Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

2ГИС или ЯндексКарты?!

2ГИС или ЯндексКарты? Что лучше и точнее? Конечно Новосибирцы «ЗА» за 2ГИС, а остальные за Яндекс?) Ваше мнение мне очень нужно))

Вы спросите: — «Почему Новосибирск за 2ГИС, чем же хуже ЯндексКарты? Они что уже не точные?».

Точные, просто 2ГИС — придумали в Новосибирск, и штаб-квартира там же. С 1999 года 2ГИС стал удобным справочником не только жителей Новосибирске, и других мегаполисов России. Теперь с 2019 года, карта 2ГИС теперь стала по всей России! Нет границ, между районами областями, регионами. Обновился дизайн, стали удобней прокладываться маршруты. Много игр на этом сайте. 

ЯндексКАРТЫ — конечно придумали позднее, и он отстаёт, по массовой информации от Новосибирского справочника. Так как ЯндексКарты везде, без границ, то он стал точнее загородом. Но по мегаполисам он старается быть точнее. 

Конечно я понимаю, это клуб Народной карты «ЯНДЕКС», и все будут наверно «ЗА», за ЯндексКарты. Но мне хотел не просто выставить 2ГИС лучше, и обидеть вашу карту, а просто показать, в чём разница друх соперников.

Ну, а GoogleКарты совсем стали не очень точными. Так что соперник-не соперник — он тоже считается очень хорошей картой.  

Мне нравится все наши Российские карты, ну, а вам какая?)

175 комментариев
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Djonsk
1 февраля, 15:31
Простите меня, конечно, но что это за ...
akbars
Сотрудник Яндекса4 февраля, 11:03
Djonsk,
прощаем, конечно.
На всякий случай напишу прямо для всех сомневающихся: пост прошел модерацию совершенно осознанно.
В Клубе запрещена реклама (в том числе конкурирующих сервисов). Но абсолютно не запрещены конструктивные обсуждения, в том числе конкурентов. Точная формулировка - п.3.7. Правил Клуба
Комментарии, содержащие слова "Гугл", "2GIS" или "OSM" не являются нарушением, как видимо считает та часть читателей Клуба, которая регулярно на них жалуется.

Dr.@lex
4 февраля, 11:49
akbars,
урааа.. анафемы не будет
nogo1986
1 февраля, 15:38
Эээ, ааа...
Требуем официального ответа администрации.
mshibankov
1 февраля, 15:45
Пост проплачен 2ГИСом...
nssk154
3 февраля, 05:07
mshibankov,
Нет, чисто опрос ))
google_DOS
1 февраля, 15:47
Гугл.
Яблоко-technichesky
1 февраля, 16:36
google_DOS,


хе-хе
Вайнон
1 февраля, 15:48
А, не, ну, в принципе...
ruslantw
1 февраля, 16:03
осторожно, тонкий лёд.
EVGVir
1 февраля, 16:08
Перепись кандидатов на бан? :)))
Okclick
1 февраля, 16:19
Это такой толстый намёк, что пора провести совред в Новосибе?
Яблоко-technichesky
1 февраля, 16:34
☭Okclick,


