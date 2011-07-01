Ранее я опубликовал здесь анонс своего плагина TI-Stat. Работа по развитию продолжается, а здесь я расскажу о работе с API Yandex.Metrika.

Прежде всего скажу, что мне понравилась простота и хорошая докумментированость. Но есть пара минусов, с которыми я столкнулся в работе и о которых хочу рассказать.

Проверка токена авторизации

Нет интерфейса для проверки валидности полученного токена. Например пользователь мог отменить авторизацию приложению, а узнать об этом можно только получив вместо xml страницу ошибки.

Для проверки валидности я перед запросами к данным делаю запрос списка доступных счетчиков. Во-первых это проверяет валидность токена, во-вторых проверяет, что обрабатываемый счетчик доступен данному пользователю.

Получение токена авторизации

Для получения токена можно просить пользователя ввести имя-пароль от яндекса. Это не хорошо, но в данном случае единственная возможность.

Другая возможность через запрос разрешения на сайте. Тут возникают проблемы, точнее одна проблема:

Callback URI.

Во время регистрации приложения оно задается в параметрах. Если я устанавливаю плагин у себя на блоге, то callback будет например tigor.org.ua/wp-content/p lugins/ti-stat/callback.p hp, а на другом сайте будет уже example.com/wp-content/pl ugins/ti-stat/callback.ph p . Было бы хорошо иметь возможность задавать CallBack URI как один из параметров запроса.

Мелочи

Не во всех отчетах есть сортировка данных. Например для отчета по посещениям данные выдаются от новых к старым. В итоге график строится задом-наперед. Это конечно мелочь, всегда можно устроить сортировку в приложении, но все-же.