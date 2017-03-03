Будет очень удобно если создать в отчете "Сайты" возможность создавать выборку определенных ресурсов для быстрого анализа отдельных списков сайтов.
Либо, кто-то знает как это реализовать другими способами?
Будет очень удобно если создать в отчете "Сайты" возможность создавать выборку определенных ресурсов для быстрого анализа отдельных списков сайтов.
Либо, кто-то знает как это реализовать другими способами?
Всем привет!
Этап оформления на нашем сайте имеет следующие шаги:
1) cart/#basket
2) cart/#login
3) cart/#shipping
4) cart/#payment
Но карта кликов отображается только для страницы cart/#basket
Скажите, пожалуйста, что нам нужно сделать с сайтом, чтобы исправить это?
Привет.
Сайт состоит из 8 страниц. 1 страница = 1 развивающий лагерь. На каждой странице по 3-4 формы захвата контактный данных пользователя, типа узнать подробности укажите свой номер телефона и.т.п
Директ напрален на главную страницу сайта - лагеря-воронеж.рф
Сайт на тильде. Цели настроены на каждой странице. Условие посещение страниц.
Я сделал цели под каждую форму, на каждой странице. Правильно ли это?
Можно ли сделать отчет который покажет сколько всего целей достигнуто пользователями которые пришли с директа?
http://zdorovie.store/w/?from=targetmailru&utm_campaign={{campaign_id}}&utm_content={{banner_id}}&utm_term={{geo}}.{{gender}}.{{age}}
не отображаются данные в метрике. Номер счетчика 43053489
Доброго времени суток.
Как вывести на сайт общее количество посетителей сайта за всё время?
Как например выводит информер, но с возможностью стилизации. Просто цыфры в блок.
Добрый вечер!
Первый день пользуюсь метрикой, до этого 3 года был на Google. Не могу найти в метрике очень полезную для меня функцию: Отслеживание в реальном времени. Она показывает, сколько сейчас человек на сайте, откуда, с каких устройств и т.д. Есть ли такая функция в Яндекс Метрике?
Здравствуйте, товарищи!
Обратил свое внимание на падение прямых заходов на свой сайт.
На графике желтым раскрашены прямые заходы, зеленым раскрашены переходы из поиска, черным раскрашено общее количество переходов.
Примерно до марта 2015 рост прямых заходов коррелирует с другими источниками, до апреля 2016 есть чуть более динамичный рост, после чего падение (или нормализация).
Никаких очевидных причин пока что не нашел. Штат сотрудников, которые могли бы заходить в рабочее время из закладок в каталог, растет, в то время как заходы падают, то есть причина не в нашем офисе. Никаких принцииальных изменений в клиентских группах не производилось. Никаких принципиально новых сайтов конкурентов не появлялось и не исчезало. В общем, никаких очевидных вещей я не наблюдаю.
Вопрос — не было ли в период 03.2015-04.2016 изменения алгоритмов подсчета прямых переходов? Или подскажите, на что обратить внимание? Не просто так же все это происходит.
Здравствуйте.
Поясните пожалуйста как отловить событие готовности счетчика, вроде делал как в мануале: задал triggerEvent:true и добавил событие yaCounterXXXXInited
w.yaCounterXXXX = new Ya.Metrika({id:XXXX, triggerEvent:true,enableAll: true, web
.....
document.addEventListener('yaCounterXXXXinited', function () {console.log('счетчик yaCounterXXXXX можно использовать')});
В консоли пусто, что не так делаю?
Приветствую сообщество.
Есть 5 счетчиков метрики, стоят на разных сайтах.
Событие типа "отправка заявки" делаю через GTM и от лени отправляю их сразу все в одном теге для 5 счетчиков - см. аттач.
Идея в том, что все события всплывают на странице в момент отправки заявки и какой счетчик на страничке обнаружится тот к себе цель и положит.
сработает или нет? кто нить так настраивал?
спасибо за помощь.
Подскажите, плз как построить отчет, чтобы смотреть заказы с яндекс-маркета на сайте интернет-магазина?
