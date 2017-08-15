Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Дороги дублеры

Предлагаю смягчить редакцию правила 3.3.2.7.5. Дублёр.

Дорога-дублер или проезд-дублер — это проезд, начинающийся и заканчивающийся на одной и той же дороги, проходящий параллельно ей.

Но в правилах есть очень строгая приписка:

3.3.2.7.5. Дублёр

Участок дороги-дублёра (дороги, имеющей официальный статус и название «Дублёр», или дороги, имеющей официальный статус «дублёр», но не имеющей официального названия). Обычно это дороги длиной более нескольких кварталов, параллельные основной магистрали и предназначенные для уменьшения транспортного потока на ней

Зачем нужно это пояснение про официальный статус? Дублером по определению, может быть любой проезд вдоль дороги. При чем в 2016 году akbars считал также, но после что-то случилось и правило стало слишком жестким.

Предлагаю убрать приписку про официальные статусы, т. к. во-первых, дублером может быть любой параллельный проезд, во-вторых, карта у нас общемировая и искать документы на всех языках мира затруднительно, а по конструктивной особенности понятно, что это за объект, в-третьих, будет оповещение в навигаторе о дублере, который водителем легко определяется визуально и поможет не спутать с другими возможными поворотами.

12 комментариев
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Alexxegorov
вчера, 13:39
Лично я за приписку. В Казани, например, термин "дублёр" не используется. И если кто-то придёт и будет любую параллельную дорогу именовать дублёром - я буду резко против. 
Survivor2007
вчера, 15:33
Alexxegorov,
а что, в Казани не бывает дублеров?
alex.kurk
вчера, 17:08
Alexxegorov,
термин дублер имеет такие синонимы как боковой проезд, рукав, карман. Какая разница как назвать, если дорога призвана не мешать основному ходу съездами к домам и другим трассам?
Alexxegorov
вчера, 17:58
alex.kurk,
Ни одно из этих слов не используется. Просто эти дороги никак не называют и не соотносят с названием основной дороги.
Обновлено вчера, 17:59
alex.kurk
вчера, 19:23
Alexxegorov,
я не предлагаю именовать, а выставлять конструктивную особенность. Она никак не мешает относить боковой проезд к основной дороге.
Alexxegorov
вчера, 19:51
alex.kurk,
если конструктивная особенность влияет на аннотацию манёвров, то пользователем будут сообщать "поверните на дублёр", когда пользователи в ус не дуют про дублёры, потому что так не называют.
alex.kurk
вчера, 21:36
Alexxegorov,
А в Питере бордюр поребриком называют, а улицы линиями и что теперь? На Казани свет клином не сошёлся.
Alexxegorov
вчера, 22:08
alex.kurk,
здесь их вообще не называют никак, неужели не понятно. Клин сошёлся на тех, кто хочет поменять адекватное правило. И польются из рога изобилия придуманные дублёры.
alex.kurk
вчера, 22:47
Alexxegorov,
Ничего страшного с людьми не будет, привыкнут.
Alexxegorov
вчера, 23:33
alex.kurk,
не нужно придумывать того, что не используется. С текущим правилом тоже никто не умрёт.
HA-KAPTE
вчера, 20:19
Для начала бы понять, зачем вообще нужен тот атрибут? Для навигации? "Езжайте по дублёру"? Или ещё зачем-то?

Вот пример https://n.maps.yandex.ru/-/CGG9YKnF Сейчас безымянная дорога. Что изменится, если назвать её дублёром?
alex.kurk
вчера, 21:39
HA-KAPTE,
Да, уже давно есть аннотация.
Да не хочу я ничего называть. Правило про конструктивную особенность! По ссылке типичный дублёр магистрали.