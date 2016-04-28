Во многих городах и регионах на Народной карте полнота отрисовки уже достаточно высокая и всё большую значимость приобретает актуализация данных, внесение на карте в том числе небольших изменений на местности.

Мы собираем много данных, постоянного знания о которых у пользователей нет (ведь сложно помнить наизусть все адреса домов даже в своем районе, не говоря уже о динамично меняющихся организациях)

Часто хочется зафиксировать в Народной карте данные о тех объектах, которые ты видишь вокруг себя, перемещаясь по городу, в том числе оказываясь в незнакомых ранее местах. Но запомнить всю новую информацию может быть сложно.

Мы хотим предложить вам инструмент, который поможет не потерять, не забыть информацию об объектах, которые вы встречаете на пути - Блокнот картографа, куда можно "записать" всё нужное.

Итак, Блокнот картографа - веб-приложение, предназначенное для работы на мобильных устройствах, также как и Народная карта, Блокнот открывается в браузере.

Попасть в Блокнот можно по прямой ссылке, или же набрав адрес Народной карты в мобильном браузере - там также будет ссылка.

Блокнот определяет ваше текущее расположение, в нём есть возможность ставить метки, к которым можно добавить комментарий и прикрепить фотографию. Также в Блокноте можно записать в виде трека маршрут вашего движения.

Как это работает?

В Блокноте картографа необходимо залогиниться. Собранные данные (трек и метки с комментариями и фотографиями) нужно периодически отправлять себе на Яндекс.Диск (автоматически Блокнот этого делать не умеет). Папка для этих данных будет создана автоматически, но напрямую работать с ней вам скорее всего не придётся.

Одновременно в Народной карте у вас появится блок "Мой блокнот" в меню "Слои"

В нём можно выбрать из списка дату и на карте отобразятся записи в Блокноте (трек и метки) за соответствующий день. Они помогут внести новые данные на Народную карту и ничего не потерять.

Блокнот картографа - это эксперимент, в рамках которого мы начинаем опробовать способы "мобильного" внесения данных на карту. На этом начальном этапе "мобильным" является только сбор данных, а само рисование на карте осуществляется "традиционным" способом.

Когда пригодится Блокнот?

сфотографировать вывеску или табличку на организации, на которой может быть много данных, не только название

отметить месторасположение памятника или детской площадки - первый на снимке не всегда очевиден, а последние создаются в количестве - снимок может не поспеть за изменениями

примерно отрисовать по треку тропинку в лесу, не видную на снимке

Немного технических делатей о работе Блокнота:

все треки и метки за один день будут автоматически объединены в одну "запись" Блокнота, даже если сессий работы с ним было больше одной (к примеру, утром и вечером)

полностью обработанную запись Блокнота можно удалить - когда на карту внесены все собранные данные, то страничка Блокнота становится неактуальной

Как уже написано выше - Блокнот - это эксперимент, и нам очень важен ваш фидбек, не только по его интерфейсу, но о самом способе сбора данных. Ждем ваших отзывов, замечаний и предложений!

Команда Народной карты.