Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Все о мобильном приложении Народная карта

Что такое приложение Народная карта?

Приложение позволяет добавлять на Народную карту снимки местности. Эти снимки помогают народным картографам правильно рисовать разметку, отмечать дорожные знаки, светофоры и вносить на карту уточнения.

Пешеходы могут создавать сообщения о неточностях в отдельных точках на карте и подкреплять их снимками.

Водители могут снимать дорогу из машины: для этого достаточно закрепить смартфон на лобовом стекле автомобиля и нажать кнопку начала съемки. После окончания поездки можно сразу отправить отснятый материал в Народную карту, и отправленные фотографии автоматически удалятся с телефона. По этим снимкам также формируются Предположения о неточностях, которые помогают актуализировать карту.

Скачать приложение
Найти ответ на вопрос о приложении
Читать подробнее о съемке дорог 
Узнать, как сообщить о неточности на карте с помощью приложения
Получить полезные советы по съемке дорог
Сообщить об ошибочном снимке на карте


Приложение доступно для скачивания пока в России, снимки, сделанные в приложении, показываются только в России. Мы работаем над тем, чтобы его использование стало возможным и в других странах.

Для тех, кто предпочитает картинки тексту, предлагаем посмотреть видеоролик :)



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161 комментарий
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yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса16 ноября 2018, 13:21
(комментарий зарезервирован)
Обновлено 24 июля, 13:47
CTO468652
12 июня, 11:23
yndx-gilfanova,
добрый день!
Просьба прислать электроную почту для ускорения переноса инфы с народной карты!!!!
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса24 июля, 11:37
CTO468652,
уточните, пожалуйста, ваш запрос. 
rēshz
16 ноября 2018, 14:09
Так и не ответил мне никто.


Если я отсниму ОАЭ, снимки загрузятся и просто будут скрыты, а после решения юридических вопросов они появятся,  или нет смысла мне снимать?


И ещё - по скрытым снимкам гипотезы не формируются?
alex.kurk
16 ноября 2018, 14:27
rēshz,
 если коротко, то можно и формируются.
https://yandex.ru/blog/narod-karta/novosti-o-poyavlenii-mobilnogo-prilozheniya-v-drugikh-stranakh#5bd95e4a622e6d0024f7c078
Обновлено 16 ноября 2018, 14:28
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса16 ноября 2018, 15:05
alex.kurk,
нельзя делать вывод о том, что можно, без предварительного изучения правил конкретной страны. 
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса16 ноября 2018, 14:53
rēshz,
ответ на данный вопрос был дан в этой теме. 


Павел 1985
26 мая, 15:52
yndx-gilfanova,
Есть ли новости о том, как скоро можно будет снимать в Беларуси?
qdron@q-dron.ru
16 ноября 2018, 14:12
Добавьте функции блокнота картографа в мобильное приложение.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса16 ноября 2018, 18:21
qdron@q-dron.ru,
мы работаем над реализацией части функций Блокнота картографа в рамках пешеходного использования приложения.
sagd1evv
16 ноября 2018, 17:44
есть вопрос, с лета примерно, на ios делать собираетесь?
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса16 ноября 2018, 18:45
sagd1evv,
как только появятся планы, обязательно дадим об этом знать :) 
Сергей
18 ноября 2018, 01:48
yndx-gilfanova,
оу, то есть, у вас даже в планах этого нет?
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса20 ноября 2018, 18:16
Сергей,
пока таких планов нет. 
Y
1 августа, 09:55
yndx-gilfanova,
Вам не кажется, что игнорировать iOS для такой крупной компании, как Яндекс, это по меньшей мере странно? Вопрос риторический, конечно. А не риторический - хотя бы объясните, чем конкретно вызвана невозможность сделать приложение для iOS?
cowabunga-1
6 августа, 12:44
Y,
Поддерживаю. Когда будет iOS приложение?
Просто Пользователь
16 ноября 2018, 19:01
Доброго времени!


Планируете ли - разрешение работы приложения для Узбекистана?  Лично я, как рисующий на НЯК и, мотаюшийся по всему Узбекистану водитель, очень нуждаюсь в этом приложении. Запоминать все ошибки, особенно скоростей на федералках - просто нереально, а останавливаться и отмечать их - тоже не вариант, потому что  никому из пассажиров это не понравится. 
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса20 ноября 2018, 18:00
Просто Пользователь,
здравствуйте!

