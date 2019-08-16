Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Фидбек-борд Народной карты

Всем привет!

Пользователи давно просили сделать фичреквесты и багрепорты прозрачнее и нагляднее, чем комментарии в посте. Предлагаем новую фичу — Фидбек-борд Народной карты

Как это работает?

Теперь каждый может написать пожелание по улучшению или сообщить о сбое в работе и наглядно увидеть, насколько запрос актуален. Сотрудники Народной карты  будут наблюдать за активностью на доске и учитывать при планировании разработки. 

Где это работает?

Площадка создана пользователями Я.Станции, Я.Телефона — @rustorg и @ZioSHik — для других пользователей и уже зарекомендовала себя как удобный сервис для общения с сообществом пользователей, поэтому  ребята решили поделиться функционалом с НЯК

Как пользоваться?

Перед тем, как оставить фидбек или написать сообщение о баге на доске, важно сначала это сделать в официальной форме тоже. Особенно это важно делать с багрепортами, так как через форму в Клубе информация поступает сразу к сотрудникам. 

Дальше, чтобы оставить фидбек на доске, необходимо авторизоваться через аккаунт на Яндексе. Отдельно подчеркну, что речь идёт о фичах и багах Народной карты и её составляющих (клуб, блокнот и др.), а не смежных сервисах.

Перейти к доске

В карточке необходимо оставить краткое описание предложения или ошибки, в некоторых случаях лучше положить скриншот. Высказать своё мнение относительно предложения или дополнить что-то можно в комментариях к карточке.

Если вы согласны с предложением другого пользователя или столкнулись с той же ошибкой, что и в багрепорте, — не забудьте поставить лайк ​​​​, подписаться на канал и нажать на колокольчик,так в отделе разработки будут понимать, насколько актуальны пользовательские запросы.

Если есть какие-то вопросы — пишите в комментариях к посту :)

Желаем приятного пользования!

13 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
alex.kurk
16 августа, 17:52
Перед тем, как оставить фидбек или написать сообщение о баге на доске, важно сначала это сделать в официальной форме тоже


Какая-то двойная работа
ZioSHik
Модератор блога17 августа, 10:02
alex.kurk,
больше шанс, что сделают. Пользователей Станции приучили писать сразу в несколько мест.
zorgouz
19 августа, 21:35
ZioSHik,
надо итог подвести. Что сделано из того, о чем писалось? Тогда уже и смотреть - стоит это того, чтобы потеть и дальше в 2 раза сильнее.
ZioSHik
Модератор блога19 августа, 23:49
zorgouz,
по Станции мы ведем такую страничку https://wiki.yaboard.com/s/59.  Надеюсь по картам будет список не меньше)
HA-KAPTE
16 августа, 21:52
Удобно. С комментарием про двойную работу согласен. 
bob
18 августа, 05:43
А дизлайки ставить нельзя?
dspos
24 августа, 20:26
bob,
Плюсую. Есть предложения, которые сами народные картографы отбракуют
bob
18 августа, 06:20
Круто, спасибо!
dikiy
19 августа, 06:54
Ещё бы немного на русский перевести статью. :-)
bob
19 августа, 07:27
Почему удалили мою хотелку по автовыгрузке снимков?
ZioSHik
Модератор блога19 августа, 08:02
bob,
https://yaboard.com/task/5d58c1a24f76a544122ebe3e перенесли из багов в хотелки
Обновлено 19 августа, 08:02
NetFarmer
19 августа, 23:43
Удобно, наглядно. Надеюсь, сотрудники в ней так же найдут пользу, иначе это станет нашей личной стеной плача :)
Сергей
20 августа, 23:17
Предположу, что разработчикам так же грустно смотреть в пост-помойку с сотнями комментариев, как и нам туда писать. Лично я игнорирую упорные пожелания пойти написать комментарий к какому-то древнему посту. Если есть годное предложение, я пишу его новым постом (иногда с картинками). Некоторые из этих постов даже не попадали в публикацию, но сотрудники писали в них комментарии.


А вот борда — хорошее решение. Сходил и поставил там лайков.