Там через три года чм по хоккею, тогда можно будет :0
nssk154
3 февраля, 05:07
☭Okclick,
Нет, это не намёк. Просто так, опрос ))
dikiy
1 февраля, 16:32
Теперь в клубе каждый день новое разлекалово для скучающих. :-)
Okclick
1 февраля, 16:46
Возьми, да сделай карту Новосиба лучше, чем в 2ГИС. Никто же не мешает.
Агенты 2ГИСа в основном тусуются в крупных городах, поэтому 2ГИС чаще выигрывает именно там. А если отъехать немножко от центра, то всё становится совсем не так однозначно. А если найдётся хотя бы один активный народный картограф в административном центре, то и там становится всё не так однозначно... 
Dr.@lex
2 февраля, 08:58
☭Okclick,
вот не прибавить ничего.. так и есть. 
nssk154
3 февраля, 05:07
☭Okclick,
2ГИС — точный справочник и навигатор в Новосибирске. Как бы не старались, он рулит в столице Сибири ))
bob
1 февраля, 17:18
Тут важен человеческий фактор.
В городах, за которыми хорошо следят пользователи или модераторы (чаще это не самые большие города, до миллиона), ЯК точнее. Это держится на энтузиастах, которые следят именно за полнотой карты, которые могут быть в вашем городе, а могут и не быть. Если таковых нет, то править будут случайные люди (сотрудники Яндекса и аутсорсеры), и карта будет не очень хорошей.
Во фрашизе 2ГИС в каждом городе присутствия маленькие коллективы, и опять же всё зависит от человеческого фактора.
Например, в Саранске 2ГИС обновляется очень халтурно, наплевательски.
nssk154
3 февраля, 05:06
bob,
Ну это только в Саранске. Сначала все изменения идут в Новосибирск, потом в Москву, а потом уже по существу.
bob
3 февраля, 22:21
nssk154,
"вы всё врёти"!
nssk154
4 февраля, 06:02
bob,
Главный офис в Новосибирске, Новосибирск самый точный город в 2ГИСе, Потом уже по ступеням крупные города и город субъекты РФ.  Теперь у регионов нет границ, карта не разделена на города. А вот я не вру.
bob
4 февраля, 09:40
nssk154,
2ГИС - это франшиза. В разных регионах им занимаются совершенно разные небольшие коллективы, и всё зависит от их старания в каждом конкретном случае.
nssk154
4 февраля, 10:01
bob,
Я это не сильно могу понять, я живу в Новосибирске, там где и 2ГИС ))
username
1 февраля, 17:37
В крупных городах - 2Гис, в поездках по малым населённым пунктам - Яндекс.Карты. В Я.Картах, как я заметил, строений и дорог отмечено больше, чем, например,  у OSM. 
nssk154
3 февраля, 05:05
username,
Во всех городах, а в Яндекс.Картах, да, много дорог, это очень удобно))
Chinadyl
1 февраля, 18:56
По организациям 2гис определенно впереди, это его специализация, и здесь у них возможностей явно больше. В остальном - где как.
Семён Федотов
1 февраля, 19:09
Вы проводили соцопрос среди жителей Новосибирска? Какая выборка?
nssk154
3 февраля, 05:04
Семён Федотов,
В Новосибирске полгорода используют 2ГИС, потому что там точная информация, удобный навигатор с ночным режимом и в 3D )) Также многие используют ЯндексКарты, им тоже удобно) 
Семён Федотов
3 февраля, 14:51
nssk154,
вы лично опрашивали половину города или где-то увидели статистику?
Обновлено 3 февраля, 14:52
nssk154
3 февраля, 17:32
Семён Федотов,
Есть своя информация ))
Семён Федотов
3 февраля, 19:46
nssk154,
предоставьте, пожалуйста, чтобы не прослыть балаболом.
nssk154
4 февраля, 06:06
Семён Федотов,
Информация есть, каждый пользуется Яндекс.Картами и 2ГИСом. У многих скачены 2 приложения. ЯндексКарты — пробки, такси, транспорт. А 2ГИС — для удобного навигатора. А про половину города не точно. Люди пользуются ещё и GoogleКартами. Информация секретна.
Семён Федотов
4 февраля, 07:30
nssk154,
ой, не смешите мои яйца, как говорят в Одессе. Информация секретна. Хороший анекдот. И почему ж она засекречена, что там такого?
mrDoSTR
1 февраля, 20:00
В понедельник  тему наверное удалят ;)
В Казани по контактам организаций, режимам работы, место расположению 2ГИС  намного точнее.
По пробкам Яндекс точнее.
При построении маршрута 2ГИС предлагает более креативные маршруты, а не просто объехать целый лишний квартал...
Обновлено 1 февраля, 20:02
nssk154
3 февраля, 05:03
mrDoSTR,
Если не нравится маршрут в 2ГИСе, напишите в службу поддержки или отзыв в организации офиса "2ГИС" в вашем городе.
mrDoSTR
3 февраля, 09:14
nssk154,
Не нравиться, что в 2ГИСе отсутствует навигация для грузовиков (с учетом длины, массы, высоты...)
Обновлено 3 февраля, 09:15
nssk154
3 февраля, 09:39
mrDoSTR,
Навигация для всех одинаковая, просто условия разные, если есть недочёты пишите в службу поддержки (кроме пешеходов).
mrDoSTR
3 февраля, 13:50
nssk154,
В том то и проблема , что грузовой транспорт подставляется 2ГИСом и Яндекс.навигатором под штрафы (в городе же полно запретов для грузового транспорта, в том числе по времени). 
Пользуясь случаем попрошу: 2ГИС сделайте пожалуйста построение маршрута для грузового транспорта, ну не для себя же прошу...
nssk154
3 февраля, 14:42
mrDoSTR,
Напишите это в службу поддержки или в отзывах 2ГИС, я с ними не связан никак.
dan.3dx
5 февраля, 20:26
nssk154,
Не нравятся карты Яндекса - исправьте их!)
nssk154
6 февраля, 12:24
dan.3dx,
Я этого говорил, что мне Яндекс.Карты не нравятся?!
dan.3dx
6 февраля, 12:50
nssk154,
mrDoSTR, Если не нравится маршрут в 2ГИСе, напишите в службу поддержки или отзыв в организации офиса "2ГИС" в вашем городе.
nssk154, Не нравятся карты Яндекса - исправьте их!)
Я в том смысле, что суть одна. Хотя в Яндексе исправить проще.
nssk154
6 февраля, 13:03
dan.3dx,
Мне важны не только Яндекс.Карты (Всероссийский), и ещё 2ГИС (Из России, но почему-то больше людей пользуются из Новосибирска (там офис 2ГИС).
dan.3dx
6 февраля, 13:24
nssk154,
Я понимаю. Пользуюсь только Яндексом, потому что часто езжу по сельской местности, а там он вне конкуренции. + Есть возможность подгрузить снимок (я его не отключаю) и увидеть не нарисованную дорогу.
nssk154
6 февраля, 14:07
nssk154,
А я сам из Новосибирска
nssk154
6 февраля, 14:07
dan.3dx,
Я весь регион НСК редактирую, могу за границы Новосибирской Области зайти.
dan.3dx
6 февраля, 14:19
nssk154,
Это правильно. Но я обычно сначала попадаю в место, где дороги не нарисованы, а уже потом рисую.
Владимир Ковригин
1 февраля, 20:33
До нового бледного дизайна года 3 пользовался только ЯК, сейчас вернулся в 2ГИС. Дизайнеры и разработчики приложения ЯК сами гонят к конкурентам.
podmotal
1 февраля, 20:40
Владимир Ковригин,
пожалуй плюсану. Новый дизайн векторный ужасен, бледен и тормозит
Котик
1 февраля, 21:09
Владимир Ковригин,
этот дизайн давно почти бесцветный, а как населённые пункты серыми сделали, то он ещё и грустным стал.
mrDoSTR
1 февраля, 21:11
Владимир Ковригин,
В мобильных Яндекс картах в режиме 2D тоже не нравятся, когда здания сливаются с фоном, нужно Яндекса сделать выделение периметра здания другим цветом
Обновлено 1 февраля, 21:16
Владимир Ковригин
1 февраля, 22:14
mrDoSTR,
По хорошему им  сделать то, что было раньше в навигаторах - Скины.
Вкладка с основными цветами и в ней пункты:
1) Дороги - #00цвет00
2) Здания - #00цвет00

