiVEMSU4MyVEMCVCMCVEMSU4MiVEMCVCMCVEMSU4NiVEMCVCOCVEMSU4RiUyMCVEMCVCNyVEMCVCNCVEMCVCMCVEMCVCRCVEMCVCOCVEMCVCOSUzQSUyMCVEMSU4NyVEMSU4MiVEMCVCRSUyMCVEMCVCMSVEMSU4MyVEMCVCNCVEMCVCNSVEMSU4MiUyQyUyMCVEMCVCNSVEMSU4MSVEMCVCQiVEMCVCOCUyMCVEMCVCRSVEMCVCNCVEMCVCOCVEMCVCRCUyMCVEMSU4MCVEMCVCMCVEMCVCNyUyMCVEMCVCRiVEMCVCRSVEMCVCNCVEMCVCRSVEMCVCOSVEMSU4MiVEMCVCOCUyMCVEMSU4MSUyMCVEMSU4MyVEMCVCQyVEMCVCRSVEMCVCQyUyMiUyQyUyMnVybCUyMiUzQSUyMmh0dHBzJTNBJTJGJTJGaGFicmFoYWJyLnJ1JTJGY29tcGFueSUyRmNyb2MlMkZibG9nJTJGMzQ1MDMwJTJGJTIyJTdE

Вместо второго ? должен быть &.
getuniq-u36535-1
14 марта 2018, 13:03
Здравствуйте!
В метрике не отображаются UTM метки.
Захожу в  "отчеты - метки utm" - нет данных за любой период, а переходы есть.
Сайт с utm меткой:
http://universalbetter.ru/wall-racer3/?ref=133615&lnk=1863984?utm_source=yandex_rsa&utm_medium=teplye&utm_campaign=text1&utm_content=image1&utm_term={keyword}
Код счетчика: 48030386

Василий
Сотрудник Яндекса14 марта 2018, 13:19
getuniq-u36535-1,
в ссылке http://universalbetter.ru/wall-racer3/?ref=133615&lnk=1863984?utm_source=yandex_rsa&utm_medium=teplye&utm_campaign=text1&utm_content=image1&utm_term={keyword} имеется лишний знак вопроса (раздел "1. Причины на этапе создания метки UTM" данной статьи). 
getuniq-u36535-1
14 марта 2018, 13:36
Василий,
а что должно быть вместо знака вопроса?
Обновлено 14 марта 2018, 13:37
Василий
Сотрудник Яндекса14 марта 2018, 13:49
getuniq-u36535-1,
Вместо второго ? должен быть &. 
getuniq-u36535-1
14 марта 2018, 13:56
Василий,
Вот так, верно?
http://universalbetter.ru/wall-racer3/?ref=133615&lnk=1863984&utm_source=yandex_rsa&utm_medium=teplye&utm_campaign=text1&utm_content=image1&utm_term={keyword}
Василий
Сотрудник Яндекса14 марта 2018, 14:32
getuniq-u36535-1,
верно.
skif-1960
26 марта 2018, 16:55
Здравствуйте!
Не могу понять, почему в яндекс метрике не отображаются данные: Отчеты - Стандартные отчеты - Источники - Метки UTM.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Счетчик 48175307
skif-1960
26 марта 2018, 16:58
Да, ссылка: 
http://biolip.salenet21.ru/?utm_sourse=kadam&utm_medium=banner&utm_campaign=[CID]&utm_content=[ID]&utm_term=[SID]
Василий
Сотрудник Яндекса29 марта 2018, 12:49
skif-1960,
в ссылке допущена ошибка - вместо utm_source Вы написали utm_sourse. 


Остальные метки работают корректно и передаются в отчет: https://metrika.yandex.ru/stat/tags_utm?period=week&id=48175307&ulogin=skif-1960&stateHash=5aa782b7b50f36ab665b3acb 
skif-1960
27 марта 2018, 09:41
А в ответ - тишина...
skif-1960
29 марта 2018, 13:03
Спасибо!  А ведь перепроверил 300 раз...
adv@invoz.ru
18 апреля 2018, 16:50
Скажите cms генерирует фид yml с url’ами такого вида: 

https://www.сайт.ru/catalog/otoplenie_i_vodosnabzhenie/truby_i_fitingi_krepyezhnye_elementy/shtutser_latunnyy_rezbovoy_g3_4_s_perekh_g1_2_1_10.html?utm_source=yandex_market&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=truby_i_fitingi_krepyezhnye_elementy&amp;utm_term=81513 



 При передачи пареметров в utm используеться символ & который закодирован &amp; (амперсанд). Ну тоесть сам себя кодирует 




 Будут ли корректно передаваться utm в метрику? Или все таки  поменять “&amp;” на “&”




 (а то как то глупо получаеться символ кодирует себя же без экранирования )


В справке Яндекс например тут https://yandex.ru/support/pricelabs/web-analytics.html в примере используеться именно закодированный символ &amp; для передачи меток utm. 




