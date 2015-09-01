Клуб Яндекс.Метрики

сентябрь 2015
Вопрос по показателю отказов
Удалённый пользователь
1 сентября 2015, 13:06

Добрый день!

Изучаю материалы в системе "Нетология" по курсу "Яндекс Метрика", столкнулась вот с каким вопросом.

За день на сайте было зарегистрировано 3 визита. В первом визите посетитель просмотрел 2 страницы за 29 секунд и вышел; во втором визите посетитель зашел на страницу, сразу ее обновил и после загрузки страницы вышел; в третьем визите посетитель просмотрел 1 страницу и достиг цели. Каков показатель отказов для данного дня?

- 66% (верный ответ)

- 33%

- 0%

- 100%


Несовсем понятно, как получился такой ответ - 66% (2 из 3-х визитов являются отказами).

 

В первом визите пользователь посетитель просмотрел две страницы, значит этот визит уже не будет считаться отказом, так как просмотров больше одного.

Во втором визите посетитель хоть и был всего на одно странице, но он ее обновил, значит просмотров стало уже два.

В третьем визите пользователь достиг цели, а значит его визит не будет считаться отказом.

 

Скажите, пожалуйста, в каком моменте я заблуждаюсь?

 

Большое спасибо за ответы!

1 комментарий
Отличие в Яндекс.Метрике понятий "Посетители" и "Новые посетители" [есть решение]
Удалённый пользователь
1 сентября 2015, 13:27

Добрый день! 

Хочу построить отчеты:

1) где будет видно количество уникальных и неуникальных посетителей (не визитов) за отчетный период.

2) где будет видно количество уникальных за все время и неуникальных посетителей (не визитов) за все время

Также хотел сделать этот отчет с настройкой географии.

Для этого в метрике Посетители->География. 

Взял следующие параметры: посетители, новые посетители, доля визитов новых посетителей.

Получилось следующие: количество показателя «Посетители» (согласно yandex.ru/support/metrika — это количество уникальных посетителей за выбранный период времени) на 100% совпадает с показателем «Новые посетители» (а это уникальные посетители за все время существования). 

Доля визитов новых посетителей составляет 31,8% при чем непонятно, что именно значит этот показатель, т. к. описание гласит «Доля визитов новых посетителей»)))

РЕШЕНИЕ:

Новые посетители — посетители, которые оказались на сайте впервые, то есть их посещение сайта в отчетном периоде случилось первый раз за всю историю накопления данных. Доля новых посетителей рассчитывается как отношение общего количества новых посетителей к общему количеству посетителей за выбранный период.

Общее количество посетителей в поле «Итого и средние» считается не как сумма посетителей, а именно как количество посетителей за выбранный отчетный период. В отчетах за отдельный день показано количество посетителей, пришедших именно в этот день, часть этих посетителей может вернуться на сайт в другой день отчетного периода. В ежедневной статистике эти посетители будут учитываться вновь, но в поле «Итого и средние» учтены будут только один раз. В результате, общее количество посетителей в поле «Итого и средние» будет меньше, чем сумма посетителей за все дни отчетного периода.

4 комментария
вопрос,посетители,Доля визитов новых посетителей,Новые посетители,метрика,Яндекс.Метрика,отчеты
Вебвизор показывает не то, что видит пользователь
Fitness-clubs.pro
8 сентября 2015, 16:46

У меня по ГЕО ip на сайте подменяется часть контента для пользователя (Заголовок, например)

При просмотре вебвизора я вижу только версию Москвы, хотя знаю что пользователь зашел из Челябинска и он видит Челябинскую версию сайта. А я вижу, будто он видит Московскую версию.

Это вызывает определенные проблемы с аналитокой посещений.

Если я поставлю Запись содержимого страниц - "Загружать с сайта" - Это решит проблему?

Если да, насколько увеличится нагрузка на сайт? Как это измерить?

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Уточнение по меткам utm_position_type и utm_position
Федор Земсков
10 сентября 2015, 17:33

Здравствуйте.

Хотел уточнить обязательно ли наименование параметра utm_position и utm_position_type в UTM метки для отчетов яндекс метрики ? 

Можно ли использовать просто &position или &position_type ? Будет ли работать в отчетах яндекс метрики при таком варианте выводиться позиция и блок размещения яндекс директ ?

Либо для получения такой информации нужно все запихивать в utm_term ?

Спасибо !

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utm