Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Обновление Яндекс.Карт

Всем привет! 

Яндекс.Карты снова обновились. В эту партию вошли правки сделанные и промодерированные с 28 сентября по 1 октября 2016 года. 

Теперь каждый пользователь карт может использовать эту информацию для решения своих задач, например, к кому-то наконец-то приедет такси по нужному адресу, а кто-то найдет для себя ближайшее кафе или недавно открывшийся магазин.

И по традиции цифры этого обновления:

Общее число новых объектов составило 65 тысяч. 

  • Здания – 22 тысячи домов. Больше всего их было нарисовано в Новосибирской области.

Новые домики в Екатеринбурге

  • Адреса – 12 тысяч точек. Лидером по их количеству стала Республика Татарстан.

Новые адреса в Нижегородской области

  • Места – 2,5 тысячи организаций, наибольшее число которых прибавилось в Москве.

Новые организации в Кирсанове Тамбовской области

  • Участки дорог – 27 тысяч отрезков, больше всего которых было добавлено в Москве.

Новые рёбра дорог в Тульской области

  • Названия дорог – 1000 новых наименований. Больше всего дорог было названо в Саратовской области.

Именованные дороги в Саратовской области

  • Административное деление – 115 объектов, наибольшее число которых прибавилось в Краснодарском крае.

Населенные пункты в Беларуси

Спасибо всем, кто помог сделать карты еще лучше:)

Команда Народной карты

62 комментария
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Louna'ход
10 октября 2016, 14:16
Жуткая заторможенность сервиса связана с обновлением карт? Работать невозможно просто...
yndx-totoschka
10 октября 2016, 14:26
Louna'ход,
заторможенность сохраняется? Проверили, влиять не должно никак, Народная карта работает
Louna'ход
10 октября 2016, 15:05
yndx-totoschka,
прошу прощения =) Видимо, у меня с интернетом что-то... Хотя онлайн-радио работает нормально. А вот с доступом к серверам Яндекса, видимо, какие-то трудности. Даже почта тупит =(
Сергей
10 октября 2016, 15:14
Louna'ход,
Такое и у меня периодически возникает. Помогает закрытие и открытие заново Яндекс.Браузера с очисткой истории.
NetFarmer
10 октября 2016, 15:28
Сергей,
F5 ещё помогает в браузерах на движке Chromium, когда карта залипает после каждой правки. Firefox работает не шустро, но карту НЯК тем не менее, подгружает всегда.
Проблема возникла несколько недель как (с месяц, может быть). И есть она только с НЯК.
Сергей
10 октября 2016, 16:02
NetFarmer,
Не критично) Работает же)
Louna'ход
10 октября 2016, 17:53
Сергей,
проблема проявляется сразу на двух компьютерах, так что пока мое предположение для меня останется основным. Простите за оффтоп =)
Комментарий удалён
Alexander Azarov
11 октября 2016, 09:44
Действительно, последние дня три сама карта с тормозами подгружалась.
AlexPS
10 октября 2016, 14:19
с 28 сентября по 1 октября.
Какой-то малый промежуток.
Опять измениться режим выхода обновлений?

yndx-totoschka
10 октября 2016, 14:26
AlexPS,
уже изменился, сейчас обновления происходят примерно раз в неделю. В дальнейшем будем ускоряться:)
Alexxegorov
10 октября 2016, 14:32
yndx-totoschka,
изменится ли при этом подача новостей в клубе? Наверное не очень продуктивно будет делать более одного полноценного поста в неделю, если релизы будут ещё чаще.
Сергей
10 октября 2016, 15:14
yndx-totoschka,
Да куда уж чаще то?!)
Сергей
10 октября 2016, 15:15
yndx-totoschka,
Подскажите а какой график выхода офлайн карт? От 19 сентября последнее обновление.
Alexxegorov
10 октября 2016, 15:41
yndx-totoschka,
в этот раз получилось чаще, но не быстрее. На карте попали данные 10-дневной давности, хотя раньше попадали и 8-9-дневной.
yndx-totoschka
10 октября 2016, 17:25
Alexxegorov,
будем думать над этим, как сделать лучше и удобнее.
yndx-totoschka
10 октября 2016, 17:29
Сергей,
сейчас выгрузку мы делаем по мере возможности, в дальнейшем график будем налаживать, чтобы оффлайн карты можно было скачать чаще.
Сергей
10 октября 2016, 17:35
yndx-totoschka,
Ждем офлайн карты(
Евгений
10 октября 2016, 14:30
Здравствуйте! Почему для W10m offline-карта для Москвы и МО датирована 2014 годом? Название старое или ... даже говорить такое не хочется )
Комментарий удалён
Евгений
10 октября 2016, 14:51
Сергей,
В наличие обе ОС. Я к тому, что ЯН, по идее, взявшись за дело должен довести его до ума.
Сергей
10 октября 2016, 14:53
Евгений,
В теории да.
Сергей
10 октября 2016, 14:52
Евгений,
Потому что для Windows Mobile, насколько я знаю, пишется новый навигатор.
Соответственно карты пока не обновляются. Сталкивался сам с этой проблемой.
Я ушел с этой ОС так имею пакет претензий, в том числе и потому что очень мало нужных мне Яндекс.Приложений. Вернулся обратно на Android и не жалею. В том числе Навигатор здесь намного лучше чем на Windows Mobile.
Евгений
10 октября 2016, 15:09
Сергей,
Вот и хотелось бы услышать, что по этому поводу думают официальные лица? Ведь в WS заявлено многое в ЯН, на деле ...


