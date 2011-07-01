Ранее я опубликовал здесь анонс своего плагина TI-Stat. Работа по развитию продолжается, а здесь я расскажу о работе с API Yandex.Metrika.
Прежде всего скажу, что мне понравилась простота и хорошая докумментированость. Но есть пара минусов, с которыми я столкнулся в работе и о которых хочу рассказать.
Проверка токена авторизации
Нет интерфейса для проверки валидности полученного токена. Например пользователь мог отменить авторизацию приложению, а узнать об этом можно только получив вместо xml страницу ошибки.
Для проверки валидности я перед запросами к данным делаю запрос списка доступных счетчиков. Во-первых это проверяет валидность токена, во-вторых проверяет, что обрабатываемый счетчик доступен данному пользователю.
Получение токена авторизации
Для получения токена можно просить пользователя ввести имя-пароль от яндекса. Это не хорошо, но в данном случае единственная возможность.
Другая возможность через запрос разрешения на сайте. Тут возникают проблемы, точнее одна проблема:
Callback URI.
Во время регистрации приложения оно задается в параметрах. Если я устанавливаю плагин у себя на блоге, то callback будет например tigor.org.ua/wp-content/p
Мелочи
Не во всех отчетах есть сортировка данных. Например для отчета по посещениям данные выдаются от новых к старым. В итоге график строится задом-наперед. Это конечно мелочь, всегда можно устроить сортировку в приложении, но все-же.
Есть развесистый сайт site1.ru, на который ходят люди.
Тем не менее значительная их доля приходит на него только для того, чтобы ввести информацию в форму, сделать её сабмит и перейти на другой сайт site2.ru.
Из-за этого получается большой показатель не совсем объективных отказов.
Есть идея на сабмит формы навесить yaCounter123456.hit('http://site1.ru/form_submit', 'форма на главной', 'http://site1.ru/')
Внимание вопрос:
Будет ли это считаться как 2 просмотра внутри одного визита и как следствие не считаться отказом?
P.S. про точный показатель отказов в курсе, но 15 секунд слишком много
Помогите, пожалуйста, с написанием кода цели.
Видела, что цель можно определить методом reachGoal.
Мне нужно отследить сколько человек просматривают видео на определенной странице. Код видео вида : <iframe src="http://www.youtube.com/embed/..." width="425" height="349" frameborder="0"></iframe>, поэтому цели с URL мне не подходят. Видимо, надо как-то отследить клик мышкой на видео. Поскольку в скриптах я не очень сильна и еще не дошла до того чтобы писать скрипты самостоятельно, то ума не приложу как называть такой кусок кода чтобы поискать.
Если кто-нибудь выложит пример кода для такой цели - буду очень благодарна. Спасибо.
Приветствую!
До 11 июля раньше можно было установить два счетчика вот таким методом:
<!-- Yandex.Metrika counter -->
Где XXXXXXX и YYYYYY коды счетчиков от разных аккаунтов. После 11 июля счетчик YYYYYY уже не работает. Как исправить ситуацию?
Заранее благодарен за ответы.
P.S. Два счетчика нужно для возможности допуска к статистике с ограниченным объемом отслеживания.
Здравствуйте! Сталкиваюсь со странной ишибкой при запросе авторизации в OAuth, вот код:
<?php
$url = 'https://oauth.yandex.ru/token';
$login = 'ku-ku';
$pass = '123';
$id = 'Зареганное приложение ID hash';
$header = array('POST /token HTTP/1.1','Host: oauth.yandex.ru','Content
$ch = curl_init(
curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,$url);
curl_setopt($ch,CURLOPT_POST,1);
curl_setopt($ch,CURLOPT_HEADER,1);
curl_setopt($ch,CURLOPT_HTTPHEADER,$header);
curl_setopt($ch,CURLOPT_P
curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
curl_setopt($ch,CURLOPT_TIMEOUT,30);
curl_setopt($ch,CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,0);
curl_setopt($ch,CURLOPT_SSL_VERIFYHOST,0);
$query = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
echo($query);
?>
Но в итоге получаю:
HTTP/1.1 400 Bad Request
Vary: Accept-Language
Content-Type: application/json
Content-Language: ru
Cache-Control: no-store
Transfer-Encoding: chunked
Date: Mon, 18 Jul 2011 01:05:57 GMT
Server: lighttpd/1.4.26
{"error": "invalid_client_credentials"}
invalid_client_credentials - эта ошибка не описана в документации
Вынесу из комментов, так как не получил ответа.
