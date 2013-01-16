У меня есть несколько подотчётных сайтов, на которых счётчики метрики. С помощью API я считаю уникальных посетителей на этих сайтах. Данные беру с http://api-metrika.yandex.ru/stat/traffic/summary По сути это уникальные посетители. Но столкнулся с проблемой, что счётчик этот не показывает реальной картины и легко накручивается любой биржей трафика. Всё бы ничего, если не 2 момента: 1. на некоторых биржах есть настройка "скрывать реферрер" и в метрике такой посетитель выглядит, как зашедший по закладке; 2. данные с метрики подсчитываются скриптом в автоматическом режиме и вручную там вычитать ботов неудобно и долго. Биржа трафика не поставляет реальных посетителей в 99% случаев, там юзеры тупо тыкают на ссылку и тут же закрывают страницу (работа у них такая...).

Вот придумал два варианта: 1. Не учитывать визиты, которые короче 10 секунд (или 30 секунд); 2. не учитывать визиты, в которых просмотрена всего одна страница (или две). Но тут получается, что это не посетители, а визиты и цифры очень разные...

Может есть способ учесть уникальных посетителей, которые были на сайте более 10 секунд или просмотрели более одной страницы? Или ещё как либо отсеять кликеров и ботов?