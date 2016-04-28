Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Блокнот картографа

Во многих городах и регионах на Народной карте полнота отрисовки уже достаточно высокая и всё большую значимость приобретает актуализация данных, внесение на карте в том числе небольших изменений на местности.

Мы собираем много данных, постоянного знания о которых у пользователей нет (ведь сложно помнить наизусть все адреса домов даже в своем районе, не говоря уже о динамично меняющихся организациях)

Часто хочется зафиксировать в Народной карте данные о тех объектах, которые ты видишь вокруг себя, перемещаясь по городу, в том числе оказываясь в незнакомых ранее местах. Но запомнить всю новую информацию может быть сложно.

Мы хотим предложить вам инструмент, который поможет не потерять, не забыть информацию об объектах, которые вы встречаете на пути - Блокнот картографа, куда можно "записать" всё нужное.

Итак, Блокнот картографа - веб-приложение, предназначенное для работы на мобильных устройствах, также как и Народная карта, Блокнот открывается в браузере.

Попасть в Блокнот можно по прямой ссылке, или же набрав адрес Народной карты в мобильном браузере - там также будет ссылка.

Блокнот определяет ваше текущее расположение, в нём есть возможность ставить метки, к которым можно добавить комментарий и прикрепить фотографию. Также в Блокноте можно записать в виде трека маршрут вашего движения.

Как это работает? 

В Блокноте картографа необходимо залогиниться. Собранные данные (трек и метки с комментариями и фотографиями) нужно периодически отправлять себе на Яндекс.Диск (автоматически Блокнот этого делать не умеет). Папка для этих данных будет создана автоматически, но напрямую работать с ней вам скорее всего не придётся.

Одновременно в Народной карте у вас появится блок "Мой блокнот" в меню "Слои"

В нём можно выбрать из списка дату и на карте отобразятся записи в Блокноте (трек и метки) за соответствующий день. Они помогут внести новые данные на Народную карту и ничего не потерять.

Блокнот картографа - это эксперимент, в рамках которого мы начинаем опробовать способы "мобильного" внесения данных на карту. На этом начальном этапе "мобильным" является только сбор данных, а само рисование на карте осуществляется "традиционным" способом.

Когда пригодится Блокнот?

  • сфотографировать вывеску или табличку на организации, на которой может быть много данных, не только название
  • отметить месторасположение памятника или детской площадки - первый на снимке не всегда очевиден, а последние создаются в количестве - снимок может не поспеть за изменениями
  • примерно отрисовать по треку тропинку в лесу, не видную на снимке

Немного технических делатей о работе Блокнота:

  • все треки и метки за один день будут автоматически объединены в одну "запись" Блокнота, даже если сессий работы с ним было больше одной (к примеру, утром и вечером)
  • полностью обработанную запись Блокнота можно удалить - когда на карту внесены все собранные данные, то страничка Блокнота становится неактуальной

Как уже написано выше - Блокнот - это эксперимент, и нам очень важен ваш фидбек, не только по его интерфейсу, но о самом способе сбора данных. Ждем ваших отзывов, замечаний и предложений! 

Команда Народной карты.

