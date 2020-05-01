Добавление (импорт) KML, KMZ, GeoTIFF

Просьба добавить возможность импорта данных из KML/KMZ и GeoTIFF.

Вариант 1.

Я нарисовал максимально точный контур в стороннем продукте, который позволяет выгружать в KML/KMZ. Мой контур получился максимально точным на основе моих карт (снятых с дрона) и проверенный на точность ДВАЖДЫ в стороних продуктах.

Вариант 2.

Если по каким-либо соображениям нельзя этого реализовать — добавьте возможность импорта (на временный слой) GeoTIFF и/или JPG+KML+TWF.

У многих есть дроны. Я, например, в стороннем продукте могу брать личные снимки с дрона, далее подготовленные (правильно растянутые и сшитые снимки) накладывать на карту яндекса или гугл, и с прозрачным слоем смотреть изменения, рисовать точки, контуры, шейпы итд. В контексте НЯК вообще «ниша» свободная.