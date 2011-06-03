...если она генерится только для юзеров, пришедших на сайт из поисковой выдачи?

Т.е. если зайти на ту же страницу через браузер , то картинки не будет.

А если попасть на нее из поиска - картинка появится.

Видит ли Метрика эту картинку? И как можно посмотреть на нее (ссылку) на карте кликов?