История одного сотрудника: yndx-tsnikolaeva

Привет, друзья!

Некоторые из вас не раз упоминали в комментариях под историями ник yndx-tsnikolaeva, поэтому мы постарались взять интервью у этого члена команды картопроизводства в первом порядке. Таня — старший картограф в своей группе, она работает с картами зарубежных стран и модерирует в основном страны Восточной Азии, а также Испанию, Латвию и Португалию. Она побывала в некоторых из тех стран, которые модерирует, и такой личный опыт делает процесс модерации особенно интересным. Давайте же скорее узнаем историю картографа, которого вы можете встретить, рисуя в зарубежных странах.

Расскажи немного о себе

Родилась я в городе Чебоксары (Чувашия), проучилась там же до одиннадцатого класса, потом поступила в Московский университет геодезии и картографии и с 2006 года живу в Москве. Сначала закончила факультет прикладной космонавтики по специальности «Информационные системы», затем еще отучилась в магистратуре. С четвертого курса начала работать в небольшой компании, которая затем оказалась в Яндексе.

Интересное совпадение — на том же факультете учился другой герой нашей истории

Да, нас много. И даже много из одной группы. Так получилось, что мы все работали в одной компании, которая затем присоединилась к Яндексу, как я уже говорила.

Почему именно картография и карты?

Я всегда любила рисовать. Возможно, это и стало предысторией. На самом деле, думаю, большинство людей, которые поступают в университет, изначально плохо представляют, чем они точно будут заниматься. На третьем курсе у нас было разделение на телекоммуникационные системы и геоинформационные, и, когда начался предмет, связанный именно с картографией (мы работали в Неве, Панораме, рисовали в этих программах весь близлежащий квартал вокруг нашего университета), мне понравилось то, чем мы занимались, и я поняла, что мне бы хотелось пойти именно в геоинформационные системы и в картографию.

Сколько ты уже работаешь в компании?

9 лет.

Можешь рассказать, чем ты занималась?

Сначала я работала в отделе производства, где мы создавали карты с нуля. Потом была в отделе подготовки данных, где мы подготавливали различные данные от поставщиков, соединяли их в одну базу, убирали различные дубли и ненужную информацию. Запомнился огромный проект по пешеходной маршрутизации в Москве, когда мы вдвоем с коллегой создавали пешеходные дорожки и переходы по всему городу и соединяли это все в единую сеть. Была поддержка и обновление многих областей и республик в России. Сейчас я работаю с картами зарубежных стран, и мы подготавливаем данные для многих городов.

Также периодически обучаю новых ребят, пишу внутренние инструкции для них. Я курировала сотрудников, с которыми мы проводили масштабные работы по классам (они и сейчас продолжаются) в Турции, Израиле и в других странах. Из последних — это Аккра, Йоханнесбург, а также Бухарест, Будапешт, Барселона, много других европейских городов. На самом деле было очень много зарубежных городов, где проводятся работы именно по улучшению качества дорожного графа.

Также я поддерживаю страны Восточной Азии — это Китай, Япония, Вьетнам, Лаос, Северная и Южная Корея и Филиппины. Монголию — в Центральной Азии. Из европейских стран –Испания, Португалия и Латвия. Мы вносим различный фидбек, обновляем, модерируем.

Почему именно зарубежные страны?

Я очень люблю путешествовать, мне нравится ездить в разные города и страны, узнавать особенности страны, посещать новые места. Поэтому, когда появилась возможность заниматься именно картами зарубежных стран, я выбрала их.

Сама ли ты выбирала эти страны или так просто исторически сложилось?

Вначале сама не выбирала. Но потом стремилась, чтобы Испания, Португалия и Латвия попали ко мне — в Испании и Латвии я уже была много раз, Португалия мне просто нравится. Я стараюсь свои практические знания тоже вложить в карты и повысить их качество.

Ты из своих путешествий добавляешь что-то на карту?

После каждого путешествия обязательно добавляю все места, которые посетила, если их нет на карте. Также пишу отзывы, связанные именно с тем, чего не хватает и на что человек может сразу не обратить внимание, но это реально может ему пригодиться. Добавляю фотографии — в общем все места, которые удалось посетить. Я — за высокое качество и стараюсь, чтобы карты становились лучше.

Есть ли у тебя любимые зоны модерации?

Латвия, я думаю, одна из любимых зон модерации, потому что я много раз там побывала, многое уже знаю, и она сделана уже в достаточно хорошем качестве. Еще Китай.

В Китае, наверное, есть определенные сложности с языком?

Сначала сложность языка пугала, так же как и в Японии. Плюс там не очень много пользователей, поэтому мало экспертов. Единственное, я бы хотела отметить народного картографа stylesvoboda. Пользователь, который очень классно и много всего сделал в Китае, запомнился мне тем, что аккуратно рисовал развязки — каждую дугу отрисовывал в Режиме окружности. Правда, в последнее время он не очень активно себя проявляет в этом регионе.

А есть ли еще такие пользователи, которые постоянно рисуют в зарубежных странах?

Есть, например, TehnicMan, который рисовал в Латвии в хорошем качестве. Он много сделал в Даугавпилсе, Риге, Лиепае. В Китае он сейчас тоже активно рисует дорожный граф. Есть еще Ideally Map, skarch, Andrey Zaletov.

А есть ли местные пользователи, которые рисуют в твоих зонах?

Иногда появляются такие пользователи. Например, в Испании, Латвии или Китае. Но таких очень мало.

Есть ли у тебя увлечения, помимо карт?

Я люблю путешествовать, как и сказала, — это, наверное, мое самое большое увлечение. Люблю рисовать и делаю это с детства. Сейчас тоже рисую, когда есть время, в основном это какие-то иллюстрации, скетчи. Еще люблю спорт — бег, стрейчинг, фитнес. Например, мы с сестрой участвовали в нескольких спортивных забегах, в том числе в Яндексе.

Кстати, довольно необычный факт — это то, что у тебя есть сестра-близнец, и вы работаете в одной команде. Как так получилось?

Мы с сестрой с детства были вместе, у нас общие увлечения. Мы вместе учились в школе, вместе поступили в университет и учились там. Думаю, для близнецов — это не нонсенс, и часто бывает так, что у них по жизни пересекаются интересы, и они учатся и работают вместе. Есть конечно те, что расстаются — один гуманитарий, а другой технарь, но у нас не так.

По жизни близнецы, бывает, друг друга подменяют. Если честно, вы меняетесь друг с другом зонами модерации?

Если сестра в отпуске, например, то мы, конечно, друг друга подменяем, а вообще мы и в отпуск часто вместе уходим. Бывает так, что если я освободилась раньше, то могу помочь ей, и так же сестра мне может помочь в чем-то.

Какая у тебя миссия в команде?

Моя миссия — сделать карты лучше. Я за полноту данных и производство карт именно в высоком качестве. У меня и работа связана с повышением качества. Я проверяю данные за ребятами, натаскиваю их на какие-то моменты. Моя миссия — это создание высококачественного контента.

Опиши себя одним словом

Перфекционист :)