Клуб Яндекс.Метрики

сентябрь 2017
Параметр timezone при работе с API
gans.pfaal
1 сентября 2017, 15:53

Здравствуйте.
При использовании API для построения отчета необходимо указывать часовой пояс в UTC. Построив  отчет с группировкой по времени, получилось не очень понятная ситуация. На конретной метрике:

 1. Если задать параметр timezone «%2B00:00» (UTC), то время конкретной метрики = 16:25.
 2. Если же задать параметр timezone «%2B03:00» (МСК), то время этой же метрики = 13:25.

Почему?
Если для UTC время 16:25, то для МСК это 19:25 (плюс 3 часа). Как отображается время в соответствии с часовым поясом? Какое значение параметра timezone нужно указывать, чтобы получить статистику по UTC?

2 комментария
API,Отчет,группировка,часовой пояс
Подсчитать сколько раз скачалась картинка
chuprina
5 сентября 2017, 19:22

Коллеги, есть ли возможсть с помощью Яндекс.Метрики узнать сколько раз загрузилась картинка в почтовых письмах. Возможно ли сделать такую настройку?

1 комментарий
Некорректное? Отображение метрик для таргетинга вконтакте.
Сергей Курченко
5 сентября 2017, 19:22

День добрый!

Есть сайт - idea-labs.ru Мы понимаем что нижеописанное вряд ли является конкретно проблемой метрики, но учитывая тематику думаю комментаторы смогут что - то посоветовать или поделиться опытом.

И две посадочных страницы - idea-labs.ru/corp-portal/ и idea-labs.ru/fz-54-i-fz-152/ на все три страницы установлены метрики. Однако статистика серьезно разнится (даже используя на конкретных объявлениях с UTM - метками), так согласно метрике на 29 августа у нас 72 посещения из ВК:

Однако согласно метрике (как битрикс-модулю на самом сайте) посещений не более 10 - 15. Тоже самое касается и вебвизора. 

1 комментарий
Вебвизор не видит заходы с Iphone 5s
spinnersoptom
5 сентября 2017, 19:22

Сделал сайт.
В яндекс метрике настроил счетчики, цели и т.п.
Все круто, только случился интересный казус - мне пришла заявка через форму обратной связи, непонятно от кого. Я посмотрел дату заявки - в этот день у меня не было ни единой души на сайте.

Я решил, что отбивка по e-mail пришла, возможно, с опозданием. Посмотрел визоры всех посетителей (благо их не так много) - никто из них не оформлял заявку, цели тоже настроены - цели не достигнуты.

Я попробовал зайти с Iphone 5s на сайт и поскидывать заявки - ни один из заходов ни в визоре, ни в достижении целей не фиксировался.

PS: с чем может быть связана проблема?

1 комментарий
вебвизор в яндекс метрике,Вебвизор,метрика,счетчик-информер ,Счетчик
Целевой звонок
Удалённый пользователь
11 сентября 2017, 15:54

Добрый день!

Помогите разобраться, подключаем целевой звонок и в хелпе по целевому звонку написанно, что надо разметить рекламу из AdWords utm метками в sourse google, у нас так и сделанно, но вопрос в слудующем, почему не отображаются кампании и есть ли возможность настроить подмену телефонов на основе utm меток, а не стандартных значений метрики?

1 комментарий
целевой звонок,utm
Получение данных по конкретным страницам
Борис
11 сентября 2017, 15:54

Здравствуйте!

Каким образом в отчёте можно настроить сегментацию конкретных страниц?

К примеру, на сайте есть страницы:

/category/
/author/
/standalone-post.html

Допустим, меня интересует статистика посещений страницы "standalone-post.html". В сегментации я выбираю: "Визиты в которых/Просмотр URL/https://site.com/standalone-post.html". После этого, Метрика показывает данные обо всех визитах, в которых был просмотр данного урла. Т.е., к примеру, человек мог зайти на /category/ или /author/ и затем перейти на /standalone-post.html. Соотвественно, в отчёте будут отображататься данные о /category/, /author/ и /standalone-post.html, т.к. в одном визите человек посмотрел эти страницы. Меня же интересуют данные только о /standalone-post.html. Как я могу получить данные только по определённым страницам?

1 комментарий
метрика,сегментация,Статистика
Разница между "Визиты в которых" и "Для людей у которых"
Борис
11 сентября 2017, 15:54

Здравствуйте!

Поясните пожалуйста разницу в сегментации по этим параметрам. Данные и там и там задаются почти одни и те же, например, "Просмотр URL", "Страница входа" и т.д., но при этом в "Визитах в которых" можно задать "Географию".

