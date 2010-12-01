Новый мониторинг работает еще надежнее, так как мы полностью обновили систему. Кроме того, мы увеличили и частоту проверок доступности сайта. Уведомления о доступности сайта тоже выглядят по новому: теперь они отправляются от имени Метрики.
Ждем ваших отзывов! Если вы заметите какие-либо странности в работе новой системы, сообщите, пожалуйста, в службу поддержки.
После установки счетчика, пока с сайтом ковырялся, накрутил некоторое количество посещений и просмотров от себя.
Как обнулить счетчик?
Страница со списком счётчиков Метрики стала более информативной и удобной.
Так, на странице Мои счётчики теперь можно найти самую важную информацию обо всех счётчиках сразу — обычных, гостевых или установленных на площадках, участвующих в Рекламной сети Яндекса. Для каждого счётчика доступны данные по посещаемости, работе мониторинга доступности сайта, целям и количеству их достижений. Кроме того, с этой страницы теперь можно перейти к рекламной кампании в Яндекс.Директе.
Изменения будут особенно полезны для пользователей, которые работают сразу с несколькими счётчиками Метрики, например, для вебмастеров и рекламных агентств. Возможность поиска счётчика по названию, домену или логину гостевого счётчика позволяет оптимизировать работу с большим списком подключенных сайтов.
Карты кликов теперь можно просматривать в режиме прозрачности.
Информер может показывать информацию о посещаемости сайта в
нескольких вариантах:
- количество показов за последние сутки,
- количество показов за сутки и цветной график колебания посещаемости в зависимости от дней недели,
- или статистика по уникальным посетителям, визитам и просмотрам страницы в сутки.
но и раскрасить его на свой вкус.
Чтобы информер появился на вашем сайте, зайдите в раздел «Редактировать счётчик», перейдите во вкладку «Код счётчика» и поставьте галочку в поле «Разрешить показывать информер». Затем выберите дизайн информера и установите полученный код на сайт.
Наблюдаю такую закономерность - формирую отчет, все отображается нормально:
Далее при перемещении курсора на пункт меню пропадает график и появляется глаз вместо графика
Если убрать курсор из меню график снова появляется. Отчет "Нагрузка по минутам", Браузер FireFox 3.6.
Началось бета-тестирование программного интерфейса для обращения к данным Яндекс.Метрики.
API сервиса даёт возможность создавать собственные приложения на основе отчётов из Метрики.
API Яндекс.Метрики построен по REST-принципам и использует авторизацию по протоколу OAuth 2.0.
С помощью API Яндекс.Метрики можно:
- получать данные из всех статистических отчётов, предоставляемых Метрикой;
- создавать новые счётчики и управлять существующими;
- управлять аккаунтами, представителями и правами доступа к счётчикам;
- управлять целями, фильтрами и операциями.
Приглашаем разработчиков стать первопроходцами и принять участие в бета-тестировании API Яндекс.Метрики.
Дорогие метриковеды и метриководы!
На сегодняшний день вас, самых активных пользователей Метрики, уже многие тысячи. Это говорит о том, что сервис нужен, полезен и востребован.
Однако нет пределов совершенству. Давайте вместе подумаем, как мы можем сделать Метрику еще лучше и еще полезнее.
Уделите немного времени ответу на следующий вопрос: «Какого функционала в Метрике вам не хватает?».
Все идеи и пожелания будут рассмотрены в обязательном порядке.
Речь про отчёт Трафик-По времени суток.
Когда мы выбираем период неделя, месяц, квартал, то нам выводится график с усреднёнными значениями. Это замечательно, когда мы смотрим на ситуацию в целом.
Но когда дело касается сегодняшнего дня - вот именно текущего момента, то сразу встаёт вопрос: Мы идём по графику? Как сильно мы просели из-за такой-то неприятности? Мы отстаём или уже опередили?
Хотелось бы на графике поверх усреднённых значений видеть кривую сегодняшнего дня. Опционально.
Всех метристов с наступающим Новым Годом!
Я пользуюсь метрикой давно, с момента ее появления, и всем довольна. Стоит она, в частности, на рабочем сайте, на котором сотни тысяч страниц.
Мне нужно, чтобы статистика считалась для каждой страницы сайта, в метрике это возможно, с помощью целей, но! Которых можно создать не более 10.
Возможно ли как-то расширить количество целей?
Я очень большой сторонник развития Метрики, но чтобы быть на уровне Гугла аналитики, при возможностях и ресурсах Яндекса давно пора разработь отчет с формированием за выбранный период времени.
Не хочу быть голословным, поэтому прикладываю Вариант отчета, надесь друзья мои вы оцение его по достоинству.
www.seo-n.ru/otchet.pdf
Здравствуйте, было бы не плохо сделать рейтинг сайтов в Метрике (для тех кто пользуеться Метрикой)...
Кто за?