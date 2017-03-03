Здравствуйте, товарищи!

Обратил свое внимание на падение прямых заходов на свой сайт.

На графике желтым раскрашены прямые заходы, зеленым раскрашены переходы из поиска, черным раскрашено общее количество переходов.

Примерно до марта 2015 рост прямых заходов коррелирует с другими источниками, до апреля 2016 есть чуть более динамичный рост, после чего падение (или нормализация).

Никаких очевидных причин пока что не нашел. Штат сотрудников, которые могли бы заходить в рабочее время из закладок в каталог, растет, в то время как заходы падают, то есть причина не в нашем офисе. Никаких принцииальных изменений в клиентских группах не производилось. Никаких принципиально новых сайтов конкурентов не появлялось и не исчезало. В общем, никаких очевидных вещей я не наблюдаю.

Вопрос — не было ли в период 03.2015-04.2016 изменения алгоритмов подсчета прямых переходов? Или подскажите, на что обратить внимание? Не просто так же все это происходит.