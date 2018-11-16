Все о мобильном приложении Народная карта

Что такое приложение Народная карта?



Приложение позволяет добавлять на Народную карту снимки местности. Эти снимки помогают народным картографам правильно рисовать разметку, отмечать дорожные знаки, светофоры и вносить на карту уточнения.



Пешеходы могут создавать сообщения о неточностях в отдельных точках на карте и подкреплять их снимками.



Водители могут снимать дорогу из машины: для этого достаточно закрепить смартфон на лобовом стекле автомобиля и нажать кнопку начала съемки. После окончания поездки можно сразу отправить отснятый материал в Народную карту, и отправленные фотографии автоматически удалятся с телефона. По этим снимкам также формируются Предположения о неточностях, которые помогают актуализировать карту.



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Читать подробнее о съемке дорог

Узнать, как сообщить о неточности на карте с помощью приложения

Получить полезные советы по съемке дорог

Сообщить об ошибочном снимке на карте





Приложение доступно для скачивания пока в России, снимки, сделанные в приложении, показываются только в России. Мы работаем над тем, чтобы его использование стало возможным и в других странах.



Для тех, кто предпочитает картинки тексту, предлагаем посмотреть видеоролик :)





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