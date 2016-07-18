Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Народные модераторы

Модерация на Народной карте 

Каждая правка перед тем попасть на Яндекс.Карты проходит модерацию и процесс публикации. Значительная часть правок, внесенных другими пользователями, модерируется народными модераторами. 

Народные модераторы — это активные пользователи сервиса, которые не только рисуют и правят, но и следят за порядком на определенной территории. 

Что делает народный модератор?

  • Модерирует правки пользователей в своем регионе модерации

Модераторы видят правки, сделанные другими пользователями, на территории их модерации, проверяют правки на корректность, при надобности вносят необходимые коррективы и одобряют. Также народные модераторы защищают карту от вандализма,  не пропуская «некорректные» объекты на карту. 

  • Народный модератор — наставник для пользователей–новичков.

Помогает новичкам в своем регионе модерации разобраться со сложными моментами, советует и подсказывает.

  • Рассматривает жалобы пользователей на объекты в своем регионе.

Народные картографы могут обращаться к модераторам сервиса, чтобы сообщить об ошибке, с просьбой разрешить спор, попросить отменить правку и т. д. Модератор в свою очередь рассматривает обращение и принимает решение.  

Обычно народные модераторы следят за теми территориями, где живут, учатся, работают. Проще говоря за теми местами, которые хорошо знают или посещают на регулярной основе. Многие народные модераторы присматривают сразу за несколькими территориями, но есть и такие которые следят и обновляют небольшие территории. Часто это местность в отрисовке которой народный модератор принял активное участие.

Права народного модератора

Права на модерацию можно попросить как на одну, так и на несколько категорий. Это очень удобно, когда вы еще не успели набраться опыта в редактировании всех категорий. Например, если вы хорошо знаете правила и набрались опыта в редактировании зданий и адресов, но еще совсем не рисовали дороги и другие категории, вы можете стать народным модератором только по зданиям и адресам. В процессе «освоения» других категорий вы всегда сможете попросить расширения прав как на другие категории объектов, так и на расширение территории модерации. 

Народные модераторы — крутые пользователи Народной карты, которые оказывают огромную помощь сервису и новым пользователям Народной карты. 

Каким должен быть настоящий народный модератор, можно прочитать здесь. Проверьте себя и присылайте заявку на звание народного модератора! :) 