Мы хотели бы, чтобы приложение было доступно и в Узбекистане, и будем работать в этом направлении. Точнее сказать сейчас сложно. Следите за новостями!
Просто Пользователь
21 ноября 2018, 16:45
yndx-gilfanova,
спасибо! Будем ждать ;)
EVGVir
3 декабря 2018, 17:12
Просто Пользователь,
Ошибки скоростного режима можно отмечать прямо в навигаторе: достаточно нажать на знак скоростного ограничения в верхнем правом углу и выбрать правильный вариант. Не то чтобы это было очень удобно сидя за рулём. Но лучше чем ничего.
dan.3dx
3 декабря 2018, 17:22
EVGVir,
Это очень не удобно. Плюс пока водитель сообразит, да пока система подумает можно уехать от знака на сотню-другую метров. Соответственно, метка будет неправильная.
Просто Пользователь
3 декабря 2018, 17:53
EVGVir,
, я так делал, но, по приезду домой - не увидел на НЯК ни одной своей метки. А их, поверьте, должно было быть около сотни. Если я правильно понимаю, они должны отображаться в разделе - ошибки и тп.  И да, это не очень-то удобно. 
Обновлено 3 декабря 2018, 17:53
EVGVir
3 декабря 2018, 18:23
dan.3dx,
Хм... я кажется так и сказал: Не то чтобы это было очень удобно...
EVGVir
3 декабря 2018, 18:26
Просто Пользователь,
А скоростные ограничения в итоге были исправлены? Возможно они доступны только сотрудникам. Скажем, дорожные события тоже не попадают в НЯК, а вот в соседский навигатор вполне себе попадают.
dan.3dx
3 декабря 2018, 18:30
EVGVir,
Я просто уточнил.)
Просто Пользователь
3 декабря 2018, 18:44
EVGVir,
, нет, остались те же. 
А может  быть так, что я вижу только - чьи либо отметки об ошибках скоростных ограничениях, а свои нет? Ведь чужие отметки я вижу и, если знаю что пользователь прав, я их исправляю.
EVGVir
3 декабря 2018, 19:33
Просто Пользователь,
Чужие отметки это что? Предположения (они же гипотезы) об ограничениях скорости? Эти штуки роботом который рассматривает снимки с этой приложеньки проставляются. Или что-то ещё?
Просто Пользователь
3 декабря 2018, 20:31
EVGVir,
да, когда включаю гипотезы и вижу "светящиеся" отметки о скоростях. Их ведь также кто-то из навигатора отправляет? А снимков дорог, у нас в uzb, вообще никаких нет, не из этого приложения, не из какого-нибудь другого. 
Просто Пользователь
3 декабря 2018, 20:43
dan.3dx,
конечно, на ходу точное место - начала и конца определенного скоростного значения не отметить. Но лучше такую ошибку. А то едешь несколько десятков километров на участке с разрешенной скоростью 100, а навигатор мне ПИКАЕТ  70. Или наоборот. Первое время так бесило, а сейчас смирился )  
А камеры на федералках, их ведь замучаешься вручную отмечать. Вот и хочется все это автоматизировать )
dan.3dx
3 декабря 2018, 22:05
Просто Пользователь,
70 из 100 - это да. Давно пора придумать что-нибудь, чтобы проставлять в разные стороны.
EVGVir
4 декабря 2018, 10:52
Просто Пользователь,
В Узбекистане не вижу никаких точек. В соседнем Таджикистане есть, а как граница так и всё. Выглядит как-то так.
Просто Пользователь
4 декабря 2018, 12:34
EVGVir,
, последний раз я обрабатывал около трех недель назад.  Вполне возможно - новых точек не появилось, а может кто-нибудь еще обработал. У нас их не так много появляется. Пользователей не так много, а картографов, примерно 1,5 (полтора) человека на регион ;) 
Обновлено 4 декабря 2018, 12:35
mrDoSTR
17 ноября 2018, 21:55
Мне так одному только кажется, что продвижение программы идет медленно, даже не все пользователи НЯК знают, что есть такое приложение "Народная карта" на Андроиде?
Graviton
19 ноября 2018, 12:28
mrDoSTR,
Если бы ещё горе фотографы за собой ошибки исправляли! в Саратове например так наснимали что  из 360 ошибок 250 оказались не соответствуют действительности! или их делали  произвольно вращая смартфон в разные стороны или летали на поворотах со скоростью 40. кому нужны такие съемки?
mrDoSTR
19 ноября 2018, 13:31
Graviton,
Есть проблема при повороте не хватает количество кадров (((
Graviton
19 ноября 2018, 19:20
mrDoSTR,
да я писал им про это. раньше  на поворотах было лучше
mrDoSTR
20 ноября 2018, 16:00
Graviton,
Я тоже в июле писал об этом(заранее предупреждал, но как всегда не услышали):
https://yandex.ru/blog/narod-karta/prilozhenie-narodnaya-karta#5b5ab64b24971e00204854f4
Обновлено 20 ноября 2018, 16:01
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса20 ноября 2018, 18:14
mrDoSTR,
могли бы вы отправить несколько примеров таких поворотов, на которых не хватает кадров?
mrDoSTR
22 ноября 2018, 13:10
Graviton,
 Переадресую вопрос Яндекса: могли бы вы отправить несколько примеров таких поворотов, на которых не хватает кадров?
(Пока сам не смотрел)
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса23 ноября 2018, 11:59
Graviton,
кадры нашли. Искать не нужно :) Предложение записали.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса27 ноября 2018, 11:05
mrDoSTR,
возможно, еще не все пользователи знают о том, что есть такое приложение, но мы прикладываем все усилия, чтобы достучаться до их сердец, а точнее - глаз :) 
dan.3dx
27 ноября 2018, 11:13
mrDoSTR,
Скажу больше. Не все пользователи знают, что в НЯК можно снимки с регистраторов смотреть.(
AndreyA
19 ноября 2018, 12:56
Добрый день!

