2ГИС или ЯндексКарты? Что лучше и точнее? Конечно Новосибирцы «ЗА» за 2ГИС, а остальные за Яндекс?) Ваше мнение мне очень нужно))

Вы спросите: — «Почему Новосибирск за 2ГИС, чем же хуже ЯндексКарты? Они что уже не точные?».

Точные, просто 2ГИС — придумали в Новосибирск, и штаб-квартира там же. С 1999 года 2ГИС стал удобным справочником не только жителей Новосибирске, и других мегаполисов России. Теперь с 2019 года, карта 2ГИС теперь стала по всей России! Нет границ, между районами областями, регионами. Обновился дизайн, стали удобней прокладываться маршруты. Много игр на этом сайте.

ЯндексКАРТЫ — конечно придумали позднее, и он отстаёт, по массовой информации от Новосибирского справочника. Так как ЯндексКарты везде, без границ, то он стал точнее загородом. Но по мегаполисам он старается быть точнее.

Конечно я понимаю, это клуб Народной карты «ЯНДЕКС», и все будут наверно «ЗА», за ЯндексКарты. Но мне хотел не просто выставить 2ГИС лучше, и обидеть вашу карту, а просто показать, в чём разница друх соперников.

Ну, а GoogleКарты совсем стали не очень точными. Так что соперник-не соперник — он тоже считается очень хорошей картой.