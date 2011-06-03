...если она генерится только для юзеров, пришедших на сайт из поисковой выдачи?
Т.е. если зайти на ту же страницу через браузер , то картинки не будет.
А если попасть на нее из поиска - картинка появится.
Видит ли Метрика эту картинку? И как можно посмотреть на нее (ссылку) на карте кликов?
Как Метрика определяет пол и возраст?
Что означает "Чужие кампании" в Метрике? Вчера они составили 75% рекламного трафика, сегодня каким-то странным образом уже 100% (несмотря на то, что вчера и сегодня шла ТОЛЬКО моя собственная кампания).
Повторюсь - в настоящее время свою кампанию я веду сам. Логин к Директу и Метрике - один и тот же.
Кампания с другого аккаунта ранее велась, но в настоящее время не ведется.
Помогите разобраться, пожалуйста.
В ходе построения и проверки гипотез были использованы: карты кликов, Вебвизор и здравый смысл.
Привет.
Предлагаю убрать полное выравнивание текста в блоке контейнера облака для улучшения читаемости.
Т. к. сейчас (при одинаковом размере текста) отступы между словами не позволяют увидеть, где кончается одна фраза, а где начинается другая. Плюс, внешний вид будет ближе к овалу, все-таки это облако.
Ужасно нужны текстовые метки. Эту технику я опробовал в SeoStatistica, туда пишешь как в Твиттер, и затем на графике с посещениями можно включить слой текстовых меток. - Это просто супер.
Теперь точно можно будет знать откуда скачки конкретно.
Может в Метрике есть такой функционал ? но я не видел.. сделайте пожалуйста.
Подскажите как вставить код метрики на сайт под управлением битрикс?
РЕШЕНИЕ:
Можно установить с помощью плагина http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/artofbx.yandexmetrika/#tab-about-link
Добрый день, не так давно в метрике появился инструмент точных ОТКАЗОВ, который предусматривает возможность не считать отказом посещение 1 страницы, если посетитель находился на сайте менее 15 секунд. Очень хороший инструмент для некоторых сайтов и не очень хороший для других.
Приведу пример:
Рассматривать будем интернет-магазин - http://www.cartrec.ru
У данного интернет магазина есть, как минимум 5 типов страниц
Карточка товара - http://www.cartrec.ru/catalog/811/782531/2/
Раздел магазина - http://www.cartrec.ru/catalog/811/782531/
Дополнительные материалы - http://www.cartrec.ru/article/
Презентационная - http://www.cartrec.ru/
Технические страницы с описанием как купить, доставка и т.д.
Наверное все согласятся с тем, что физика отказов по разным типам страниц будет совершенно разная. Например, по ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ и ТЕХНИЧЕСКИМ СТРАНИЦАМ она будет достаточно высока. По КАРТОЧКАМ ТОВАРОВ высокой, по РАЗДЕЛАМ меньше, по главной самая маленькая.
И вот возникает вопрос не лучше ли сделать более гибкий инструмент который позволит указывать различные разделы/типы/страницы и в зависимости от их типа либо применять инструмент ОТКАЗОВ либо нет?
Добрый день.
На сайте (http://certo.com.ua/) используется вызов формы регистрации посредство Яваскрипта. URL у вызываемой формы = URL страницы, с которой форма вызывается. Есть ли возможность отслеживать Вебвизором поведение посетителей на самой форме без кардинального изменения структуры сайта?
На данны момент Вебвизор видит клик по кнопке вызова формы, но саму форму не отображает.
Заранее спасибо.
что дает такое указание адреса без протокола?
src="//mc.yandex.ru/metrika/watch.js"
Пожалуйста проясните возникшие актуальные вопросы по сервису:
1. Сохранение фильтров. Подскажите, когда в сервисе можно будет сохранять фильтры, как это было в webvisor.ru?
2. Параметры Условий ≥ (больше или равно) и ≤ (меньше или равно). Подскажите, когда в сервисе будут созданы условия "больше или равно" и "меньше или равно"?
3. Фильтр Возвраты. Просьба добавить фильтр "Возвраты" с возможностью выставления числового параметра кол-ва возвратов
Пример фильтра для продающего сайта:
Название:
Качественное посещение с возвратом (подготовка к заказу)
1. Продолжительность посещения ≥ 60 сек.
2. Количество просмотров страниц ≥ 4
3. Возвраты ≥ 2
Спасибо.
Передаю номер заказа для отчета параметры интернет-магазина.
Но в отчете его не видно, все заказы сливаются в такой вид дерево. Номер заказа никак не фигурирует, все получается сплошником
Как можно вывести номер заказа в этот отчет?
|1.
|−
|товары
|3
|86
|+
|itogo
|3
|86
|+
|qty
|3
|86
|+
|Avent соска быстрый поток (уп. 2 шт.)
|1
|48
|+
|Avent ложка детская (уп. 2 шт.)
|1
|48
|+
|Прокладки на грудь для кормящих матерей
30 шт.
|1
|48
|+
|Avent Бутылочка для кормления 260мл
|1
|48
|+
|Avent соска средний поток (уп. 2 шт.)
|1
|48
|+
|Avent бутылочка для кормления 125 мл
|1
|48
|+
|Гидрогенизированное легкое масло-спрей от
растяжек Наша Мама
|1
|25
|+
Как она определяется для моего сайта : igmihr.narod.ru ? Ведь никаких регистраций посетителей сайтов на народе нет.
И.М.
В Яндекс.Метрике появился новый режим отображения карты кликов – «Анаглифная карта (3D)». Анаглифная — значит, что изображение будет объемным, как кадр из 3D-фильма.
Как и обычная карта кликов, 3D-карта показывает, по каким элементам сайта посетители кликают чаще всего. Это помогает понять поведение посетителей, оценить удобство сайта, сделать выводы о том, что людям интересно больше всего. В режиме «Анаглифная карта» вы увидите данные из отчёта объемными (потребуются стереоочки с красной и синей линзами).
Карта кликов помогает нам ответить на многие вопросы, когда мы разрабатываем страницы Метрики. Например, на эти:
Чтобы посмотреть объёмную карту кликов для вашего сайта, выберите пункт «Анаглифная карта (3D)» при просмотре вашего сайта в отчете «Карта кликов».
Если режим «Карты кликов» не активен, то вам нужно добавить поддержку этой возможности в код. Для этого зайдите на страницу редактирования счётчика, установите флажок «Карта кликов» на вкладке «Код счётчика» и замените код на вашем сайте.
Предлагаю поделиться, кто как обсчитывает открытия JS поп-апов вроде Thickbox