Разработчики, продумайте пожалуйста возможность съемки приложением при вертикальном положении смартфона. Абсолютное большинство продаваемых автомобильных держателей рассчитаны на вертикальное расположение. Если развернуть горизонтально - то:

- Смартфон может выпасть из крепления;
- Держится неустойчиво, из-за этого снимок при движении автомобиля получается размытым.


Ведь наверняка можно программным способом заставить смартфон сделать горизонтальную картинку из вертикального положения. Ну, по крайней мере, я очень надеюсь, что можно :)
mrDoSTR
19 ноября 2018, 13:29
AndreyA,
Какая у Вас версия? (Обновите программу, уже давно реализовано)
Обновлено 19 ноября 2018, 13:29
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса20 ноября 2018, 18:15
AndreyA,
возможно, ещё необходимо включить автоповорот в настройках телефона.
alexeyborovik1
19 ноября 2018, 23:39
Когда в Беларуси станет доступно? 
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса20 ноября 2018, 18:01
alexeyborovik1,
не можем заявлять точных сроков, к сожалению. Но хотелось бы, чтобы оно было доступно и в Беларуси. Следите за новостями и за обновлением первого комментария под этим постом.
Обновлено 20 ноября 2018, 18:17
mrDoSTR
21 ноября 2018, 00:04
Механизм появления квадратных снимков ясен или нет? Когда выйдет релиз в котором будет решена проблема с квадратными фотографиями? Например свежие: 4:3




