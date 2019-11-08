История одного картографа: АМО ЗИЛ

Привет всем!

Ник АМО ЗИЛ, на первый взгляд, может сообщать о том, что перед нами сотрудник автомобильного завода. На самом деле это не так. Если посмотреть на характер правок народного картографа, то можно заметить, что многие из них сделаны на территории промышленных предприятий. Поэтому можно сказать, что наш герой нашел для себя особый интерес к сфере производства — крупным загадочным зданиям и густым сетям железных дорог на территории промзон. Если вы тоже не равнодушны к машиностроению и в целом к промышленности, то знакомьтесь с Тихоном и читайте его небольшое интервью :)

Расскажи о себе, своих увлечениях и о том, что тебя привело на НЯК

Меня зовут Тихон, я живу в городе Химки Московской области и учусь в 9 классе Аэрокосмического лицея № 13. Занимаюсь футболом, а в свободное время собираю стендовые модели.

В детстве мне было интересно разглядывать разные карты и планы, особенно карты городов в крупном масштабе. А о Народной карте я узнал случайно. Осенью 2017 года я создал аккаунт в Яндексе и, изучая сервисы, наткнулся на Народную карту. Свои первые правки сделал на территории бывшего завода имени Лихачева, как сейчас помню. Именно поэтому у меня на аватарке логотип ЗИЛа. Кстати, есть у меня и опыт редактирования и Викимапии, и ОСМ, но в итоге я выбрал Народную карту — за самый удобный интерфейс и за то, что мои правки, возможно, будут кому-то полезны. С картографией я помимо простого интереса никак не связан, но возможно буду, вся жизнь еще впереди :)

Где ты в основном рисуешь?

По поводу географии своего рисования могу сказать, что в основном рисую на просторах бывшего СССР, но рисовал и за рубежом, например во Франции и в Чехии. Но за рубежом рисую редко, потому что считаю, что у нас достаточно недочетов, а так как Яндекс.Карты рассчитаны в первую очередь на аудиторию с постсоветского пространства, сначала нужно разобраться с косяками у нас (если что, это лично мое мнение).

В плане каких-то масштабных отрисовок особо мне гордиться нечем, чего-то очень крупного я не рисовал. Но вот объекты среднего размера есть. Например, территория Нижнетагильского металлургического комбината.

Промышленная территория в поселке Заводском, ГА Степногорск, Казахстан

И еще много различных предприятий на территории бывшего СССР (все перечислять места не хватит.

Любимый слой объектов

Любимых слоев объектов у меня, наверное, нет. В основном рисую здания, Места, территории и железные дороги. Это прямо целенаправленно. А так, если увижу косяк, могу исправить вне зависимости от слоя.

Поддерживаешь ли ты связь с другими народными картографами?

Конечно, связь с другими народными картографами я поддерживаю. В основном я обращаюсь с вопросами к сотрудникам и модераторам. Но иногда пользователи обращаются с вопросами ко мне.

Есть ли сотрудники, которые помогали тебе делать первые шаги?



Конечно, такие сотрудники есть. Помогали мне и тогда, когда только делал первые шаги, помогают и сейчас. А вообще, я хочу поблагодарить всех сотрудников за то, что они всегда разъясняют затруднения и отвечают на разные вопросы, если к ним обращаться (хотя если и не обращаться, тоже объяснят).

Что тебя больше всего увлекает на проекте?

На проекте меня больше всего увлекает процесс рисования, а главное для меня то, что мои правки, возможно, кому-то пригодятся в будущем. И вообще, хочется сделать Яндекс.Карты самыми красивыми и детализированными. Конечно в переделах правил :)

Твой совет начинающему картографу

Много можно посоветовать, но главное — если что-то непонятно, обращайтесь к сотрудникам и модераторам, они обязательно ответят на ваши вопросы. И еще большая просьба — пожалуйста, не делайте вандальные правки, это некрасиво и вообще плохо :)

Ну и напоследок хочу пожелать всем удачи в редактировании Народной карты!

Тихон зарегистрировался на Народной карте почти 2 года тому назад, и в начале 2018 года стал народным модератором. Совсем скоро счетчик его правок перевалит за 50 тысяч, с чем его хочется заранее поздравить. Также народный картограф прошел обучение в слое Гидрография в Школе народных картографов, что, надеемся, поможет открыть новый интерес на проекте.



Хотите поделиться своей историей или узнать побольше о другом народном картографе? Тогда отправляйте нам заявки :)