Вопрос: оставить «&amp;» или «&» в параметрах url?


Спасибо!
Василий
Сотрудник Яндекса19 апреля 2018, 11:22
adv@invoz.ru,
в фиде Маркета обязательно использовать &amp; . Однако при переходе на сайт амперсанд должен декодироваться и передаться как "&" . 


Если перейти по ссылке с закодированными амперсандами https://www.сайт.ru/catalog/otoplenie_i_vodosnabzhenie/truby_i_fitingi_krepyezhnye_elementy/shtutser_latunnyy_rezbovoy_g3_4_s_perekh_g1_2_1_10.html?utm_source=yandex_market&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=truby_i_fitingi_krepyezhnye_elementy&amp;utm_term=81513 , то Метрика не сможет корректно обработать метки.  
amalia1212
16 июня 2018, 17:19
Здравствуйте Василий. Подскажите пожалуйста корректна ли данная ссылка:http://2h2nynl1.plp7.ru/?utm_source=VK&utm_medium=SHNN&utm_term=38-45&utm_content=41&utm_campaign=rekl_zap_real_Simferopol      дело в том, что эту ссылку генерировал Компоновщик utm-меток, но в ней переставлен порядок меток. Критично ли это и надо ли его менять в соответствии с порядком в Вашей статье?
Обновлено 16 июня 2018, 17:19
Василий
Сотрудник Яндекса21 июня 2018, 09:49
amalia1212,
Ссылка корректна. Порядок меток в ссылке не имеет значения. 
yodamarketing
3 июля 2018, 15:49
Проверял в соответствии со статьей, но ютм все равно не работает.

Сама ютм-метка: http://ayazsolution.ru/?utm_source=vkontakte&utm_medium=cpm&utm_campaign=yodamarketing&utm_content=promo1
Обновлено 3 июля 2018, 15:50
Василий
Сотрудник Яндекса3 июля 2018, 16:29
yodamarketing,
метки корректно составлены. Сейчас в отчетах видим данные по этим меткам. Проверьте еще раз. 
telphinyd
4 июля 2018, 13:27
Не совсем понятно как эти пункты сочетаются друг с другом
"- в объявлении задан URL, при переходе по которому происходит редирект на страницу без счетчика Метрики;
- в объявлении задан URL, при переходе по которому происходит редирект на страницу, при редиректе теряются метки UTM;"
то есть при всех редиректах теряются метки (но тогда зачем первый пункт, он по сути является подмножеством второго) или во втором пункте что-то пропущено? 
Василий
Сотрудник Яндекса6 июля 2018, 09:53
telphinyd,
здесь нужно было сформулировать иначе: 
- в объявлении задан URL, при переходе по которому происходит редирект на страницу, при котором теряются метки UTM (то есть редирект настроен таким образом, при переходе метки отбрасываются). 



Добавили уточнение в статью. 
telphinyd
17 июля 2018, 17:26
Василий,
а можно еще уточнить при каких именно настройках или их отсутствии редирект сбрасывает метки?
Василий
Сотрудник Яндекса18 июля 2018, 12:01
telphinyd,
настройки редиректа задаются вебмастером сайта. Например, некоторые вебмастера делают редирект всех переходов, содержащих в url-адресе параметры (site.ru?utm_source=yandex&parametr=yakrasavchik), на url-адрес без параметров (site.ru) . 


