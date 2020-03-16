Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Как добавить свою панораму дороги в Яндекс.Карты (Народную или основную) ?

Здравствуйте, планирую поехать в авто-пушетествие по России. Увидел, что на Яндекс картах нет панорам многих дорог по моему маршруту. Возникла мысль принести таким образом пользу Яндекс картам сделав панорамную съемку недостающих участков.

Хотелось бы узнать, каким образом это осуществить.

1. Какое оборудование порекомендуете — из соображений цена/качества?

2.Как это все организационно сделать — допустим я снял панораму, что дальше — куда ее выгрузить для модерации?

3. Возможно ли получить от Яндекса какой-то доход за эту деятельность? (это не обязательно, но вдруг такая возможность имеется)

Спасибо.

6 комментариев
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Влад Назаров
Сотрудник Яндексасегодня, 09:56
Добрый день!
В настоящее время Яндекс не работает именно с панорамами от пользователей.
Но вы можете отснять дорогу по вашему маршруту, используя приложение Народная карта.
Очень подробно про него написано здесь.
1. Необходимое оборудование: смартфон на ОС Андроид (не ниже версии 5.0) с камерой и его крепление на лобовом или боковом стекле автомобиля. 
2. Подробное описание самого процесса съемки и выгрузки - по ссылке выше.
3. Все данные пользователи предоставляют на добровольной безвозмездной основе, но главная награда - ваши снимки на Яндекс.Картах помогут вам и миллионам других пользователей решить свои задачи, сориентироваться на местности, просто увидеть нужные объекты.
GT
сегодня, 10:21
Влад Назаров,
ппросто добавлю, что полезно снимать не только дороги в глуши, а вообще все из-за устаревания снимков
GT
сегодня, 10:23
Влад Назаров,
ии еще добавлю - сделайте уже наконец указание направления съемки как в mapilary. из-за боковой съемки неправильные сообщения об ошибках 
nogo1986
сегодня, 10:20
А если снимать на 2-3 телефона, то получится "почти" панорама
Павел
сегодня, 11:43
Выгрузка большого количества снимков из приложения в путешествии прилично расходует мобильный трафик. При отсутствии по маршруту бесплатных точек доступа  и безлимитного интернета это не есть хорошо. Снимки без выгрузки забьют память, а варианта переноса и хранения на карте памяти нет. Приложение (читай Яндекс) присваивает наши снимки, сделанные за наши же деньги и не дает возможности ими воспользоваться без использования сервиса.
lipsigal
сегодня, 14:06
...."В настоящее время Яндекс не работает именно с панорамами от пользователей."... Насколько я понимаю, то проблемы и пожелания пользователей в НЯКе  не приветствуются (геморойны) 