152 комментария
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Alexxegorov
28 апреля 2016, 14:38
Вот это да! Запись треков! Надо обязательно заценить!
Anna Kolomenskaya
28 апреля 2016, 19:15
Alexxegorov,
Надеемся, что и заметки пригодятся ;) Тем более, что  впереди прекрасное время года для прогулок.
NetFarmer
28 апреля 2016, 15:00
Яндекс медленно запрягает, но быстро едет :)
Ещё б отдельным приложением.
ya-dfilatov
28 апреля 2016, 15:03
NetFarmer,
Можно открыть один раз в браузере, затем вынести отдельной иконкой на экран с приложениями.
NetFarmer
28 апреля 2016, 16:42
ya-dfilatov,
Я пользуюсь Chrome на смартфоне. Как браузер оно хорош, но вот для встроенных приложений - откровенно неудобен.
Ручной рептилоид
2 апреля 2018, 16:21
NetFarmer,
+1
bob
28 апреля 2016, 15:04
Заманчивая штука. Обязательно протестирую! 
akbars
28 апреля 2016, 16:33
bob,
Ждём впечатлений:)
nogo1986
28 апреля 2016, 15:06
В этом Блокноте бы сразу показывать ограничение скорости. Сразу видно будет занесено оно или нет.
Если это в браузере, то оно будет подгружать карту не из кэша Карт?
Alexxegorov
28 апреля 2016, 15:48
nogo1986,
не думаю.
yndx.akbars
28 апреля 2016, 19:30
nogo1986,
сейчас реализован показ дефолтной подложки - слой спутник со всеми слоями объектов и стандартной раскраской дорог. Так что наглядно скоростные ограничения не показаны.
На вопрос про подгрузку тайлов - посколку это браузерный интерфейс, то кэш МЯКа или Навигатора он не использует, тем более, что здесь слои объектов Народной карты, которых нет в МЯКе.
nogo1986
28 апреля 2016, 20:16
yndx.akbars,
Так надо сделать настройку слоёв. Под азартом недели скоростей сейчас обращаю внимание на знаки ограничения скорости, которых к слову появилось у нас достаточно после съемок панорам. И сразу охота проверить учтен ли знак на НЯК или нет.
bob
29 апреля 2016, 07:16
+1
akbars
29 апреля 2016, 16:12
nogo1986,
да, переключение слоев и раскрасок, действительно, напрашивающийся шаг. Записали его.
Y
19 мая 2016, 10:45
yndx.akbars,
 значит, надо сделать слои НЯК в МЯК (ну и аббревиатуры!), тем более что после Народной карты пользоваться "обычной" не очень хочется ввиду скудности данных последней. Поэтому да, автономный режим и наличие отдельного приложения (или, лучше, компонента отдельного приложения) – штука нужная и востребованная.
alexeyborovik1
28 апреля 2016, 15:57
Очень полезная вещь! Было бы отлично, если бы заметку блокнота на компьютере можно было бы сразу перевести в правку)
yndx.akbars
28 апреля 2016, 19:32
alexeyborovik1,
Пока - наиболее простая реализация. Автоперевод в правку, конечно, в голову приходит. но реализация его вызывает много вопросов. Для автоперевода нужно уже при создании заметки надо вносить достаточно много информации - выбирать категорию, заполнять хотя бы часть атрибутов - если ты просто проходишь мимо объекта - на это может банально не быть времени.
©ШвЕц АрTёМ
28 апреля 2016, 16:13
Да удобно, а если нет интернета? Нельзя в приложение Я. Карт. прикрутить блокнот?.. 
yndx.akbars
28 апреля 2016, 19:37
©ШвЕц АрTёМ,
как написано в посте - Блокнот - эксперимент, мы хотим чтобы пользователи попробовали текущий интерфейс, поделились впечатлениями. 
В приложение прикручивать блокнот - технически можно, но это решение тоже далеко не оптимальное (как минимум в МЯКе нет слоя Народной карты). Вопрос о том, как часто нет мобильного интернета (безлимитного или с большим объемом включенного траффика) у пользователей смартфонов и планшетов, как минимум в своем регионе - также открытый, есть подозрение, что уже не очень часто.
ozornik
29 апреля 2016, 09:23
©ШвЕц АрTёМ,
+1 присоединяюсь ко мнению многих высказавшихся, нужен офлайн. Это будет удобнее в любом случае.
akbars
29 апреля 2016, 16:16
ozornik,
Всё же хочу уточнить - какая типовая ситуация использования Блокнота требует оффлайна. Именно типовая, частая. 
Причем хотелось бы сузить спектр ситуаций до использования Блокнота в родном регионе, где нет роуминга.
Вопрос чем именно удобнее-  тоже открытый. Специальные кэши гибрида Народной карты делать не очень осмысленно, особенно с учетом того, что слой объектов карты - динамически, во многих местах оперативно, меняется.
cratosgun
30 апреля 2016, 01:16
akbars,
 а) в лесу часто нет интернета
б) в городе в некоторых местах туго с интернетом
в) иногда просто долго загружает


Раз происходит авторизация, то было бы неплохо отображать закладки.
А для авторизированных пользователей приложения мобильных карт в меню отображать ссылку на этот сайт-блокнот
aleks-electronic
12 июня 2017, 10:45
Там, где мне приходится отрисовывать карту, интернет 3G ещё в мечтах у народа. Лесные дороги не отрисовать - деревья сеть глушат полностью. В городе из=за кучи точек доступа сотовый пытается найти наилучшую сеть и, в большинстве случаев, связь замирает.
Alexander
28 апреля 2016, 16:18
Вот это да!!! Супер! Вы прямо читаете мысли!!! 
И было бы супер если бы это было приложение. 
yndx.akbars
28 апреля 2016, 19:38
Alexander,
Спасибо! Приложение сложнее в реализации, потому хотим сначала ряд идей опробовать в более простом веб-интерфейсе. Очень ждем впечатлений об использовании.
sc1a
28 апреля 2016, 17:26
Хотелось бы приложение с режимом оффлайн, в таком случае использовал бы в соседних странах, без лишних трат роуминга.
NetFarmer
28 апреля 2016, 18:20
Запись трека работает так, что можно сказать не работает. И причина в поведении браузера. При переключении вкладки или засыпания смартфона трек перескакивает в какое-то место непонятное и потом опять долго позиционируется.
ya-dfilatov
28 апреля 2016, 18:34
NetFarmer,
Честно скажем, что запись трека это, все-таки, побочная функция этого приложения. Основной упор на метки с фотографиями.
NetFarmer
28 апреля 2016, 18:54
ya-dfilatov,
Мне как-раз более полезными показались треки, так что надеюсь станет лучше )
Есть один навигатор, который называть не стану, у него запись треков работает очень аккуратно и из трека выбрасываются всякие мусорные значения (понятно, что скачёк на 500 м за секунду - это ненормальное поведение и т.п.)
С заметками лучше, но вот столкнулся ,что при отправке пропал интернет и заметка оказалась утерянной.