То есть по всем вопросам, связанным с редиректом, следует обращаться к вебмастеру сайта - только он знает, какой редирект и зачем был сделан. 
Обновлено 18 июля 2018, 12:02
refact.r1
9 июля 2018, 08:41
Здравствуйте! Данные utm меток не попадают в метрику. Также в источниках траффика переходы определяютcя как "другая реклама определено по меткам". А заходишь в "отчет utm метки" там пусто
 http://innetmagaz.ru/?utm_source=fb&utm_medium=cpc&utm_campaign=rf_f&utm_content=2&placement={placement}
Обновлено 9 июля 2018, 08:43
Василий
Сотрудник Яндекса9 июля 2018, 10:03
refact.r1,
в настоящий момент в отчетах Вашего счетчика имеются визиты с данными метками. 
refact.r1
9 июля 2018, 10:50
Василий,
 Да переходы появились спасибо
Дмитрий Шевченко
16 июля 2018, 11:59
Добрый день, так же все проверил, но в метрике отображаются только часть utm меток, счетчик 49595077 . Не подскажите в какую сторону копать? 
Василий
Сотрудник Яндекса16 июля 2018, 17:41
Дмитрий Шевченко,
все стороны описаны в посте:) 

Покажите Вашу ссылку с метками, посмотрим. 
SunTeam
17 июля 2018, 23:44
Василий,
 оказалось, это был просто долгий глюк, спустя 6 часов метки появились в метрике.
В любом случае, спасибо за ответ!
vadim1titov
4 августа 2018, 20:24
Здравствуйте! помогите, пожалуйста разобраться. Не идет статистика по utm меткам. Не могу отыскать причину. Номер счетчика 49838038.
Пример ссылки http://likegoods.ru/boombox7new/?ref=31944&lnk=2076887?utm_source=JBL&utm_medium=hot&utm_content=image1&utm_campaign=text1&utm_term={keyword}
Василий
Сотрудник Яндекса6 августа 2018, 10:02
vadim1titov,
добрый день!


Причина Вашей проблемы описана в текущей статье в пункте 1: 


1. Причины на этапе создания метки UTM
- метки составлены некорректно (отсутствуют обязательные значения , названия 
- параметров заданы неправильно, присутствуют лишние знаки вопроса или пробелы и т.д.);


Корректная ссылка будет выглядеть так: http://likegoods.ru/boombox7new/?ref=31944&lnk=2076887&utm_source=JBL&utm_medium=hot&utm_content=image1&utm_campaign=text1&utm_term={keyword}
SSPavluk
13 августа 2018, 14:50
Здравствуйте, вопрос может не по теме, но нигде не нашла информации о том, как я могу удалить utm метки из кабинета яндекс метрики или отредактировать названия. Так как была допущена ошибка в названии компании при настройке. 
Василий
Сотрудник Яндекса14 сентября 2018, 14:33
SSPavluk,
К сожалению, никак :(
AndreyAVasiliev
28 августа 2018, 00:39
«Если представить путь посетителя от клика по ссылке до отчетов Метрики, получим: (1) создание метки для ссылки - (2) клик по ссылке, переход на сайт - (3) загрузка счетчика на сайте - (4) считывание данных по Метке и анализ отчетов».
Просто логическая придирка к формулировке: если «путь посетителя от клика по ссылке до отчетов Метрики», то этап (1) это должен быть клик, а не создание метки.
Т.е., может, если написать «Если представить путь от создания метки для ссылки, по которой кликает посетитель, до отчетов Метрики…»
Василий
Сотрудник Яндекса14 сентября 2018, 14:34
AndreyAVasiliev,
Засчитано! Спасибо, поправим:)
timur@imin.ru
4 сентября 2018, 13:48
Здравствуйте, проверили все utm-метки все верно. В итоге получаем, что данные из Facebook расходятся с данными из метрики. Не на 10-15%, а на 80-90%. Почему такая разница? Кто врет?
Василий
Сотрудник Яндекса14 сентября 2018, 14:37
timur@imin.ru,
Напишите нам в поддержку - посмотрим подробнее. 
marketing
26 октября 2018, 10:04
У нас есть сайт uborka-dobleska.ru . При переходе с мобильных (по ширине экрана менее 480px) происходит переадресация на m.uborka-dobleska.ru с сохранением ютм-меток в адресе с помощью такого скрипта на основной странице


<script type="text/javascript">
if (screen.width <= 480) {
var add = window.location.pathname + window.location.search;
var newurl = ("http://m.uborka-dobleska.ru"+add);
window.location.replace(newurl);
}
</script>


Обе страницы добавлены в один счетчик

*Проблема следующая* > в метрике в отчете UTM не отображаются ютм метки со страницы на которую была переадресация. Зато в отчете об источниках - уйма "Внутренних переходов"..