3) Зелень - #00цвет00

4) и тд.
И каждый мог бы настроить скин для себя
Но этого на 99% никогда не будет
Обновлено 1 февраля, 22:15
Dr.@lex
2 февраля, 09:09
Владимир Ковригин,
1% бывало реализовывался уже.. там где был всего 1%
nssk154
3 февраля, 05:02
Владимир Ковригин,
Извините он не бледный.
Nautilus
1 февраля, 23:33
В этом мире ничего лучшего нет. Нужно определять критерии для определения лучшего.
NetFarmer
2 февраля, 00:04
Сначала надо разобраться Nikon или Canon, BMW или Mercedes и Pepsi или Coca...
Семён Федотов
3 февраля, 14:53
NetFarmer,
Android или iOS, курица или рыба, Оксимирион или Гно… так, стоп.
Фёдор Рогозин
2 февраля, 05:03
У 2Гиса не везде карты есть, да и мне там как пешеходу трудно строить маршруты
nssk154
3 февраля, 05:09
Фёдор Рогозин,
Сейчас везде ))
nssk154
3 февраля, 05:10
Фёдор Рогозин,
С 1 января появились пешеходные дорожки там, но, они строят больше по дорогам.
Фёдор Рогозин
3 февраля, 09:44
nssk154,
У нас в области ничего не появилось
nssk154
3 февраля, 09:54
Фёдор Рогозин,
Какой регион?
Фёдор Рогозин
3 февраля, 11:32
nssk154,
Сахалинская область
Обновлено 3 февраля, 11:30
nssk154
4 февраля, 08:16
Фёдор Рогозин,
https://beta.2gis.ru/yuzhnosakhalinsk?lang=ru&m=142.733615%2C46.939142%2F15.43
Dr.@lex
2 февраля, 09:01
В ГИС напишешь что тут вот не так, а тут не то.. и тишина несколько дней, а то и лет. 
А в Яндекс картах... Как нибудь расскажу))) 
bob
2 февраля, 13:07
Dr.@lex,
и потом "ваша заявка отклонена" (про дваГИС).
Обновлено 2 февраля, 13:07
nssk154
3 февраля, 05:01
bob,
Бывает, но не всегда. Чтобы такого не было, напишите побольше информации, тогда будет понятней, и скриншот ))
bob
3 февраля, 18:17
nssk154,
как будто это нужно мне, а не им.
nssk154
3 февраля, 19:04
bob,
Но вы же заметили неточность, как будто это нужно не вам.
bob
3 февраля, 22:16
nssk154,
я передал информацию в том количестве, в котором счёл нужным.
bob
3 февраля, 22:19
nssk154,
к тому же, они делают "отписки", в лучших традициях советской бюрократии. Нет, чтобы по-человечески разобраться в ситуации.
Никита Юшков
3 февраля, 23:12
bob,
ахаха, жиза. 2 раза им писал по поводу одного адреса, чтоб исправили на верный, так они даже не удосужились хотя бы в кадастр заглянуть. У них главный метод работы с адресами - потренировать свою фантазию. Именно из-за такого подхода к адресам и его следствия, огромного количества фейков, полностью перестал пользоваться 2ГИС.
nssk154
4 февраля, 06:12
Никита Юшков,
Вы им фото представляли? Ну, или написали, что в Яндекс.Картах и Гугл написано вот так, а у вас так. 
nssk154
4 февраля, 06:13
bob,
Хорошо, не буду с вами спорить ))
Dr.@lex
4 февраля, 12:01
nssk154,
я им писал конкретно про неверные адреса, проверить которые можно по всем картографическим сервисам, включая росреетр, писал по два два раза. Ноль эмоций, там до сих неверно все указано. А причина знаете в чем? В том что это пригород , и гори оно синим пламенем все что в деревне находится, 2ГИС - для горожан. Ибо все мои просьбы с другого аккаунта (привязанного к личному кабинету, юр.лица, которое я представляю, которое платит 2ГИС деньги), связанные с городскими проблемами, вот эти просьбы в течение 3-7 дней таки рассматриваются регулярно. Удобнее он или неудобнее, - или нормальный сервис, или абы как и абы где. Трёхмерка, мне у них новая нравится, признаюсь.  Пользуюсь обеими сервисами НЯК/2ГИС (гугл это конечно ад во всем кроме панорам) и скажу что косяков в гисе немерянно.. и это несмотря на то что там инфу в базу заносят платные "пешографы", или как их правильно величать не помню.. Т.е. там права на ошибку должно быть намного меньше, и инфы об объекте намного больше.  И если бы это было так, то не было бы расхожего стереотипа, что картограф вносящий правки на основании 2ГИС в НЯК - сомнительный элемент производственного процесса.. 
Обновлено 4 февраля, 12:02
nssk154
4 февраля, 12:16
Dr.@lex,
Какой регион?
Dr.@lex
4 февраля, 13:02
nssk154,
не Новосибирск)
Никита Юшков
4 февраля, 14:18
nssk154,
делать мне что ли нечего, как фоткать адресные таблички? В городах почти все адреса есть в кадастре. Я им написал, что адрес неверный, указал, как исправить. Первый раз они придумали новый адрес (61/2 вместо 61), во второй раз просто отклонили заявку.
nssk154
5 февраля, 06:23
Dr.@lex,
Уже понял по вашим комментариям)) В Новосибирске нормально относятся к городскому справочнику.
Dr.@lex
5 февраля, 14:24
nssk154,
 да нет, конечно, на самом деле любой картограф рисующий на НЯК, пользуется и ПКК, и 2ГИС, и Гуглкартами, и трехмеркой GE, и OSM. Просто потому что одна голова хорошо, а пять лучше.  И для всех кто здесь плотно обитает каждый из этих сервисов является источником данных. Лучшего в этом плане из них нет, просто потому что у каждого есть своя изюминка. У Гугла например лично для меня это объемная модель с изменяемыми датами снимков, а также панорамы - они более объемлющие, они более подробные.  Вот минус Яндекса тут огромный в том что расстояние между снимками (по крайней мере везде где я видел) - метров 30-50, это бесит конкретно иногда. На одном снимке ты видишь дом с одной стороны, шаг вперед и он уже далеко позади.. "елки палки.. посмотрел называется" свежие панорамы.. А у Гугла "шаг" куда мельче и все видно. Все остальное у Гугла кажется брошенным на полпути. Вроде что-то и происходит но человеческое выражение все это получает где нибудь исключительно в городах миллионерах и все.  
