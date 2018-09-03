Клуб Яндекс.Метрики

сентябрь 2018
Скрипт метрики (tag.js) съедает процессорное время при загрузке
deszodiak
3 сентября 2018, 16:02

Обнаружил что при загрузке страницы скрипт Яндекс.Метрики что-то очень активно обрабатывает. Длится это ~400 мс. Проверял на 2х сайтах.

Небольшое копание вглубь показывает (насколько я понял) что для работы вебвизора либо аналитики форм метрика индексирует весь DOM и именно на это уходит очень много ресурсов.

Кто-то сталкивался с подобной проблемой? Совсем отказываться не хочется, но и людей с мобильными браузерами жалко.

ОТВЕТ ОТ ПОДДЕРЖКИ

В большинстве случаев при правильной установке код Метрики не должен существенно влиять на скорость загрузки сайта. Рекомендуем проверить, что код счётчика Метрики установлен так, что он загружается полностью асинхронно от контента сайта.

Помимо этого, советуем обращать внимание именно на те показатели отчёта Google PageSpeed Insights, которые напрямую связаны с качеством взаимодействия конкретно с вашим сайтом. Например, для контентных сайтов важно время до отрисовки, а для сайтов с интерактивными элементами — время загрузки для взаимодействия.

Также напомним, что по утверждению самих разработчиков сервиса рекомендации по оптимизации (в том числе и рекомендации по работе со сторонним кодом) не являются факторами, которые напрямую влияют на общий показатель производительности сайта.


Сейчас мы работаем над созданием новой версии легкого кода счетчика, который будет работать быстрее. В настоящее время проводится закрытое тестирование: https://yandex.ru/blog/metrika/otkryvaem-zapis-na-testirovanie-novogo-koda-schetchika

Следите за новостями;)

108 комментариев
Вебвизор не записывает содержимое
Amlab
11 сентября 2018, 09:27

Такая проблема, вебвизор иногда не записывает содержимое сайта из-за чего не понятно что хотел купить клиент, который дошел до корзины или заполнения формы.

Кто нибудь сталкивался? Как решили проблему? Используется вебвизор 2.0

3 комментария
Вебвизор,вебвизор в яндекс метрике
Как прописать цель на JavaScript-событие
pmebelbel
19 сентября 2018, 15:49

Здравствуйте скажите пожалуйста, как прописать цели на сайте перетяжкамебели.бел (где именно прописать код и какой?)

на событие (имя, телефон) при отправке формы именно когда написано (Спасибо за заявку. В ближайшее время мы свяжемся с Вами.)

Если форма вылезла ошибка, то цель не засчитывать именно при успешной отправке.

За ранее спасибо!

1 комментарий
метрика яндекса,метрика,цели в метрике,цели,JavaScript-событие
В отчете Метрике по utm {campaign_id} 
druzuk
26 сентября 2018, 09:40

Добрый день! 
Может кто сталкивался с подобным и решил:
 
В Метрике в utm метках по какой-то причине в utm_campaign за место № компании отображается {campaign_id} 
Скриншот http://joxi.ru/p27ERGlcKWbMQr 

Подключен Алитикс (система автоматизации конетксной рекламы)

Знаете причину подобного или может есть идеи?

3 комментария
utm-метки,utm, источники