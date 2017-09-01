Доброго времени суток
Пробовал так
$url = 'https://api-metrika.yandex.ru/management/v1/counter/code-counter/goals.json';
$dataCounter = array(
'goal' => array(
"id" => 'test',
"name" => 'test',
"type" => 'number',
'depth' => 3,
"is_retargeting" => false ,
)
);
$t = json_encode($dataCounter);
if( $curl = curl_init() ) {
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url); // set url to post to
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array( 'Authorization: OAuth token')) ;
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, true); // set POST method
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); // return into a variable
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $t);
} // add POST fields
$result = curl_exec($curl); // run the whole process
var_dump($result);
Ошибка
'{"errors":[{"error_type":"invalid_json","message":"Could not read JSON Unexpected character ('%' (code 37)): expected a valid value (number, String, array, object, 'true', 'false' or 'null')\n at [Source: %7B%22goal%22%3A%7B%22id%22%3A%22test%22%2C%22name%22%3A%22test%22%2C%22type%22%3A%22number%22%2C%22depth%22%3A3%2C%22is_retargeting%22%3Afalse%7D%7D=; line: 1, column: 2]"}]
Пробовал так
$dataCounter = array(
'content' => array(
'goal' => array(
"id" => 'test',
"name" => 'test',
"type" => 'number',
'depth' => 3,
"is_retargeting" => false ,
)
)
);
далее тоже самое что и выше
ошибка та же.
документация
Синтаксис запроса
counterId — идентификатор счетчика, для которого вы хотите создать цель.
POST https://api-metrika.yandex.ru/management/v1/counter/{counterId}/goals
Пример запроса
POST https://api-metrika.yandex.ru/management/v1/counter/{counterId}/goals
что не так?