yndx.akbars
28 апреля 2016, 19:43
NetFarmer,
В приложении гораздо больше возможностей "обработки" поступающих с GPS-приемника данных. В браузере пишется "чистый" сигнал, со всеми скачками и "мусорными" значениями, к сожалению.
Alexxegorov
28 апреля 2016, 19:52
ya-dfilatov,
не скажите, для меня запись трека- основной. Зафиксировать наличиие организаций можно хоть просто фотокамерой телефона. Она и все данные захватит и геопозицию зафиксирует - потом можно разбирать фотографии по карте. А вот чтобы удобно треки писать и потом рисовать аккурат поверх этих треков - такого нет в принципе. 
NetFarmer
28 апреля 2016, 20:09
yndx.akbars,
Я об этом догадываюсь. Ещё один аргумент в пользу приложения "Яндекс.Картограф" :)
nogo1986
28 апреля 2016, 20:21
NetFarmer,
А этот другой навигатор умеет записывать трек при выключенном экране?
NetFarmer
28 апреля 2016, 20:35
nogo1986,
Не пробовал, но это не OsmAnd :D
Но тот, про который говорю я его попросту не тушит.
Te*mik
28 апреля 2016, 23:48
yndx.akbars,
по-моему это плюс, что треки пишутся так подробно. К примеру, видны заезды НОТ в карманы и таким образом очень удобно размечать остановки, если снимок устарел.
NetFarmer
29 апреля 2016, 13:13
Te*mik,
В том то и дело, что далеко не подробно, а небрежно.
Te*mik
29 апреля 2016, 15:14
NetFarmer,
скорее всего, от устройства многое зависит. У меня лаги первые пару секунд, далее погрешности в рамках нормы.
akbars
29 апреля 2016, 16:20
Te*mik,
Тут конечно, много факторов про качество записи трека, но когла мы говорим про "чистый" сигнал - то действительно - бывают скачки, которые в приложении можно просто убиать. Заезд НОТ в карманы - не очень релевантный пример, поскольку в приложении с подобными задачами "притягивать" точки трека к существующему графу - не правильно.
aleks-electronic
12 июня 2017, 10:47
ya-dfilatov,
 так из-за записи трека мне он и нужен.
zerofami
29 апреля 2016, 12:41
К сожалению, запись треков работает очень плохо...
akbars
29 апреля 2016, 16:21
zerofami,
а где именно проблемы? Качество сигнала ("скачки" трека и т.п) или проблемы с сохранением трека?
Если второе - опишите, пожалуйста более подробно, что происходит (и скажите какая операционная система и браузер)
zerofami
2 мая 2016, 10:55
akbars,

