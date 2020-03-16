Как добавить свою панораму дороги в Яндекс.Карты (Народную или основную) ?

Здравствуйте, планирую поехать в авто-пушетествие по России. Увидел, что на Яндекс картах нет панорам многих дорог по моему маршруту. Возникла мысль принести таким образом пользу Яндекс картам сделав панорамную съемку недостающих участков.

Хотелось бы узнать, каким образом это осуществить.

1. Какое оборудование порекомендуете — из соображений цена/качества?

2.Как это все организационно сделать — допустим я снял панораму, что дальше — куда ее выгрузить для модерации?

3. Возможно ли получить от Яндекса какой-то доход за эту деятельность? (это не обязательно, но вдруг такая возможность имеется)

Спасибо.