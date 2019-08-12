Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Итоги совреда в Междуреченском районе

Активность на территории совместного редактирования снижается, поэтому я считаю, что пора заканчивать совред в Междуреченском районе

Сразу хочу предоставить вашему вниманию статистику по редактированию.

Статистика по дням:

Хочу отдельно поблагодарить следующих пользователей:

serg.kazennov  за отрисовку села Игумницево и его окрестностей. По итогам совреда пользователю выданы права эксперта в слоях зданий и заборов. Поздравляю!

nogo1986 и МВА за приведение в порядок границ всех населённых пунктов Междуреченского района.

cannonier84 за отрисовку села Туровец и некоторых других населённых пунктов.

Конечно же, я благодарю и всех остальных пользователей, сделавших хотя бы одну правку на территории района.

Давайте посмотрим, как менялась карта села Шуйское за первые несколько дней редактирования!

Я думаю, что в скором времени будет ещё один совред в Вологодской области, уже более масштабный. А всем пользователям я желаю удачи и безоблачных  снимков!

2 комментария
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serg.kazennov
12 августа, 16:51
Супер👍, спасибо!
Отличный совред!
dmitryleon
13 августа, 00:45
Интересно было "полазить" по лесам, рекам и тропинкам :) 
Впечатлили посёлки с четырьмя-шестью жителями... Хотелось для них хотя-бы по карте дорожку проложить...
Люблю править воду.
Приглашайте еще :) 