с 12 июля резкое падение числа отказов, с чем это связано? Резкое это вполовину - это ошибка или это смена алгоритма? По гугл аналитикс ничего такого естественно не наблюдается.
Как вы помните, не так давно мы запустили отчет Параметры интернет-магазинов, позволяющий детально анализировать данные о содержимом и стоимости заказов на вашем сайте. Теперь эта информация будет также отражаться в отчетах Посещаемость и Источники трафика, что позволит рассматривать эффективность продаж на вашем сайте с точки зрения доходности конкретных источников трафика и динамики посещаемости.
Анализ дохода и количества заказов помогает определить отдачу от источников трафика (контекстной рекламы, переходов с поисковых систем и т.д.), и увидеть, какой из них приносит «дорогой» трафик, а какой – «дешевый», чтобы принять решение по оптимизации своих расходов.
В отчете Посещаемость вы можете посмотреть количество заказов и доход по дням, а также проследить динамику изменений этих данных на диаграмме.
В отчете по Источникам трафика появилась возможность проследить доход от каждого из источников с детализацией по нескольким параметрам: сайтам-источникам переходов, рекламным системам и рекламным меткам, поисковым системам и поисковым фразам.
Как настроить
Для того, чтобы увидеть новые данные в интерфейсе вам необходимо настроить передачу информации о содержимом заказов и их стоимости в Яндекс.Метрику для отчета Параметры интернет-магазинов вместе с достижением посетителем цели «Покупка».
Если вы уже передаете информацию о содержимом заказов и их стоимости в Яндекс.Метрику, то информация о заказах и доходе появится в интерфейсе отчетов Посещаемость и Источники трафика автоматически.
Каждый раз при достижении цели в Яндекс.Метрику будут направляться данные о совершенном заказе, а в отчетах Посещаемость и Источники трафика на вкладке этой цели автоматически начнут отображаться два дополнительных столбца: Заказы и Доход.
Мы сделали представление отчета по параметрам интернет-магазинов более наглядным и удобным для использования.
Теперь информация выводится в интерфейсе в виде дерева, которое можно развернуть и просмотреть товары каждого заказа.
Обратите внимание, что стоимость заказа может отличаться от суммарной стоимости товаров, входящих в этот заказ, из-за учета скидок или платы за доставку товаров.
Отчет позволяет анализировать данные о содержимом и стоимости заказов на вашем сайте. Кроме того, теперь вы можете получить информацию о том, из какого источника трафика пришел посетитель, совершивший конкретный заказ. Зная это, вы сможете оптимизировать свои расходы на трафик, выбирая лишь те источники, которые лучше всего привлекают клиентов.
Существует ли готовая библиотека для работы с api Яндекса?
Какой-нибудь аналог Zend_GData.
И, если существует, где его найти?
Теперь зайдя в метрику, можно щелкнуть по звездочке, после чего сайт счетчиком поднимется на первое место.
Непонимаю статистики,вот у меня показано было 50 с поисковиков по таким то запросам это понятно.И 10 прямой трафик это как раз не понятно ибо я сам раз 10 в день захожу на свой сайт тут не указано что 10 человек а указано колиство заходов.
Как узнать 10 раз заходили напрямую разные люди или это я шастаю по своему сайту?
Игорь
Представляем новую возможность карты ссылок – выделение на странице блока для детализации. Теперь вы можете сами выбрать область, для которой хотите увидеть более подробный отчет по переходам.
Новая функция будет полезна, когда на странице есть одна очень популярная ссылка, которая «перетягивает внимание» инструмента, и ряд других ссылок с примерно одинаковым количеством переходов по ним. Обычно в этом случае менее популярные ссылки закрашиваются близкими, почти неотличимыми оттенками, и определить их кликабельность относительно друг друга сложно.
