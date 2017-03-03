Клуб Яндекс.Метрики

март 2017
Создание выборки сайтов для анализа в отчете "Сайты"
Соколовская
3 марта 2017, 17:36

Будет очень удобно если создать в отчете "Сайты" возможность создавать выборку определенных ресурсов для быстрого анализа отдельных списков сайтов.

Либо, кто-то знает как это реализовать другими способами?

2 комментария
сайты
Недоступна карта кликов
Удалённый пользователь
3 марта 2017, 17:36

Всем привет!

Этап оформления на нашем сайте имеет следующие шаги:

1) cart/#basket

2) cart/#login

3) cart/#shipping

4) cart/#payment

Но карта кликов отображается только для страницы cart/#basket

Скажите, пожалуйста, что нам нужно сделать с сайтом, чтобы исправить это?

3 комментария
Цели на разных страниц
elama-15965835
3 марта 2017, 17:37

Привет. 

Сайт состоит из 8 страниц. 1 страница = 1 развивающий лагерь. На каждой странице по 3-4 формы захвата контактный данных пользователя, типа узнать подробности укажите свой номер телефона и.т.п

Директ напрален на главную страницу сайта - лагеря-воронеж.рф

Сайт на тильде. Цели настроены на каждой странице. Условие посещение страниц.

Я сделал цели под каждую форму, на каждой странице. Правильно ли это?

Можно ли сделать отчет который покажет сколько всего целей достигнуто пользователями которые пришли с директа?

2 комментария
цели
День добрый! Не отображаются UTM метки в счетчике.
idykyspexy
3 марта 2017, 17:37

http://zdorovie.store/w/?from=targetmailru&utm_campaign={{campaign_id}}&utm_content={{banner_id}}&utm_term={{geo}}.{{gender}}.{{age}}


не отображаются данные в метрике. Номер счетчика  43053489

1 комментарий
Вывести на сайт общее количество посетителей сайта за всё время
Екатерина Рублева
3 марта 2017, 17:37

Доброго времени суток.

Как вывести на сайт общее количество посетителей сайта за всё время?

Как например выводит информер, но с возможностью стилизации. Просто цыфры в блок.

5 комментариев
API,Yandex.Metrics модуль,Метрика,Счетчик,Информер,Количество,Отчет,Статистика
Отслеживание в реальном времени
asskerr1993
9 марта 2017, 18:13

Добрый вечер! 
Первый день пользуюсь метрикой, до этого 3 года был на Google. Не могу найти в метрике очень полезную для меня функцию: Отслеживание в реальном времени. Она показывает, сколько сейчас человек на сайте, откуда, с каких устройств и т.д. Есть ли такая функция в Яндекс Метрике? 

4 комментария
Анализ прямых заходов на сайт
medic-cabinet
12 марта 2017, 23:23

Здравствуйте, товарищи! 

Обратил свое внимание на падение прямых заходов на свой сайт.

На графике желтым раскрашены прямые заходы, зеленым раскрашены переходы из поиска, черным раскрашено общее количество переходов. 

Примерно до марта 2015 рост прямых заходов коррелирует с другими источниками, до апреля 2016 есть чуть более динамичный рост, после чего падение (или нормализация). 

Никаких очевидных причин пока что не нашел. Штат сотрудников, которые могли бы заходить в рабочее время из закладок в каталог, растет, в то время как заходы падают, то есть причина не в нашем офисе. Никаких принцииальных изменений в клиентских группах не производилось. Никаких принципиально новых сайтов конкурентов не появлялось и не исчезало. В общем, никаких очевидных вещей я не наблюдаю. 

Вопрос — не было ли в период 03.2015-04.2016 изменения алгоритмов подсчета прямых переходов? Или подскажите, на что обратить внимание? Не просто так же все это происходит. 

1 комментарий
Готовность счетчика метрики
speechpad
17 марта 2017, 16:46

Здравствуйте.

Поясните пожалуйста как отловить событие готовности счетчика, вроде делал как в мануале: задал triggerEvent:true и добавил событие yaCounterXXXXInited

 w.yaCounterXXXX = new Ya.Metrika({id:XXXX, triggerEvent:true,enableAll: true, web

.....

document.addEventListener('yaCounterXXXXinited', function () {console.log('счетчик yaCounterXXXXX можно использовать')});

В консоли пусто, что не так делаю?

2 комментария
Несколько событий с разных счетчиков в одном теге ГТМ
Titovaekka
17 марта 2017, 16:48

Приветствую сообщество.

Есть 5 счетчиков метрики, стоят на разных сайтах.

Событие типа "отправка заявки"  делаю через GTM и  от лени отправляю их сразу все в одном теге для 5 счетчиков - см. аттач.

Идея в том, что все события всплывают на странице в момент отправки заявки и какой  счетчик на страничке обнаружится тот к себе цель и положит.

сработает или нет? кто нить так настраивал?

спасибо за помощь.

2 комментария
события
Как отслеживать заказы в им с яндекс-маркет?
litium2015
17 марта 2017, 16:48

Подскажите, плз как построить отчет, чтобы смотреть заказы с яндекс-маркета на сайте интернет-магазина?

