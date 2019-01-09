Всем доброго времени суток, создал метрику для рекламной компании и столкнулся с такой проблемой, вебвизор проигрывает только визиты пользователей планшетов и мобильных устройств, при попытке посмотреть запись посетителя, зашедшего с компьютера, выдает ошибку «Что-то пошло не так». Пробовал с других компьютеров и браузеров, но проблема осталась, подскажите пожалуйста, если кто-то сталкивался с такой проблемой, заранее спасибо!
Добрый день. Сайт http://beladmin.by/, пытаюсь поставить цель на нажатие кнопки в форме (справа 3 квадратные кнопки, при нажатии на среднюю появляется форма «Задать вопрос», установка цели на кнопку «Отправить»).
Проблема в том, что я не могу понять, что я делаю не так.
1. В Метрике создана цель на Javascript-событие, идентификатор «askvopros», совпадений на сайте нет.
2. Вот оригинальная кнопка
<button class="btn-lg btn btn-default" type="submit" >Отправить</button>
3. Делаю через onclick, в итоге я пробовал 2 варианта:
<button onclick="yaCounter50144122.reachGoal('askvopros');" class="btn-lg btn btn-default" type="submit">Отправить</button>
<button onclick="ym(50144122, 'reachGoal', 'askvopros');" class="btn-lg btn btn-default" type="submit">Отправить</button>
Но ни один вариант не работает. Подскажите, где может быть ошибка?
Заранее спасибо!
Возможно ли? ВОобще какое-то АПИ по звонкам есть?
Всем здравствуйте!
После перехода на Вебвизор 2.0 β обнаружили заметное увеличение времени загрузки всех страниц сайта (~ +2-3 секунды к предыдущим показателям).
Performance анализ в Google Chrome показывает, что tag.js активно вызывает метод requestAnimationFrame () (tag.js:96).
Отключение 2.0 β — решает проблему, но все же, хотелось бы «обкатать» новый функционал до полноценного перехода на новую версию.
Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался с похожей проблемой и нашел приемлемое решение?
Спасибо большое!
Добрый день! Запустил рекламные компании по товарному бизнесу, проставил ютм метки, но в метрике они почему-то не отображаются) Можно разузнать почему? Вот метка — https://www.muffy.store/?utm_sourсe=yandex_search&utm_medium=cpc&utm_campaign={campaign_id}&utm_content=b:{banner_id}|k:{phrase_id}|st:{source_type}|a:{addphrases}|s:{source}|t:{position_type}|p:{position}|dv:{device_type}|rg:{region_id}&utm_term={keyword}
Код счетчика — 51866804
Добрый день.
Недавно обнаружили в сафари на MacOS проблему — при инициализации метрики происходит ошибка «Beacon API Cannot load <url> due to access control checks».
Safari 12.0.2 (14606.3.4), Mac OS 10.14.2
Подскажите пожалуйста где найти подробную инструкцию как показывать графики статистики метрики на сайте.
Спасибо!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как найти в метрике страницы с самым высоким числом отказов на мобильном трафике?
Здравствуйте. Почему отличается количество посетителей сайта при выгрузке данных графика и таблицы? Так, например, если выгружать данные графика (в примере за 1 день) — посетителей 2874
Если смотреть данные таблицы — 2643 посетителя за этот же день.
С учетом того, что показатель и таблицы и графика одинаковый -«итого и среднее» почему разнятся данные?
Как построить график так, что бы он соответствовал данным таблицы?