Как нам решить эту проблему? :( Нужно чтобы в отчете UTM мы видели и метки основной страницы (когда переадресация не произошла), и метки с мобильной страницы, когда заходили на основную , но произошла переадресация на мобильную с сохранением меток.


К слову - у нас в заявках указываются ютм-метки, и в письмах с заявками мобильная страница и ютм-метки указываются корректно. 
viva-natura1
10 ноября 2018, 18:22
Добрый день!
Дано: 
Компания в директе "«Медприбор» № 29680172"  - 36 кликов на сегодня (все объявления с UTM метками)
Метрика medpribor.com • 44330476 - отчет по Рекланые системы - 32 визита из директа.
                                                                           - отчет по UTM меткам (уа) - 39 визитов


Разброс 18%. Можно ли как-то уменьшить разброс? Спасибо!
moyperevod
23 ноября 2018, 13:20
У меня при переходе по объявлению из ЯД, UTM метки отбрасываются и клиент попадает на обычную страницу сайта. Как это исправить можно?
Василий
Сотрудник Яндекса26 ноября 2018, 09:45
moyperevod,
это значит на стороне сайта настроен редирект, который отбрасывает метки. Обратитесь к вебмастеру сайта для перенастройки редиректа. 
zolotrubovp
25 ноября 2018, 15:41
Добрый день!
Помогите понять в чем дело. 
Метки отображаются некорректно, либо вовсе не отображаются. 


Настройки UTM в компании:
www.velolider-vrn.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=cid|{campaign_id}|{source_type}&utm_content=gid|{gbid}|aid|{ad_id}|{phrase_id}_{retargeting_id}&utm_term={keyword}&pm_source={source}&pm_block={position_type}&pm_position={position}


При рекламном переходе по фраза "веломагазин воронеж" имеем следующее:
https://www.velolider-vrn.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=cid|38924272|search&utm_content=gid|3578169771|aid|6636999527|15029112735_&utm_term=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%20%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6&pm_source=none&pm_block=premium&pm_position=3&yclid=7009475079072406065


Подскажите в чем дело? При таком наборе параметров, поскольку при условии использования стандартного варианта меток вроде:
www.velolider-vrn.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign={campaign_id}&utm_content={ad_id}&utm_term={keyword}



Проблем не возникает, все отображается корректно. Я думаю что сайт не обрабатывает корректно выше указанный набор параметров в UTM метке. Подскажите в чем может быть проблема и из-за чего это происходит. Заранее спасибо!
Василий
Сотрудник Яндекса26 ноября 2018, 09:52
zolotrubovp,
здравствуйте! 


Пожалуйста, напишите в поддержку: https://yandex.ru/support/metrika/troubleshooting.html 
Посмотрим детальнее. 




Екатерина Полубарова
3 декабря 2018, 09:22
Добрый день. Скажите почему в Отчетах по UTM  метках не активна цели http://prntscr.com/lpxvo3
Номер счетчика 47399965
Василий
Сотрудник Яндекса9 января, 09:48
Екатерина Полубарова,
это означает, что цели не достигались в рамках визитов, источником которых является данная метка. 
Кирилл Хафицкий
8 января, 17:34
Здравствуйте, помогите разобраться.... Не вижу отчеты  в метрике.
https://proecty-lestnic.ru/?utm_sourсe=yandex_search..|k:15448538669|st:search|a:no|s:none|t:premium|p:3|dv:desktop|rg:20297&utm_term=купить%20лестницы%20бетонные&yclid=18186793228898957072

Номер счечика: 51791627
Василий
Сотрудник Яндекса9 января, 09:49
Кирилл Хафицкий,
отчет "Метки UTM" - стандартный отчет, который доступен всем изначально. Опишите подробнее, чего Вы не видите? 
tds.ibgroup
29 января, 13:49
Здравствуйте! http://top-goda.com/costume-gorka/?flow_hash=PzoIy/costume-gorka/&utm_source=YD&utm_medium=cpc&utm_content=kostyum_gorka_zimnij_kupit&utm_campaign=gorka_kz_rsya не отображается код метрики, подскажите в чем дело? 
Если перейти по ссылке без ютм меток то код метрики виден и переходы передаются в отчеты http://top-goda.com/costume-gorka/?flow_hash=PzoIy
Василий
Сотрудник Яндекса13 марта, 09:01
tds.ibgroup,
ссылка http://top-goda.com/costume-gorka/?flow_hash=PzoIy/costume-gorka/&utm_source=YD&utm_medium=cpc&utm_content=kostyum_gorka_zimnij_kupit&utm_campaign=gorka_kz_rsya составлен неверно


