Добрый день!

Изучаю материалы в системе "Нетология" по курсу "Яндекс Метрика", столкнулась вот с каким вопросом.

За день на сайте было зарегистрировано 3 визита. В первом визите посетитель просмотрел 2 страницы за 29 секунд и вышел; во втором визите посетитель зашел на страницу, сразу ее обновил и после загрузки страницы вышел; в третьем визите посетитель просмотрел 1 страницу и достиг цели. Каков показатель отказов для данного дня?

- 66% (верный ответ)

- 33%

- 0%

- 100%





Несовсем понятно, как получился такой ответ - 66% (2 из 3-х визитов являются отказами).

В первом визите пользователь посетитель просмотрел две страницы, значит этот визит уже не будет считаться отказом, так как просмотров больше одного.

Во втором визите посетитель хоть и был всего на одно странице, но он ее обновил, значит просмотров стало уже два.

В третьем визите пользователь достиг цели, а значит его визит не будет считаться отказом.

Скажите, пожалуйста, в каком моменте я заблуждаюсь?

Большое спасибо за ответы!