Цели в метрики настроены (например "оформленный заказ"), товары в фиде яндекс-маркета разметили utm-метками так:
?utmsource=yandex_market&utm_medium=cpc&utm_term=названиетовара&utmcampaign=айдитовара
Многие сайты имеют структуру:
site.ru/razdel/podradel/page-2.htm
site.ru/razdel/podradel/text.htm
site.ru/razdel/podradel/podradel2/text
site.ru/razdel/podradel/podradel2/podradel3/text.html
Суть: раздел любого уровня вложенности — может иметь разное кол-во статей.
Хотелось бы учитывать в группировке — сумму показателей по каждому разделу, т. е. так:
site.ru/razdel/podradel/*
site.ru/razdel/podradel/podradel2/*
site.ru/razdel/podradel/podradel2/podradel3/*
«Страница входа, ур. 1.5» — не подходит, т. к. структура с разным уровнем вложения.
Т.е. прошу ввести новое поле:
Полный путь без /*
(обрезать последний элемент пути, если он НЕ заканчивается на слеш /)
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, есть ли взможность получать следующую информацию в яндекс метрике.
Есть адреса страниц
Хотелось бы для каждой страницы получить статистику уникальных посещений из поисковых систем.
тоесть получить данные примерно в таком виде
т.е. идентификатор страницы - количество посещейни из поисковой системы.
Хочу использовать яндекс метрику для того, чтобы считать кол-во посещений каждой такой страницы из поисковых систем и записывать данные в БД. Скрипт предполагаю запускать вручную время от времени.
Хочу посмотреть данные для определнной страницы. Нашел несколько инструкций, но они не рабочие... Возможно старые? Например как тут:
http://seo-it-in.ru/images/promotion-in-the-top/segmentirovat-stranitsy-vkhoda.png
Нужно выбрать поведение в сегменете, но его там просто нет. Как теперь выполняются подобные инстуркции?
http://seo-it-in.ru/prodvizhenie-v-top/kak-v-metrike-posmotret-poseshchaemost-konkretnoj-stranitsy
РЕШЕНИЕ:
Посмотреть данную информацию можно в отчете "Популярное" (Стандартные отчёты -> Содержание -> Популярное)
Отчет можно посмотреть либо в древовидном, либо в линейном списке.
По-умолчанию, в отчете показаны две метрики: Просмотры и Посетители, но можно добавить дополнительные метрики нажав на кнопку "Метрики".
Здравствуйте. Хочется давать некоторым сотрудникам смотреть конкретное посещение пользователя, который сделал заказ. Первый вопрос, можно ли как-то сгенерить ссылку на конкретное посещение в вебвизоре. А второй вопрос, можно ли давать доступ только на вебвизор отдельно, а не на все данные?
Цитата 1: «Визит завершен, если активность отсутствует в течение некоторого времени. По умолчанию — 30 минут. Можно указать другое время с помощью опции тайм-аут визита.»
Цитата 2: «Посетитель зашел на сайт и просмотрел несколько страниц — визит засчитан. Затем оставил вкладку браузера открытой и отошел. Через 35 минут вернулся (период тайм-аута истек) и перешел на другую страницу сайта. Этот просмотр считается новым визитом.»
В чем суть показателя и для чего он применятся? По сути: человек продолжил серфинг по сайту. Почему визитом не стали считать: новый переход на сайт с реферером другого сайта по истечению 30 минут (таймаута)? А все переходы в пределах сайта в течение суток, хоть с тайм-аутом 90 минут — считать одним визитом.
Добрый вечер, прошу помощи. Буду очень благодарен за любую помощь.
Дело в том, что я решил попробывать лить трафик на сайт с MyTarget Mail
За 15-20 минут удалось получить ~192 клика, но вот беда, процентов 75 этих кликов бесполезные. Уточнение, трафик исключительно мобильный.
Время на сайте у подавляющего большинства было 0:00 сек.
В связи с этим возникает вопрос, что это за клики вообще такие?
Сайт - одностраничный лендинг.
Скриншот приложил (и это только малая часть таких прокликиваний):