Правильная ссылка могла бы выглядеть так: http://top-goda.com/costume-gorka/?flow_hash=PzoIy&utm_source=YD&utm_medium=cpc&utm_content=kostyum_gorka_zimnij_kupit&utm_campaign=gorka_kz_rsya
shipolapka
12 марта, 13:32
Здравствуйте! В отчете не отбражаются клики на ссылку https://rivpark.ru/?utm_source=izhlife&utm_medium=default&utm_campaign=box с этой страницы http://izhlife.ru/building/85673-proydi-test-i-uznay-kakoy-dolzhna-byt-tvoya-idealnaya-kvartira.html. Проверяла на сайте клиента, там стоит счетчик метрики, но они тоже не видят переходы по этой ссылке. Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Василий
Сотрудник Яндекса13 марта, 09:03
shipolapka,
 пожалуйста, уточните номер счетчика Метрики, в котором не отображаются метки UTM.
IZHLIFE.RU
14 марта, 12:54
Василий,
217899
Василий
Сотрудник Яндекса14 марта, 12:30
IZHLIFE.RU,
на странице https://rivpark.ru/?utm_source=izhlife&utm_medium=default&utm_campaign=box установлен счетчик 35941635, поэтому в отчетах и нет данных о utm-метках из этой ссылки. 
IZHLIFE.RU
14 марта, 13:38
Василий,
 видимо, я не так вас поняла, и выслала вам номер счетчика с нашего сайта - на котором была размещена ссылка с utm-меткой, и мы не видим в карте ссылок кликов по ней - написано, что "нет данных по ссылке, возможно, это редирект. Получается, что и у нас, и у клиента должны быть одинаковые счетчики? 
Василий
Сотрудник Яндекса14 марта, 12:48
IZHLIFE.RU,
в данной статье обсуждаются вопросы меток UTM как источника трафика. Ваш вопрос касается Карты ссылок. Опишите вопрос подробнее в поддержку: https://yandex.ru/support/metrika/troubleshooting.html 
IZHLIFE.RU
14 марта, 14:15
Василий,
хорошо. Спасибо!
a.girenko@thefandome.com
15 марта, 12:13
Здравствуйте, мы хотим смотреть трафик переходов с фейсбука с помощью utm меток, составили такую ссылку https://www.thefandome.com/feed?post=28437&utm_sourсe=facebook&utm_medium=referral&utm_compaign=rk0_marvel&utm_content=0011111
и чтобы смотреть эффективность разных постов в группах хотели бы менять цифры в самом конце utm_content=0011111, но в метрике нет данных о переходах по данной utm совсем, подскажите в чем проблема ? номер счетчика 33682844
a.girenko@thefandome.com
15 марта, 12:35
a.girenko@thefandome.com,
https://www.thefandome.com/feed?post=28437&utm_sourсe=facebook&utm_medium=referral&utm_cаmpaign=rk0_marvel&utm_content=0011111 ( была опечатка в campaign )- вот верная ссылка 
Василий
Сотрудник Яндекса15 марта, 16:57
a.girenko@thefandome.com,
у вас utm_sourсe написано через русскую букву С, поэтому в отчете и нет данных по метке utm_source. 


Если удалить из отчета группировку UTM Source, то видны данные https://metrika.yandex.ru/stat/tags_utm?period=today&id=33682844&stateHash=5c8baee2e2be2dd5f7a76372 


А в отчете "По параметрам URL" собрались некорректные метки utm: https://metrika.yandex.ru/stat/url_param?period=today&id=33682844&stateHash=5c8baf0a590379d7d9f5698a 
valent-direct
15 марта, 18:38
Здравствуйте, отображаются только переходы по ссылке, конверсию не считает по ютм-метке. что делать? 

