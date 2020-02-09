Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Допилите  интерфейсы

для Яндекса

сквозная авторизация на всех площадках и сервисах

- метка "пользователь в сети" (яркая зелёная точка,как в Телеграме), также на всех площадках и сервисах Яндекса. Особенно в Я.Чатах

для Я. Доски

- ​сделать шире выпадающий список Досок

- блок поясняющей инфы (тот который слева) сделать общим для всех досок (а не только для доски Я. Дома , Алисы и  Я. Станции)

- добавить уведомления о новой карточке во все Я.Чаты и в Телеграм

- создание сразу из карточки yaBoard заготовки для поста в Клубе

- ссылку (https://yandex.ru/blog/narod-karta/59019cdf4233950023914098) в Клубе переписать полностью, объединив функционал Я. Форм и Я. Доски

- не должно быть тонны источников фидбека. Выделите основные, остальные в топку. Тысячи дверей напрягают не только сотрудников, но и пользователей. От многих можно избавиться без потери удобства для пользователя.

- саму карточку сделать редактируемой по принципу Вики. (на странице создания карточки нужны человеческие понятные подсказки)

- заголовок (короткий и понятный)  вот здесь"___" пиши свою идею (предложение)

- проверь и сохраняй

для Клуба

- допустим  мне нужно открыть страницу  Клуба и с неё понять с первого раза куда идти дальше.(перекрёстные ссылки-кнопки на Я. Чаты  Я. Доски  Я. Помощь)

- перерисовать титульную страницу Клуба

 Шапка

сделать всегда видимой сверху (в том числе при входе в пост)

уменьшить в 2 раза по высоте (как сейчас делает скрипт Yandex Blog Compact Theme)

переделать  кнопки-надписи шапки (в том числе между линиями)

 1 ЧаЗаВо  ( FAQ )    Написать пост   3 Мои посты   4 Подписка   5 Поиск постов и тем

- по 3 п. чтобы в этом списке появился пункт "Мои посты" и убран пункт   "Для публикации в будущем"

- по 4 п. дополнить пунктом "Получать уведомления в "Я. Чаты"и ссылка

по 5 п. слить вместе пункты "Архив" ""Темы" и "Поиск"

Написание поста Создание поста начинать с вида готового поста, наполненного полупрозрачным текстом подсказок 

Заголовок. "о чём будет твой пост в двух словах?"

- Аннотация. "её будет видно при отправке ссылок в мессенджеры и при просмотре списка постов в Клубе. Кратко суть"

- Текст поста  "это поле для твоей мысли или вопроса. Сюда можно добавлять картинки и видео, наведи мышкой на иконки и узнай подробности.

3 части хорошего составленного поста

   1 Введение с описанием основной мысли. Основная часть с описанием сути. 3  Заключение , где можно обозначить вопрос или предложить решение.

- перегруппировать иконки редактирования в правой части. Логически разделить их на блоки. На каждом прикрутить всплывающую подсказку. И сопровождать каждый шаг редактирования подсказками. Все подсказки на человеческом понятном обычному человеку языке.

7 комментариев
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dspos
сегодня, 11:11
Эммм. Да.

dspos
сегодня, 11:25
✐dspos,
Много чего изложено, по многим пунктам двумя руками за.
Получился пост с собранным по закромам фидбеком. Можно в комменты ещё предложений покидать?
dspos
сегодня, 11:23
Почему в комменты нельзя прицепить фото?
Alexxegorov
сегодня, 13:41
3 части хорошего составленного поста
1 Введение с описанием основной мысли. 2 Основная часть с описанием сути. 3 Заключение , где можно обозначить вопрос или предложить решение.
6 ч. раб. день
сегодня, 13:44
Alexxegorov,
поправил
Сергей
сегодня, 14:10
Хочется иметь снипеты НК в чатах (да и в клубе) — когда в сообщении есть ссылка на НК, чтобы рисовался в снипете кусочек карты с нужным местом. Если ссылка на правки из истории — тоже.

То есть, кто-то уже предлагал что-то схожее, распознавание геокоординат в тексте, но ссылка на НК, во-первых, проще, и, во-вторых, нужна именно наглядная картинка.

Можно начать со снипета не из НК, а с официальной публичной ЯК. Уверен, его можно использовать и в куче других мест (более того, он уже генерируется какими-то сервисами).
6 ч. раб. день
сегодня, 14:25
Сергей,
вот из зе снипет ?