Добрый день!

Заметил, что одноклассники неплохо так смотрятся в статистике по количеству расшариваний, через социальные кнопки Яндекса. Насколько я помню, раньше вне всякой конкуренции был ВКонтакте.

Предположение + вопрос

Возможно такое случилось, потому что поменялась фавиконка и люди просто стали чаще жмякать на кнопочку, чтобы посмотреть что там еще поменялось на сайте. В таком случае у меня возникает вопрос — Яндекс считает нажатия на кнопки, а не фактические расшаривания? Ведь можно просто нажать на кнопку, но не факт, что пользователь потом опубликует запись в соц. сети.

Аудитория у нас в основном в контакте сидит и твиттере (как мне казалось), а тут одноклассники (сам никогда в жизни сайт их даже не открывал, поэтому для меня это вдвойне непонятно).

P. S. жж что-то вобще умер.