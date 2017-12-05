Клуб Яндекс.Метрики

Клуб Яндекс.Метрики

Яндекс метрика не видит собственный счётчик на сайте WordPress

Доброго денёчка, уважаемые!

Помогите пожалуйста разобраться. Есть сайт на WordPress, хочу поставить на него счётчики яндекс метрики. На других своих сайтах делал это не один раз и никаких проблем не было, все работало, все отображалось, статистика собиралась нормально.

Коды счетчика всегда устанавливались мной с помощью плагина Yandex Метрики. Установил плагин, авторизовался в яндексе, привязал сайт — профит!

Но не в этот раз. Почему-то на этом сайте, наотрез отказывается яндекс «видеть»  свой счётчик. Т.е. в панели сайта, в настройках плагина все ок, отображается выбранный счетчик. А вот в самой яндекс метрике — пишет что счетчик не установлен (см. скриншот.). Помогите,комрады.

 

3 комментария
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
vatrak
8 ноября 2018, 21:36
Я сюда зашел за тем же самым. Только жаль, что Вы вопрос задали год назад и желающего ответить не нашлось. Буду искать дальше.
tedder
15 декабря 2018, 00:08
Нашел ответ в подобном вопросе: https://yandex.ru/blog/metrika-club/sistema-ne-nakhodit-schetchik-khotya-na-sayte-on-otobrazhaetsya


Василий Сотрудник Яндекса 9 января, 15:12
Добрый день!
Статус счетчика актуален для сайтов с высокой посещаемостью (свыше 100 посетителей в сутки). Если посещаемость Вашего сайта ниже 100 посетителей в сутки, статус счетчика не является информативным.  Цвет индикатора и статус счетчика при этом не влияют на корректность сбора данных, если код счетчика установлен верно. Независимо от статуса счетчика данные будут корректно собираться в отчетах.  
Вы можете самостоятельно проверить корректность работы счетчика. Для этого воспользуйтесь инструкцией https://yandex.ru/support/metrika/general/creating-counter.html#check-counter . Если, используя данный способ, Вы видите, что счетчик установлен корректно, то Вы можете не обращать внимания на статус счетчика.



BRASH
вчера, 19:06
Может кому пригодится - свою проблему решил отключение плагина кэширования - WP Rocket
После этого нажал проверить счетчик и о чудо - зелененький значок что счетчик установлен.