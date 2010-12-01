Страница со списком счётчиков Метрики стала более информативной и удобной.

Так, на странице Мои счётчики теперь можно найти самую важную информацию обо всех счётчиках сразу — обычных, гостевых или установленных на площадках, участвующих в Рекламной сети Яндекса. Для каждого счётчика доступны данные по посещаемости, работе мониторинга доступности сайта, целям и количеству их достижений. Кроме того, с этой страницы теперь можно перейти к рекламной кампании в Яндекс.Директе.

Изменения будут особенно полезны для пользователей, которые работают сразу с несколькими счётчиками Метрики, например, для вебмастеров и рекламных агентств. Возможность поиска счётчика по названию, домену или логину гостевого счётчика позволяет оптимизировать работу с большим списком подключенных сайтов.