Итоги совреда в Междуреченском районе

Активность на территории совместного редактирования снижается, поэтому я считаю, что пора заканчивать совред в Междуреченском районе.

Сразу хочу предоставить вашему вниманию статистику по редактированию.

Статистика по дням:

Хочу отдельно поблагодарить следующих пользователей:

serg.kazennov за отрисовку села Игумницево и его окрестностей. По итогам совреда пользователю выданы права эксперта в слоях зданий и заборов. Поздравляю!

nogo1986 и МВА за приведение в порядок границ всех населённых пунктов Междуреченского района.

cannonier84 за отрисовку села Туровец и некоторых других населённых пунктов.

Конечно же, я благодарю и всех остальных пользователей, сделавших хотя бы одну правку на территории района.

Давайте посмотрим, как менялась карта села Шуйское за первые несколько дней редактирования!

Я думаю, что в скором времени будет ещё один совред в Вологодской области, уже более масштабный. А всем пользователям я желаю удачи и безоблачных снимков!