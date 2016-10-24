Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Как долго переносятся утвержденные изменения с Народной Карты в основную?

Решил перейти с карт Google на карты Yandex. Последней каплей стало то, что добавленные/изменные дороги (в основном внутриквартальные проезды) в Google висят на утверждении месяцами, плюс ко всему интерфейс Google MapMaker очень неудобный. 

Народная Карта Yandex мне очень понравилась. Все очень удобно сделано, есть много объектов, которые в картах Google вообще не предусмотрены (шлагбаумы по пропускам, парковки, ограничения поворота с временными рамками). Внес пару изменений (не без ошибок новичка, конечно). Их достаточно быстро утвердили, не прошло и недели. 

Остается один вопрос: как быстро утвержденные изменения с народной карты попадают в основную, которую использует Яндекс.Навигатор? Например, есть один проезд, 21 день назад помеченный как "Пешеходная дорожка", однако Навигатор все еще предлагает по нему проехать на автомобиле.

Если данная тема поднималась уже раньше, просьба сильно сапогами не пинать, найти ответ самостоятельно я не смог.

48 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
yndx-totoschka
24 октября 2016, 12:04
Сейчас данные на картах появляются в среднем через неделю, о каждом обновлении карт, когда очередная партия правок с Народной карты попадает на основную схему, мы пишем здесь в клубе и называем даты, с какого по какое число сделанные изменения были опубликованы. 
Просим Вас прислать ссылку на эту дорожку, мы посмотрим, что с ней.
Удалённый пользователь
24 октября 2016, 12:18
yndx-totoschka,
спасибо за информацию. Упомянутая дорожка здесь


yndx-totoschka
24 октября 2016, 17:46
Посмотрели, правка смены класса дороги была принята уже после дат последнего обновления, то есть пешеходная дорожка появится в будущем релизе.
Удалённый пользователь
24 октября 2016, 17:54
yndx-totoschka,
супер, спасибо!
Удалённый пользователь
25 октября 2016, 18:21
yndx-totoschka,
судя по посту произошел очередной релиз, однако указанная дорожка на Картах все еще доступна для автомобильного движения. Или я что-то неправильно понял про релизы?
alx.bell
25 октября 2016, 20:42
судя по истории, правка была сделана 11 октября, плюсом можно добавить до 2-4 дней на модерацию. Поэтому в сегодняшнем релизе со срезом от 12 октября её не оказалось.


Что касается маршрутов, даты их обновлений, по наблюдениям, не совпадают с датами релизов карт. Но, в целом, можно предполагать, что примерно через месяц после внесения изменений, навигация обновляется. Вот от этого срока я бы и советовал отталкиваться.