Цели в метрики настроены (например "оформленный заказ"), товары в фиде яндекс-маркета разметили utm-метками так:

?utmsource=yandex_market&utm_medium=cpc&utm_term=названиетовара&utmcampaign=айдитовара

2 комментария
яндекс маркет,e commerce,аналитика
Новое поле группировки: полный путь без /*
itforstat
21 марта 2017, 15:37

Многие сайты имеют структуру:

site.ru/razdel/podradel/page-2.htm
site.ru/razdel/podradel/text.htm
site.ru/razdel/podradel/podradel2/text
site.ru/razdel/podradel/podradel2/podradel3/text.html

Суть: раздел любого уровня вложенности — может иметь разное  кол-во статей.

Хотелось бы учитывать в группировке — сумму показателей по каждому разделу, т. е. так:
site.ru/razdel/podradel/*
site.ru/razdel/podradel/podradel2/*
site.ru/razdel/podradel/podradel2/podradel3/*

«Страница входа, ур. 1.5» — не подходит, т. к. структура с разным уровнем вложения.

Т.е. прошу ввести новое поле: 
Полный путь без /*

(обрезать последний элемент пути, если он НЕ заканчивается на слеш /)

Статистика количества уникальных посетителей страниц
Аймкук
21 марта 2017, 15:37

Добрый день.

Подскажите пожалуйста, есть ли взможность получать следующую информацию в яндекс метрике.

Есть адреса страниц

  • http://www.site.ru/page/1
  • http://www.site.ru/page/2
  • http://www.site.ru/page/3

Хотелось бы для каждой страницы получить статистику уникальных посещений из поисковых систем.

тоесть получить данные примерно в таком виде

  • 1 - 30
  • 2 - 45
  • 3 - 9

т.е. идентификатор страницы - количество посещейни из поисковой системы.

Хочу использовать яндекс метрику для того, чтобы считать кол-во посещений каждой такой страницы из поисковых систем и записывать данные в БД. Скрипт предполагаю запускать вручную время от времени.

3 комментария
Как в Яндекс Метрике посмотреть посещаемость конкретной страницы? [есть решение]
w1251
21 марта 2017, 15:38

Хочу посмотреть данные для определнной страницы. Нашел несколько инструкций, но они не рабочие... Возможно старые? Например как тут:
http://seo-it-in.ru/images/promotion-in-the-top/segmentirovat-stranitsy-vkhoda.png

Нужно выбрать поведение в сегменете, но его там просто нет. Как теперь выполняются подобные инстуркции?
http://seo-it-in.ru/prodvizhenie-v-top/kak-v-metrike-posmotret-poseshchaemost-konkretnoj-stranitsy

РЕШЕНИЕ:

Посмотреть данную информацию можно в отчете "Популярное" (Стандартные отчёты -> Содержание -> Популярное)

Отчет можно посмотреть либо в древовидном, либо в линейном списке. 

Древовидный список

Линейный список

По-умолчанию, в отчете показаны две метрики: Просмотры и Посетители, но можно добавить дополнительные  метрики нажав на кнопку "Метрики".

21 комментарий
Популярное,Посещаемость страниц,есть решение
Можно дать доступ только на вебвизор?
elama-15971571
22 марта 2017, 19:24

Здравствуйте. Хочется давать некоторым сотрудникам смотреть конкретное посещение пользователя, который сделал заказ. Первый вопрос, можно ли как-то сгенерить ссылку на конкретное посещение в вебвизоре. А второй вопрос, можно ли давать доступ только на вебвизор отдельно, а не на все данные?

1 комментарий
Вебвизор
Визиты - в чем суть этого индикатора?
itforstat
22 марта 2017, 19:24

Цитата 1: «Визит завершен, если активность отсутствует в течение некоторого времени. По умолчанию — 30 минут. Можно указать другое время с помощью опции тайм-аут визита.» 

Цитата 2:  «Посетитель зашел на сайт и просмотрел несколько страниц — визит засчитан. Затем оставил вкладку браузера открытой и отошел. Через 35 минут вернулся (период тайм-аута истек) и перешел на другую страницу сайта. Этот просмотр считается новым визитом.»

В чем суть показателя и для чего он применятся? По сути: человек продолжил серфинг по сайту. Почему визитом не стали считать: новый переход на сайт с реферером другого сайта по истечению 30 минут (таймаута)? А все переходы в пределах сайта в течение суток, хоть с тайм-аутом 90 минут  — считать одним визитом.

2 комментария
Огромное количество посещений с временем 0:00 сек (Я.Метрика)
ostin4444
31 марта 2017, 15:20

Добрый вечер, прошу помощи. Буду очень благодарен за любую помощь.
Дело в том, что я решил попробывать лить трафик на сайт с MyTarget Mail

За 15-20 минут удалось получить ~192 клика, но вот беда, процентов 75 этих кликов бесполезные. Уточнение, трафик исключительно мобильный.

Время на сайте у подавляющего большинства было 0:00 сек.

В связи с этим возникает вопрос, что это за клики вообще такие?
Сайт - одностраничный лендинг. 

Скриншот приложил (и это только малая часть таких прокликиваний):

9 комментариев