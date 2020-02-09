Допилите  интерфейсы

для Яндекса
- сквозная авторизация на всех площадках и сервисах
- метка "пользователь в сети" (яркая зелёная точка,как в Телеграме), также на всех площадках и сервисах Яндекса. Особенно в Я.Чатах
для Я. Доски
- сделать шире выпадающий список Досок
- блок поясняющей инфы (тот который слева) сделать общим для всех досок (а не только для доски Я. Дома , Алисы и Я. Станции)
- добавить уведомления о новой карточке во все Я.Чаты и в Телеграм
- создание сразу из карточки yaBoard заготовки для поста в Клубе
- ссылку (https://yandex.ru/blog/narod-karta/59019cdf4233950023914098) в Клубе переписать полностью, объединив функционал Я. Форм и Я. Доски
- не должно быть тонны источников фидбека. Выделите основные, остальные в топку. Тысячи дверей напрягают не только сотрудников, но и пользователей. От многих можно избавиться без потери удобства для пользователя.
- саму карточку сделать редактируемой по принципу Вики. (на странице создания карточки нужны
человеческие понятные подсказки)
- заголовок (короткий и понятный) вот здесь"___" пиши свою идею (предложение)
- проверь и сохраняй
для Клуба
- допустим мне нужно открыть страницу Клуба и с неё понять с первого раза куда идти дальше.(перекрёстные ссылки-кнопки на Я. Чаты Я. Доски Я. Помощь)
- перерисовать титульную страницу Клуба
Шапка
- сделать всегда видимой сверху (в том числе при входе в пост)
- уменьшить в 2 раза по высоте (как сейчас делает скрипт Yandex Blog Compact Theme)
- переделать кнопки-надписи шапки (в том числе между линиями)
1 ЧаЗаВо ( FAQ ) 2 Написать пост 3 Мои посты 4 Подписка 5 Поиск постов и тем
- по 3 п. чтобы в этом списке появился пункт "Мои посты" и убран пункт "Для публикации в будущем"
- по 4 п. дополнить пунктом "Получать уведомления в "Я. Чаты"и ссылка
- по 5 п. слить вместе пункты "Архив" ""Темы" и "Поиск"
Написание поста Создание поста начинать с вида готового поста, наполненного полупрозрачным текстом подсказок
- Заголовок. "о чём будет твой пост в двух словах?"
- Аннотация. "её будет видно при отправке ссылок в мессенджеры и при просмотре списка постов в Клубе. Кратко суть"
- Текст поста "это поле для твоей мысли или вопроса. Сюда можно добавлять картинки и видео, наведи мышкой на иконки и узнай подробности.
3 части хорошего составленного поста
1 Введение с описанием основной мысли. 2 Основная часть с описанием сути. 3 Заключение , где можно обозначить вопрос или предложить решение.
- перегруппировать иконки редактирования в правой части. Логически разделить их на блоки. На каждом прикрутить всплывающую подсказку. И сопровождать каждый шаг редактирования подсказками. Все подсказки на
человеческом понятном обычному человеку языке.