Проблемы с качеством сигнала: много неточных и мусорных значение в треках.
Дядя Юра
28 апреля 2016, 18:30
Ну, что же дождались. Я давно просил спрашивал для мобильного приложения типа заметок, пока на «улице», то записывать «мысли», а потом на компьютере закладочку открыл и вспомнил, что и где, плюс фото!
Молодцы, надеюсь, блокнот во главе с программистами подстроится под потребности пользователей НЯКа.
Рассчитываю на внедрения в приложения от Яндекс, а не браузера… т.к. браузеры разные и мобильные средства по мощи то же. Если в приложении (Яндекса Карт) появится такая функция, включу специально мобильный Интернет… :)
a-zakh
28 апреля 2016, 18:42
Дядя Юра,
А я представитель такого сегмента пользователей, которые до последнего не будут включать мобильный интернет. Ещё бы в Навигаторе оффлайн-режим, а то предпочтение у меня пока что отдаётся другому навигатору, умеющему работать без интернета.
Anna Kolomenskaya
29 апреля 2016, 10:16
a-zakh,
 Надеемся, что вы все же решитесь и будете использовать новый инструмент. Нам очень нужны отзывы активных пользователей.
NetFarmer
29 апреля 2016, 12:12
a-zakh не просто активный, и внимательный редактор, а в повседневности студент, как я понимаю. К мнению таких пользователей стоит прислушиваться - это очень большая и полезная для сервиса прослойка пользователей.
Anna Kolomenskaya
28 апреля 2016, 19:13
Дядя Юра,
 Собирайте впечатления и делитесь с нами. Это поможет нам и дальше идти в правильном направлении)
Дядя Юра
14 мая 2016, 00:50
Anna Kolomenskaya,
Не получилось загрузить в браузере смартфона по ссылке.
Разрешение на доступ сайтам к данным моего текущего расположения есть!
На экране крутится стрелка. Вот скрин.
Okclick
14 мая 2016, 07:18
Дядя Юра,
у Вас, похоже, старый смартфон со 2-м Android, и в нём, соответственно, устаревшая версия браузера, в которой всё больше сайтов перестают работать. Мне удалось обойти проблему только при помощи UC Browser. Можете попробовать обновить ПО телефона. Если для Вашей модели предусмотрено обновление Android до 3-й версии или выше, это может помочь.
Дядя Юра
17 мая 2016, 13:34
☭Okclick,
 так точно! Спасибо за разъяснение. Возможно браузер установлю или ... подожду интеграции в Навигатор Яндекса или Яндекс Карты.
GT
28 апреля 2016, 19:27
можно бы еще помимо долгого клика добавлять двойным (или добавить в настройках возможность включить режим одинарного короткого)
NetFarmer
28 апреля 2016, 20:11
GT,
Как развитие идеи вообще бы добавлять простейшие типы объектов сразу. Если пишешь заметку, то так же просто было бы сразу выбрать какой-то тип POI и ввести название. А после его уже с НЯК экспортировать в карту после самоммодерации.
Alexxegorov
28 апреля 2016, 20:15
GT,
двойной клик на мобильном устройстве? Зачем? Это мышкой можно сделать точный двойной клик, на смартфоне есть риск вместо двойного клика случайно подвинуть карту.
Yet another Forrest
28 апреля 2016, 20:11
Очень интересная задумка =)
От себя добавлю: мне бы была интересной возможность не обычной фотосъёмки, а панорамной.
Надеюсь увидеть этого помощника на своём Android-устройстве в виде приложения в ближайшее время. Действительно, если снимки и карты можно будет скачать, как это реализовано в Навигаторе, работа будет более продуктивной и более экономичной, в финансовом плане этого вопроса.
Как уже писали до меня - было бы удобно вносить изменения в автоматическом режиме. Нажал кнопочку, и дорога, или ПОИ появится на НЯКе =)
Буду надеяться, что для БНЯК выпустят немало обновлений и дополнений =)
Alexxegorov
28 апреля 2016, 20:16
Yet another Forrest,
есть отдельные приложения для панорамной фотосъемки. Зачем это здесь?
Yet another Forrest
28 апреля 2016, 21:06
Alexxegorov,
чтобы всё было под рукой =)
nogo1986
28 апреля 2016, 20:28
Yet another Forrest,
Кстати тут подумал, в случае с народным слоем вообще загрузка карт не пройдет. Это ведь не статические данные, они постоянно редактируются.
Yet another Forrest
28 апреля 2016, 21:13
nogo1986,
речь идёт о данных с Яндекс. Карт
Комментарий удалён
akbars
29 апреля 2016, 16:24
Чэшырскі К^_^Т,
Работать, несомненно есть куда, тут даже не буду спорить. Впрочем, это почти универсальное утверждение:)
По поводу траффика обсуждали уже выше - для динамически редактируемых Народных карт вопрос скачивания кэшей проблему траффика решит, а проблему актуальности подложки, которую видит пользователь - нет.
Комментарий удалён
akbars
29 апреля 2016, 16:25
Чэшырскі К^_^Т,
у браузера точно не выставлен запрет использовать GPS приемник?
Если запрета нет, то нипишите, какая ОС и браузер.
Комментарий удалён
ya-dfilatov
30 апреля 2016, 11:09
Чэшырскі К^_^Т,
А кнопку позиционирования в самом блокноте включали? Если да, то что происходило после ее нажатия?
J'Élie
28 апреля 2016, 22:32
Вот мой блокнот :) Самый надёжный! Я не консерватор, просто удобно сразу по ходу такие заметки делать.
pofigens
29 апреля 2016, 13:31
J'Élie,
у меня в голове)
akbars
29 апреля 2016, 16:27
pofigens,
завидую (по доброму) хорошей памяти:)
Меня лично на большой объем подобной информации не хватает. Вернее, при внесении данных в карту велик риск ошибиться, перепутав места., например.
memento [ 🚶 🚲 🚗 ]
28 апреля 2016, 23:31
Вот это реальный повод прогуляться лишний раз по паркам, коих около меня предостаточно с различной степенью удаленности!
Anna Kolomenskaya
29 апреля 2016, 10:15
memento [ 🚶 🚲 🚗 ],
 Ждем отзывов после прогулок :)
Vierolesse
29 апреля 2016, 00:18
Очень здорово! Как раз на днях думал что не хватает подобной штуки:)
intekus
29 апреля 2016, 00:30
1) Вопреки тезису о том, что интерфейс НЯК не предназначен для мобильных устройств, кое-что при большом желании и танцах с бубном удавалось отмечать даже на фаблете. Android Chrome и Angel Browser: первый постоянно обрезает полноэкранность адресной строкой, второй - не позволяет проставлять флажки в свойствах объектов.
2) Самым удобным для меня средством оказался встроенный в телефон диктофон: особенности мест и расположение объектов, как оказалось, вполне приемлемо описываются текстом. Причём такой способ - с "первичной обработкой" на месте а ряде случаев выигрывает даже у панорамных фотографий. 
3) Сервис попробую, но предварительно сформулирую фичреквест на голосовые заметки, автоматически привязываемые к текущему местоположению. В идеале - с активацией по голосовой же команде, чтоб телефон можно было вообще не доставать, ограничившись гарнитурой.
DYDOROV
29 апреля 2016, 06:48
Идея хорошая только Windows Phone не поддерживает
Anna Kolomenskaya
29 апреля 2016, 10:14
DYDOROV,
Windows Phone поддерживаем на ос windows 10. 
dtremens
29 апреля 2016, 10:17
DYDOROV,
почему? У меня на вин10 в эдже работает. Правда, при каждой съёмке заставляет выбрать программу для фотографирования. И сохраняет данные не всегда с первой попытки.
DoVoS
29 апреля 2016, 08:25
Я очень часто пользуюсь МЯК. И для меня было бы удобнее, чтобы в я мог, например, долгим нажатием на точку на карте поставить пометку, которая отобразилась бы в моем "блокноте". Таким способом мог бы:

- указывать запрещенные повороты и ошибки в маршрутах, ненарисованные или лишние дороги
- дома и адреса - где что-то поправить
- магазины и организации - закрытые и открытые.


