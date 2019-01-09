Добрый день. Сайт http://beladmin.by/, пытаюсь поставить цель на нажатие кнопки в форме (справа 3 квадратные кнопки, при нажатии на среднюю появляется форма «Задать вопрос», установка цели на кнопку «Отправить»).

Проблема в том, что я не могу понять, что я делаю не так.



1. В Метрике создана цель на Javascript-событие, идентификатор «askvopros», совпадений на сайте нет.



2. Вот оригинальная кнопка

<button class="btn-lg btn btn-default" type="submit" >Отправить</button>



3. Делаю через onclick, в итоге я пробовал 2 варианта:

<button onclick="yaCounter50144122.reachGoal('askvopros');" class="btn-lg btn btn-default" type="submit">Отправить</button>

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<button onclick="ym(50144122, 'reachGoal', 'askvopros');" class="btn-lg btn btn-default" type="submit">Отправить</button>​​​​​​​

Но ни один вариант не работает. Подскажите, где может быть ошибка?

Заранее спасибо!