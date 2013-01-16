Вижу в Яндекс.метрике следующую картину:
Запросы с Гугла вида:
moj_site.ru/liderstvo
moj_site.ru/4735
moj_site.ru/ukrainian
И так далее -
но с 100%-ные отказы.
Такое происходит на 3-х моих сайтах. В разное время.
Но может в день 30-60 подобных запросов, причем 100% отказы. Нет переходов, 0 секунд на странице.
Причем на моих маленьких (но очень дорогих моему сердцу) сайтах эти 60 просмотров иногда составляют 30-50% трафика в день.
Появилось подозрение, что это в поиске Гугла ввели адрес моего сайта, любую букву (или цифру) и "просматривают" десятки превью.
Так вот: учитывает ли Яндекс.Метрика такие "просмотры" через превью Гугла?
Потому что у меня большое подозрение, что таким образом какая-то зараза ухудшает мне карму поведенческие факторы на моих сайтиках. И кому они мешают?
И вообще - влияют ли подобные пакости врагов мои сайты? Или можно не переживать по этому поводу?
Пожалуйста, подскажите! Потому что я уже почти бьюсь в истерике. Это длится уже несколько недель, как минимум.
Заранее спасибо всем!