Открывать в дороге, в пробке, в пути браузер и пытаться добавить там - дольше. Т.к. НЯК в машине чаще открыт.

Alexxegorov
29 апреля 2016, 08:53
DoVoS,
в машине в этом круче всего иметь регистратор. Просматривая записи можно много полезной информации собрать.
DoVoS
29 апреля 2016, 12:07
Alexxegorov,
табличку с номером дома с торца или за ветками - регистратор не снимет. Да и ночью в темноте - лучше глаз человека ничего нет.
akbars
29 апреля 2016, 16:30
DoVoS,
такие потенциальные шаги - возможны - сейчас мы в таком виде хотим проверить работоспособность интерфейса, собрать фидбек.
Okclick
29 апреля 2016, 12:39
У меня в браузере UC Browser v.10.9.0.731 для Android работает всё, кроме самой главной кнопки - загрузить на Яндекс.Диск. Показывает 0% на белом фоне, и всё... Кто-нибудь ещё им пользуется? Хочу понять, проблема в браузере или в чём-то другом?
ya-dfilatov
29 апреля 2016, 14:06
☭Okclick,
Скорее всего. Попробуйте какой-нибудь более известный браузер, например, chrome.
cratosgun
30 апреля 2016, 01:29
ya-dfilatov,
 не такой уж он и неизвестный. Единственный браузер, который не перезагружает страницы после смены фокуса.
GT
30 апреля 2016, 17:01
с блокнота нужна ссылка на обратную связь и возможность добавить более одной фотографии на точку
intekus
1 мая 2016, 00:27
GT,
Про фотографии - поддержу. До появления Блокнота пробовал делать панорамные - из-за геометрических искажений воспринимаются довольно тяжело. А вот обычные (горизонтальные, "альбомные") на 2-3 направления - бывает очень уместно.
GT
30 апреля 2016, 17:22
хорош был бы такой режим: ткнул один раз, появилось окошко для заполнения. ткнул в другое место на карте и, если на прошлой точке были введены какие-то данные, они автоматом сохранялись бы и открывалось окно для новых данных. это сильно увеличило бы оперативность
Te*mik
30 апреля 2016, 17:35
Вёрстка поломалась: https://yadi.sk/i/niYbVUQ2rQeJC
lukdmi
30 апреля 2016, 21:28
Очень хорошо, ибо раньше надо было запоминать место или фотографировать его.
GT
1 мая 2016, 08:50
кстати, хорошо бы, чтобы там были данные не с ЯК, а с НЯК, т.е. еще не успевшие войти в релиз
ya-dfilatov
4 мая 2016, 11:16
GT,
Поясните, пожалуйста, что вы имеет ввиду? Сейчас там показывается подложка НЯК, точно та же, что и в основном редакторе.
Mr-A1
1 мая 2016, 15:56
Потерял все свои заметки и треки за вчера, забыв выгрузить на Диск в конце маршрута. Сделайте автоматическую выгрузку.
Не хватает еще кликабельности точечных объектов для проверки их атрибутов на месте.
Алексей Т.
7 мая 2016, 11:58
Mr-A1,
плюсую, после обновления страницы все данные не восстанавливаются, вне зависимости от того, выгружал данные в облако или нет
vftsvetkov
3 мая 2016, 12:22
горизонтали и квартальная сеть на лесных картах
Сергей
3 мая 2016, 21:32
Начало хорошее. Как ранее писали, нужно сделать приложение с режимом офлайн (в сёлах инет никакой). Очень правильная задумка, молодцы.
megamoster
5 мая 2016, 14:20
я не понимаю как им пользоваться
Tolik
6 мая 2016, 18:56
Отличная идея, давно пора!
1. Надо делать апп (или прикручивать к МЯК), а не через браузер
2. Если случайно закрыл страницу (нажал кнопку назад), все незагруженные метки теряются без предупреждения -> см. п. 1.
3. Не хватает инструмента рисования ломаных линий: дорогу или территорию кучей точечных меток изображать неудобно.
4. Уже загруженные метки не видны

5. Поставленную метку невозможно передвинуть или удалить
6. Фотографии надо уменьшать перед аплоудом для экономии трафика и времени (впрочем, я не проверил).

Алексей Т.
7 мая 2016, 12:12
Tolik,
Про линейные объекты в точку, не хватает.