Из того, что есть в ЯН для андроид, реально интересны только синхронизация по учетной записи и обновление карт, т.к. я их ри-су-ю!!! 


Какую ОС выбрать, вопрос не актуален )
Сергей
10 октября 2016, 15:18
Евгений,
Ну вопрос конечно не про ось)
В теории конечно надо чтобы Яндекс.Навигатор полноценно присутствовал на всех трех Осях с одинаковым функционалом. Ну посмотрим что скажет Яндекс) Самому даж стало интересно)
Евгений
10 октября 2016, 15:24
Сергей,
!!! )
yndx-totoschka
10 октября 2016, 17:39
Евгений,
с картами на Windows Mobile действительно есть технические проблемы и немало, работа в этом направлении ведется.
MaXiMyS
10 октября 2016, 14:40
По моему я начинаю не успевать рисовать карту 😃
Сергей
10 октября 2016, 14:41
Вот и дороги прошли по Саратовской области) 4 дня где то ушло на это. 
Алексей Т.
10 октября 2016, 14:48
Сергей,
откуда брали названия дорог?
Сергей
10 октября 2016, 14:53
Алексей Т.,
Официальные документы
Алексей Т.
10 октября 2016, 15:04
Сергей,
сразу стало ясно.
Сергей
10 октября 2016, 15:19
Алексей Т.,
Какая область нужна?
Алексей Т.
10 октября 2016, 15:28
Сергей,
то есть это закрытая инфа?
Лично мне МО и Москва
Сергей
10 октября 2016, 15:42
Алексей Т.,
21 век на дворе..) Все можно найти)