Обновлено 21 ноября 2018, 00:06
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса23 ноября 2018, 11:58
mrDoSTR,
механизм появления таких кадров ясен. Это не проблема, а оптимальный размер снимка, выбранный алгоритмами. 
mrDoSTR
25 ноября 2018, 00:30
yndx-gilfanova,
Интересно программа работает, обычно же снимки 16:9.
Раньше в свойствах снимков отображалось название телефона, сейчас это отсутствует, можете ли вы сделать типа рейтинга моделей телефонов по качеству картинки? Или типа слепова голосования а затем озвучить названия моделей?
По мне  пока самсунги лидируют
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса3 декабря 2018, 16:53
mrDoSTR,
для съемки дорог подходят все устройства Android не ниже 5-й версии. Для того чтобы распознавать качество покрытия, дорожную инфраструктуру, подойдет любое из таких устройств. Однако, подобный рейтинг был бы любопытен. Возьмем себе на заметку. Спасибо!
Монстр
28 ноября 2018, 11:44
А приложение на iOS будет? Просто у меня устройство Apple, а переходить на Android не хочется.
Yet another Forrest
1 декабря 2018, 15:08
Монстр,
 yndx-gilfanova выше писала, что пока таких планов нет.
andr.vorobev2013
28 ноября 2018, 16:53
А решается вопрос по размещению обычных фото снимков, мест и объектов на картах?
Обновлено 28 ноября 2018, 16:57
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса3 декабря 2018, 16:38
andr.vorobev2013,
да, мы работаем над пешеходным сценарием использования приложения.
rakleed
29 ноября 2018, 14:38
Посоветуйте, пожалуйста, хороший, но недорогой держатель смартфона для автомобиля, пожалуйста.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса3 декабря 2018, 16:40
rakleed,
в этом плане, увы, не можем дать определенного совета. Уверены, что есть множество тематический сайтов, где вам подскажут :).
Ewġenju
5 декабря 2018, 11:03
Тут снова вернулись ошибки при разборе, когда робот не правильно считывает скорость(на знаке 20 км/ч, а робот показывает 50 км/ч)https://yadi.sk/d/z0IOj3ErjyBmcw
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса14 декабря 2018, 12:59
Ewġenju,
ошибки в считывании знаков не относятся напрямую  к работе мобильного приложения.  Тем не менее, отвечу: о проблеме мы знаем и стараемся решить. Данный случай единичный или ошибка системная? 
Ewġenju
14 декабря 2018, 13:08
yndx-gilfanova,
Ошибка системная, видел в нескольких местах.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса14 декабря 2018, 15:09
Ewġenju,
уточню вопрос: ошибка носила массовый характер при проверке предположений на одной территории? Или речь идет о том, что подобная ошибка встречается иногда, в разных местах? Если второе, то - знаем, стараемся решить вопрос на системном уровне.
Ewġenju
14 декабря 2018, 15:52
yndx-gilfanova,
В одном районе города, где недавно проехались с видеорегистратором.
Ewġenju
29 декабря 2018, 17:58
У меня вопрос. Почему у меня после съемки с видеорегистратора фотографии в формате 4:3, хотя я снимаю в формате 16:9? К примеру у других кто снимал примерно в этаже время, фотографии публикуются в формате 16:9.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса29 декабря 2018, 19:39
Ewġenju,
механизмы настроены таким образом,чтобы снимать в максимально хорошем качестве, но не превышающем максимальное возможное разрешение 1920:1080. Возможно, ваше устройство не позволяет снимать именно в формате 16:9 с максимально возможным разрешением, и на формате 4:3 оно максимальное. Я свяжусь с вами лично, чтобы определить есть ли здесь какая-то ошибка.
B-Igro
2 января, 01:08
Привет. Почему-то не отфильтровались фотографии с "плохим" содержимым.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса9 января, 14:21
B-Igro,
один снимок не беда, конечно. Но пишите, если, вдруг, найдете серию смазанных снимков.
Обновлено 9 января, 14:21
B-Igro
2 января, 16:59
И вот ещё снимки, где снимали приборную панель, а не окружение. :D
dan.3dx
2 января, 17:08
B-Igro,
Плохо, конечно, что так снимают, но лучше так, чем никак. Там видно чуть-чуть дороги.)
B-Igro
2 января, 18:41
dan.3dx,
а какой смысл от этой дороги? Там ни знаков, ни разметки. Ничего не видно.
dan.3dx
2 января, 19:34
B-Igro,
Ну, лично я с трудом, но вижу знаки движения по полосам (левый ряд налево, остальные прямо) и светофор. Были бы другие знаки, тоже можно было бы что-нибудь разглядеть. Снимок, конечно, очень далек от идеала, но какую-никакую информацию получить можно. Так что лучше так, чем никак.
Сотрудники уже писали про сложность автоматической фокусировки в бесконечность, но все-таки, хотелось бы, чтобы она была. Вот пример. Хотя бы знаки были бы четкими.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса9 января, 14:23
B-Igro,
спасибо! Просьба писать про ошибочные снимки в специальную тему. То, что 50 % кадра занимает приборная панель плохо, конечно. Снимки скроем.


