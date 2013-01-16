Клуб Яндекс.Метрики

январь 2013
Тенденция в графиках
Sergey Uryevich
16 января 2013, 16:25

Очень не хватает наложения на графики линии тенденции за выбранный период.

День на день не приходится, плюс сезонные колебания - в результате, некоторые показатели могут "скакать". Как следствие, визуально определить общую тенденцию (к росту или наоборот) тех или иных показателей, зачастую не реально. Приходится ослеживать вручную.

Может "прикрутите" такую возможность?

1 комментарий
тенденции,графики
Разный процент отказов
etval
16 января 2013, 16:28

Здравствуйте!

Помогите, пожалуйста, найти ответ на вопрос. 

Формирую два отчета "Страницы входа" и "Страницы выхода", период один и тот же. Далее смотрю статистику по странице, например, по главной. Процент отказов для этой страницы в этих отчетах разный, и разнится на десятки процентов по некоторым страницам (в настройках счетчика установлен точный показатель отказов). Почему процент отказов для одной страницы в этих отчетах разный? Ведь отказом считается визит с посещением только одной страницы. 

8 комментариев
Как правильно считать реальных посетителей?
Владислав
16 января 2013, 18:00

У меня есть несколько подотчётных сайтов, на которых счётчики метрики. С помощью API я считаю уникальных посетителей на этих сайтах. Данные беру с http://api-metrika.yandex.ru/stat/traffic/summary По сути это уникальные посетители. Но столкнулся с проблемой, что счётчик этот не показывает реальной картины и легко накручивается любой биржей трафика. Всё бы ничего, если не 2 момента: 1. на некоторых биржах есть настройка "скрывать реферрер" и в метрике такой посетитель выглядит, как зашедший по закладке; 2. данные с метрики подсчитываются скриптом в автоматическом режиме и вручную там вычитать ботов неудобно и долго. Биржа трафика не поставляет реальных посетителей в 99% случаев, там юзеры тупо тыкают на ссылку и тут же закрывают страницу (работа у них такая...).

 

Вот придумал два варианта: 1. Не учитывать визиты, которые короче 10 секунд (или 30 секунд); 2. не учитывать визиты, в которых просмотрена всего одна страница (или две). Но тут получается, что это не посетители, а визиты  и цифры очень разные...

 

Может есть способ учесть уникальных посетителей, которые были на сайте более 10 секунд или просмотрели более одной страницы? Или ещё как либо отсеять кликеров и ботов?

4 комментария
Нет статистики по клубам и по личной странице
demontecrysta
25 января 2013, 14:23

Добрый день. Уже пятый день полностью отсутствует статистика по моим клубам и личной странице. Все по нулям. Я думала, что у вас какие-то неполадки и спокойно ждала, что все само нормализуется, но ситуация сохраняется. Например, сегодня в клубе участник оставил сообщение, т.е. явно был на странице, но метрика опять показывает нули. Почему?

25 комментариев
вопрос,метрика
Учет стоимости заказа
Андрей Б.
25 января 2013, 14:28

Здравствуйте!

 

Возмжно тема обсуждалась ранее, но хотелось бы поднять ее. У некоторых интернет магазинов в разделе конверсия или цели бывают доступны данные о том сколько денег принесла та или иная поисковая система/запрос/источник рекламы и т.д. В базовых настройках целей этого нет. Насколько я понял, нужно каким то образом передавать данную информацию в метрику, но как это делается не очень понятно.

 

 

3 комментария
Учитывает ли Метрика просмотры в Гугл-поиске без переходов на сайт?
nadiala
25 января 2013, 14:49

Вижу в Яндекс.метрике следующую картину:

 

Запросы с Гугла вида:

moj_site.ru/liderstvo

moj_site.ru/4735

moj_site.ru/ukrainian

И так далее -

но с 100%-ные отказы.


Такое происходит на 3-х моих сайтах. В разное время. 
Но может в день 30-60 подобных запросов, причем 100% отказы. Нет переходов, 0 секунд на странице.

Причем на моих маленьких (но очень дорогих моему сердцу) сайтах эти 60 просмотров иногда составляют 30-50% трафика в день.


Появилось подозрение, что это в поиске Гугла ввели адрес моего сайта, любую букву (или цифру) и "просматривают" десятки превью.


Так вот: учитывает ли Яндекс.Метрика такие "просмотры" через превью Гугла?


Потому что у меня большое подозрение, что таким образом какая-то зараза ухудшает мне карму поведенческие факторы на моих сайтиках. И кому они мешают?


И вообще - влияют ли подобные пакости врагов мои сайты? Или можно не переживать по этому поводу?


Пожалуйста, подскажите! Потому что я уже почти бьюсь в истерике. Это длится уже несколько недель, как минимум.


Заранее спасибо всем!

8 комментариев
google,вопрос,Яндекс.Метрика
Самая высокая конверсия по источнику трафика "Внутренние переходы"
Ksenia U
25 января 2013, 15:06

Метрика показывает самую высокую конверсию по источнику трафика "Внутренние переходы". Как определить, какой источник трафика первоначальный для этих пользователей?

2 комментария
Правильный подсчет посещений по городам
gapeev.ivan
25 января 2013, 15:22

Здравствуйте!

Планируется создание форума, ориентированного на несколько городов.

Движок форума будет один, с разделами для каждого города. В каждом городе будет отображаться только соответствующий раздел форума с темами.

Адрес будет выглядеть так - forum.site.ru/город, forum.site.ru/город2 итп

Как корректно учитывать посещения для подпапок? Есть вариант сделать скрипт, который будет подставлять нужный счетчик для каждого города.

Правильно ли это? Или есть более грамотное решение?

Спасибо!

1 комментарий
Учет переходов Яндекс Новости и Яндекс Авто
gorod-vrn
30 января 2013, 17:36

Добрый день.

 

В метрике есть источники трафика:

Переходы из поисковых систем и Переходы по ссылкам на сайтах.

 

1. Яндекс новости

 

В каждом из этих разделов есть переходы с сервиса новостей

Переходы по ссылкам на сайтах --- news.yandex.ru/yandsearch?*

Переходы из поисковых систем --- Яндекс --- Яндекс Новости

Как я понимаю во втором случае используются данные поиска по этому сервису. А в первом случае, при клике на любую ссылку там, выдается сообщение:

 Извините, при загрузке сюжета произошла ошибка.

 

 

Вопрос почему данную считаются в разных местах? и как их объединить?

 

2. Яндекс Авто

 

Тут разница в двух сервисах яндекса.

Почему то auto2.yandex.ru учитывается как переходы по ссылкам на сайтах, а просто auto.yandex.ru как переходы из поисковых систем?

 

 

2 комментария
Фильтры
Valentin S.
30 января 2013, 17:46

Доброго времени суток.

Используем в своих проектах Я.Метрику, пользуемся API. Появилась необходимость получить отфильрованые по диапазонам IP-адресов данные по трафику.

Пытался разобратся с фильтрами по документации, но ничего путного не вышло. Создал фильтр в настройках счетчика: Оставить только трафик, IP адрес, в интервале 46.0.* , обновляю страницу с отчетом по посещениям, данные в отчете не меняются.

Собственно, вопрос: как правильно использовать фильтры? И как правильно их использовать, запрашивая отчет (traffic/summary) через API. Если не трудно, покажите на примере 8)

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