Понимаю, что для новичка, который ждёт, когда же продакшн карты начнут учитывать его правку, может показаться, что месяц — это слишком долго, но, уверяю, стоит только увлечься картированием, как перестанешь замечать релизы и начнёшь приятно удивляться, как же быстро обновляется карта. Я, например, уже не могу вспомнить, что из моих правок должно попасть в релиз, а что уже попало.
Удалённый пользователь
26 октября 2016, 06:41
alx.bell,
а может случиться такое, что сделанные год назад правки так и не дошли до релиза? Пример. Вот имеется перекресток. Ограничения поворота последний раз редактировались в 2015 году, а существуют и того раньше. Но карты и навигатор упорно строят маршрут с поворотом налево вне зависимости от времени построения маршрута.
Николай
26 октября 2016, 14:28
Даты действия ограничения еще кто бы додумался сначала проставить) Пришлось мне. Надеюсь проблема была именно в этом. Сделайте те же действия с остальными, и после обновления карт проверить - помогло или нет ¯\_(ツ)_/¯
Удалённый пользователь
26 октября 2016, 14:40
Николай,
спасибо за информацию. Про даты даже не подумал, ибо 
Правила картирования 3.4 "Если значения полей не заданы (пусты), то условие действует всегда."
Олег Павлович Чечулин
9 июня 2017, 06:26
и как, помогло?
Удалённый пользователь
9 июня 2017, 17:05
Олег Павлович Чечулин,
нет. Я позже еще раз связывался с Яндексом, оказывается, что навигатор игнорирует временные ограничения, поэтому время из запретов пришлось убрать и поставить безусловный запрет.
grimzaza
30 июля 2017, 20:59
yndx-totoschka,
Здравствуйте!  Народные карты Яндекс не сравнимо круче Гуглойдных. Сегодня отметил дом своих друзей в Абхазии (Новый Афон, Армянское ущелье Улица Топчана д. 4  Гостевой Дом "Марина-Рай".) Подскажите появится ли этот значок с кроватью на общих карта? Спасибо за ранее!
Fabiëns0
24 октября 2016, 12:18
К переносу правок с НЯК в ЯК претензий по времени нет - довольно оперативно работаете) Но вот скачиваемые карты в приложениях Навигатор и Карты обновляются раз в месяц и это плохо. Сейчас посмотрел - моя область в Навигаторе последний раз обновлялась 19 сентября. Можно ли в принципе ускорить обновления карт для загрузки?
Евгений
24 октября 2016, 12:44
Fabiëns0,
Это, 1-1,5 месяца, достаточно быстро ) Владельцв W10m вообще никогда не дождутся.
Если загруженные файл удалить, то, по-моему, в режиме реального времени подгружается самый последний вариант карт. Не буду утверждать, но есть такое ощущение, что есть разница.
Fabiëns0
24 октября 2016, 12:58
Евгений,
надо попробовать, но что-то сомневаюсь) Про важность ускорения сроков обновления я вот к чему.. Например, правишь развязку федеральной трассы на которой идёт ремонт, рисуешь схему проезда в соответствии с фактической, а в обновление скачиваемых карт эти правки попадают спустя месяц+. А народ ездит по ней каждый день по Навигатору и клянёт карты Яндекса, что маршрут строится неправильно. Обидно же, ведь ты то знаешь, что правки по этому участку уже отмодерированы и просто тупо "лежат в столе" и ждут очередного выхода карт. А могли бы уже сейчас помогать ехать правильно.
Westbound
24 октября 2016, 13:02
Евгений,
Все верно. У меня нет сохраненных карт, пользуюсь онлайном, после новости об обновлении карт все изменения сразу отображаются в навигаторе и картах.
Fabiëns0
24 октября 2016, 13:07
Westbound,
тьфу, ты прочитал как-то не так. Подумал что если удалить загруженные, то появится возможность загрузить какие-то новые, промежуточные карты. А имелось то в виду просто подгружать онлайн)
Сергей
24 октября 2016, 14:08
Евгений,
И снова здраствуйте) Такая система и на W10M и Android.
Если у вас карта загружена то карта будет та которая загружена! Если нет карты то все онлайн будет подгружаться самое последнее!
К примеру многие дороги которые я превратил в божеский вид на онлайн режиме есть, а если ездить на офкарте там до сих пор все печально и плохо)
Евгений
25 октября 2016, 10:10
Westbound,
Стоит только напомнить тем, кто этим не пользуется, что карты, ранее подгруженные online, нужно удалять из программы ) Ну и, естественно, это ведёт к "пожиранию" трафика на больших расстояниях. Вот в этом месте снова возвращаемся к вопросу, почему карты offline так долго не обновляются?
Евгений
24 октября 2016, 13:07
Fabiëns0,
И ещё ... Напишите напрямую Модератору, который курирует Ваш город/район о сути проблемы и скриншот правок. Так ещё быстрее )
Fabiëns0
24 октября 2016, 13:10
Евгений,
уже писал так, только по другим объектам) Развязку правил давно, считай когда ещё только начал рисовать. Тогда не знал/не догадался что можно ускорить внесение через модераторов. 
Сергей
24 октября 2016, 14:13
Fabiëns0,
Насколько я понимаю выгрузка офкарт происходит одновременно для всех областей. У меня тоже от 19 сентября. Действительно если удалить загруженную карту то все будет подгружать последнее , что еще не вошло в офлайн карту. Я лично на данный момент удалил офкарту и езжу по онлайн картам. Дальних поездок с зонами пропадания связи пока не планирается)
Westbound
24 октября 2016, 13:01
О, как я тебя понимаю! Сам был редактором карт Google долгое время, но после того, как там стали висеть правки почти год, которые никто не утверждает, перешел на Яндекс. Был удивлен, насколько удобно реализовано редактирование.
Хотелось бы еще увидеть функцию нескольких редактирований и одного сохранения, как в редакторе Waze. То есть вместо того, чтобы рисовать один подъезд и каждый раз нажимать "Сохранить" было бы здорово нарисовать сразу несколько, а потом уже сохранить все правки, но подозреваю, что с технической точки зрения это не так-то просто.
AlexPS
24 октября 2016, 13:28
Westbound,
"Хотелось бы еще увидеть функцию нескольких редактирований и одного сохранения, как в редакторе Waze. То есть вместо того, чтобы рисовать один подъезд и каждый раз нажимать "Сохранить" было бы здорово нарисовать сразу несколько, а потом уже сохранить все правки, но подозреваю, что с технической точки зрения это не так-то просто."