dan.3dx
9 января, 14:48
yndx-gilfanova,
А стоит ли скрывать? Пока хоть что-то видно снимок может быть не много, но полезен.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса9 января, 17:00
dan.3dx,
50 % кадра занимает приборная панель, сами снимки размыты в области дорог, и их было 8 штук - много не потеряем :) 
dan.3dx
9 января, 17:32
yndx-gilfanova,
Этот конкретный снимок, действительно, не особо информативен. Главное, чтобы плохие снимки не отбраковывались. Сейчас много плохих с художественной точки зрения снимков стало попадать на карту, и мне это нравится.) Знаки, в основном, видны, и система уже выдала парочку верных гипотез даже по ночным размытым снимкам.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса9 января, 17:52
dan.3dx,
это приятно читать :) Действительно, есть тонкая грань между совсем плохими и годными фотографиями. Механизмы, отбирающие снимки, должны становиться "умнее" в этом плане.
Владимир aka VOV
29 июля, 10:57
yndx-gilfanova,
Не снимки, а в сама программа должна показывать реальный формат картинки. Например в своём случае, выставлял так, чтобы чуть было видно щётку, а в итоге захват оказывается и часть приборки.
chairborne.russia
11 января, 14:59
Когда для Грузии появится?
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса14 января, 12:39
chairborne.russia,
мы работаем над тем, чтобы приложение было доступно и в других странах. Следите за обновлениями данного поста: в 1-й комментарий планируем добавлять новые страны.
Обновлено 14 января, 12:39
Artem Fedoseeff
1 февраля, 22:46
Asus ZenFone 2 - приложение не совместимо с вашим устройством. 
Как такое могло получиться?
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса20 февраля, 17:17
Artem Fedoseeff,
к сожалению, это устройство часто выдавало ошибки при съемке (вылетала камера), поэтому его запретили через Google Play.
jwegt
2 февраля, 12:41
Сделайте в этом приложении просмотр фотографий. Панорамы яндекса не везде есть.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса14 февраля, 13:11
jwegt,
просмотр фотографий можно осуществлять через интерфейс Народной карты, включив слой Снимки местности.
OBEATOP
2 февраля, 15:19
С нового года перестали появляться снимки на карте (регион - МО). Это норма или нет? Версии разные. Результат один (режим съёмки - с небольшой скоростью и небольшим количеством снимков). В приложении снимки есть. После выгрузки - пустота.
Обновлено 2 февраля, 15:19
dan.3dx
2 февраля, 18:14
OBEATOP,
Совсем? У меня появляются, но ждать приходится дольше, чем раньше. Иногда больше суток.
OBEATOP
9 февраля, 11:51
dan.3dx,
Разобрался. Не появляются фото именно с текущего акка. С другого появились.
Какого чёрта, непонятно
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса14 февраля, 13:01
OBEATOP,
возможно, ваши снимки были отбракованы. Напишу вам в личные сообщения через интерфейс НЯКа.
OBEATOP
14 февраля, 15:04
Ок.
Возможно, дело в большом количестве снега в кадре, но подобные снимки ранее проходили... Сейчас - нет. С другого акка тоже снежные отсеялись. Непонятен просто тот факт что или вся сессия целиком отсеивается или целиком проходит.
Обновлено 14 февраля, 15:08
dan.3dx
14 февраля, 15:17
OBEATOP,
Вот, кстати, да. Нечищенные маленькие дороги часто отбраковываются. В ясную погоду, когда есть контрастные тени все нормально, а в пасмурную, когда и дороги, и снег на обочинах, и небо примерно одного серого цвета, далеко не все снимки публикуются.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса20 февраля, 13:56
OBEATOP,
это верно. Из-за большого количества снега в кадре, иногда, может происходить ошибочная отбраковка. Просьба сообщать об аналогичных случаях сюда
OBEATOP
23 февраля, 09:44
Снимки за пару проходов (проезды не жалко было бы) вернули. Спасибо.
Жаль нельзя подправлять (переворачивать ошибочно стоящие на ушах)/удалять явно лишнее.
Илья73
7 февраля, 21:09
 По делам бывал в садаводствах и снимал планы  часто с номерами домов
с гео метками - есть ли возможность скинуть эти фото в НЯК  хорошо бы с коментами
для пользы дела?

yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса14 февраля, 12:59
Илья73,
можно использовать эти фото для комментариев к объектам на карте (в виде ссылок). Снимки, сделанные не в приложении, загрузить на Народную карту через приложение невозможно. Это связано в первую очередь с тем, что снимки с местности должны содержать в себе самую актуальную информацию о конкретной территории.
Обновлено 14 февраля, 13:15
Илья73
15 февраля, 23:10
yndx-gilfanova,
 Идея хорошая, начал воплощать спасибо,
только вот кажется ни кто коментов  на объектах не читает
тем более если объект малюсенькая точечка "СНТ Ромашка"

yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса20 февраля, 13:53
Илья73,
комментарий к объекту заметен, если открыть карточку объекта. Комментарии, как правило, читаются  при редактировании объекта, поэтому размещение дополнительной информации в них актуально.
Ideally Map
10 февраля, 08:43
Здравствуйте! Я вчера заснял дорогу на 103 снимка (и, конечно же, выгрузил на НЯК), но это не отобразилось в Моих поездках. Отразится ли это в моём профиле и Моих поездках, ведь на НЯК это уже отобразилось?
dan.3dx
10 февраля, 09:00
☭ Ideally Map,
В Моих поездках только невыгруженные.
Ideally Map
10 февраля, 21:29
dan.3dx,
А ачивки выдаются в течение какого срока?
dan.3dx
11 февраля, 02:08
☭ Ideally Map,
Понятия не имею.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса14 февраля, 12:57
☭ Ideally Map,
фото удаляются из Моих поездок после выгрузки в Народную карту. Пока "главным доказательством" о совершенных поездках являются фото, выгруженные в НЯК. Ачивки за съемку дорог выдаются с периодичностью в 2-3 недели.
Tolik
12 февраля, 13:07
Сегодня приложение сильно глючит.
При попытке "сообщить о неточности на карту", после того, как сделал фото, на мгновение появляется белое окно "сохранить", но сразу закрывается, и появляется карта с возможностью двигать маркер (в виде 4-х стрелочек). Но после этого сохранить снимок невозможно! Нет кнопки "сохранить", есть только "удалить (крестик).