145 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Дивер
18 июля 2016, 13:03
Ошибка: "...и другие категории, мы можете стать народным..."
yazevjohn
18 июля 2016, 15:36
Часто на сервисе слышу про "вандализм", иногда вижу явные проявления такого поведения, но... в своем понимании. Предполагается что Народные Модераторы должны стоять на страже в борьбе с этим самым поведением. Может быть описать что есть вандализм, какие наказания за него могут быть и пр., чтобы не было конфликтов между модераторами и картографами, в том числе из-за  в понимания "вандализма" конкретным Модератором.
berserker ®
18 июля 2016, 15:51
yazevjohn,
Вандализм - нарушение правил Народной карты в прогрессии. Зачем описывать термин, если есть правила от которых отталкивается Народный модератор. Суть вандализма именно в количественном (массовости) нарушении правил сервиса в короткий промежуток времени.
yazevjohn
18 июля 2016, 16:06
berserker ®,
Ну вот в Вашем понимании это так. :) А я себе представляю новичка который в прогрессии как раз делает правки,  конечно ошибается, а в итоге и получаются ваши "нарушение правил Народной карты в прогрессии". А по мне так это не вандализм, и уж точно никаких банов давать не надо. Надо во время выйти на контакт и объяснить что так , что не так. Вандализм для меня - это метро в Перми :) думаю земляки меня поймут ;)
bob
18 июля 2016, 20:12
+1
Yet another Forrest
18 июля 2016, 20:13
yazevjohn,
пользователя можно заблокировать, если он, несмотря на прочтение замечаний по правкам, продолжает нарушать Правила. Это тоже считается вандализмом. На первый раз это от 1 до 3-х дней, на усмотрение модератора. При продолжении нарушений допустим бессрочный бан.
МВА
19 июля 2016, 01:02
Yet another Forrest,
+1
МВА
19 июля 2016, 01:59
yazevjohn,
Я как и многие начинающие не читая ни каких правил приступил к рисованию. За что в первый же день и был наказан. Не имея ни каких дурных мыслей, старался сделать как я считал лучше, совершил ряд однотипных ошибок. Без предупреждения модератора был забанен. Не понимая в чем дело, почему не рисуется, мог бы плюнуть на все и больше не заходить на карту. Многие так и сделали. Даже те, которым разъясняю что так не правильно и есть правила больше на карте не появляются. А таким модераторам которые сразу стараются забанить, мое мнение не место на карте, и думаю так считают многие. Есть и упорные картографы, которым 2-3 раза разъясняешь, а он все равно делает по своему. Вот таких уже надо на денек другой банить, но предупредив его об этом, а не втихую. Но есть и такие которые за 16 минут делают 33 вандальных правки. https://n.maps.yandex.ru/#!/users/397909294?z=10&ll=21.316826%2C52.250134&l=nk%23sat Его я забанил на 3 дня, но сотрудник Я. продлил до пожизненого и правильно сделал «из гада рыбину не сделаешь». Но есть и такие которые, особенно в выходные, приняв очередной стаканчик начинают скучать, и что бы развеять скуку несут всякую чушь и отсебятину. Но пьяный то проспится, а вот дурак никогда.
Обращение к модераторам и сотрудникам Я., к начинающим и умышленным вандалам надо относиться по разному. Хотя в высказываниях старых модераторов, относительно молодых картографрв, проскальзывает выражение «банить и не тратить на них время»
Вывод: вандализм бывает разный.
Комментарий удалён
Louna'ход
7 августа 2016, 12:31
Валентин,
а еще некоторые модераторы с неистовым упорством "режут" высоту зданий. Создал дом, задал высоту 32 метра (высота по лифтовой надстройке, указанная в паспорте объекта - 32,62 метра). Модератор Дмитрий 297 изменил высоту на 27 метров, мотивируя это тем, что дом девятиэтажный и высота должна задаваться из расчета 1 этаж =3 метра. После того, как я ему объяснил что к этим 27 метрам должна прибавиться высота цоколя, тех.этажа, лифтовой надстройки, он изменил высоту на 30 метров...
