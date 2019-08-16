Всем привет!

Пользователи давно просили сделать фичреквесты и багрепорты прозрачнее и нагляднее, чем комментарии в посте. Предлагаем новую фичу — Фидбек-борд Народной карты

Как это работает?

Теперь каждый может написать пожелание по улучшению или сообщить о сбое в работе и наглядно увидеть, насколько запрос актуален. Сотрудники Народной карты будут наблюдать за активностью на доске и учитывать при планировании разработки.

Где это работает?

Площадка создана пользователями Я.Станции, Я.Телефона — @rustorg и @ZioSHik — для других пользователей и уже зарекомендовала себя как удобный сервис для общения с сообществом пользователей, поэтому ребята решили поделиться функционалом с НЯК

Как пользоваться?

Перед тем, как оставить фидбек или написать сообщение о баге на доске, важно сначала это сделать в официальной форме тоже. Особенно это важно делать с багрепортами, так как через форму в Клубе информация поступает сразу к сотрудникам.

Дальше, чтобы оставить фидбек на доске, необходимо авторизоваться через аккаунт на Яндексе. Отдельно подчеркну, что речь идёт о фичах и багах Народной карты и её составляющих (клуб, блокнот и др.), а не смежных сервисах.

Перейти к доске

В карточке необходимо оставить краткое описание предложения или ошибки, в некоторых случаях лучше положить скриншот. Высказать своё мнение относительно предложения или дополнить что-то можно в комментариях к карточке.

Если вы согласны с предложением другого пользователя или столкнулись с той же ошибкой, что и в багрепорте, — не забудьте поставить лайк ​​​​, подписаться на канал и нажать на колокольчик, так в отделе разработки будут понимать, насколько актуальны пользовательские запросы.

Если есть какие-то вопросы — пишите в комментариях к посту :)

Желаем приятного пользования!