Сделал 5 или 6 снимков, один как-то сохранился и опубликовался, остальные пропали.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса20 февраля, 13:49
Tolik,
12 февраля технических неполадок не должно было быть. В аналогичных ситуациях (для скорости реакции) рекомендуем вам отправлять обратную связь разработчикам из Настроек.
Tёmyth
17 февраля, 21:30
Когда приложение будет доступно в Беларуси? 
Почему нельзя скачать приложение в Беларуси? 
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса20 февраля, 13:50
Tёmyth,
существуют некоторые юридические аспекты вопроса, которые сейчас активно решаются. Следите, пожалуйста, за новостями.
Ewġenju
20 февраля, 15:06
Есть одно предложение, а что если при сообщении об ошибке можно было делать более одной фотографии на одну ошибку. Просто иногда это не позволяет сфотографировать местность так, чтобы было видно все что нужно.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса20 февраля, 17:11
Ewġenju,
возникали ли по факту ситуации, когда нужно было к одной неточности прикреплять несколько фотографий? Можешь описать такие случаи?
Ewġenju
20 февраля, 17:28
yndx-gilfanova,
Да, вот пример https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/55451950?z=20&ll=71.267947%2C54.912212&l=nk%23sat и https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/55451951?z=20&ll=71.267947%2C54.912212&l=nk%23sat
Тут нужно было показать здание с этой организацией и то как выглядит здание.

Вот еще: https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/55451835?z=20&ll=71.267688%2C54.915393&l=nk%23sat , https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/55451832?z=20&ll=71.267688%2C54.915393&l=nk%23sat (и еще пару ссылок)нужно было показать все бюсты, но на одной фотографии, а они не влазили и поэтому пришлось делать 6 фотографий и получилось 6 неточностей.


Или вот https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/58154322?z=19&ll=71.266113%2C54.920341&l=nk%23sat Ту получается то что вывеска организации есть, а режим работы, внутри, а тот график что на двери, он относиться только к одной там организации, хотя их там 4.
Обновлено 20 февраля, 17:28
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса26 февраля, 14:36
Ewġenju,
в первом случае разделение несет пользу, так как ясно, что нужно исправить 2 неточности:
- добавить вход;
- добавить организацию.

Во 2-м случае добавление каждого памятника представляет из себя отдельную неточность, так как это отдельные объекты. Хотя, конечно, удобно добавить все объекты через одну неточность, но ведь памятники физически располагаются в разных местах.

