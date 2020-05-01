Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Добавление (импорт) KML, KMZ, GeoTIFF

Просьба добавить возможность импорта данных из KML/KMZ и GeoTIFF.

Вариант 1.

Я нарисовал максимально точный контур в стороннем продукте,  который позволяет выгружать в KML/KMZ. Мой контур получился максимально точным на основе моих карт (снятых с дрона)  и проверенный на точность ДВАЖДЫ в стороних продуктах.

Вариант 2.

Если по каким-либо соображениям нельзя этого реализовать — добавьте возможность импорта (на временный слой) GeoTIFF и/или JPG+KML+TWF.

У многих есть дроны. Я, например, в стороннем продукте могу брать личные снимки с дрона, далее подготовленные (правильно растянутые и сшитые снимки) накладывать на карту яндекса или гугл, и с прозрачным слоем смотреть изменения, рисовать точки, контуры, шейпы итд. В контексте НЯК вообще «ниша» свободная.

3 комментария
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Влад Назаров
Сотрудник Яндексасегодня, 16:57
Добрый день!
Записали предложенную идею. 
Можете продублировать её сюда.
Обещать её скорую реализацию не можем.
А интересно, у многих ли есть дроны из народных картографов, и используют ли они их для уточнения карты?
Даже если не брать в расчет дороговизну техники и сложность получения разрешений на полёты.
Василий Ломов
сегодня, 17:29
Идея хорошая, но с дровами нужно быть по аккуратнее. Например в Москве (до МКАД) не то, что снимать, вообще летать запрещено.
WildShadow
сегодня, 17:42
Плюсую по импорту файлов в разных форматах, а частности лично мне по нужен GPX. Есть конечно конвертер, но это костыль.
Катаюсь на велосипеде по лесам, и записываю маршруты через strava, потом выгружаю треки, конвертирую и переношу на карту, по ним рисую уже лесные дороги или тропинки, иногда специально на месте кручусь что бы потом что-то обозначить в этом месте на карте)
Как то на базе отдыха так же включал страву для записи трека и потом по треку рисовал тропинки там(за деревьями со спутника тропинки не видно).
Знакомый на мотоцикле по лесам катается, трек пишет на часы итоговый файл тоже gpx.