Бегущий Forest
10 октября 2016, 17:23
Алексей Т.,
ищите во Всемирной паутине ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Н-ской области и Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Н-ской области"
Ilyas Kuanov
10 октября 2016, 15:07
Не показывает номер дома. По поиску тоже не находит. 
Сергей
10 октября 2016, 15:19
Ilyas Kuanov,
Недавно добавленный?
Ilyas Kuanov
10 октября 2016, 15:46
Сергей,
 Где то месяц назад. Казахстан. Город  Атырау, село Дамба ул Габбаса 11 добавил я. Там только  дом и гараж на карте появилось а номера нет. Потом какой то умник написал Балыкшы вместо Дамба. А я его изменил на Дамбу но изменилось название.
Ilyas Kuanov
10 октября 2016, 15:48
Ilyas Kuanov,
*не изменилось название
Сергей
10 октября 2016, 16:00
Ilyas Kuanov,
Может не прошло еще. Подождите следующий релиз)
Картограф от Бога
10 октября 2016, 17:44
Ilyas Kuanov,
Будет в следующем релизе
yndx-totoschka
10 октября 2016, 17:50
Ilyas Kuanov,
посмотрели, адрес, а также правильное отображение села Дамба и его названия, появится в следующем обновлении. 
Алексей Т.
10 октября 2016, 15:30
Подскажите, это снимок поехал? Групповой сдвиг возможен?
Сергей
10 октября 2016, 15:44
Алексей Т.,
Не уверен что поехал.. Больше похоже что снимок под углом и рисовалось тут все по крыше и смещалось на фундамент..
yndx-totoschka
10 октября 2016, 17:50
Алексей Т.,
немного съехало, поправим.
Фома
10 октября 2016, 22:50
Какие-то неправославные у вас комменты в колумбарии Михайловского района)
g0d1n
11 октября 2016, 17:21
Меня забанили с сегодняшнего дня по 14 октября включительно. Можно уточнить причину? Перед этим были удалены три, добавленных мной объекта, которые были одобрены ранее. Якобы я нарушил правила при создании объектов. В чём состояло нарушение?
kuma
11 октября 2016, 20:05
g0d1n,
скиньте, пожалуйста, ссылку на ваш профиль. я не сотрудник и не модератор, просто посмотрю какие у вас были правки чтобы понять что в них было не так
g0d1n
11 октября 2016, 21:26
kuma,
чтобы кинуть ссылку мне в профиль нужно войти, а меня забанили. Система показывает только сообщение о бане и что я сделал 316 правок. Судя по Яндекс-картам моего города, три четверти объектов административно-территориального деления города Шахты - моих рук дело.
kuma
11 октября 2016, 21:37
g0d1n,
тогда по-другому - скиньте ссылку на любой созданный/отредактированный вами объект. Вы ведь говорите про Шахты что в Ростовской области? Случайно кликаю по разным объектам - не могу вас найти через историю правок
g0d1n
11 октября 2016, 22:07
kuma,
мной созданы объекты: Олимпийский, мкр Комправды, машиносчётная, Верхняя Власовка, Нижняя Власовка, Артём, Дуваново, Новый, Нежданная, Новый Южный, Гидропривод, Пролетарской диктатуры, Гавриловка, Петровка.. короче почти все микрорайоны города. 
kuma
11 октября 2016, 22:54
g0d1n,
ох, к сожалению "административное деление" не совсем моя тема, т.к. созданием АД и редактированием их атрибутов практически не занимаюсь, а у вас много правок именно в этой категории.
На вашей странице профиля указана причина бана: "Вам неоднократно писали, что вы создаете и переименовываете объекты вразрез с правилами народной карты, изучите, пожалуйста, правила." Поэтому первое, что нужно сделать - перечитать раздел входящих сообщений и посмотреть на какие ошибки вам указывали.
Бегло посмотрев историю правок, нашёл пару особенных ваших ошибок:
1. вы создали именованную территорию Артёмовское кладбище - кладбища отрисовываются категорией "кладбища" в "Растительности", а не административной единицей
2. вы пишете названия СНТ в кавычках, что запрещено (не только для СНТ, но и вообще для всего, что имеет название). В этой же правке вы дали название СНТ у категории "сад", хотя СНТ отрисовываются категорией "населённый пункт" в разделе "Адм. деление"
3. вы меняете уровень иерархии у посёлков, входящих в состав города Шахты. Согласно пункту 2.2.3.7. к кварталам относятся "посёлки в составе населённых пунктов (например, посёлок Главмосстроя в Москве), которые не являются самостоятельными населёнными пунктами"
4. вы проименовали дорогу, у которой стоит 8-й класс. Все именованные дороги относятся к 7-му классу и выше
В целом, ошибки разные, но в основном связаны с атрибутированием административного деления, судя по истории. Как минимум, вам нужно перечитать весь раздел 2.2. и раздел про названия объектов.


