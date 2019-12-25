Изменение рубрик у памятников и достопримечательностей. Продолжение.

Всем привет!

На прошлой неделе мы писали в Клубе про подготовительные работы к появлению новых рубрик у мест в группах категорий «Культура» и «Религия».

Сегодня эти изменения можно увидеть в Народной карте, давайте здесь рассмотрим их подробнее.

1. Категория «Достопримечательность»

В этой категории добавлены две новые рубрики — «Природа» (примечательные объекты природы и рельефа; пример) и «Декоративный объект, доска почета» (панно, мозаики, граффити, доски почета; пример). Прежде эти объекты находились в основном в «общей» рубрике «Достопримечательность».

Рубрика «Место памятных событий» переименована в «Место событий, локальный ориентир». Важным моментом является то, что именно к этой рубрике теперь относятся объекты, утратившие свой изначальный функционал, но остающиеся важными ориентирами на местности, — бывшие кинотеатры, пионерлагеря и санатории и т. п.

2. Категория «Памятник, скульптура»

В этой категории появились три новые рубрики: «Памятник технике» (в том числе к этой рубрике относятся экспонаты на открытых музейных экспозициях; пример), «Въездной знак» (стелы, скульптуры на въездах в населенные пункты и на предприятия; пример), «Мемориальная доска, закладной камень» (к этой же рубрике относятся одиночные могилы известных людей; пример).

Изменения также касаются двух существующих рубрик категории, в которых объекты перегруппировываются, а сами рубрики переименовываются. К рубрике «Памятник, мемориал» относятся все памятники конкретным людям и событиям, в частности военным. К рубрике «Жанровая скульптура» относятся парковые и уличные жанровые скульптуры — от девушек с веслом и памятников водопроводчикам до скульптурных воплощений воблы, огурца, комара и сказочных персонажей (пример).

3. Категории «Церковь» и «Мечеть».

В этих категориях выделены новые рубрики: «Часовня, памятный крест» в категории «Церковь» и «Место для омовения» в категории «Мечеть».

Детальная рубрикация позволит более релевантно отображать пои на подложке Яндекс.Карт.

Основные изменения рубрик должны произойти автоматически, но если при редактировании вы встретите объект с ошибочной (в условиях новый рубрикации) рубрикой — ее стоит исправить.

Желаем удачного рисования и редактирования!