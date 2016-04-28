Во многих городах и регионах на Народной карте полнота отрисовки уже достаточно высокая и всё большую значимость приобретает актуализация данных, внесение на карте в том числе небольших изменений на местности.
Мы собираем много данных, постоянного знания о которых у пользователей нет (ведь сложно помнить наизусть все адреса домов даже в своем районе, не говоря уже о динамично меняющихся организациях)
Часто хочется зафиксировать в Народной карте данные о тех объектах, которые ты видишь вокруг себя, перемещаясь по городу, в том числе оказываясь в незнакомых ранее местах. Но запомнить всю новую информацию может быть сложно.
Мы хотим предложить вам инструмент, который поможет не потерять, не забыть информацию об объектах, которые вы встречаете на пути - Блокнот картографа, куда можно "записать" всё нужное.
Итак, Блокнот картографа - веб-приложение, предназначенное для работы на мобильных устройствах, также как и Народная карта, Блокнот открывается в браузере.
Попасть в Блокнот можно по прямой ссылке, или же набрав адрес Народной карты в мобильном браузере - там также будет ссылка.
Блокнот определяет ваше текущее расположение, в нём есть возможность ставить метки, к которым можно добавить комментарий и прикрепить фотографию. Также в Блокноте можно записать в виде трека маршрут вашего движения.
Как это работает?
В Блокноте картографа необходимо залогиниться. Собранные данные (трек и метки с комментариями и фотографиями) нужно периодически отправлять себе на Яндекс.Диск (автоматически Блокнот этого делать не умеет). Папка для этих данных будет создана автоматически, но напрямую работать с ней вам скорее всего не придётся.
Одновременно в Народной карте у вас появится блок "Мой блокнот" в меню "Слои"
В нём можно выбрать из списка дату и на карте отобразятся записи в Блокноте (трек и метки) за соответствующий день. Они помогут внести новые данные на Народную карту и ничего не потерять.
Блокнот картографа - это эксперимент, в рамках которого мы начинаем опробовать способы "мобильного" внесения данных на карту. На этом начальном этапе "мобильным" является только сбор данных, а само рисование на карте осуществляется "традиционным" способом.
Когда пригодится Блокнот?
- сфотографировать вывеску или табличку на организации, на которой может быть много данных, не только название
- отметить месторасположение памятника или детской площадки - первый на снимке не всегда очевиден, а последние создаются в количестве - снимок может не поспеть за изменениями
- примерно отрисовать по треку тропинку в лесу, не видную на снимке
Немного технических делатей о работе Блокнота:
- все треки и метки за один день будут автоматически объединены в одну "запись" Блокнота, даже если сессий работы с ним было больше одной (к примеру, утром и вечером)
- полностью обработанную запись Блокнота можно удалить - когда на карту внесены все собранные данные, то страничка Блокнота становится неактуальной
Как уже написано выше - Блокнот - это эксперимент, и нам очень важен ваш фидбек, не только по его интерфейсу, но о самом способе сбора данных. Ждем ваших отзывов, замечаний и предложений!
Команда Народной карты.