Клуб Яндекс.Метрики

декабрь 2010
Доступность сайта
AccountGaranta
1 декабря 2010, 13:37
Сайт периодически бывает недоступен. Можно ли с помощью Метрики отследить когда и как долго сайт был недоступен?
1 комментарий
Новый мониторинг
Michael
1 декабря 2010, 19:45
Мы запустили новую систему мониторинга доступности сайта.
Новый мониторинг работает еще надежнее, так как мы полностью обновили систему. Кроме того, мы увеличили и частоту проверок доступности сайта. Уведомления о доступности сайта тоже выглядят по новому: теперь они отправляются от имени Метрики.

Ждем ваших отзывов! Если вы заметите какие-либо странности в работе новой системы, сообщите, пожалуйста, в службу поддержки.
74 комментария
Обнулить счетчик
Leopold Stotch
7 декабря 2010, 16:26

После установки счетчика, пока с сайтом ковырялся, накрутил некоторое количество посещений и просмотров от себя.

Как обнулить счетчик?

12 комментариев
Новый вид страницы Мои счетчики
astibuag
8 декабря 2010, 16:53

Страница со списком счётчиков Метрики стала более информативной и удобной.

Так, на странице Мои счётчики  теперь можно найти самую важную информацию обо всех счётчиках сразу обычных, гостевых или установленных на площадках, участвующих в Рекламной сети Яндекса. Для каждого счётчика доступны данные по посещаемости, работе мониторинга доступности сайта, целям и количеству их достижений. Кроме того, с этой страницы теперь можно перейти к рекламной кампании в Яндекс.Директе.

Изменения будут особенно полезны для пользователей, которые работают сразу с несколькими счётчиками Метрики, например, для вебмастеров и рекламных агентств. Возможность поиска счётчика по названию, домену или логину гостевого счётчика позволяет оптимизировать работу с большим списком подключенных сайтов.

47 комментариев
новости
Карта прозрачности
astibuag
9 декабря 2010, 13:43

Карты кликов теперь можно просматривать в режиме прозрачности.

10 комментариев
Карта кликов
selektor
9 декабря 2010, 15:16
Очень удобная вещь. Однако хочу сделать так, что бы она не запонминала мои клики. Как это сделать? Пока приходит только мысль отключить запомининие кликов с определенного IP (у меня он статический). Можно ли это сделать?
7 комментариев
Метрика всем покажет!
astibuag
13 декабря 2010, 12:53
Пользователи Яндекс.Метрики теперь могут разместить на своем сайте информер – небольшой видимый счётчик, который покажет всем посетителям, насколько популярен ваш сайт.  

Информер может показывать информацию о посещаемости сайта в
нескольких вариантах:

  • количество показов за последние сутки,
  • количество показов за сутки и цветной график колебания посещаемости в зависимости от дней недели,
  • или статистика по уникальным посетителям, визитам и просмотрам страницы в сутки.
Вы можете выбрать не только один из трёх вариантов информативности и дизайна информера,

но и раскрасить его на свой вкус.

 

Чтобы информер появился на вашем сайте, зайдите в раздел «Редактировать счётчик», перейдите во вкладку «Код счётчика» и поставьте галочку в поле «Разрешить показывать информер». Затем  выберите дизайн информера и установите полученный код на сайт.

58 комментариев
новости
Что то не то с интерфейсом
blanker-2009
13 декабря 2010, 21:03

Наблюдаю такую закономерность - формирую отчет, все отображается нормально:



Далее при перемещении курсора  на пункт меню пропадает график и появляется глаз вместо графика



Если убрать курсор из меню график снова появляется. Отчет "Нагрузка по минутам", Браузер FireFox 3.6.
6 комментариев
Тестирование API Яндекс.Метрики
astibuag
14 декабря 2010, 17:15

Началось бета-тестирование программного интерфейса для обращения к данным Яндекс.Метрики.


API сервиса даёт возможность создавать собственные приложения на основе отчётов из Метрики.


API Яндекс.Метрики построен по REST-принципам и использует авторизацию по протоколу OAuth 2.0.


С помощью API Яндекс.Метрики можно:


  • получать данные из всех статистических отчётов, предоставляемых Метрикой;

  • создавать новые счётчики и управлять существующими;

  • управлять аккаунтами, представителями и правами доступа к счётчикам;

  • управлять целями, фильтрами и операциями.


Приглашаем разработчиков стать первопроходцами и принять участие в бета-тестировании API Яндекс.Метрики.
25 комментариев
новости
География посещений
АлёнКа .
19 декабря 2010, 02:25
В каких случаях счетчик показывает что география не определена?
12 комментариев
Сделаем Метрику еще лучше!
astibuag
21 декабря 2010, 13:10

Дорогие метриковеды и метриководы!

На сегодняшний день вас, самых активных пользователей Метрики, уже многие тысячи. Это говорит о том, что сервис нужен, полезен и востребован.

Однако нет пределов совершенству. Давайте вместе подумаем, как мы можем сделать Метрику еще лучше и еще полезнее.

Уделите немного времени ответу на следующий вопрос: «Какого функционала в Метрике вам не хватает?».

Все идеи и пожелания будут рассмотрены в обязательном порядке.

351 комментарий
пожелания,Яндекс.Метрика,предложения,метрика
Даёшь план!
gust2007
21 декабря 2010, 17:31

Речь про отчёт Трафик-По времени суток.

Когда мы выбираем период неделя, месяц, квартал, то нам выводится график с усреднёнными значениями. Это замечательно, когда мы смотрим на ситуацию в целом.

Но когда дело касается сегодняшнего дня - вот именно текущего момента, то сразу встаёт вопрос: Мы идём по графику? Как сильно мы просели из-за такой-то неприятности? Мы отстаём или уже опередили?

Хотелось бы на графике поверх усреднённых значений видеть кривую сегодняшнего дня. Опционально.

Всех метристов с наступающим Новым Годом!

4 комментария
Почему ограничено количество целей?
Yaroslawa
24 декабря 2010, 13:00

Я пользуюсь метрикой давно, с момента ее появления, и всем довольна. Стоит она, в частности, на рабочем сайте, на котором сотни тысяч страниц.

Мне нужно, чтобы статистика считалась для каждой страницы сайта, в метрике это возможно, с помощью целей, но! Которых можно создать не более 10. 

Возможно ли как-то расширить количество целей?

6 комментариев
Реализация отчетов в метрике
Максим
29 декабря 2010, 23:58

Я очень большой сторонник развития Метрики, но чтобы быть на уровне Гугла аналитики, при возможностях и ресурсах Яндекса давно пора разработь отчет с формированием за выбранный период времени.

Не хочу быть голословным, поэтому прикладываю Вариант отчета, надесь друзья мои вы оцение его по достоинству.

www.seo-n.ru/otchet.pdf

12 комментариев
отчеты
Идея: Рейтинг!?
FP
30 декабря 2010, 19:45

Здравствуйте, было бы не плохо сделать рейтинг сайтов в Метрике (для тех кто пользуеться Метрикой)... И ещё чтоб можно было за тот или иной сайт голосавать... но с фиксированыйм понятием, скажем заходит пользователь в раздел, ну скажем рейтинг и голосует за понравившийся ему сайт который он нашёл (как через поиск, так и через рейтинг) но голосовать можно только по одной из категорий - Красивый дизайн, информативный сайт, и т. д. и т. п. но категорий не должно быть более 10-и... Вот что-то как-то так...

 

Кто за?

14 комментариев
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