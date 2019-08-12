Итоги совреда в Междуреченском районе

Активность на территории совместного редактирования снижается, поэтому я считаю, что пора заканчивать совред в Междуреченском районе.
Сразу хочу предоставить вашему вниманию статистику по редактированию.
Статистика по дням:
Хочу отдельно поблагодарить следующих пользователей:
serg.kazennov за отрисовку села Игумницево и его окрестностей. По итогам совреда пользователю выданы права эксперта в слоях зданий и заборов. Поздравляю!
nogo1986 и МВА за приведение в порядок границ всех населённых пунктов Междуреченского района.
cannonier84 за отрисовку села Туровец и некоторых других населённых пунктов.
Конечно же, я благодарю и всех остальных пользователей, сделавших хотя бы одну правку на территории района.
Давайте посмотрим, как менялась карта села Шуйское за первые несколько дней редактирования!
Я думаю, что в скором времени будет ещё один совред в Вологодской области, уже более масштабный. А всем пользователям я желаю удачи и безоблачных снимков!