Вообще удивляет то, с каким упорством модераторы принимают рекомендации по примерному расчету высоты многоэтажных зданий за правило, распространяющееся к тому же еще и на одноэтажные дома. Ну не строит сейчас ни кто дома высотой 3 метра! И если для частного дома задана высота 5 метров - это вполне реальная и допустимая цифра...
Но мне повезло больше, ибо на моей территории есть еще один модератор - अंतरिक्ष. Вот это вполне вменяемый человек, который указывает на допущенные ошибки и не показывает характер =)
Yuriy Simakov
8 августа 2016, 13:28
МВА,
:) сошласен, сижу в бане сделал больше 200 правок за вечер, выписали бан за не правильное оформление заправки, и не правильное оформление гостиницы, имена не так написал, бан на 2 дня :( людям примеры нужны, в другом сервисе я город за вечер нанес на карту с детализацией ,пришел дядька админ и... не забанил а написал просьбу связаться с ним для выяснения моих ошибок, и теперь я второй по рангу в том проекте, как раз после того админа, многие правки я делал не посредственно в 15 минутах от дома и я таки знаю какие у нас правила на дорогах, но админ сделал откат, понимаю не хотел парится но можно было разъяснить, ..., просто так получилось что мой сервис берет часть данных из народных карт а там ошибка на ошибке, зданий которых уже снесли и кирпичи своровали стоят на карте, благо их модер не откатил, :) ждю разбана, и нормальной связи с модератором.
Yet another Forrest
8 августа 2016, 13:46
Yuriy Simakov,
если Вы не согласны с причиной или сроком блокировки - напишите в службу поддержки из меню "Справка". Также советую обсудить нюансы с Вашим модератором, например, напишите ему на почту. Немного полистал Ваши правки, действительно много ошибок. Сразу блокировать без подсказкам по Правилам было неправильно, но я не могу объективно судить по существу, т.к. не знаю нюансов.
P.S. Бобра Вам. Надеюсь, всё благополучно разрешится =)
Yuriy Simakov
8 августа 2016, 13:54
Yet another Forrest,
вполне причины были скорее всего, я в сторону того что бан не решение, в основном мне хватает и моих других проектов по картографированию, тем более я сам по умолчанию модер по скольку как сказал второй номер. и полный доступ на страну, но чет мне ни приходило в голову банить, хотя такой сервис и у нас есть, с утра сидел редактировал POI с кривыми фотками, по скольку есть правила, а изменить фото я, немогу, я просто из POI по удалял фото, и пропустил пои, ах да они на карту сели не точно, ни че руки есть поправил, сверяясь кстати с яндекс подложкой, потом связался с создателем пои, благо есть чат в телеграм, и выяснил почему все в кривь в кось, попросил переснять фото, пои к месту передвинул, на одного такого парнишку уходит с час согласен много но, взамен я получил три точных пои, с номерами и прочей инфой, и довольного парнишку который сегодня еще с 10 POI с фото накидает, чет ни кого не забанил, плохой я админ, :) .  На счет бана подожду, не горит, попробую чат наладить с модером, а нет так нет, больше времени на свой проект будет, я оптимист. 
Yuriy Simakov
8 августа 2016, 13:56
У нас нет сервиса гугл карт и прочих, так что судить о объектах на карте можем только по панораммам и фото пользователей.
Yuriy Simakov
8 августа 2016, 14:06
Yet another Forrest,
https://telegram.me/joinchat/A9HO3Alrv55AygcWcyueEw сюда мне подсказать какие ошибки кроме явны можете?
 
