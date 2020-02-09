Допилите  интерфейсы

для Яндекса

- сквозная авторизация на всех площадках и сервисах

- метка "пользователь в сети" (яркая зелёная точка,как в Телеграме), также на всех площадках и сервисах Яндекса. Особенно в Я.Чатах

для Я. Доски

- ​сделать шире выпадающий список Досок

- блок поясняющей инфы (тот который слева) сделать общим для всех досок (а не только для доски Я. Дома , Алисы и Я. Станции)

- добавить уведомления о новой карточке во все Я.Чаты и в Телеграм

- создание сразу из карточки yaBoard заготовки для поста в Клубе

- ссылку (https://yandex.ru/blog/narod-karta/59019cdf4233950023914098) в Клубе переписать полностью, объединив функционал Я. Форм и Я. Доски

- не должно быть тонны источников фидбека. Выделите основные, остальные в топку. Тысячи дверей напрягают не только сотрудников, но и пользователей. От многих можно избавиться без потери удобства для пользователя.

- саму карточку сделать редактируемой по принципу Вики. (на странице создания карточки нужны человеческие понятные подсказки)

- заголовок (короткий и понятный) вот здесь"___" пиши свою идею (предложение)

- проверь и сохраняй

для Клуба

- допустим мне нужно открыть страницу Клуба и с неё понять с первого раза куда идти дальше.(перекрёстные ссылки-кнопки на Я. Чаты Я. Доски Я. Помощь)

- перерисовать титульную страницу Клуба

Шапка

- сделать всегда видимой сверху (в том числе при входе в пост)

- уменьшить в 2 раза по высоте (как сейчас делает скрипт Yandex Blog Compact Theme)

- переделать кнопки-надписи шапки (в том числе между линиями)

1 ЧаЗаВо ( FAQ ) 2 Написать пост 3 Мои посты 4 Подписка 5 Поиск постов и тем

- по 3 п. чтобы в этом списке появился пункт "Мои посты" и убран пункт "Для публикации в будущем"

- по 4 п. дополнить пунктом "Получать уведомления в "Я. Чаты"и ссылка

- по 5 п. слить вместе пункты "Архив" ""Темы" и "Поиск"

Написание поста Создание поста начинать с вида готового поста, наполненного полупрозрачным текстом подсказок

- Заголовок. "о чём будет твой пост в двух словах?"

- Аннотация. "её будет видно при отправке ссылок в мессенджеры и при просмотре списка постов в Клубе. Кратко суть"

- Текст поста "это поле для твоей мысли или вопроса. Сюда можно добавлять картинки и видео, наведи мышкой на иконки и узнай подробности.

3 части хорошего составленного поста

1 Введение с описанием основной мысли. 2 Основная часть с описанием сути. 3 Заключение , где можно обозначить вопрос или предложить решение.