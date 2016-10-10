Обновление Яндекс.Карт

Всем привет!
Яндекс.Карты снова обновились. В эту партию вошли правки сделанные и промодерированные с 28 сентября по 1 октября 2016 года.
Теперь каждый пользователь карт может использовать эту информацию для решения своих задач, например, к кому-то наконец-то приедет такси по нужному адресу, а кто-то найдет для себя ближайшее кафе или недавно открывшийся магазин.
И по традиции цифры этого обновления:
Общее число новых объектов составило 65 тысяч.
- Здания – 22 тысячи домов. Больше всего их было нарисовано в Новосибирской области.
Новые домики в Екатеринбурге
- Адреса – 12 тысяч точек. Лидером по их количеству стала Республика Татарстан.
Новые адреса в Нижегородской области
- Места – 2,5 тысячи организаций, наибольшее число которых прибавилось в Москве.
Новые организации в Кирсанове Тамбовской области
- Участки дорог – 27 тысяч отрезков, больше всего которых было добавлено в Москве.
Новые рёбра дорог в Тульской области
- Названия дорог – 1000 новых наименований. Больше всего дорог было названо в Саратовской области.
Именованные дороги в Саратовской области
- Административное деление – 115 объектов, наибольшее число которых прибавилось в Краснодарском крае.
Населенные пункты в Беларуси
Спасибо всем, кто помог сделать карты еще лучше:)
Команда Народной карты