История одного картографа: Raptor

Привет всем!

Сегодняшняя история посвящена народному картографа из Якутии, который активно участвует во всех проходящих совредах и часто оказывается в лидерах по количеству сделанных правок, чем, несомненно, вызывает интерес.

Николай начал рисование относительно недавно — в начале января, но провел этот год довольно продуктивно. Прошел обучение в Школе народных картографов, благодаря чему получил, помимо типичных для новичка экспертных слоев, еще и самые сложные — Дороги и Административное деление. Сразу после обучения подал заявку на модераторские права и постепенно расширял модерируемые слои и территории. Сегодня Николай модерирует всю Якутию, Новосибирск и несколько районов Новосибирской области, активно рисует в зонах модерации и занимается отрисовкой небольшого города в США. Читайте его интервью и знакомьтесь ближе.

По традиции расскажи немного о себе.

Я из небольшого города Ленска, который находится в Западной Якутии. Также, до девяти лет, жил в городе Мирный. Сейчас мне 21 год. Работаю слесарем КИПиА в Газпроме. Увлечений и занятий у меня немало. Вот основные из них: участвую в программировании и разработке/доработке простых местных мобильных приложений и сайтов; занимаюсь спортом (баскетбол, футбол, легкая атлетика, велоспорт), люблю путешествовать, также — охоту и рыбалку.

Ты один из самых молодых героев рубрики по времени регистрации на проекте. Расскажи, что привело тебя к нам в начале этого года?

Мне не нравилась карта Западной Якутии — тем, что поселки и села недостаточно отрисованы, можно сказать, что совсем. Все началось с подачи заявок о неточности через Яндекс.Карты о состоянии зданий, адресов и организаций. Вскоре решил сам попробовать добавить объекты. Первым делом начал указывать недостающие адреса и здания в моем городе. А дальше — по району и за его пределами.

Не за горами рубеж в 100 тысяч правок — огромная цифра. Следишь ли ты вообще за статистикой?

Иногда, если на счетчике «Место в дневном рейтинге» менее 10, то мне становится интересно посмотреть, где я там в общих рейтингах.

Еще ты активный участник совредов — что тебя в них увлекает? И (во время активного участия) берется ли пауза в рисовании в «своих» регионах или время как-то распределяется?

Основная моя задача — просто помочь сделать более информативной карту местности, где проходит совред. Еще — изучить данную местность и узнать что-то новое о ней. Например, как в совреде в городе Хива в Узбекистане. Я был удивлен, что там очень много достопримечательностей, а данных об этом городе практически нет (адресов, организаций).

Ты прошел обучение в Школе народных картографов. Если быть точнее, прошел отдельные курсы с разными модераторами и сотрудниками по четырем направлениям: гидрография, растительность, территории и АТД. Поделись своим опытом: что понравилось, что бы ты добавил еще в процесс обучения, что показалось сложным, а что наоборот.

Если честно, то сложно не было. Обучение проходило быстро, по 4—10 дней для изучения каждого слоя. Наставники давали задания, и я их выполнял, после чего мне указывали на ошибки, и я их исправлял. В конце проходил итоговые тесты.

Ученикам рекомендую хотя бы поверхностно изучать правила картографирования в том слое, где хочет проходить обучение. Так обучение будет проходить намного быстрее.

Есть ли желание самому обучать кого-то тому, чему уже научился?

Да, есть. Сейчас как раз состою в группе наставников Школы. Также подсказываю новым картографам, которые рисуют в Якутии или в зонах моей модерации. Стараюсь помогать и давать рекомендации, как лучше рисовать и на какие источники стоит обращать внимание при рисовании.

Расскажи, почему ты решил стать модератором?

Для расширения функционала, например удаления объектов. Ну и я хорошо знаю местность, поэтому хочу немного контролировать ситуацию с правками в своем регионе.

Как ты считаешь, что было твоими самыми значимыми достижениями за этот год? Может быть, удалось отрисовать какой-то населенный пункт с нуля?

Их очень много, особенно села и поселки в Якутии, а именно более масштабно — в Олекминском, Ленском, Сунтарском районах. В Якутии снимки 2017 года, но не очень детальные. Во многих населенных пунктах бывает сложно подробно рисовать, например, здания или, особенно, дороги.

Постепенно рисую и другие населенные пункты в Якутии. Сейчас более активно рисую небольшой город Аннаполис в штате Мэриленд (США), где отрисовал более 50% в слое дорог, сейчас работаю над их именованием и привязкой адресов.

Почему тебе нравится рисовать в США? Помогает ли это тебе набираться опыта?

Интерес к рисованию в Северной Америке возник давно, иногда рисовал. После обучения в слое дорог, я решил обратиться в мэрию города (по почте) через официальный сайт города с просьбой отправить схемы дорог. И был очень удивлен быстрым ответом со схемами дорог и их названиями и с границей города. Получил еще благодарность в ответ и что мне очень рады помочь. И тут интерес к рисованию этого города стал еще сильней. После чего я подал заявку на модерацию в данном округе.

У тебя были картографы-наставники на проекте? Кто эти пользователи?

Да, и их много. Вот основные из них. Моим первым наставником был Яблоко [Александр], он обучал меня рисовать входы, территории и растительность. Также помогал долгое время в освоении интерфейса.

Спустя почти два месяца предложила обучение сотрудница yndx-khorolatd [Ангелина] в слое АТД. Обучение проходило понятно, и давались задания разной сложности. Выполнил без каких-либо сложностей. Еще иногда я к ней обращаюсь за помощью по данному слою, и мне даются развернутые ответы.

Вскоре присоединился обучать yndx-wlad [Влад] в слое Гидрография и Дороги.

Хочется поблагодарить этих наставников за то, что помогли мне набраться опыта. И я могу всегда обратится к ним с вопросом, и они всегда на него ответят понятно и развернуто. А также буду рад обучиться и в других слоях, у других наставников.

Расскажи какой-нибудь случай (или случаи), когда Яндекс.Карты тебе помогали в жизни.

Главная помощь в Яндекс.Картах для меня — это прокладывание маршрутов до озер и мест отдыха по спутниковым снимкам, то есть в места, где интернета либо нет, либо он совсем плох. Очень хорошо сделано, что снимки сохраняются в кэш устройства, и их можно просматривать, когда нет интернета. Это важно во время выездов на охоту и рыбалку. И еще не так давно начал пользоваться Яндекс.Навигатором — он теперь тоже помогает в поездках.

Еще очень выручают сервисы Яндекс.Метро и Яндекс.Транспорт, так как я почти каждый год бываю в таких городах, как Санкт-Петербург и Новосибирск. Хотелось бы, чтобы Транспорт работал и в моем городе.



Поздравляем Николая к верному приближению к круглой цифре в сто тысяч правок и желаем узнавать, как можно больше нового о территориях своего интереса во время рисования.



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