Скорее проблема в том, что модерировать сложно все сразу нежели по одиночке
Сергей
24 октября 2016, 14:20
Вообще гугловским навигатором пользовался один раз. И то от безысходности)
Вообще редакторов карт есть масса, но в большинстве они не удобные, малофункциональны, бюрократичны, и с серым дизайном.
Другое дело с Яндексом. У Яндекса во первых хорошо налажена обратная связь.
Как с техподдержкой, так и с модераторами народной карты.
Во вторых полный набор инструментов. Хочешь домики, хочешь дороги, хочешь водичку.
В третьих приятный дизайн и скорость обновления.
Вот почему я уже наверное как полгода как пользуюсь навигацией от Яндекса и все прекрасно)  Полгода навигатором, 3 месяца на народной карте)



Евгений
25 октября 2016, 10:24
Сергей,
У ЯН в виде ложки дёгтя присутствует W10m ) Не поверю, что 1 программист, а там я думаю он не один, за год не добавит функциональности ЯН до андроидовской. Но это другая тема )
Радмир Чуриков
15 января 2018, 20:05
Евгений,
Вы имели ввиду, что хотите версию W10m на Андроид устройствах и IOS?
Евгений
15 января 2018, 20:52
Радмир Чуриков,
Уже не нужно! Мне не нужно. Я снова на Андроиде. Яндекс, скорее всего, теперь ждёт появления W10arm?
Наше старе село
24 октября 2016, 17:32
Я тоже перешел с Гугла сюда, так как хотел сделать карту адресов и домов своего поселка, но в Гугле создавать здания запретили, и адреса создаються с глюками, но в итоге не отображаются.
Наше старе село
24 октября 2016, 17:32
У меня такая эволюция: Викимапия > Гугл > Яндекс. У кого также?
Дядя Юра
25 октября 2016, 13:32
Наше старе село,
 да! были времена... и в Гугле и в Викимапии, но всё не то, всё не родное! =)
kuma
24 октября 2016, 18:02
На срок появления правок в релизной схеме влияет ещё и их рассмотрение модераторами/сотрудниками. Например: срез данных произошёл 12 числа, а ваша правка была сделана 11, но в итоге ваша правка всё равно не попала на схему. Есть только два варианта почему так произошло:
1. Правку одобрили (зелёная галочка) позднее 12 числа, при условии что она видна на НЯК - это значит, что ваша правка попадёт уже в следующий срез данных. При таком варианте остаётся только ждать нового обновления для слоя "схема" на ЯК
2. У правки стоит зелёная галочка, но на НЯК вы её не видите - это значит, что ваша правка была удалена. При таком варианте нужно смотреть историю у объекта, узнать кто отклонил (т.е. удалил) вашу правку и написать личное сообщение, узнав почему правка была отклонена.
Вы можете смотреть через раздел "Мои правки" всё, что вы редактировали и создавали, а также можете создать подписку, с помощью которой сможете отслеживать как быстро рассматривают правки в тех местах, в которых вы редактируете. Каких-то точных рамок по времени как долго рассматривают правки, нет - в разных регионах по-разному. Всё зависит от количества сотрудников и модераторов, курирующих те или иные территории и других пользователей (мало/много), которые редактируют с вами (создают/правят - тоже или мало, или много).
Наше старе село
25 октября 2016, 00:15
Я уже перешел во всех сервисах на Яндекс. Вот только сайт "Книги Гугл" - такого полезного аналога нет в Яндексе.
Сергей
