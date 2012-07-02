Клуб Яндекс.Метрики

июль 2012
Статистика кнопки «Поделиться»
Сикрет Санта
2 июля 2012, 17:36

Добрый день!

Заметил, что одноклассники неплохо так смотрятся в статистике по количеству расшариваний, через социальные кнопки Яндекса. Насколько я помню, раньше вне всякой конкуренции был ВКонтакте.

Предположение + вопрос
Возможно такое случилось, потому что поменялась фавиконка и люди просто стали чаще жмякать на кнопочку, чтобы посмотреть что там еще поменялось на сайте. В таком случае у меня возникает вопрос — Яндекс считает нажатия на кнопки, а не фактические расшаривания? Ведь можно просто нажать на кнопку, но не факт, что пользователь потом опубликует запись в соц. сети.

Аудитория у нас в основном в контакте сидит и твиттере (как мне казалось), а тут одноклассники (сам никогда в жизни сайт их даже не открывал, поэтому для меня это вдвойне непонятно).

P. S. жж что-то вобще умер.

5 комментариев
Социальная сеть,поделиться,Яндекс.Метрика,метрика
Помогите настроить воронку продаж
eugeny.shiryaev
6 июля 2012, 14:38

Хотел настроить воронку продаж. Надо указать 2 действия:

1. Просмотр списка товаров. УРЛ вида «/catalog/frypan/»

2. И подробный просмотр товара. УРЛ вида «/catalog/frypan/item_name/»

 

Как в составной цели указать эти 2 шага?

 

Пробовал вот так:

1. Содержит "/catalog/frypan/"

2. Содержит "/catalog/frypan/*/".

Но в этом случае счетчик не отлавливает событие подробного просмотра товара (2-ой шаг). Подразумеваю, что неправильно задал значение "/catalog/frypan/*/".


Как мне отлавливать заходы на страницы вида "/catalog/frypan/item_name1/", "/catalog/frypan/item_name2/" и т.д.?

5 комментариев
воронка продаж
Самое важное — быстро и наглядно. Просто выберите виджет
Michael
9 июля 2012, 12:44

На странице «Сводка», где собраны самые популярные отчеты Метрики, появилась возможность задать индивидуальные настройки. Теперь оценить предварительную информацию по нужным отчетам можно еще быстрее.

Мы добавили в «Сводку» каталог виджетов, так что вам осталось только зайти и выбрать нужные, а после — расставить их на странице в удобном для себя порядке.


В новых виджетах используются интерактивные JavaScript диаграммы, так что их можно просматривать даже в устройствах, не поддерживающих технологию Adobe Flash.

Сейчас в каталоге доступно 6 виджетов, среди которых есть и удобный отчет по достижению целей. В дальнейшем мы будем расширять возможности «Сводки», добавляя новые отчеты.

Подробнее о настройках виджетов читайте в помощи Яндекс.Метрики.



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Приоретизация источников траффика - размеченный платный vs typein
Maxim Uvarov
23 июля 2012, 13:30

Коллеги, привет

 

В Google Analytics размеченый платный трафик (cpc, banner, etc.) имеет приоритет над typein траффиком.

 


Т.е. если человек ранее перешел по размеченной ссылке, а после этого попал на сайт typein траффиком, то визит будет приписан размеченному источнику.

Существует ли подобная приоретизация в яндекс метрике?

И есть ли аналог utm_nooverride=1 флагу в яндекс.метрике? 

2 комментария
Исправление в коде счетчика для phpBB
Анна М.
25 июля 2012, 16:41

Если на вашем сайте работает форум на движке phpBB (PHP Bulletin Board), вы могли столкнуться с неисправной работой кода счетчика. Это связано с тем, что при добавлении кода счетчика из исходного кода страницы исчезают "{}", расположенные после catch(e). В ближайшее время мы решим эту проблему, обновив код счетчика, а пока вы можете устранить ее вручную, просто добавив пробел между скобками { }.

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код счётчика