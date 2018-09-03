Обнаружил что при загрузке страницы скрипт Яндекс.Метрики что-то очень активно обрабатывает. Длится это ~400 мс. Проверял на 2х сайтах.
Небольшое копание вглубь показывает (насколько я понял) что для работы вебвизора либо аналитики форм метрика индексирует весь DOM и именно на это уходит очень много ресурсов.
Кто-то сталкивался с подобной проблемой? Совсем отказываться не хочется, но и людей с мобильными браузерами жалко.
ОТВЕТ ОТ ПОДДЕРЖКИ
В большинстве случаев при правильной установке код Метрики не должен существенно влиять на скорость загрузки сайта. Рекомендуем проверить, что код счётчика Метрики установлен так, что он загружается полностью асинхронно от контента сайта.
Помимо этого, советуем обращать внимание именно на те показатели отчёта Google PageSpeed Insights, которые напрямую связаны с качеством взаимодействия конкретно с вашим сайтом. Например, для контентных сайтов важно время до отрисовки, а для сайтов с интерактивными элементами — время загрузки для взаимодействия.
Также напомним, что по утверждению самих разработчиков сервиса рекомендации по оптимизации (в том числе и рекомендации по работе со сторонним кодом) не являются факторами, которые напрямую влияют на общий показатель производительности сайта.
Сейчас мы работаем над созданием новой версии легкого кода счетчика, который будет работать быстрее. В настоящее время проводится закрытое тестирование: https://yandex.ru/blog/metrika/otkryvaem-zapis-na-testirovanie-novogo-koda-schetchika
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