3 комментария
сегментация,визиты,Статистика
Отображаются не все переходы с UTM меткой
Beeumedist
11 сентября 2017, 15:54

Ссылка с UTM меткой: http://el.spbume.ru/?utm_source=vk_target&utm_medium=cpc&utm_campaign=vk_target&utm_term=travel&utm_content=first

Номер счетчика: 41683859

Почему то, из таргетированной рекламы в vk показывается в отчетах только 28 посещений. По РК в VK видно, что переходов было 288. В чем может быть дело?

2 комментария
UTM,Проблема
Подменный номер в вебвизоре, как отображается
E.Vintilov
14 сентября 2017, 23:27

На сайте используется подменные телефонные номера от комэджика для подсчета и прослушивания звонков. В вебвизоре при просмотре почему всегда отображается прямой номер телефон, хотя если просто зайти на сайт то подмена номера срабатывает.

Так и должно быть? Это такая особенность вебвизора?

2 комментария
вебвизор в яндекс метрике
Почему счетчик на Виксе горит красным?
Mykhayil Alyeksyeyenkov
14 сентября 2017, 23:27

Ребята, вот какая ситуация. Был один сайт на виксе и на него была установлена метрика с вебвизором. Все работало более менее норм. Потом сделал еще один сайт на вордпресе, добавил отдельный новый счетчик, созданный в том же акаунте, и тут понеслась... Они начали мигать, как сфетофор, то один красным то второй. Теперь на вордпресе все пока норм, считает, пишет, вебвизор работает. А вот на Виксе - горит красный индикатор, посещения считает, но просмотреть визиты нельзя,  пишет "не установлен код счетчика или запрет во фрейме". В чем причина? Нужно, чтобы работал вебвизор. 

1 комментарий
Создание целей API
Удалённый пользователь
14 сентября 2017, 23:29

Доброго времени суток

Пробовал так

$url = 'https://api-metrika.yandex.ru/management/v1/counter/code-counter/goals.json';
$dataCounter = array(
	'goal' => array(
		"id" => 'test',
		"name" =>  'test',
		"type" =>  'number',
		'depth' => 3,
		"is_retargeting" =>  false ,
	)
);

$t =  json_encode($dataCounter);
if( $curl = curl_init() ) {
	curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url); // set url to post to
	curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array( 'Authorization: OAuth token')) ;

	curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
	curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);

	curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, true); // set POST method
	curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); // return into a variable
	curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $t);
} // add POST fields

$result = curl_exec($curl); // run the whole process
var_dump($result);
Ошибка
'{"errors":[{"error_type":"invalid_json","message":"Could not read JSON Unexpected character ('%' (code 37)): expected a valid value (number, String, array, object, 'true', 'false' or 'null')\n at [Source: %7B%22goal%22%3A%7B%22id%22%3A%22test%22%2C%22name%22%3A%22test%22%2C%22type%22%3A%22number%22%2C%22depth%22%3A3%2C%22is_retargeting%22%3Afalse%7D%7D=; line: 1, column: 2]"}]

Пробовал так

$dataCounter = array(
	'content' => array(
		'goal' => array(
			"id" => 'test',
			"name" =>  'test',
			"type" =>  'number',
			'depth' => 3,
			"is_retargeting" =>  false ,
		)
	)
);

далее тоже самое что и выше

ошибка та же.

документация 

Синтаксис запроса
counterId — идентификатор счетчика, для которого вы хотите создать цель.
POST https://api-metrika.yandex.ru/management/v1/counter/{counterId}/goals

Пример запроса
POST https://api-metrika.yandex.ru/management/v1/counter/{counterId}/goals

что не так?

1 комментарий
Уникальные пользователи на странице
rentaskcom
14 сентября 2017, 23:29

Здравствуйте можно ли как-то через API получить уникальных пользователей на странице. т.е я делаю запрос с интересующим меня урлом , а мне возращает стату по данному урлу 230 уникальных пользователей к примеру.

1 комментарий
Yandex.Metrics модуль
Как узнать в метрике с какого именно источника вконтакте пришел человек
Дмитрий
22 сентября 2017, 13:18

На сайте пишет только допустим пришел за неделю 71 человек из соц сетей, нажимаешь - показывает Вконтакте -71, а как открыть и узнать с каких именно групп, постов перешли??? на старой метрике это было

3 комментария
Страница входа с определенного источника
Алексей Поликарпов
26 сентября 2017, 01:09

Есть разные источника трафика на сайт. Мне нужно посмотреть на какие страницы и в каком количестве пользователь переходит с того или иного источника трафика. Как создать такой тип источника?

1 комментарий
источники трафика,страницы входа