2ГИС это довольно мощный справочник, который набивается очень плотно, но корректными большой процент данных просто не назовешь и это вызывает недоумение т.к. там работают не просто добровольцы как на НЯК, а оплачиваемые сотрудники.  Росреестр это кладезь по кадастровой информации, но опять же - на ДВ он просто убогий.. Поэтому тут и программа "дальневосточный гектар" зависает  нет нормального кадастра до сих пор. Много раз встречал откровенно неправильную информацию, которую безоговорочно принимали за истину сотрудники Яндекса. Ну и с остальными сервисами по остаточному принципу. Повторюсь все зависит от географии картографа. Вот так наверное здешнее большинство народа и оценивает в первую очередь сервисы. Не с позиции пользователя-потребителя, а с позиции пользователя-творца.  Как для потребителя для меня конечно основными источниками данных являются 2ГИС и ЯК. При чем в городах в равной степени а на всей остальной территории у Яндекса просто нет и близко конкурента. И еще один важный момент, я уверен, что не я один замечал облазив все сервисы для внесения какой либо информации, вношу ее из третьих источников, а немного спустя вижу, что она появилась и на 2ГИС)))) Ну что ж, это ж замечательно, наверное)  
в 2ГИС нравится что у них попутно осуществляется довольно таки плотный движ рассчитанный на мотивацию пользователей, которым для того чтобы быть мотивированными и поощренными, не обязательно ехать в Москву. Вот это конечно большой плюс в карму 2гиса. Но опять же все пользователи 2ГИСа никогда не откажутся от Яндекс.Навигатора и т.д. Потому как они не являются адептами, они просто потребители. 
nssk154
6 февраля, 12:10
Dr.@lex,
С вами согласен!)
Офис 2ГИСа в НОВОСИБИРСКЕ !!
nssk154
3 февраля, 04:52
Dr.@lex,
Почему? Сейчас они уже не пишут письма (ну по крайней мере мне, раньше писали на эл. почту). Сейчас если ваша правка правильная, это можно увидеть в своём профиле, и 1 числа (бывает, что 2 числа) будет ваше изменение. Также, когда вы пишите Службе Поддержки, вы можете приложить скриншот, чтобы было понятней. Если Вы добавляете или редактируйте организацию, то эта правка будет добавлена на "ОНЛАЙН" карту в течении 3 дней, а в версии для компьютеров и мобильный телефонов — в начале нового месяца.
Dr.@lex
5 февраля, 14:26
nssk154,
я столько про яндекс не знаю сколько вы про 2гис..  Да удачи ребятам, пусть развиваются. 
6 ч. раб. день
2 февраля, 09:49
ТуГИС в крупных городах  https://beta.2gis.ru/geo/13370684164014101?lang=ru&m=158.396847%2C53.345144%2F14.12%2Fp%2F2.88%2Fr%2F4.8
nssk154
3 февраля, 05:01
☭ 6 ч. раб. день,
Извините, "2ГИС" [два гис].
alexeybelyalov
5 февраля, 09:02
nssk154,
ДубльГис
nssk154
5 февраля, 09:32
alexeybelyalov,
2ГИС
Алексей
5 февраля, 17:38
nssk154,
простите, а вы сами то давно пользуетесь 2ГИС? Я думаю, что многие, кто когда-то начинал пользоваться этим сервисом ещё как программой (именно программой!), 2ГИС называют именно ДубльГИС, т.к. до 2011 года он именно так официально и назывался. Я сам в жизни до сих пор его так и называю, и люди вокруг, как ни странно, меня понимают.
nssk154
6 февраля, 12:23
Алексей,
Понимают, я не запрещаю говорить, компания ООО ДубльГИС, сервиса 2ГИС разрешает Новосибирцам и не только (Всей России) так назвать. 2ГИС называли иностранцы, им было удобней, а пришёл новый директор компании и переименовал с ДубльГИС на 2ГИС в 2011 году. Конечно грамотно говорить и писать 2ГИС.
nssk154
6 февраля, 12:23
Алексей,
Давно.
voteworldmaps
2 февраля, 10:13
Да НЯК рулит! https://yadi.sk/i/l7Tba0Iuyyjs2g Если кто хочет помочь сделать сравнение карт, пишите на voteworldmaps@yandex.ru я обожаю сравнивать такие карты, или где нибудь ещё посовещаемся, или тут ;)
bob
2 февраля, 13:07
voteworldmaps,
что такое "локация карты"?
voteworldmaps
3 февраля, 02:22
bob,
Область редактирования, в 2гис только крупные города, в Яндексе модерация не во всех уголках мира, правки долго обновляются, а в других публикуются быстро
nssk154
3 февраля, 04:56
voteworldmaps,
С 1 января 2019 года, у 2ГИС нет границ. Новый дизайн очень удобный, хорошо виден. Если смотреть в "БЕТА" версии, то можно всё смотреть в 3D, также ещё до 1 января на старой карте уже осенью были добавлены многие населённые пункты, только пока без домов и улиц (но дороги были уже добавлены). А на данный момент во многих НП (особенно Новосибирской области), там уже добавлены все улицы, дома и организации.
6 ч. раб. день
3 февраля, 07:12
nssk154,
+100
Никита Юшков
3 февраля, 23:17
voteworldmaps,
модерируются все правки так или иначе. А скорость публикации зависит от места внесения правки. По России срок публикации зачастую составляет 3 дня в последнее время.
nssk154
4 февраля, 06:07
Никита Юшков,
По России — редактирование или добавление или удаление — срок публикации 3 дня. Остальное — в начале нового месяца года.
Алексей
2 февраля, 19:58
voteworldmaps,
по каким критериям выбраны сервисы? И почему нет, например, google, waze, here?
nssk154
3 февраля, 05:11
Алексей,
Потому что, 2ГИС и Яндекс.Карты — самые лучшие справочники страны. А кто на 1 месте, вот и чистый опрос ))
Алексей
3 февраля, 07:45
nssk154,
мои вопросы были адресованы voteworldmaps. Вы для начала его ссылку гляньте. 
voteworldmaps
4 февраля, 08:48
Алексей,
По популярности, доступности для рисование, функциональности и полноты данных.
Google - не получается войти в редактор карт, добавлять можно только организации;