Вы можете дополнительно проанализировать популярность ссылок в конкретном блоке, построив уточняющую карту: ссылки в выделенном блоке раскрашиваются в более контрастные цвета.
Например, карта ссылок построена по всей странице. Ссылки в представленном блоке раскрашены близкими оттенками.
Для выделенного блока строится уточняющая карта ссылок, после чего можно оценить соотношение кликабельности отдельных элементов этого блока.
Предполагается, что вебмастер следит за всеми данными, размещенными на своем сайте – например, за тем, чтобы приватные данные были защищены паролем, или за тем, чтобы туда не попадала внутренняя информация о компании. Вся информация, которая размещена в интернете и никак не защищена, может попасть в поисковые системы. Для того, чтобы ограничить доступ к информации для поисковых систем, достаточно задать правила доступа в файле robots.txt протоколом REP.
Однако практика показала, что, несмотря на простоту способов защиты приватной информации, и то, что правила взаимодействия сайтов с поисковыми системами созданы еще в 1994 году, многие вебмастера совершают ошибки. Например, полагаясь на сложность адреса той или иной страницы, никак не защищают информацию на ней. В результате эта информация оказывается открытой и находится в различных поисковых системах, в том числе и в Яндексе.
Как показали события последних дней, это достаточно широко распространено. Поэтому мы посчитали необходимым тщательно рассмотреть ставшие известными за последнее время случаи доступности непубличной информации. Мы изучили ситуацию и выяснили, что адреса страниц с некоторых хостов стали известны Яндексу через установленную на сайтах Метрику. А поскольку в robots.txt этих сайтов запрета на индексацию страниц не содержалось, они стали находиться в Яндексе. Особо хотим отметить, что посещение пользователем страницы с помощью браузера с установленным Яндекс.Баром не приводило и не приводит к ее индексации.
Что такое Метрика? Это система, предназначенная для анализа трафика на сайте. В соответствии с Пользовательским соглашением Метрики, «счетчик собирает анонимные данные о посещениях сайта и в автоматическом режиме передает их Яндексу для получения обобщённой статистической информации, доступной для дальнейшего использования с помощью Сервиса как Пользователю, так и Яндексу».
Мы не могли представить себе, что в функциональность инструмента для анализа сайта нужно добавлять средства управления доступом. Для этого существуют общепринятые инструменты. Однако миф о том, что для защиты приватной информации достаточно сложного адреса страницы, оказался таким распространенным среди вебмастеров, что мы решили добавить в Метрику возможность не передавать в поиск Яндекса адреса страниц, которые стали ей известны. Однако это не означает, что поисковая система никогда не узнает о той или иной странице. Существует огромное количество других путей, которыми страница может оказаться в поиске. Новая опция Метрики влияет только на непосредственную связь между Метрикой и поиском.
Эта опция появилась на сервисе, на страницах с выбором счетчика. Также вы можете добавить в код счетчика на вашем сайте параметр ut=noindex. В результате этого адреса страниц, полученные только через Метрику, не будут индексироваться поиском Яндекса.
Приватные страницы, не защищенные вебмастером, которые по тем или иным причинам оказались в поисковом индексе, можно удалить несколькими способами. Если вы – вебмастер или владелец сайта и видите в поисковой системе те страницы, которые, по вашему мнению, не должны там находиться, вам нужно либо закрыть их паролем, либо запретить индексацию страниц с помощью robots.txt или метатега noindex.
Процесс обновления данных в поиске Яндекса можно ускорить. Для этого воспользуйтесь инструментом для удаления адресов страниц в Яндекс.Вебмастере. Или вы можете обратиться в службу поддержки. После обработки заявки робот Яндекса переобойдет указанные адреса и удалит их или изменит содержимое, сниппет и сохраненную копию - в зависимости от действий вебмастера.
В настоящее время процесс синхронизации содержимого сайта и результатов поиска занимает несколько часов, но мы работаем над тем, чтобы значительно сократить это время.
Владимир Иванов, информационная безопасность Яндекса