25 октября 2016, 00:57
Наше старе село,
Я полностью на всех сервисах Яндекса)
homenik
26 октября 2016, 13:36
О, это наверное про мою "пешеходную дорожку"!!! На картах Народной и Яндекса, указано Пешеходная дорожка. Я о Гуммолоссарах ( Пушкин), продолжение ул Вокзальной. Но, Яндекс- Навигатор все равно уперто пускает там автомобили, вводя в заблуждение водителя. В тупике Вокзальной улицы в день разворачиваются более 20-30 автомобилей. Но, т.к. ночью там нет освещения,  асфальт дороги переходящий в асфальт дорожки- может ввести в заблуждение водителя... и будет ДТП. Исправьте на Навигаторе!!! 
IVG197
11 июля 2017, 16:19
Добрый день. В 2015 году зарегистрировал дом. Он до сих пор не отображается на картах. Как быстро новые адреса попадают на карты? Спасибо. Ленинградская обл. , пгт Вырица, ул. Набережная д.26 уч. 17
Олег Чечулин
11 июля 2017, 18:05
IVG197,
а когда Вы его нарисовали на Народной карте?
M.Andreeva85
16 декабря 2017, 22:08
Здравствуйте, при возможности добавьте этот адрес на основной карте.
 https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1640069320?z=19&ll=37.985248%2C55.581146&l=nk%23sat
trt
10 января 2018, 16:33
Обновите пожалуйста спутниковые снимки вот этого места
https://n.maps.yandex.ru/-/CBaxaIfkwB
golodyaevskiy
20 января 2018, 10:51
Здравствуйте! 30.12.2017 добавил новое здание и организацию на народной карте. Как долго ждать ее появление на основной карте?
Ваня *
5 июля 2018, 13:43
Сейчас данные с Народной Карты попадают на Яндекс Карты через 5 дней. После когда проверят объект. Если он правильный то попадает на Яндекс Карты - если он неправильный то не попадает на Яндекс Карты.
Алексей З.
14 августа, 10:01
Ваня *,
не всегда, у меня уже больше недели прошло, а объект все не добавляют
presdsf
26 августа 2018, 21:30
Добрый вечер!


Утердите, пж, дома 111,112 и 145 на народной карте (https://n.maps.yandex.ru/#!/?z=18&ll=36.447657%2C55.229995&l=nk%23sat) чтобы они появились на обычной и в навигаторе. Спасибо
dz@smit.su
13 декабря 2018, 20:54
Добрый день! Неоднократно добавляю в Народные карты наш новый построенный (документально подтвержденный дом). Точный адрес: Московская область, город Домодедово, деревня Буняково, Полевая улица 32А . (Полевая 32 почему-то совсем в другом конце деревни). Я и в службу поддержки писала, и сама рисовала. Никак не добавляют. Друзья, пожалуйста, помогите мне.  С Уважением, Екатерина.
Павел Колмаков
14 апреля, 18:43
Добавьте пожалуйста адрес СНТ Осинки, Ветеранов, 21 А
51.737763, 55.199474

Запрос через народную карту сделан.
Люба Гадиева
19 апреля, 14:01
за какое время добавление или ж сохранение адреса с народной карты попадет в яндекс?

efimow.dmitrij
22 июня, 02:47
Добрый день, когда изменения на основной карте вступят в силу? Вот 2 изменения, которые нужно добавить на основную карту. Спасибо.
1)https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/3571746734?z=18&ll=32.129986%2C54.673392&l=nk%23sat
2)https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/3136410699?z=19&ll=31.939515%2C54.804183&l=nk%23sat
Алексей З.
14 августа, 10:00
Я адрес г. Курск улица Кулакова 110 уже больше недели не могу добавить