Waze - не популярная, и мало данных;

Here - про него забыл, буду сравнивать, тестить, но предпологаю что займёт 4 место)
Илья
2 февраля, 12:44
Навител конечно, что за вопросы.
mrDoSTR
2 февраля, 13:28
Илья,
Боюсь, что большинство уже выкинули отдельные навигаторы и пользуются смартфонами, даже теми, что на яблоке
NetFarmer
2 февраля, 14:25
Илья,
Боюсь, у Navitel судьба незавидная. Далеуи они от народа. 
Илья
2 февраля, 15:09
Илья,
это был сарказм. Естественно Навител - дно. Меня на днях дальнобойщик тормознул. Надо было ему на наш местный завод и заехал он в целину, так сказать. А всё потому, что гадкий навител не в курсе, что там грунтовая дорога и вот такая подстава. Не знаю, как он оттуда выбирался, но я и сам так попадал на личной машине. Показал ему дорогу и посоветовал купить планшет, чтобы пользоваться нормальными навигаторами.

Навител ещё жив благодаря тому, что людям тупо лень вникать и узнавать, и у них навигация ассоциируется только с распиаренным навителом. Ну и в головные устройства на авто это поделку ещё пропихивают.


Вот бы ещё яндексу профиль грузовик с учетом массы и высоты, вообще красота была бы. И соответствующие инструменты в народной карте.
Обновлено 2 февраля, 15:13
dspos
19 февраля, 14:03
Илья,
Вот как раз у Навитела есть навигация для грузовых ТС, поэтому многие дальнобои им и пользуются. Как только Яндекс реализует "грузовую навигацию" так сразу Навител и кончится.
Сергей
2 февраля, 17:22
На StackOverflow такие вопросы закрывают как opinion based. Поругаться можно, а точного ответа не получишь.
akbars
Сотрудник Яндекса4 февраля, 10:46
Сергей,
точного ответа, очевидно, в таких обсуждениях, не получить. Верю. что и автор не ставил такую цель перед собой. 
А вот получить срез мнений и некоторое количество обратной связи (в том числе по конкретным локациям) - вполне реально. 
Если участники обсуждения не в состоянии общаться не ругаясь, то на модерируемых площадках ругань удаляется или комментарии отключаются. 
Здесь в обсуждении на 100+ комментариев, кажется, обошлось без ругани, так что плюс в карму народных картографов.
Rashid86
2 февраля, 18:33
Естественно Яндекс, так как тут всё удобства делают для картографов и людей: треки, блокнот, панорамы, навигаторы, замечания от любого не авторизованного пользователя ЯК, раздавать снимки...
nssk154
3 февраля, 05:00
Rashid86,
С вами очень я согласен ))
Алексей
2 февраля, 19:33
Похоже не все в курсе того, что 2ГИС родом из Новосибирска) 


Пользуюсь 2ГИС уже больше 15 лет. Как справочнику ему нет равных (не идеал конечно) и судя по всему вряд ли будет в ближайшем будущем. В качестве карты в областном центре и его окрестностях могу использовать как ЯК, так и 2ГИС, а вот уже за его пределами либо ЯК, либо даже OSM (т.к. бывает что некоторые отдалённые места только в OSM и отрисованы). Как навигатор в автомобиле в основном Яндекс, но 2ГИС изредка тестирую в этом качестве. Если говорить о чисто пешеходной навигации, то с ней везде плохо.


А в тегах то ещё и гугл!)


