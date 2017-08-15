Дороги дублеры

Предлагаю смягчить редакцию правила 3.3.2.7.5. Дублёр.

Дорога-дублер или проезд-дублер — это проезд, начинающийся и заканчивающийся на одной и той же дороги, проходящий параллельно ей.

Но в правилах есть очень строгая приписка:

3.3.2.7.5. Дублёр Участок дороги-дублёра (дороги, имеющей официальный статус и название «Дублёр», или дороги, имеющей официальный статус «дублёр», но не имеющей официального названия). Обычно это дороги длиной более нескольких кварталов, параллельные основной магистрали и предназначенные для уменьшения транспортного потока на ней

Зачем нужно это пояснение про официальный статус? Дублером по определению, может быть любой проезд вдоль дороги. При чем в 2016 году akbars считал также, но после что-то случилось и правило стало слишком жестким.

Предлагаю убрать приписку про официальные статусы, т. к. во-первых, дублером может быть любой параллельный проезд, во-вторых, карта у нас общемировая и искать документы на всех языках мира затруднительно, а по конструктивной особенности понятно, что это за объект, в-третьих, будет оповещение в навигаторе о дублере, который водителем легко определяется визуально и поможет не спутать с другими возможными поворотами.