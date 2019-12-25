Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Изменение рубрик у памятников и достопримечательностей. Продолжение.

Всем привет!

На прошлой неделе мы писали в Клубе про подготовительные работы к появлению новых рубрик у мест в группах категорий «Культура» и «Религия».

Сегодня эти изменения можно увидеть в Народной карте, давайте здесь рассмотрим их подробнее.

1.       Категория «Достопримечательность»

В этой категории добавлены две новые рубрики — «Природа» (примечательные объекты природы и рельефа; пример) и «Декоративный объект, доска почета» (панно, мозаики, граффити, доски почета; пример).  Прежде эти объекты находились в основном в «общей» рубрике «Достопримечательность».

Рубрика «Место памятных событий» переименована в «Место событий, локальный ориентир». Важным моментом является то, что именно к этой рубрике теперь относятся объекты, утратившие свой изначальный функционал, но остающиеся важными ориентирами на местности, — бывшие кинотеатры, пионерлагеря и санатории и т. п.

2.       Категория «Памятник, скульптура»

В этой категории появились три новые рубрики: «Памятник технике» (в том числе к этой рубрике относятся экспонаты на открытых музейных экспозициях; пример), «Въездной знак» (стелы, скульптуры на въездах в населенные пункты и на предприятия; пример), «Мемориальная доска, закладной камень» (к этой же рубрике относятся одиночные могилы известных людей; пример).
Изменения также касаются двух существующих рубрик категории, в которых объекты перегруппировываются, а сами рубрики переименовываются. К рубрике «Памятник, мемориал» относятся все памятники конкретным людям и событиям, в частности военным. К рубрике «Жанровая скульптура» относятся парковые и уличные жанровые скульптуры — от девушек с веслом и памятников водопроводчикам до скульптурных воплощений воблы, огурца, комара и сказочных персонажей (пример).

3.       Категории «Церковь» и «Мечеть».

В этих категориях выделены новые рубрики: «Часовня, памятный крест» в категории «Церковь» и «Место для омовения» в категории «Мечеть».

Детальная рубрикация позволит более релевантно отображать пои на подложке Яндекс.Карт.

Основные изменения рубрик должны произойти автоматически, но если при редактировании вы встретите объект с ошибочной (в условиях новый рубрикации) рубрикой — ее стоит исправить.

Желаем удачного рисования и редактирования!

3 комментария
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akbars
Сотрудник Яндексасегодня, 17:30
Более полные описания, как новые, так и изменившиеся упомянутых рубрик (текст из Правил).


Природа
В данной рубрике размечаются примечательные объекты природы и рельефа (отдельные и группы): выдающиеся и редкие деревья - 400-летний дуб, секвойя и пр.; каньоны, пещеры и пещерные системы, скалы, гроты, валуны; группы водопадов, декоративно оформленные истоки рек. Также к этой рубрике могут быть отнесены аллеи, рощи, не имеющие официального статуса, но являющиеся общеизвестными ориентирами.



Декоративный объект, доска почета
К данной рубрике относятся различные живописные произведения декоративного характера - панно, мозаики, граффити, а также различные декоративные, тематические объекты: доски почёта, декоративные указатели, цветочные часы, топиарные фигуры, именные клумбы, арт-объекты и декоративные надписи.


Памятник технике
Рубрика предназначена для разметки памятников военной и гражданской технике, объектов в открытых экспозициях музеев и выставочных площадок. В рубрику допустимо добавлять редкие образцы техники, не имеющие музейного статуса, но имеющие историческую и ориентирную ценность и стационарно стоящие на одном постоянном месте (напр. рекламный ретро-автомобиль у автосервиса).



Въездной знак
Все декоративно оформленные стелы, скульптуры-указатели, знаки, установленные на въезде в области, города, муниципальные районы, предприятия.
Внимание!
Дорожные знаки, а также прочие указатели и таблички, используемые для регулирования дорожного движение, а также фигурирующие в ПДД, размечать рубрикой "Въездной знак" запрещено.



Мемориальная доска, закладной камень
В данной рубрике размечаются мемориальные и памятные доски выдающимся людям; закладные камни и памятные знаки, посвященные различным событиям и людям; одиночные могилы известных людей.


Часовня, памятный крест
К рубрике относятся часовни и памятные кресты христианских конфессий: часовня, часовенный столп (для Православия), молельня (для Старообрядцев), капелла (для Католицизма), хачкар (для армянской церкви), купели и купальни при святых источниках.


Место для омовения
Места для ритуального омовения и очищения в Исламе.


Достопримечательность
Места или объекты, заслуживающие особого внимания, знаменитые или представляющие какой-либо интерес, имеющие историческую, культурную, архитектурную и археологическую ценность, а также являющиеся общеизвестными ориентирами или объектами туристического интереса.
Примерами могут быть: колокольня, арка, акведук, замок, геоглиф, бункер, городище, беседка, дворец, мавзолей, минарет, развалины, кремль и многое другое.
К этой рубрике не относятся различные памятники и скульптуры.



Место событий, локальный ориентир
Наиболее значимые места, территории и ландшафты, связанные с событиями, имеющими историческую, научную и культурную ценность. Объекты, утратившие свою изначальный функционал: бывшие кинотеатры, дома культуры и отдельные сооружения в комплексах заброшенных объектов (пионерские лагеря, санатории, зоны технического бедствия и т.п.), при условии, что в этих зданиях нет работающих организаций, а название закрытой организации упоминается и узнаётся на местности. Сюда же относятся здания-ориентиры (постройки необычной формы или размеров).



Жанровая скульптура
В данной рубрике размечается парковая и уличная жанровые скульптуры. Объекты этой категории не посвящены каким-либо определенным событиям и людям, для них характерно отсутствие монументальности и подчеркнуто развлекательный характер: девушка с веслом, дама с собачкой, пионер с горном, сказочные персонажи и т.п.



Памятник, мемориал
Памятники, монументы предназначенные для увековечивания людей и событий. Здесь же памятники, комплексы памятников или сооружений, посвящённых различным войнам и военным конфликтам.
В этой же рубрике размечаются отдельно стоящие братские могилы.
Обновлено сегодня, 17:31
bob
сегодня, 18:36
Теперь поиск на ЯК по слову "часовня" находит только памятные кресты :(
Lidiver
сегодня, 19:20
Для могил напрашивается отдельная категория. Так как синонимировать могилы и мемориальные доски на домах, нонсенс.