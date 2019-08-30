Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Длинные и ненужные названия объектов! м.б. всё-таки их для карты сокращать!

Добрый день! Разглядываю карту в навигаторе и просто Яндекс.картах встречаю очень много длинных названий разных объектов. Например, «школа номер имени… корпус 1», «Детский сад номер Родничок». С длинными названиями становится нечитабельная карта, когда эти названия начинают выделяться и перекрывать другие объекты.

Для подобных стандартных названий можно использовать стандартные сокращения: СШ, ДС и т. д.

Для торговых центров, например писать ТЦ Название_торгового_центра. А на карте куча точек с названиями магазинов, а название торгового центра сразу и не увидишь…

Дворовые объекты, типа Спортплощадка, детская площадка, мусорная площадка — для данных объектов достаточно пиктограммы на карте… зачем эти подписи, которые загромождают карту ненужной информацией. Удалил подобные надписи на карте — забраковали мою правку — оставили предыдущую…

Например, почтовые отделения можно просто писать номер индекса и всё! Будет максимальная информация на карте. Обычно пишут, «Почта и номер отделения»

11 комментариев
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helpnikspb
30 августа, 11:56
Вообще-то хорошо бы ссылки на объекты вашего недовольства. Названия одобряются модераторами в соответствии с Правилами ЯК. Если вы хотели бы изменений этих Правил, то для этого есть одна штуковина. Кроме того, инфа, которую вы считаете лишней, может быть востребована другими. Наконец, вместо того, чтобы удалять результаты чужого труда, создайте на карте что-нибудь сами. И не забудьте, что есть и другие карты, надписи в которых вам могут понравиться куда больше здешних.
Samsonov Evgeniy
30 августа, 14:05
helpnikspb,
 Зачем мне другие карты))) Мне нравятся Яндекс.Карты за актуальность и детализацию дорог, я и сам постоянно правлю и добавляю объекты, когда вижу не стыковки с реальностью))))
Манъ
30 августа, 13:34
Про излишность "Спорт/мусорная площадка" согласен. Но к сожалению, как и с выкрутасами справочника оно на совести робота, а значит угодно Яндексу и воевать с этим бессмысленно.
А что до остального - есть строка для полного "официального названия" и строка "для подписи на карте" куда следует записывать краткое бытовое название не загромождающее карту.
И по хорошему тц Торгище теряется только на большом приближении, а на меньшем только он и должен быть виден. Этот приоритет выставляется сотрудниками Яндекса.
З.Ы. Банить будете злыдня?
dspos
31 августа, 14:28
Манъ,
Детские и прочие мусорные площадки подписываются на самом крупном масштабе. Не знаю чем они могут мешать...
Samsonov Evgeniy
30 августа, 14:07
Ответил сотрудник Яндекса:
mapmaker93
Добрый день! официальное название не стоит удалять у мусорок дворовых площадок и т.д. Это теперь все категории совмещенные со справочником а в таких категориях официальное название обязательно к заполнению
GT
30 августа, 15:12
Samsonov Evgeniy,
они там совсем того?
Семён Федотов
30 августа, 16:31
Samsonov Evgeniy,
вот пусть «у них» оно будет заполнено, а «у нас» давайте сделаем так, чтоб этих названий видно не было. Сколько лет уйдёт на реализацию такой фичи, разрабы?
Манъ
30 августа, 16:50
Samsonov Evgeniy,
Увы, но Няк постепенно превращается из карты в придаток справочника, т. е. помойки.
Сергей
30 августа, 21:28
Манъ,
Это уже помойка теперь. 
Fleget
Сотрудник Яндекса30 августа, 17:35
Вопрос не совсем о Народной карте, но постараемся уточнить информацию.
fnaq
31 августа, 13:11
Про детские и мусорные площадки с названиями я задавал вопрос в поддержку. 
Мне ответили, что так и задумано. 