Длинные и ненужные названия объектов! м.б. всё-таки их для карты сокращать!

Добрый день! Разглядываю карту в навигаторе и просто Яндекс.картах встречаю очень много длинных названий разных объектов. Например, «школа номер имени… корпус 1», «Детский сад номер Родничок». С длинными названиями становится нечитабельная карта, когда эти названия начинают выделяться и перекрывать другие объекты.

Для подобных стандартных названий можно использовать стандартные сокращения: СШ, ДС и т. д.

Для торговых центров, например писать ТЦ Название_торгового_центра. А на карте куча точек с названиями магазинов, а название торгового центра сразу и не увидишь…

Дворовые объекты, типа Спортплощадка, детская площадка, мусорная площадка — для данных объектов достаточно пиктограммы на карте… зачем эти подписи, которые загромождают карту ненужной информацией. Удалил подобные надписи на карте — забраковали мою правку — оставили предыдущую…

Например, почтовые отделения можно просто писать номер индекса и всё! Будет максимальная информация на карте. Обычно пишут, «Почта и номер отделения»