Обновление Яндекс.Карт

Всем привет!

Яндекс.Карты снова обновились. В эту партию вошли правки сделанные и промодерированные с 28 сентября по 1 октября 2016 года.

Теперь каждый пользователь карт может использовать эту информацию для решения своих задач, например, к кому-то наконец-то приедет такси по нужному адресу, а кто-то найдет для себя ближайшее кафе или недавно открывшийся магазин.

И по традиции цифры этого обновления:

Общее число новых объектов составило 65 тысяч.

Здания – 22 тысячи домов. Больше всего их было нарисовано в Новосибирской области.

Новые домики в Екатеринбурге

Адреса – 12 тысяч точек. Лидером по их количеству стала Республика Татарстан.

Новые адреса в Нижегородской области

Места – 2,5 тысячи организаций, наибольшее число которых прибавилось в Москве.

Новые организации в Кирсанове Тамбовской области

Участки дорог – 27 тысяч отрезков, больше всего которых было добавлено в Москве.

Новые рёбра дорог в Тульской области

Названия дорог – 1000 новых наименований. Больше всего дорог было названо в Саратовской области.

Именованные дороги в Саратовской области

Административное деление – 115 объектов, наибольшее число которых прибавилось в Краснодарском крае.

Населенные пункты в Беларуси

Спасибо всем, кто помог сделать карты еще лучше:)

Команда Народной карты