сама ссылка: http://scrapmania.ru?utm_source=vk.com&utm_medium=cpm&utm_campaign=2_group_konkurent_scrap&utm_content=1t1k
Василий
Сотрудник Яндекса16 марта, 19:59
valent-direct,
то есть метки UTM фиксируются, а конверсий по ним нет? Значит в рамках таких визитов цель либо не достигалась, либо она некорректно настроена. В любом случае внимательно проверьте корректность работы целей: https://yandex.ru/blog/metrika-club/gid-po-metrike-kak-proverit-rabotu-tseli 
anja90@tut.by
18 марта, 12:00
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, почему в метрике не отображается эта метка http://sanit.by/?utm_source=instagram&utm_medium=cpc&utm_campaign=konversii-regiony&utm_content=lenta-konversii 
Номер счетчика 39498505
Спасибо.
Василий
Сотрудник Яндекса18 марта, 12:49
anja90@tut.by,
вы пробовали перейти по ссылке? Попробуйте, пожалуйста. В данном случай причины описаны в разделе "2. Причины на этапе перехода на сайт" - у Вас установлен редирект, который отбрасывает метки. 
Комментарий удалён
Василий
Сотрудник Яндекса3 апреля, 15:02
ip.GerasimovAS,
в данной ссылке нет UTM-меток. Все параметры здесь произвольные - ищите их в отчете "По параметрам URL". 
avselectro
24 апреля, 11:43
Здравствуйте!


Ведём рекламную компанию в ВК. Составили несколько объявлений с UTM, но ни по одной из ссылок не приходит информация в метрику. Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема.


Код счётчика: 33513498


Ссылки на объявления:
https://vk.com/wall-90084222_3132
https://vk.com/wall-90084222_3106
https://vk.com/wall-90084222_3089
https://vk.com/wall-90084222_3082


Формат объявления: «реклама сайта». Не могу дать ссылку на страницу ВК. Есть сама UTM: https://avselectro.ru/iek-sale-va47-29/?&utm_source=vkontakte&utm_medium=cpc&utm_campaign={iek}&utm_content={avto}&utm_term=47_29


Обновлено 24 апреля, 11:46
Василий
Сотрудник Яндекса25 апреля, 10:50
avselectro,
на сколько мы видим, в ВК используется ссылка, вида: https://avselectro.ru/iek-sale-kabel-kanaly/?utm_source=vk&utm_medium=cpc&utm_campaign=salekk 


Она составлена корректно. Наши тестовые визиты были корректно учтены: https://metrika.yandex.ru/stat/tags_utm?period=week&id=33513498&ulogin=avselectro&stateHash=5cc166545e0ae471cc9c7e06 


По всей видимости, ранее никто не переходил на ваш сайт по кнопке "Купить". 
clevmarketing-15
11 июля, 06:54
Здравствуйте!
Почему то часть переходов по этой ссылке не фиксируется метрикой.
https://clck.ru/H2AeY


Это внутренняя ссылка для подсчета переходов с 1-й стр на 2-ю.
Переходы делаются со страницы: https://clck.ru/H2AkU


Такая гипотеза ошибочного подсчета выткекает из соображений:
В вебвизоре людей, которые просмотрели https://clck.ru/H2AkU И https://clck.ru/H2AeY последовательно больше, чем зафиксированных utm_source=pages_cm


Код счетчика 41690094
Обновлено 11 июля, 06:58
Василий
Сотрудник Яндекса10 августа, 20:17
clevmarketing-15,
метки попадут в отчет "Источники - Метки UTM", если они были получены при первом просмотре в визите. 

Переходы по ссылке с метками со внутренней страницы на внутреннюю страницу в этот отчет не попадут. Ищите метки в просмотровом отчете, например, "Популярно", добавив группировки UTM-меток. 
n.brovkin@allmatex.com
23 июля, 15:46
Тоже проблема с отображением меток.
ссылка https://autokovrik.ru/pages/materialy?utm_source=forum&utm_medium=email&utm_campaign=focus
Счетчик 52418950, переходы не учитываются.  
Anton Maltsev
9 августа, 18:30
n.brovkin@allmatex.com,
Что так никто и не ответил?
Василий
Сотрудник Яндекса10 августа, 20:15
n.brovkin@allmatex.com,
ссылка составлена корректна, наш тестовый визит зафиксирован: https://metrika.yandex.ru/stat/tags_utm?group=week&period=quarter&id=52418950&stateHash=5d4efb543fcde9984b0cb373 


По всей видимости ссылки с такими метками нигде вами не размещена, и визитов по ней не было. 