Ещё предложение: загруженные фотки сейчас просто отображаются в моём личном слове, но было бы замечательно, чтобы их можно было делать прикреплёнными к объекту. Сейчас я решил эту задачу следующим способом: нашёл фотку на я.диске, расшарил её, скопировал ссылку на фото в комментарий объекта
https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1689926339?z=19&ll=37.756045%2C55.755643&l=nk%23sat
Okclick
7 мая 2016, 09:23
Напрашивается автоматическая выгрузка вместо кнопки с облачком. Заметки - сразу после создания. Записываемый трек - с некой периодичностью или при постановке на паузу. Зачем накапливать? Чем скорее данные попадут на Я.Диск, тем меньше шансы их потерять.
Okclick
7 мая 2016, 10:18
А мне кажется, вы уже близки к реализации ещё одной интересной идеи! 
Берём фотографии с геометками и треки, записанные в популярном формате, копируем в специальную папку на Я.Диске, а дальше разбираем это всё в интерфейсе Народной карты точно так же, как это происходит сейчас, но можно будет работать с фотографиями и треками, полученными не только через Блокнот, а практически с любых устройств.
ox.205
7 мая 2016, 17:51
Классно было бы если сделали бы такое приложение как Яндекс Картограф)))
Te*mik
7 мая 2016, 18:16
Сегодня наконец опробовал Блокнот "в бою" и в целом доволен, но есть один неприятный момент. Очень просится запись треков в фоновом режиме. Иначе сейчас, пока гуляешь по лесопарку, приходится долго держать экран включённым, что серьёзно сажает аккумулятор.
NiyazNeways
8 мая 2016, 18:18
Как узнать, под каким логином я в блокноте?
Как перезалогинеться в блокнот?
Суть вопроса в том, что моих заметок не видно в компьютере, что делать уже даже не могу придумать...
P.S. Данные в облоко я выгружал...
Okclick
9 мая 2016, 02:51
NiyazNeways,
откройте любой другой сервис Яндекса, где видно логин. Хоть главную страницу.
Niyaz.Neways
9 мая 2016, 07:39
☭Okclick,
Спасибо, оказывается и вправду, я в телефоне зашёл через логин, о котором не помню, что бы его создавал...
Тимур Буянов
11 мая 2016, 07:54
Было бы неплохо иметь такую функцию в приложении "Яндекс карты"
safvas
16 мая 2016, 07:06
У меня корректно работает запись трека только в опере, хром и яндекс даже не включают GPS (разрешение в браузере ставил), стандартный делает много мусорных линий
mol-egor
24 мая 2016, 22:17
Мне не нравится что нужно авторизоваться в браузере, тогда появляется доступ к почте и т.п. а хотелось бы в идеале отдельное приложение где один раз ввел пароль и нет доступа к другим сервисам. В отдельном приложении возможен кеш как карт, так и треков, чтобы вечером по wi-fi загрузить все за день.
komas.mzk
27 мая 2016, 15:10
Нет прямой ссылки на блокнот, из веб-версии карт, поэтому мне он не попадался на глаза, так же было бы хорошо, чтобы заметки из этого блокнота можно было видеть и в мобильных версиях карт (нет подходящего устройства чтобы это оценить). Сделайте ссылку на него прям из народных карт.
Надеюсь блокнот сможет работать в т.ч. и offline режиме в т.ч. и самих карт загрузив заранее карту местности и спутниковые снимки на различных высотах и различным разрешениях, а так же использовать блокнот как совместно с картами, так и отдельно для экономии батарейки в offline-режиме (т.к. в некоторых местах может не быть связи) работая чисто как трекер, чтобы можно было в туристических походах составлять и прокладывать маршруты и тропы и указывать места стоянок, так же эта фишка была бы хороша и для экономии трафика. Так же работая трекером в offline-режиме желательно указывать маршрут не просто в виде линии, а в виде полу-прозрачной линии различной толщины, чтобы можно было учитывая погрешность определения самому выстраивать и корректировать линию маршрута исходя из того где по отношении к этому радиусу находился и шёл.
komas.mzk
27 мая 2016, 15:11
komas.mzk,
А так мне нравиться то, что появился такой сервис как блокнот картографа
vitaly.davydovich
29 мая 2016, 12:05
komas.mzk,
Полностью поддерживаю. Нужно приложение с offline режимом. Зависимость от  интернета очень раздражает, да и ковыряться в браузере не очень удобно. Пользуюсь сейчас другими приложениями и, честно говоря, не вижу причин переходить на Яндекс, в том виде, в котором он сейчас существует. И странно, почему нет перехода в блокнот из народной карты? Многие даже не знают о существовании блокнота.
yan.gruzija
28 мая 2016, 11:57
ИДЕЯ ХОРОШАЯ НО НЕЛЬЗЯ  ЛИВ АППЛИКАЦИЮ?
bob
21 июня 2016, 12:36
Когда удаляешь заметку в Блокноте, она удаляется только в нём, а на сервере остаётся. Потом на НЯК точка подгружается, хотя и была удалена.
bob
21 июня 2016, 14:11
Баг
https://img-fotki.yandex.ru/get/133483/79852121.1/0_124d08_e50ce5c5_orig
bob
21 июня 2016, 14:18
Вот это явно квартиры. Что с ними делать? https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1506596434?z=19&ll=33.070146%2C66.272078&l=nk%23sat
Сергей
28 июня 2016, 03:29
На самом деле реально нужно офлайн приложение для записи треков. Например, когда находишься парке, где нет интернета, а тропинки или дорожки просто не видны со спутника, так как закрывают деревья, так что предлагаю вам сделать приложение, протестировав его на андройд пользователях!
Nazarov-chevy986
4 июля 2016, 20:27
На выходных протестировал Блокнот картографа на мобильнике во время велопрогулки через Яндекс.Браузер под Android. Функций пока маловато - всего несколько кнопочек и настроек чувствуют себя явно одиноко =) Но я уверен, что со временем появится много нового))
А вот что хотелось бы сразу - так это функцию следования за местоположением. А то тыкать по кнопке, перемещающей карту на текущее местоположение на велоходу не очень здорово) Может эта функция уже есть, а я просто невнимателен?) Ну и, конечно, то, что в комментариях я уже увидел - запись треков в фоновом режиме. А то погасил экран и... трек уже не тот =)
littlesq
6 июля 2016, 13:07
А когда запилят полноценный клиент-редактор народных карт? Я всё равно конечно делаю всё на SG NOTE 4 в виде заметок с фото и скриншотов, потому что с компа сразу 4 карты редактирую (гугл, вики, опенстрит и яндекс), но отдельный клиент - было бы вещью..
пысы таскать с собой планшет на винде, а тем более ноут нет никакого желания.
Disappointed
30 июля 2016, 18:36
Добавьте автосинхронизацию каждую минуту. Нечаянно нажмешь кнопку назад в телефоне, и все потеряно.
Disappointed
30 июля 2016, 18:42
И автоматическое следование (как в навигаторе). Уж неудобно все время отвлекаться, едя на велосипеде (телефон закреплен) и вручную пролистывать карту, чтобы посмотреть местность (а именно – дорожки).
Fatality2009
18 августа 2016, 08:27
Сделали бы, что бы записанный трек в блокноте картографа можно было бы наносить на народную карту, что бы вручную не отрисовывать!
Fatality2009
18 августа 2016, 08:41
Что-то я не могу понять, что в дальнейшем делать с файлом с записанным треком который сохранился на яндекс диске, он там не открывается!? 
Дядя Юра
18 августа 2016, 08:54
Fatality2009,
 а ты выбирал в меню "Мой блокнот"?
Fatality2009
18 августа 2016, 09:09
Дядя Юра,
Всё ок, я уже разобрался))) Теперь буду перерисовывать дорожки в лесном массиве по треку, а то до этого на абум рисовал)
ksim371
18 августа 2016, 13:54
Пользуюсь блокнотом почти каждый день ,с обновлением до версии 1.4.0 перестал корректно загружаться и не сохраняет точки/заметки .Когда починят ?
salinyw
30 августа 2016, 17:01
Долго ждал возможности рисовать карту по своим трекам. Пока так и не дождался. Трек не пишется в фоновом режиме, а всё время держать включенным телефон с активным окном браузера не реально. Все комментарии в один голос - нужно отдельное приложение, по типу Геотрекера. Тогда появятся на карте дороги и тропинки, которых не видно на спутниковом снимке.
Сергей
30 августа 2016, 19:25
В выходные еду в родные места, заодно затестим инструмент)
А то я собирался с листочком бегать номера домов переписывать))))
Rom Martin
18 ноября 2016, 10:39
Без оффлайна бесплолезен. :(
X0tabы4
12 декабря 2016, 19:20
Добрый день! Сегодня записал метки пронумеровывая дома и приехав домой открыл браузер на том же смартфоне и ни одной метки нет =(
Создайте приложение в плей маркет.
Функции приложения: чтоб рисовал на карте линию там где я проезжаю (на подобие геотрекера)
И те функции что в блокноте картографа
Yet another Forrest
14 декабря 2016, 15:44
X0tabы4,
скорее всего вы забыли отправить все данные на Яндекс.Диск :(. Приложение пока что не умеет автоматически сохранять информацию.
Что касается полноценного приложения. Идея интересная, но достаточно трудоёмкая. Сейчас Блокнот картографа разрабатывается в более простом Web-интерфейсе.  Создание такого приложения в планах, правда, сроки реализации такой функциональности может занять немало времени.
X0tabы4
15 декабря 2016, 15:35
Yet another Forrest,
В ЯД отправлял через каждую метку.
И сегодня опять такая же история, пропали метки.
Yet another Forrest
15 декабря 2016, 15:44
X0tabы4,
опишите, пожалуйста, какие Вы действия выполняете, чтобы было возможным определить, где ошибка.
X0tabы4
15 декабря 2016, 16:04
Yet another Forrest,
Телефон HTC E8, android 6.0.1, Интернет 4G и GPS включен, браузер chrome.
Открываю сайт https://n.maps.yandex.ru/tracker
Зажимаю где мне нужно отметить и появляется красный кружочек, пишу описание и затем нажимаю кнопку "создать"
После этого сразу жму на облачко которое стал активным и в оранжевом цвете.
Появляется шкала и заполняется до 100% и с низу пишет "Ваши данные были успешно сохранены"


