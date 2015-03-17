Добрый день!

Подскажите пожалуйста,

1. Где документация для API JS метрики?

2. И если такое возможно, то есть ли аналог у метрики такого выражения:

ga('send', 'pageview', window.location.hash.substr(2)

Заранее спасибо!

З.Ы

Нам такая функция необходима для того, чтобы в отчётах метрики не появляись монструозные URL. Т.к используется AJAX-приложение с !#