P.S. Что-то случилось с премодерацией? 
Обновлено 2 февраля, 19:35
911
2 февраля, 20:56
Алексей,
Плюсую)
911
2 февраля, 19:57
Дизайн маршруты и инфа в крупных городах в двагис.  За панорамы, фотки кафе и отзывы, маленькие города плюс Яндексу. У двагиса отзывы удаляют негативные, что печально.
nssk154
3 февраля, 04:58
911,
Негативный отзывы в 2ГИСе не удаляют. Это неправда. Ты можешь написать отзыв, поставить даже 1 звёздочку, и твой отзыв не удалён. Даже если ваш отзыв удалили (а такое бывает иногда, надо было сперва это начать), то пишите службе поддержки 2ГИСа, или в офис "2ГИС" в отзывах с скриншотом, всегда ответят в день в день ))
911
3 февраля, 11:57
nssk154,
Надеюсь что это так)
nssk154
3 февраля, 13:11
911,
Со мной и с другими так было ))
vol.stepanenko2012
2 февраля, 21:47
2гис ограничен городами
nssk154
3 февраля, 04:59
vol.stepanenko2012,
 Было раньше, сейчас нет. Вся Россия добавлена. Теперь вы можете увидеть границы регионов, стран (только 10), и точные сведения населённых пунктов Новосибирской области.
6 ч. раб. день
3 февраля, 07:15
nssk154,
+100
vol.stepanenko2012
3 февраля, 19:45
nssk154,
Угу, и в 2Гис есть еще и организации и улицы всех сел России, но и всего мира, и возможность редактировать любой домик. Ха-ха!
nssk154
4 февраля, 06:09
vol.stepanenko2012,
Все посёлки и сёла не все добавлены. Но, зачастую, что в Новосибирской области все населённые пункты уже добавлены. Так как Новосибирск — столица 2ГИС.
nssk154
4 февраля, 08:46
vol.stepanenko2012,
Только 10 стран. Зато точно!
mrDoSTR
3 февраля, 13:59
Странный опрос в клубе народной карты Яндекса. Здесь же собрались любители править все своими руками. С этой стороны Яндекс на уже на первом месте.
В 2ГИС нет возможности ручками что то нарисовать, даже нет аналога андроид программы "народная карта" для автоматического снятия фото "панорам" на автомобиле.
Недавно авторизованным пользователям 2ГИС прислал интересную статистику использования ими программы за 2018 год, вот их результаты хотелось бы увидеть здешних завсегдатаев!
Djonsk
3 февраля, 23:42
mrDoSTR,
Вы просто не видели, что до этого сюда публиковалось)
YarpenZ1grin
3 февраля, 17:01
Автор, который "никак не связан с 2гис" как-то очень осведомлён обо всех изменениях, схемах доставки фидбек и пр.  И при этом ещё и супер активен в этой теме. Уверен это просто совпадение :) 
nssk154
3 февраля, 17:30
YarpenZ1grin,
Просто хочется ответить, на то, что я знаю и могу помочь про 2ГИС ))
Dr.@lex
4 февраля, 13:00
nssk154,
тут не надо никому помогать с 2ГИС.. как мне кажется. Кому надо тот сам себе именно там помогает. И тут таких много)
Обновлено 4 февраля, 13:00
glogolow.anj
3 февраля, 21:37
Поздравляю,автора с блестяще проведённой рекламной акцией. Он честно отработал вложенные в него деньги.
Djonsk
3 февраля, 23:41
glogolow.anj,
Пост 1:0 Модерация 
nssk154
4 февраля, 06:10
glogolow.anj,
Очень смешно. Я не автор компании 2ГИСа. Ну если вы так хотите считать, считайте. В реальности я не связан и не рекламировал 2ГИС.
Сергей Малыгин
4 февраля, 00:47
А что такое 2ГИС? Вообще не знаком, хотя где-то слышал.
Чтобы честно ответить автору решил установить на телефон. Установил. И что же дальше? А ничего. Не знает он где я (хотя я ему предоставил геолокацию) и предложил мне загрузить... Москву... 
Я конечно понимаю... столица нашей родины... и всё такое... но мне до неё 1000 км... и в ближайшее время я туда не собираюсь. 
Ну ладно, плюнул на андроид. Посмотрю, думаю на компе. Открыл, нашёл... НИ ОДНОЙ дороги во всей республике. Только кнопка "Перейти на старый дизайн". 
Здесь часто пользователи с негативом описывают новый дизайн от Яндекса. Сравнить дизайны Яндекса не могу, не был я так сильно знаком со старым дизайном Яндекса. Но вот нажатие на кнопку "Перейти на старый дизайн" в 2ГИС сотворило просто чудо. На моих глазах на просторах Крыма появились дороги. Ну как появились дороги...появились основные дороги. И населённые пункты. 
Я даже смог найти свой посёлок. Несмотря на то, что он является районным центром и живёт порядка 10 тыс. жителей, но согласно карты 2ГИС посёлок состоит из трёх улиц, пересекается железной дорогой и в нём есть ж/д станция. ВСЁ... Карл, это всё. Больше ничего. Я не утрирую. 2ГИС больше ничего не известно. 
Вам моё мнение ещё очень нужно? Мне его озвучить? Или сами догадаетесь?
Так что, Ваши рассказы о всех регионах...и заграницах...даже не знаю как назвать, чтобы не обидеть.
nssk154
4 февраля, 06:00
Сергей Малыгин,
Крым очень недавно добавляли на карту, посёлки в республике могут быть не точными, ну или кроме названия и дороги ничего. Вы должны загрузить столицу региона. Например: Новосибирск — Новосибирская область. Москва вам не нужна. А про дизайн, вы могли зайти в бета версия на компьютере. Если это было приложение на компьютере, то там пока старая версия, но все изменения "ФЕВРАЛЬ — 2019". А вот с 1 января 2019 года 2ГИС перешёл не только на новый дизайн, ещё и что вся Россия добавлена. Теперь он не ограничен городами. ТОЛЬКО ПО РОССИИ! Также есть ещё 10 стран, но о них мне информация пока неизвестна.  (Я НЕ СВЯЗАН С 2ГИС)
Сергей Малыгин
4 февраля, 06:46
nssk154,
Крым, наверное, добавляли как точку. 2ГИС на мобильном предложил загрузить Москву или выбрать другой город, но ни одного города Крыма он не знает. Например, Симферополь - Республика Крым.
Но суть то не в том. Вопрос я Вам задал о другом.
Обновлено 4 февраля, 06:47
nssk154
4 февраля, 08:18
Сергей Малыгин,
Только до Керчи, наверно там нет агентов 2ГИС
nssk154
4 февраля, 08:18
Сергей Малыгин,
https://beta.2gis.ru/?lang=ru&m=36.954892%2C45.18794%2F9.47
Сергей Малыгин
4 февраля, 08:46
nssk154,
Так этот чистый лист я Вам и описал.
nssk154
4 февраля, 08:47
Сергей Малыгин,
Весь крым с Яндексом)
nssk154
4 февраля, 08:50
Сергей Малыгин,
Они на острова и полуострова плохо работают, это я подтверждаю )) Им выгодней на машинах ездить в регионы, чем летать на самолёте.
Сергей Малыгин
4 февраля, 08:57
nssk154,
Что я и писал.
 
"агенты 2ГИС"... почему то сразу ассоциация встала с агентами ЦРУ))).


Но Вы опять отвлеклись. Я спрашивал, понятно ли я ответил на вопрос, озвученный Вами в статье. 


Вы писали, что "...Ваше мнение мне очень нужно))". Поэтому я переживаю, понятно ли высказался. Или надо чётче сформулировать своё мнение?
Сергей Малыгин
4 февраля, 09:16
nssk154,
Вот про машины/самолёт вообще не понял.


