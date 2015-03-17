Расскажите, пожалуйста, а как считается время проведённое на сайте?
Если человек открыл во вкладке сайт, но сам сидит в другой вкладке, то время тикает? А если свернул окно браузера?
Расскажите, пожалуйста, а как считается время проведённое на сайте?
Если человек открыл во вкладке сайт, но сам сидит в другой вкладке, то время тикает? А если свернул окно браузера?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста,
1. Где документация для API JS метрики?
2. И если такое возможно, то есть ли аналог у метрики такого выражения:
ga('send', 'pageview', window.location.hash.substr(2)
Здравствуйте!
Имеется Домен "Сайт1.ru"
устанавливаю на него код метрики.
Далее к этому сайту имеется поддомен и выглядит "Сайт1.ru/синий/
На сайт "синий" мне устанавливать другой счетчик или же можно установить "тот" который установлен изначально на домене "Сайт1.ru" ?
Нужен корректный сбор данных не общий, а по отдельности на "домен" и "поддомен" так как это два разныйх сайта с разной тематикой!
Или же лучше сделать один домен "Сайт1.ru"- одни счетчик
Другой домен "синий.ru"- другой счетчик. Без использования поддоменов.
???
Добрый день .
Можно ли в метрике 2.0 объединить данные на двух разных счетчиках?
Приветствую Вас уважаемые пользователи и разработчики Яндекс.метрики, собственно к делу, перерыв весь интернет, я понял что для сейчас очень популярной системы управления сайтами CMS Dle (актуальная версия на данный момент 10.4), нет модуля Яндекс. метрики, господа знающие, может предложите хороший вариант использования Яндекс. метрики на вышеупомянутой CMS?