По 3-му случаю было бы полезно иметь, действительно, возможность добавить несколько фотографий. Спасибо за приведенные примеры и предложение - мы подумаем о нем. 
Ideally Map
3 апреля, 14:36
Здравствуйте! Я провёл съёмку в Московском ландшафтном парке Митино. Большая часть моего маршрута проходит по дорогам 10-го класса!
Можно ли не отсеивать, а опубликовать данные фотографии. Мне это очень важно, так как данное было целью поездки на велосипеде!
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса3 апреля, 15:21
☭ Ideally Map,
укажите, пожалуйста, дату и примерное время съемки.
Ideally Map
3 апреля, 15:32
yndx-gilfanova,
Здравствуйте! Указываю с точностью до минут:
Начало: 13:06 МСК
Конец:    14:11 МСК
Время съёмки: 1 час 5 минут
Дата: 03.04.2019.
Обновлено 3 апреля, 15:35
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса3 апреля, 15:50
☭ Ideally Map,
съемка проводилась всего час назад. Вероятно, фотографии пока не опубликовались. Напишите ещё раз, пожалуйста, если снимки не опубликуются через сутки.
Ideally Map
3 апреля, 15:51
yndx-gilfanova,
Конечно. Спасибо за информацию. Я просто предупредил, так как знаю, что публикация часто происходит длительностью до 12 часов. Спасибо!
Ideally Map
3 апреля, 17:05
yndx-gilfanova,
Более подробную информацию можно найти на посте, находящемся на модерации - https://yandex.ru/blog/narod-karta/5ca4a06dd8e99700272f5b0f
Обновлено 3 апреля, 17:06
Ideally Map
3 апреля, 19:29
yndx-gilfanova,
Фотографии выгрузились, но на участке https://n.maps.yandex.ru/-/CCu-jHKV почему-то нет... Можно выяснить?
Ideally Map
3 апреля, 19:34
yndx-gilfanova,
Также я хочу иметь гарантию на последующую публикацию снимков на дорогах 10-го класса на постоянной основе. Это возможно?
Ideally Map
3 апреля, 19:38
yndx-gilfanova,
https://n.maps.yandex.ru/-/CCu-rO1q - этот участок почему-то тоже не в снимках!
Ideally Map
4 апреля, 13:20
yndx-gilfanova,
Опубликовалось более 90% снимков. Из них 3% не опубликовались точно из-за плохого качества, а остальные 7% — неизвестно!
Обновлено 4 апреля, 13:20
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса4 апреля, 15:27
☭ Ideally Map,
если вы снимали с рук, то, возможно, фотографии оказались не в фокусе. 90 % опубликованных снимков - это очень хороший результат. Мы попросим провести дополнительную  проверку на всякий случай. Гарантий на публикацию мы дать не можем, так как то будут ли опубликованы снимки или нет полностью зависит от качества материала.
Ideally Map
4 апреля, 18:24
yndx-gilfanova,
Ясно. Я снимал с велосипеда, телефон был на крепеже, однако вначале я фокус неверный задал и съёмка вся велась по нему + дорога неровная. Всё это наверняка могло привести к такому результату!
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса12 апреля, 14:18
☭ Ideally Map,
все снимки того дня были опубликованы. Часть фотографий была отфильтрована автоматически, так как алгоритмы оценили обстановку за недорожную. Спасибо, что написали!
Ideally Map
12 апреля, 23:16
yndx-gilfanova,
Всегда к Вашим услугам! 
Boriy (Боря) 🙂
21 апреля, 09:41
Вопрос : почему это доступно только для Android ?
Что мешает выпустить ее под iOS ?  o_O 
zzvapzz
31 мая, 13:07
Boriy (Боря) 🙂,
стоимость разработки выше + постоянное поддержание одинаковости кода в нескольких системах затратнее не только по деньгам, но и по человекочасам.
Ewġenju
2 мая, 14:56
Здравствуйте. 
На днях заметил кое-что интересное при снятие дорог, а именно соотношение фотографии. Вначале поездки у меня делались снимки в  16:9, а после перерыва и последующие поездки были уже в 4:3.(разница между съемкой минут 20) Вопрос. Как это понимать? И что вообще произошло? 
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса3 июня, 19:04
Ewġenju,
привет! Производились ли какие-то действия с приложением в этом промежутке?  Может быть, был входящий звонок или приложение сначала работало в обычном режиме, а потом был переход в фоновый? 
Ewġenju
3 июня, 19:13
yndx-gilfanova,
Привет, нет, я просто остановил запись, и через время возобновил съемку(телефон не блокировался), и входящих звонков не было.
dan.3dx
21 мая, 20:47
Почему-то перевернулось
dan.3dx
21 мая, 20:48
dan.3dx,
и на соседней цепочке
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса3 июня, 19:02
dan.3dx,
есть вероятность, что алгоритм как-то неверно трактовал здания гаражей. По факту, там в обеих сериях перевернулись 2 снимка. Попросили их скрыть. Напоминаю, для сохранения общего порядка, что про ошибочные снимки мы пишем в отдельную тему :)
dan.3dx
3 июня, 19:24
yndx-gilfanova,
Я про нее забыл.)
Обновлено 3 июня, 19:25
dan.3dx
3 июня, 19:26
yndx-gilfanova,
Неверно замазанные блюром знаки куда-нибудь нужно слать?
Обновлено 3 июня, 19:26
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса24 июля, 12:15
dan.3dx,
ответила в соседнем посте :)
dan.3dx
24 июля, 12:23
yndx-gilfanova,
не понимаю, где. :(
Talai
13 июня, 15:56
За прошедший год так ничего и не изменилось, по прежнему приложение уменьшает разрешение до 1024х768 и формат вместо 16:9 на 4:3  
dan.3dx
13 июня, 17:05
Talai,
У меня еще где-то в октябре все нормально стало.
dan.3dx
13 июня, 17:06
Talai,
У меня еще где-то в октябре все нормально стало.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса19 июля, 17:14
Talai,
само по себе приложение не меняет формат фотографий, но оно выбирает автоматически наилучшее сочетания качества и формата, а это зависит от устройства, с которого ведется съемка. Могли бы вы уточнить вашу модель телефона?
Talai
19 июля, 18:37
yndx-gilfanova,
телефон Honor 6C 