Сегодня 4 меток сохранял. Отобразилось только одна метка которую сделал последним.
vladimir-atyuska
16 января 2017, 15:49
X0tabы4,
плюсую
vladimir-atyuska
16 января 2017, 15:51
Yet another Forrest,
тоже самое. только все сохраняется, а вот на сл день, встаю утром - пусто, вообще ВСЕ метки исчезли!  и это не первый раз (  Хорошо что мало остается на сл день, стараюсь все за присест перекинуть на карту 
Обновлено 16 января 2017, 15:52
X0tabы4
26 декабря 2016, 20:22
Сегодня на 26.12.2016 опять пропали метки =( 
Остался только одна последняя.
X0tabы4
29 декабря 2016, 12:14
X0tabы4,
Сегодня 29.12.2016 опять пропали метки
https://yadi.sk/i/iSCex4iJ35hbbd
Бойко Андрей
13 февраля 2017, 11:08
Никто не подскажет: Блокнот картогрофа работает офлайн?  И будет ли в скором времени работать? Просто было бы удобно брать в поездку фоткать а потом переносить на карту.
Okclick
13 февраля 2017, 12:38
Бойко Андрей,
нет, не работает. Просьба о создании приложения, в т.ч. с возможностью работы офлайн, озвучивалась, но когда это будет реализовано и будет ли, неизвестно.