SCHRO-VOI
18 сентября 2018, 17:00
Yet another Forrest,
-1
sowa1980.pankratov
1 августа 2016, 21:00
yazevjohn,
Внесу свои 3 копейки, было мое предложения после отрисовки пользователем и проверки модератором закрывать объект от правки и выделять такие объекты другим цветом, но оставить возможным для таких объектов возможность предложить свой вариант правки или отослать информация что мол нет его болше и так далее.
Еще раз поясню для чего:
во первых это значительно упростило бы модераторам жизнь не править по сто раз одни и те же объекты и не тратить на них время.
А во вторых новые правки бы вносились исключительно на тех объектах которые нужное еще от рисовать.
В третьих и нам тоже было бы легче понять что отрисовывать нужно, а что нет и не проверять геометрию и так далее уже у отрисованныз объектов не тратя тем самым и свое время.
Так бы были бы и волки сыты и зайцы целы)
И да так бы политика яндекс карт была бы не нарушена))
Прошу еще раз обдумать данное пледложение)) или вынести его на голосование))
bektemirova.mira
24 июля 2016, 12:17
Добрый день! на карте наш объект - мед.центр показан в момент стройки. Нужно чтобы он был отмечен и показан в настоящем времени. Как это сделать? г. Астана, ул.Г. Мусрепова 10а, мед.центр Сеним-А. 
Yet another Forrest
25 июля 2016, 22:32
bektemirova.mira,
Изменения, внесенные Вами, в течение двух недель должны попасть на Яндекс.Карты. Возможно, это займет чуть больше, или чуть меньше времени =)
Louna'ход
16 августа 2016, 22:43
И снова здравствуйте!
И снова о наболевшем - о бане =)
Теперь меня отправили париться в баньке на трое суток за "преднамеренное игнорирование"... Бан выдан все тем же модератором (Дмитрий 297) с 15 по 18 августа. При этом, последнее общение с данным модератором происходило еще перед предыдущим баном... Видимо, его все так же не устраивает что одноэтажные дома могут в действительности иметь высоту 5 метров, двухэтажные - 8 метров, а четырехэтажные - 14 метров...
Я уж грешным делом начинаю подумывать о запросе прав модератора... Не может же модератор модератора забанить, верно? =)
Бегущий Forest
17 августа 2016, 01:14
Louna'ход,
всё верно. Модератор не может выдать бан коллеге. Ситуация обсуждается. Пожалуйста, немного подождите.
zorgouz
4 сентября 2016, 11:23
Louna'ход,
процитирую из личной переписки с yndx-pavlovao: "старайтесь проставлять высоты из расчета 1 этаж = 3 м. Программа расчитана на такие величины, и так она отображает в объеме здания, 5 и 7 это для нее ни туда и ни сюда, так что на Схеме может выйти совсем не то, что хочется, и одноэтажное здание будет выглядеть как 2-этажное".
С тех пор принимаю для себя 1 этаж=3 метрам, чего и Вам советую. Или Вы рулеткой меряете, чтобы пункт 4.2.3 обойти?
Бегущий Forest
4 сентября 2016, 14:16
zorgouz,
это не совсем правильный подход. Всё таки нужно устанавливать, если она известна, реальную высоту - именно она будет приоритетной перед высотой по формуле Э=3м =)
Ни для кого не секрет, что прогресс не стоит на месте. Надеюсь и верб, что скоро Яндекс.Карты научатся визуально отличать здания высотой 3 и 4 метра, например =)
tonyandjane.f
10 октября 2016, 11:38
Кстати, вопрос. На частный одноэтажный дом с двускатной крышей ставить высоту 3 м. или 6 м.?

zorgouz
10 октября 2016, 17:03
tonyandjane.f,
как следует из вышенаписанного - 1 этаж = 3 метра. Крыша не в счёт
Бегущий Forest
10 октября 2016, 17:13
tonyandjane.f,
"Высота здания отображается на карте для всех зданий и сооружений; задаётся числом в целых метрах, без дополнительных символов, комментариев и примечаний. Количество символов в поле — не более трёх.

