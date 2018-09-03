Обнаружил что при загрузке страницы скрипт Яндекс.Метрики что-то очень активно обрабатывает. Длится это ~400 мс. Проверял на 2х сайтах.

Небольшое копание вглубь показывает (насколько я понял) что для работы вебвизора либо аналитики форм метрика индексирует весь DOM и именно на это уходит очень много ресурсов.

Кто-то сталкивался с подобной проблемой? Совсем отказываться не хочется, но и людей с мобильными браузерами жалко.