Яндекс метрика не видит собственный счётчик на сайте WordPress

Доброго денёчка, уважаемые!



Помогите пожалуйста разобраться. Есть сайт на WordPress, хочу поставить на него счётчики яндекс метрики. На других своих сайтах делал это не один раз и никаких проблем не было, все работало, все отображалось, статистика собиралась нормально.

Коды счетчика всегда устанавливались мной с помощью плагина Yandex Метрики. Установил плагин, авторизовался в яндексе, привязал сайт — профит!

Но не в этот раз. Почему-то на этом сайте, наотрез отказывается яндекс «видеть» свой счётчик. Т.е. в панели сайта, в настройках плагина все ок, отображается выбранный счетчик. А вот в самой яндекс метрике — пишет что счетчик не установлен (см. скриншот.). Помогите,комрады.