Если точная высота здания неизвестна, то допустимо ввести примерное значение, приняв высоту одного этажа здания за три метра." - цитата из п.4.2.3.

Из всего этого следует, что нужно задавать реальную высоту, если она, конечно известно. Исходя из личного опыта и высоты своего дома сделал вывод, что частные дома с крышей имеют высоту ок. 5 метров :)

c.flint74
14 октября 2016, 03:27
Привет !!! Заинтересовался народной картой, район свой знаю от и до, разберусь что к чему, добавлю новые магазины и дорожные изменения.Один вопрос: можно ли здесь немного заработать? Если да, займусь делом всерьёз и польза от меня будет, обещаю. Жду Ваш ответ, а сам для начала пойду новые магазины по соседству зафиксирую.
Бегущий Forest
15 октября 2016, 21:25
c.flint74,
Народная карта - краудсорсинговый сервис. Иными словами говоря, здесь рисуют пользователи-добровольцы. К сожалению, материальные вознаграждения на сервисе не предусмотрены.
Сергей
3 ноября 2016, 02:50
Бегущий Forest,
А жаль))
?
16 января, 15:40
Сергей,
Тогда на какой почве яндекс сам будет получать деньги?
Сергей
16 января, 15:47
?,
Он их получит в любом случае.
Только атмосфера на няк уже не та
yazevjohn
27 октября 2016, 12:35
Добрый день! Внимание  - вопрос! не планируете ли ввести Эксперта? Под Экспертом я понимаю пользователя без модераторских функций но с расширенными пользовательскими (удаление объектов, к примеру). Я много правлю реки, и кажждый раз появляется куча лишних объектов которые может удалить только модератор. Мне предлагали подать заявку на модератора, но мне не очень интересно следить за правками других, за новичками... 
Yet another Forrest
28 октября 2016, 06:49
yazevjohn,
пока таких планов нет.
"Мы сознательно не хотим давать права на удаление объектов всем, кроме модераторов, поскольку это вызовет волну правок и информации, которую в большинстве своем невозможно будет проверить. Например конкурент какого-либо магазина сможет удалить все его организации с карты, или пользователь, которому не нравится, что кто-то рисует в его городе или правит его объекты, начнет удалять всё подряд.
Про экспертов добавим, что, как мы говорили раньше, это чисто техническая особенность в процессе модерации правок, их пути от пользователя к Яндекс.Картам, которая позволяет нам в первую очередь быстрее публиковать правки на карте." - цитата yndx-totoschka
yazevjohn
28 октября 2016, 12:59
Yet another Forrest,
Чтож, понятно. Однако аргументы спорные... особенно, если условится что экспертов могли бы давать при том же опыте что и при раздаче модераторов. т.е. эти аргументы точно так же применимы и к модераторам уже сейчас. и волна правок которую сложно отследить, и конкурентные организации, и "своя" территория. и конечно речь не про того эксперта что есть сейчас, поскольку никаких дополнительных возможностей он не даёт. 
Сергей
3 ноября 2016, 02:49
yazevjohn,
Возьмите права модератора на тот район где их меньше всего или нет вообще. И правьте на здоровье)
Комментарий удалён
Сергей
3 ноября 2016, 02:47
Arman Petrosyan,
Переместите номер дома на свой)
Сергей
3 ноября 2016, 02:46
У вас ошибка..) 
Камим должен быть настоящий народный модератор, можно прочитать здесь. Проверьте себя и присылайте заявку на звание народного модератора! :) 
postamt1
9 ноября 2016, 07:17
 Несколько дней назад попросил удалить объект по причине его сноса, но сегодня вижу как стоял на карте так и стоит. Вот это уже вандализм.
Yet another Forrest
9 ноября 2016, 07:28
postamt1,
Ваша заявка на удаление отправилась к модератору региона. Возможно, заявка ещё стоит в очереди на проверку, или, может быть так, что объект удалять не нужно. Пришлите, пожалуйста, ссылку на объект, чтобы Вам могли дать конкретный ответ.
postamt1
9 ноября 2016, 07:30
Yet another Forrest,
59.604642, 60.609513 г. Серов. Минуту назад снова отправил заявку.
Yet another Forrest
9 ноября 2016, 08:20
postamt1,
здание не видно на снимке, поэтому его действительно нужно удалить. 
Если же здание снесено, но на снимке есть, то правильнее будет задать атрибут Состояние - "Снесено". Таким образом оно не будет показываться на схеме Народной карты и будет отсутствовать в Яндекс.Картах.
Отправление нескольких заявок на удаление к одному объекту не ускорит рассмотрение вопроса. Объект поправил. Спасибо за фидбэк :)
postamt1
9 ноября 2016, 08:44
Yet another Forrest,
Благодарю. Еще вопрос, если стоит целым корпус здания без крыши и окон в заброшенном состоянии здание заброшено или снесено? Там же на карте г. Серов  59.602721, 60.578462
postamt1
9 ноября 2016, 08:46
Yet another Forrest,
так же дважды отправлял модератору предложение сменить его "снесено" на "заброшено".
Yet another Forrest
9 ноября 2016, 16:28
postamt1,
Вы сами ответили на свой вопрос :)
Если здание заброшено, но не разрушено, атрибут "Состояние" задаём "Заброшено".
Если здание есть на снимке, но отсутствует на местности, атрибут "Состояние" задаём "Снесено"
Если здания нет ни на снимке, ни на местности, то рисовать его не нужно
Арсений
9 января 2017, 20:30
Хочу стать модератором, куда обращаться?
Бегущий Forest
10 января 2017, 09:34
Арсений,
напишите, пожалуйста в службу поддержки, воспользовавшись формой обратной связи.
Арсений
10 января 2017, 14:42
Бегущий Forest,
Спасибо!
Marik140708
2 апреля 2017, 22:08
Арсений,
обращайтесь службу поддержки
Marik140708
2 апреля 2017, 22:09
Marik140708,
Да
careglazick
20 февраля 2017, 00:29
Мне нужно узнать этажность домов, но в место этого я получаю их высоту
можно мне как-то еще узнать этажность?