Хотя нет. Я понял о чём Вы.
Так это только по карте 2ГИС Вам придётся в Крым добираться только на самолёте.
А если откроете сервисы Яндекса, то увидите, что в Крым и дороги есть. Там дорога не обрывается в море, как в 2ГИС. 
Кстати, если будите в сервис 2 ГИС о неточностях писать, то напишите что в Крым построили мост, а то они не в курсе. У нас то по этому поводу большая шумиха была. Президент был, лично на КАМАЗе открывал дорогу, СМИ трубили и до открытия и после неумолкая и т.д. и т.п. Но понятное дело, для Новосибирска это не так актуально, поэтому они, наверное, и не заметили эту новость. 
В Крыму тоже дорог немало, так что пользуйтесь навигатором от Яндекса и добро пожаловать в Крым.
nssk154
4 февраля, 09:28
Сергей Малыгин,
Я из Новосибирска )) 
Лично видел где работает 2ГИС. Я пользуюсь 2ГИС навигатором, очень удобный.
Плюсы:
+ Ночной режим
+ 3D карта
+ Озвучка


Яндекс.Карты я использую для вызова такси, просмотра транспорта и пробок. Иногда использую Яндекс.Навигатор
Плюсы:
+ Точная информация
+ Все изменения из НЯК в навигатор
+ Удобное прослеживание
Сергей Малыгин
4 февраля, 10:47
nssk154,

Я из Крыма))
Лично видел где работает Яндекс.Навигатор. Пару лет назад пробовал несколько разных навигаторов. После появления off-line режима в Яндекс.Навигаторе, я пользуюсь только им, очень удобный.
Плюсы:
+ Ночной режим
+ 3D карта
+ Озвучка
+ Голосовой поиск
+ Пробки
+ Аварии
+ Ремонты дорог, большие ямы
+ Возможность самостоятельного указания последних трёх +, в случае их отсутствия прямо в самом навигаторе, причём "находу"
+ Парковки
+ Допустимая скорость, и предупреждение навигатором при превышении скоростного режима на выбранный мной порог.
+ Оперативность обновления (особенно актуально сейчас в связи со строительством трассы "Таврида". Основная транспортная артерия Крыма кардинально изменяется. Дорожники делают много сложных транспортных развязок. На протяжении уже введённых в эксплуатацию 200 км трассы число развязок под сотню штук и вводятся они в действие постепенно. А указатели направлений движений зачастую появляются гораздо позже ввода в эксплуатацию. Это очень странно, но действительность такова. Не знаю как Яндекс так оперативно обновляет информацию по строящейся и ежедневно изменяющейся дороге, иногда очень даже значительно, но с Я.навигатором я попал впросак на "Тавриде" только один раз. И то, когда я не поверил навигатору, а подумал, что я лучше понял логику развязки... После этого слепо доверяю Я.навигатору и на новых дорогах ни разу об этом не пожалел.
Ну и конечно же жирный + это возможность участия в наполнении не только через неточности,  а и непосредственно рисовать...


Вызовом такси я не пользуюсь, ну во всяком случае не могу вспомнить, когда это было последний раз. Такси от "Я" в регионе видел, но их, по моему наблюдению, очень мало. Другие агрегаторы такси в нашем регионе гораздо более активны, чем Яндекс.


Плюсы 2ГИС, как Вы понимаете, могу оценить только по Вашим комментариям.
akbars
Сотрудник Яндекса4 февраля, 10:56
nssk154,
просьба к вам. как "не связанному с 2GIS" внимательнее следить за содержанием своих комментариев перед публикацией. В ряде случаев грань между обсуждением плюсов и минусов и рекламой конкурирующего сервиса - близка, а второе (реклама) противоречит Правилам клуба.
Так что давайте оставаться в рамках норм общения в клубе. Комментарии с описанием особенностей данных и функционала 2GIS прошу писать с учетом того, что не все читатели Клуба хорошо знакомы с ситуацией.  Так, например. вы даете ссылки на бета-версию сервиса,в которой часть данных - из OSM, о чем умалчивается:)
Отправлять в саппорт 2GIS также кажется излишним.
Dr.@lex
4 февраля, 12:10
nssk154,
кстати только за сегодня ходил к доктору в центре города, столкнулся с двумя неточностями в ГИСе, все отфотал и пойду нарисую в Яндексе.. Да, в Яндексе не было инфы вообще, но если бы она там была она была бы верной. В ГИС писать перестал, ибо зачем кушать чужой хлеб))  
nssk154
4 февраля, 12:33
Dr.@lex,
Я бы отправил )
nssk154
4 февраля, 09:12
Сергей Малыгин,
Понятно, а эти 3 улицы, они в вашем райцентре главные? Если они главные, то ещё нечего бояться, может быть скоро добавят, а если не главные, то я не знаю...
Сергей Малыгин
4 февраля, 09:27
nssk154,
ну когда Ваше"может быть" произойдёт, тогда может быть и поговорим на тему "2ГИС или ЯндексКарты? Что лучше и точнее?".
nssk154
4 февраля, 09:30
Сергей Малыгин,
2019 — для 2ГИСа — год точной информации и перезагрузки (я про дизайн).
Dr.@lex
5 февраля, 14:31
nssk154,
интересно.. точная информация провинциального плана будет точно копировать неточности ЯндексКарт?)) 
nssk154
6 февраля, 12:19
Dr.@lex,
Не точно
manwithmap
4 февраля, 11:05
ДубльГИС откровенно проигрывает Яндексу, даже названием, которое каждый произносит на свой манер. Что касается полноты отрисовки на ДваГИС, то она заметно хуже везде, про точность я уже и не говорю, да и организаций на Яндексе значительно больше в том числе и по охвату территории. В общем, ТуГИС, существует как прикрытие для Яндекса перед ФАС. И несмотря на это, вполне возможно - скоро Яндекс поглотит 2ГИС. Я не агент Яндекса и никак с ним не связан
Обновлено 4 февраля, 11:06
nssk154
4 февраля, 12:34
manwithmap,
По организациям 2ГИС выигрывает. Из-за него теперь весь Новосибирск точный, а вот называется 2 (два) ГИС .
NetFarmer
5 февраля, 00:49
nssk154,
По разному называют. Я общался с человеком, который работал в 2Gis на самой заре, так он называл «ДубльГис» :)
nssk154
5 февраля, 06:18
NetFarmer,
Из Новосибирска?)
Te*mik
6 февраля, 02:42
NetFarmer,
раньше он вроде бы так и правда назывался. Пару лет назад они "ребрендировались" и попросили называть их ДваГИСом :)
voteworldmaps
4 февраля, 13:08
Такой интересный вопрос:
1) У них наверное в каждом городе свой офис?
2) Есть служебный транспорт, квадрокоптер?
3) По каким профессиям работают?
4) Зарплата с пенсионным взносом?
nssk154
5 февраля, 06:22
voteworldmaps,
На 1 и 2 я отвечу. Только в крупных городах-миллионниках. 
Есть свой служебный транспорт, я видел, по улицам города ездили и около офиса тоже были. По квадрокоптер не знаю. А вот про 3 и 4 пункт не совсем понял. 
hermansochi
4 февраля, 15:39
Карты уже практически везде точней у Я. Не пользуюсь 2ГИС от слова совсем. Даже при рисовании могу взглянуть в ОСМ в спорном случае, но не в 2ГИС с их страстью выдумывать адреса.


