Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Как вручную добавить в редактор НЯК свой GPS-трек

Блокнот картографа – прекрасное веб-приложение, которое помогает собирать информацию для уточнения карты. Но пользоваться им лично мне не очень удобно, а особенно – записывать треки.

Я нашел способ добавить в редактор НЯК GPS-треки в формате .gpx, записанные с любого устройства – смартфона, навигатора и т. д. Как это сделать?

Часть 1. Конвертируем GPX в GeoJSON

Открываем в браузере https://mapbox.github.io/togeojson/, выбираем во всплывающем списке GPX

Открываем наш трек .gpx текстовым редактором (напр. Блокнотом), копируем все содержимое файла и вставляем в левую область веб-страницы. Данные автоматически сконвертируются.

Теперь с правой области надо аккуратно выделить все координаты вместе со скобками и для удобства сохранить в новом файле.


Часть 2. Обманываем редактор НЯК

Как известно, данные собраны в Блокноте Картографа хранятся на Яндекс Диске.


Чтобы добавить один или несколько GPS-треков надо, соответственно, сначала записать то же самое количество треков с помощью Блокнота Картографа. Подключаем интернет и GPS на смартфоне, заходим в блокнот, по очереди записываем, например, 2 трека и отправляем их в Яндекс.Диск.


Тогда заходим на диск, в папку с сегодняшней датой и загружаем файл index.json на компьютер. Открываем его с помощью текстового редактора и видим такое:

{"paths":{"261b2410-35e3-4460-91f1-d028502693a7":[[31.9114517,50.4122083],[31.91138,50.4121233]],"261b2410-35e3-4460-91f2-d028502693a7":[[31.9114517,50.4122083],[31.91138,50.4121233]],"261b2410-35e3-4460-91f3-d028502693a7":[[31.9114517,50.4122083],[31.91138,50.4121233]]},"points":{}}

Расшифровывается так:

{"пути":{"номер трека":[[точка],[точка],[точка],[точка],[точка]],"номер трека":[[точка],[точка],[точка],[точка],[точка]],"261b2410-35e3-4460-91f7-d028502693a7":[[31.9114517,50.4122083],[31.91138,50.4121233]]},"метки":{}}

Для каждого трека координаты в файле надо заменить координатами, которые мы раньше сконвертировали и сохранили.
После этого надо сохранить файл index.json и загрузить его вместо старого в ту же папку на Яндекс.Диск. Если все сделано правильно, то трек должен появиться в редакторе НЯК.

А команду разработчиков хочу поблагодарить за удобный и крутой редактор. Надеюсь что в будущих версиях и Блокнота и редактора Народной карты появится возможность удобно добавлять свои GPS-треки через пользовательский интерфейс :)

11 комментариев
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Alexxegorov
6 июля 2016, 12:59
Огромное спасибо!
Жаль не двумя днями ранее, когда пришлось отрисовывать на глаз :)
del
6 июля 2016, 13:12
Alexxegorov,
Ничего страшного, можете уточнить то что уже нанесли, если трек сохранился, конечно :)
©ШвЕц АрTёМ
6 июля 2016, 23:06
классно..

a-zakh
7 июля 2016, 03:28
©ШвЕц АрTёМ,
Классно-то классно, но может всё-таки разработчики сделают кнопочку "Добавить свой трек"? Тем более им уже рассказали, как делать ))
Алексей
18 августа 2016, 10:27
да, опции загрузить свой GPS трэк не хватает. В OSM такое есть. Исследую лесные маршруты на велосипеде - пишу трэк через спортивное приложение, а потом на OSM быстро выгружаю. Мог бы и здесь, но какие-то танцы с бубнами.
relmonov
18 августа 2016, 10:43
Алексей,
Другие пользователи редактора уже написали программы, которые упрощают конвертацию файла GPX в index.json. Вот одна из них — https://github.com/Coder-ak/gpx2nmap/releases
Дядя Юра
18 августа 2016, 11:12
relmonov,
У меня подвисла пришлось перезагружать комп.
Дядя Юра
18 августа 2016, 11:14
Алексей,
 есть ещё программы для OPX -> JSON.
Иван
12 июля 2017, 16:53
Алексей,
У меня такая-же проблема, только сторонний программы для конвертации  сомнительны(имеют угрозы безопасности) проверял в https://www.virustotal.com/ru/
Алексей
12 июля 2017, 17:05
Иван,
 вряд ли загружаемые в яндекс файлы не имеют проверку через антивирус. 
lokt-nikolaj
26 августа, 16:58
Более простого способа за два года не появилось ?