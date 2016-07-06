Как вручную добавить в редактор НЯК свой GPS-трек

Блокнот картографа – прекрасное веб-приложение, которое помогает собирать информацию для уточнения карты. Но пользоваться им лично мне не очень удобно, а особенно – записывать треки.

Я нашел способ добавить в редактор НЯК GPS-треки в формате .gpx, записанные с любого устройства – смартфона, навигатора и т. д. Как это сделать?

Часть 1. Конвертируем GPX в GeoJSON

Открываем в браузере https://mapbox.github.io/togeojson/, выбираем во всплывающем списке GPX

Открываем наш трек .gpx текстовым редактором (напр. Блокнотом), копируем все содержимое файла и вставляем в левую область веб-страницы. Данные автоматически сконвертируются.

Теперь с правой области надо аккуратно выделить все координаты вместе со скобками и для удобства сохранить в новом файле.



Часть 2. Обманываем редактор НЯК

Как известно, данные собраны в Блокноте Картографа хранятся на Яндекс Диске.



Чтобы добавить один или несколько GPS-треков надо, соответственно, сначала записать то же самое количество треков с помощью Блокнота Картографа. Подключаем интернет и GPS на смартфоне, заходим в блокнот, по очереди записываем, например, 2 трека и отправляем их в Яндекс.Диск.



Тогда заходим на диск, в папку с сегодняшней датой и загружаем файл index.json на компьютер. Открываем его с помощью текстового редактора и видим такое:

{"paths":{"261b2410-35e3-4460-91f1-d028502693a7":[[31.9114517,50.4122083],[31.91138,50.4121233]],"261b2410-35e3-4460-91f2-d028502693a7":[[31.9114517,50.4122083],[31.91138,50.4121233]],"261b2410-35e3-4460-91f3-d028502693a7":[[31.9114517,50.4122083],[31.91138,50.4121233]]},"points":{}}

Расшифровывается так:

{"пути":{"номер трека":[[точка],[точка],[точка],[точка],[точка]],"номер трека":[[точка],[точка],[точка],[точка],[точка]],"261b2410-35e3-4460-91f7-d028502693a7":[[31.9114517,50.4122083],[31.91138,50.4121233]]},"метки":{}}

Для каждого трека координаты в файле надо заменить координатами, которые мы раньше сконвертировали и сохранили.

После этого надо сохранить файл index.json и загрузить его вместо старого в ту же папку на Яндекс.Диск. Если все сделано правильно, то трек должен появиться в редакторе НЯК.

А команду разработчиков хочу поблагодарить за удобный и крутой редактор. Надеюсь что в будущих версиях и Блокнота и редактора Народной карты появится возможность удобно добавлять свои GPS-треки через пользовательский интерфейс :)