Если бы не Справочник, у 2ГИС давно бы своей ниши не было :)
dikiy
4 февраля, 16:13
Тема удалась. :-)
Если я всё правильно понял из многочисленных комментариев, то предлагаю автору организовать в его родном Новосибирске тематический совред по добавлению организаций.
manwithmap
4 февраля, 19:39
dikiy,
Воистину гениальное предложение. Все на совред организаций в Энск. (А может в этом и был намёк)
Обновлено 4 февраля, 19:40
vasia22222
5 февраля, 16:04
2гис однозначно лучше по организациям, ЯК однозначно лучше по навигации, особенно в небольших городах и между ними. На самом деле у ЯК давно назрела проблема с отображением организаций на картах, но воз пока и ныне там! И самое плохое - это то, что сотрудники ЯК об этом прекрасно знают. Сколько раз уже писали про возможность именовать здания, сразу бы отвалилась проблема с ЖК в один дом и ТРЦ. А организации в ЯК - это вообще пипец! Особенно когда их много - будка кофе с собой на картах выглядит так же, как гипермаркет ОК! Я не знаю, как принималось решение грохнуть слой народных карт и сделать из него редактор, но однозначно благодаря ему вы вырвались вперед на несколько голов и стали, на сегодняшний день лучшим навигатором в России. Тот же самый вопрос сейчас и с организациями! Нынешний вид -это путь в тупик. Но вы все равно предпочитаете вылавливать мелких блох в текучке, а не принять волевое решение по графическому отображению организаций. Если бы так делал Гейтс, то не факт, что windows 95 был бы доработан полностью на сегодняшний день! А Nokia доковырялась! Надеюсь это произойдет у вас в этом году! Может быть.......... (имел ввиду организации)
Обновлено 5 февраля, 16:07
Konstantin
5 февраля, 20:13
Полноту и достоверность данных в разных системах пойди сравни объективно, дизайн - дело вкуса.... А вот что на я.картах до сих пор нет схем ТЦ вызывает печальное удивление
nssk154
6 февраля, 10:12
Konstantin,
В 2ГИСе есть
LexBAM
6 февраля, 09:44
Пользуюсь обоими сервисами. В моём случае Дубльгис ни разу не приводил в тупик или забор, Яндекс навигатор делает это с завидной регулярностью. 
nssk154
6 февраля, 10:11
LexBAM,
Я тоже пользуюсь обоими сервисами ))
Наше старе село
6 февраля, 13:05
Я всегда списую адреса с 2Гис, так как у них карта нарисована на основе официальных чертежей
mrDoSTR
6 февраля, 14:21
Наше старе село,
 2ГИС если не знает адреса, то они просто выдумывают свой адрес (у 2ГИСа по внутреннему регламенту не должно быть построек без адреса).
Вот сверять номера частного сектора Яндекса с 2ГИСом было бы интереснее, и в случае расхождения уточнения адресов уже по кадастровой карте.
(В Яндексе встречаются адреса со сдвигом на целый квартал, начинаешь редактировать один адрес, а из-за дублей приходиться пренумеровывать целый квартал)

Котик
11 февраля, 22:01
Наше старе село,
вы вернулись?
Наше старе село
11 февраля, 22:10
Котик,
Нет. Блокировка длится
Rashid86
7 февраля, 16:02
Походу форума у 2ГИС нету, я бы так же внёс ясность за свой город...хм, и города даже нет в базе(
nssk154
7 февраля, 16:28
Rashid86,
Соц.сети

Денисов Алексей
8 февраля, 13:04
Яндекс Карт есть свои плюс и минусы, мне нравится тем, что от больших городов находится села, поселки, деревни и другие объекты, рисуя их это повышает качество сервиса.
Samsonov Evgeniy
20 марта, 04:00
2ГИС:
+ очень хороший справочник организаций в городе
- плохая детализация дорог
- нет возможности рисовать карту, только сообщения через обратную связь
Яндекс.Карты:
- неполный справочник организаций
+ хорошая детализация дорог
+ возможность рисовать карту
- есть адресные неточности (неправильная нумерация домов - в 2ГИС всё было правильно)


:) Импорт организаций 2ГИС в Яндекс.Карты, были бы по актуальней данные)))


В автомобиле, в качестве навигации нравится и обычно использую Яндекс.Навигатор))))


!? А кстати, робот который добавляет организации откуда берёт информацию?
Юлия Ушакова
сегодня, 04:03
Это что за корявый рерайт? 