Существует сторонняя программа any2nmap конвертер, при помощи которой можно отобразить в Народной карте любые фотографии с геометками.
Бойко Андрей
13 февраля 2017, 11:15
А можно ли скачать как приложение Блокнот?
Иван Сапогов
8 марта 2017, 12:34
У меня не работает Блокнот, помогите!
Влад Назаров
8 марта 2017, 13:31
Иван Сапогов,
Здравствуйте! Пожалуйста, скажите, что именно не работает в блокноте - он не грузится или не работают какие-то его функции?
Okclick
8 марта 2017, 13:57
Иван Сапогов,
попробуйте обновить операционную систему смартфона и используемый браузер до актуальной версии. Попробуйте другой браузер, например, в упомянутом выше UC Browser для Android Блокнот теперь работает. Также можете попробовать альтернативные методы и сторонние приложения, описанные в этой теме.
Artem Mikhailov
31 марта 2017, 18:41
Летом в хорошую погоду похожу с ним, спасибо :)
morozko305
9 мая 2017, 14:39
А блокнот на Айфоне в оффлайне работает???
Дядя Юра
13 мая 2017, 23:01
morozko305,
пока нет.
Okclick
16 мая 2017, 13:07
morozko305,
существует обходной путь.
Дядя Юра
19 мая 2017, 15:01
morozko305,
 офлайновый для Айфона подойдёт Карты OsmAnd, потом всё переконвертировать для НЯКа. Конвертера, что предложил Okclickещё и ещё.
varfolomeev.lolkek
8 сентября 2017, 18:37
надо сделать оффлайн
kh144c
10 сентября 2017, 01:13
Прогулялся сегодня с детьми и попробовал этот блокнот. Не знаю, что и сказать. Трекинг просто адский. С чем это связано, объяснить не могу. Моё местоположение определялось с точностью до квартала, при этом закидывало в разные места аж на несколько улиц туда, сюда. Сохранять это всё не стал, во избежание.
Александр
28 ноября 2017, 09:41
Почему-то через смартфон не могу прикрепить уже сделанные фото ранее к месту на карте, возможно только сфотографировать. Не знаю в чём проблема, возможно в моём смартфоне (нокиа 6)
Max664
22 января 2018, 13:34
Не видел, звучали ли вопрос, можно ли привязывать готовый трек в формате plt  из Ozi explorer или из City Guide, которые отлично рисуются в оффлайн режиме, а то интернет есть далеко не везде, как здесь уже говорилось.
Okclick
22 января 2018, 15:18
Max664,
знаю, что можно gpx, kml, kmz. Если нет возможности пересохранить трек в одном из этих форматов, можно попросить разработчиков упомянутых выше конвертеров добавить поддержку нового типа файлов (если, конечно, у них найдётся на это время, силы и желание).
dimon.dim0ni4
21 марта 2018, 15:16
А почему не отображаются данные, которые нанесены ранее? Вчера делал пометки, а сегодня их не вижу. Но вот что успел отметить вчера - уже не помню. Не отмечать же повторно (
dimondimon777
22 апреля 2018, 23:36
Надо добавить возможность сразу рисовать с помощью мыши подключенной через OTG разъем . Работает правда не на всех смартфонах . Пробывал подключать мышь к samsyng s4 , s5 и  note 3 и др., мышь работает прекрасно . Например даже на s4 9505 с вышедшем из строя тачскрином удалось разблокировать с помощью мыши и полностью пользоваться сматфоном . Нужен офлайн , а то при включенном дисплее быстро сядет аккумулятор , а если свернуть во время записи трека , а потом включить снова через некоторое время соединяет по прямой . Понравилось . Интересно где нет сети как работать будет и вообще реально записать хотябы треки и точки , а скинуть в облако при подключении к сети уже позже и сколько по объему можно ?
megaprofi
23 апреля 2018, 10:44
И почему был не сделать в виде приложения и с оффлайн режимом?!
Meetrich132
24 октября 2018, 03:44
Добрый день. С кем можно связаться из Симферополя? Я инженер Землеустроитель и геодезист с 11ти летним опытом работы с ортофотопланами и топографическими картами. Хочу в команду яндекса.
ГЕнЫЧ
вчера, 20:45
Сделайте пожалуйста мобильное приложение, очень неудобно пользоваться через браузер. 