a-demon41
23 июля, 12:54
Сильно садит батарейку, когда снималь трассу по Камчатскому краю от Елизово до поселка Ключи телефон очень быстро разряжался, включал на зарядку точнее всегда был включен но садилась батарея даже с темным экраном и телефон не успевал заряжаться, телефон Honor Play, в момент съемки стоял режим полёта, все беспроводные сети были выключены кроме GPS, запущенных приложении не было, в итоге даже полностью со включенной зарядкой трассу отснять не удалось это более 400 км :( в настройках энергопотребления приложение Народная Карта потребляло больше всего питания
rankin1
26 июля, 10:00
a-demon41,
у вас возможно автомобильная зарядка или кабель слабые, не дают 2А, нужно чтобы и зарядное устройство выдавало 2А и кабель был рассчитан на 2А
a-demon41
4 августа, 14:47
rankin1,
Кабель оригинальный, зарядка powerbank 2,1 А выдает, приложение много ест, если просто яндекс карты включены то хватает надолго и заряжается норм, а тут не успевает заряжаться даже
rankin1
26 июля, 10:01
А можно строить данное приложение в навигатор или навигатор встроить в данное приложение?
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса5 августа, 14:40
rankin1,
это самостоятельное приложение, как, например, Яндекс. Карты и Навигатор, поэтому планов на встраивание у нас нет.
rankin1
5 августа, 14:47
yndx-gilfanova,
смартфон один, а приложения надо два - это неудобно
rankin1
5 августа, 14:49
yndx-gilfanova,
в яндекс карты встроили же навигатор... в навигатор встроили заправки...
maferak
28 июля, 16:58
А можно ли добавлять подтверждающие фотки на исправления, которые делаются с компьютера?
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса5 августа, 14:46
maferak,
имеете ввиду фотографии, которые хранятся на компьютере? Одно из преимуществ функции Сообщить о неточности - это актуальность передаваемых данных. Поэтому важно, чтобы снимок был сделан непосредственно во время создания сообщения о неточности.
МД
29 июля, 15:49
Панорамы 360 когда можно будет?
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса5 августа, 14:52
МД,
приложение выполняет роль регистратора дорог в первую очередь (затем - адресов, вывесок организаций). Сообщение о неточности в свою очередь должно содержать в себе ту информацию, которая должна быть исправлена - то есть снимки, кадрированные так, чтобы тот, кто разбирает неточность, понимал, что конкретно автор имел ввиду. Информация об окружении может, наоборот, внести путаницу. Поэтому, чтобы делать панорамы, нужно понимать, какую полезную функцию они будут нести, и какие цели выполнять. 
t.cergei2011
30 июля, 07:55
Значит, снимки можно делать только через приложение? Нельзя сделать снимки цифрозеркалкой и загрузить их на карты с жёсткого диска компьютера.Если нет смартфона, что делать тогда.Опять выпячивается вся ущербность Яндекса. Всё не по-русски, как обычно. Карты Гугл гораздо удобнее и лучше  почти всех сервисов Яндекс.
dan.3dx
29 июля, 22:44
t.cergei2011,
У Яндекса много косяков, но чем же гуглокарты лучше? Там половины дорог нет.
Обновлено 29 июля, 22:44
dan.3dx
29 июля, 22:45
t.cergei2011,
30 июля 7:55... Я, походу, в будущее ответил.)
Енотик
31 июля, 08:53
Здравствуйте! Очень обидно, что данного приложения нет для iOS :( Хотелось бы все таки иметь возможность пользоваться приложением на яблочных гаджетах, т.к. в моем арсенале только такие. И, я думаю, я не единственный подобный пользователь НЯК. Буду с нетерпением ждать релиза приложения на iOS!!
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса5 августа, 14:28
Енотик,
в планах версии под IOS у нас пока нет.  Спасибо за ваш отзыв!
Обновлено 5 августа, 15:25
Станислав
31 июля, 20:31
А что нет возможно загрузить на Народную карту фотографии с панорам Яндекс карты?
Сергей Красавин
4 августа, 07:49
Когда будет приложение для ios?
a-demon41
4 августа, 14:50
Сегодня снова снимал большой участок трассы, много не получилось снять, телефон разрядился, очень сильно садит батарею, сам телефон сутки держит батарейку при активном использовании. При запущенном приложении НК держится около часа
a-demon41
4 августа, 22:41
a-demon41,
Вот просто запустил приложение, энергопотребление 2,1 А, а когда будет фотать еще больше жрать батарейку будет, скрин вот 
https://yadi.sk/i/KnZltIOUpd0dig
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса20 августа, 15:28
a-demon41,
съемка в приложении, действительно, энергозатратна, поэтому следует избегать перегрева устройства, которое может спровоцировать сбой, а также максимально заряжать устройство перед началом съемки во избежании полного разряда.
zs-rost
7 августа, 11:02
А оплата за это будет? Любая работа должна быть оплачена, тем или иным вознаграждением!!!!!
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса20 августа, 15:42
zs-rost,
снимки, сделанные в приложении, служат дополнительным источником для картирования и помогают исправлять неточности.  Это инструмент народного картографа, и он самоценен - его использование исключительно добровольное дело.