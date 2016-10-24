Как долго переносятся утвержденные изменения с Народной Карты в основную?

Решил перейти с карт Google на карты Yandex. Последней каплей стало то, что добавленные/изменные дороги (в основном внутриквартальные проезды) в Google висят на утверждении месяцами, плюс ко всему интерфейс Google MapMaker очень неудобный.

Народная Карта Yandex мне очень понравилась. Все очень удобно сделано, есть много объектов, которые в картах Google вообще не предусмотрены (шлагбаумы по пропускам, парковки, ограничения поворота с временными рамками). Внес пару изменений (не без ошибок новичка, конечно). Их достаточно быстро утвердили, не прошло и недели.

Остается один вопрос: как быстро утвержденные изменения с народной карты попадают в основную, которую использует Яндекс.Навигатор? Например, есть один проезд, 21 день назад помеченный как "Пешеходная дорожка", однако Навигатор все еще предлагает по нему проехать на автомобиле.

Если данная тема поднималась уже раньше, просьба сильно сапогами не пинать, найти ответ самостоятельно я не смог.