(если кто-то из участников клуба заметит, что я в чём-то ошибся, указывая на ошибки, поправьте меня, пожалуйста)
g0d1n
12 октября 2016, 08:04
kuma,
что касается уровня иерархии, то г. Шахты официально не имеет административного деления вообще. Границы посёлков и их наименования условны. Когда-то они были, теперь нет. Так же как и районов. Поэтому, когда я создавал эти объекты как кварталы, мне их удаляли и требовали атрибутировать как "именованные территории". Когда же я их перевёл в "именованные территории" и мне восстановили Нахаловку, Нижнюю Власовку и НовоГРЭС, их снова переделали в кварталы снова сказав мне, что я ошибочно указал их как территории. А что до именованной дороги, то это улица в посёлке, у неё есть название, хотят этого господа картографы или нет. Поэтому я изменил её атрибуты. СНТ, которое представляет из себя кушари, разделённые только пешеходными дорожками без каких либо признаков строений, чаще всего, назвать населённым пунктом, даже дачным посёлком язык не повернётся. Поэтому я и указывал их как "сады". 
g0d1n
12 октября 2016, 08:11
kuma,
к слову, неплохо было бы дачные посёлки выделить в отдельную категорию. Между населёнными пунктами и растительностью. 
kuma
12 октября 2016, 08:40
g0d1n,
это проблема "личное понимание - правила отрисовки". По нашим личным представлениям (у меня тоже они были в самом начале перезапуска НЯК) на карте мы можем представить (создать/отредактировать) объекты не так или же совсем не так, как их просит представлять сервис карт. Да, есть какие-то может несовпадения вот как с примером СНТ, но Яндекс, грубо говоря, собирает данные от картографов в том виде, в котором нужно сервису. По правилам НЯК, если в определённом месте находится СНТ, то значит нужно создавать "населённый пункт" - по-другому создавать СНТ попросту нельзя. Если хотите показать кладбище, нужно зайти через раздел "Растительность". Да, на кладбищах не всегда бывает растительность, да, порой они могут быть просто в поле, а на карте почему-то показывается оттенок зелёного, но так просит Яндекс и именно в таком виде (кладбища как растительность) сервис собирает данные.
У меня, например, был вот какой случай: я выключал доступность для грузовиков и автобусов в некоторых внутриквартальных проездах, т.к., на мой взгляд, эти ТС точно не смогли бы проехать в реальности в этих местах. Но выключать доступность можно только по знакам - если знаков, запрещающих въезд грузовикам и автобусам, нет, то выключать доступность нельзя, как бы мне этого не хотелось. я к тому, что то, как вы понимаете как нужно отрисовывать и какие атрибуты точнее выставлять, пока что расходятся с тем, какой смысл в термины и правила отрисовки вкладывает сервис карт, раз вам дали временный бан. Все, не только участники клуба, отрисовывают по правилам, мы в рамках, в которых нас просят держаться. Если вы хотите что-то поменять в понимании отрисовки или в правилах, то для этого можно создать отдельную тему для дискуссий здесь в клубе.

> А что до именованной дороги, то это улица в посёлке, у неё есть название, хотят этого господа картографы или нет
я вам не говорил, что действительно ли есть эта улица в реальности или нет. я написал, что именовать 8-й класс дорог нельзя, они не имеют названий. Если у дороги есть название, то у неё уже автоматически будет минимум 7-й класс. Т.е. вам нужно просто поменять класс дороги с восьмого на седьмой, не более в данной ситуации.
kuma
12 октября 2016, 08:42
g0d1n,
если память не подводит, то такие предложения уже звучали здесь в клубе. Но вообще все предложения по НЯК лучше и нужно оставлять в специально созданной для этого теме
Антон Галкин
11 октября 2016, 18:54
Неплохо бы потихоньку отменять доступность пешеходам дорог, у которых прочерчены тротуары. В Самаре их все время вижу: Есть тротуар, есть дорога для автомобилей, которая доступна по умолчанию всем.
glogolow.anj
11 октября 2016, 21:55
Антон Галкин,
Займись этим.
Антон Галкин
11 октября 2016, 22:57
glogolow.anj,
а я что, один должен это делать? Таких дорог на Яндексе миллионы. Я-то займусь, но что это изменит? Модераторы на что? Должны быть какие-то подвижки от самих представителей Яндекса, в распоряжении которых находятся определенные территории, и других пользователей, которые способны это делать. Я занимаюсь различными недочетами в картах, но написал не для того, чтобы услышать "Ты один, кому это надо, занимайся, а мы в сторонке посмотрим", а для того, чтобы обратить больше внимания на проблему, чтобы я не один с этим колупался.
Антон Галкин
12 октября 2016, 16:54
glogolow.anj,
я не говорил это делать персонально Вам. Наоборот, не стоило ничего делать на территории, которую Вы не знаете. Я хотел призвать к этому сотрудников Яндекса, которые создают тротуары, забывая отменить доступность пешеходам основной дороги. А не из-за лени, как Вы сказали. На Минской вы натворили ошибок. Вас никто не просил заниматься геометрией дорог.
Олег Чечулин
7 июня 2017, 17:05
Антон Галкин,
автоматизировать этот процесс тяжело, поэтому это должны делать народные картографы. Нашёл ошибку - исправь! Все этим занимаются по мере обнаружения.
mamakudakov
1 марта 2018, 19:15
Эхи
Михаил Кузнецов
сегодня, 00:20
Ого-го! 