matur
26 февраля 2017, 09:41
Что делать если "народный" модератор удаляет метки нашей фирмы с карты? Куда жаловаться, ведь он нанес нашей фирме огромный  материальный и моральный ущерб, потому что метка была распиарена по средствам QR кода?
Yet another Forrest
26 февраля 2017, 13:37
matur,
Вы можете прислать ссылку на место?
matur
27 февраля 2017, 09:30
Yet another Forrest,
границы объекта (поселка) размещались здесь  https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1499054627?z=14&ll=60.343652%2C57.092325&l=nk%23sat
Мы связались с модератором и он разъяснил, что согласно правилам карты нашему объекту здесь не место. Одно непонятно, зачем тогда Робот в 2014 году нанес границы нашего населенного места на карту? Если бы мы знали, что это было не серьёзно, так и не стали рекламировать свои границы при помощи размещения на 1000 визитных карточек соответствующего QR кода.
Yet another Forrest
28 февраля 2017, 16:35
matur,
модераторы вернули объект на карту.
Marik140708
2 апреля 2017, 22:10
Yet another Forrest,
Ага
Щербаков Алексей
17 марта 2017, 10:57
Как берут в модераторы если человек сделал 4000 правок всего? Что он там может знать? Меня сегодня сорвало. Исправляет мои правки по зданиям, смещает на пустые места (якобы он там видит фундамент). Придирается к сантиметру смещения на карте, на которой точно нельзя обрисовать здание. Пусть банит меня на сколько захочет. Надоело уже доказывать свою правоту. Рисую только там где жил и сейчас живу, работаю кадастровым инженером и знаю практически каждый объект в своем населенном пункте. Удачи!
Yet another Forrest
17 марта 2017, 14:35
Щербаков Алексей,
обратитесь, пожалуйста, в Службу поддержки сервиса, выбрав в теме обращение "Жалоба на конфликт".
Александр Масягин
18 марта 2017, 23:39
Всем!!!  Доброго времени суток!  Давненько я не заходил в Народные карты!  Как всегда я был удивлен исправлениям и модерации тех карт которые я когда то рисовал. Пусть я может быть отрисовывал их с  "ошибками"   в плане ШРИФТА и еще КАких тО.....ОШибоК   НО! АБСОЛЮТНО ТОЧНО!!!!!!  По факту последующего  просмотра карт обнаружилось!!!  Не существующие населенные пункты! (где население давно! 0 человек и ЯМЫ!! от фундаментов и  погребов СЛАБО ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ!!! НА МЕСТНОСТИ!!!  )  ВДРУГ! СТАЛИ НАСЕЛЁННЫМИ, ДА И  ЕШЁ!! ИМЕЮТ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОДЧИНЕНИЕ!!!!!!!!!  А ТАК ЖЕ! СТАРЫЕ ЛЕСНЫЕ  (ДАВНО ЗАРОСШИЕ ДЕРЕВЬЯМИ!! БОЛЕЕ 40 ЛЕТ) ДОРОГИ!!! ОТМОДЕРИРОВАНЫ  В ДОРОГИ ПО КОТОРЫМ МОЖНО ХОТЬ НА АВТОБУСЕ!!! ЕХАТЬ! ( ХОТЯ ПЕШКОМ С ТРУДОМ!!)   А НА ПОЛЯХ ВДРУГ НАМОДЕРИРОВАЛИ!!! БОЛОТО!!!! 
Yet another Forrest
26 марта 2017, 21:44
Александр Масягин,
обратитесь, пожалуйста, в Службу поддержки сервиса, подробно и без ярких эмоций описав суть сложившейся ситуации.
УРАГАН
19 марта 2017, 14:40
Пожалуйста, в садоводчиском товариществе Приморье , Сакского района (Заозёрное, Песчанка, через улицу от улицы Морская и МиниСказки моря)обозначьте улицу Московская. Спасибо.
Yet another Forrest
26 марта 2017, 21:45
УРАГАН,
улицу нарисовали на карте пользователи Народной карты. Вы тоже можете это сделать! Присоединяйтесь ;)
nizamovbeka
25 марта 2017, 11:35
Здравствуйте уважаемые модераторы я с Кыргызстана и давно уже рисую но один модератор мешает мне очень сильно.Вечно удаляет то что я рисую.Я ему много раз писал но он не отвечает когда я спрашиваю за что?Один раз написал какие то ошибки которых я не делал.На карте Узбекистана я один раз написал название на кыргызском а он взял заблокировал меня и удалил название.Но при этом сам пишет узбекские названия в других странах и у меня вопрос,модераторам можно а нам нет?Много коментариев под тем что он рисует другие модераторы тоже там не рисует потому что он все удаляет (сами можете посмотреть ).И явно что у него раздраженность только к моей нации и все,по этой причине прошу вас помочь мне пожалуйста!
Yet another Forrest
26 марта 2017, 21:47
nizamovbeka,
обратитесь, пожалуйста, в Службу поддержки сервиса, изложив суть сложившейся ситуации, приведя конкретные примеры, чтобы Вам могли ответить максимально быстро и понятно.
nizamovbeka
25 марта 2017, 11:37
Его логин     adreskakadres
Просто Пользователь
8 мая 2017, 06:24
nizamovbeka,
извиняюсь конечно, но, как то в голове не укладывается - уж больно злобный модератор "adreskakadres" с Ваших слов. Я тоже подрисовываю и дополняю по-мелочам карту Узбекистана, но ни разу не был забанен, хоть и делаю кучу ошибок. Он их исправляет, объясняет мне - что и как. Заглянул сюда впервые, а то бы раньше написал свой комментарий. 


P.S.   Я не знаю его лично и, он не просил меня сказать вышесказанное мною. 
P.S.S. И другие модераторы (по Узбекистану) тоже - спокойно исправляют мои ошибки.


С Уважением, просто пользователь.
mshibankov
14 апреля 2017, 10:08
Может стоит создать полный список народных модераторов?
leksey
31 мая 2017, 01:05
Господа, вопрос. А есть какой-то арбитраж? Модератор два раза удалил объект на карте по причине того что он "вымышленный".

Вот модератор https://n.maps.yandex.ru/#!/users/138780613?z=15&ll=37.251406%2C54.264006&l=nk%23sat

Вот правка https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1960591708

Честно говоря, первый раз в онлайн-маппинге удаляют объекты. Хотя я создаю их немного и обычно это аэродромы.

Yet another Forrest
31 мая 2017, 16:06
leksey,
вы можете написать в Службу поддержки, если возникли разногласия.
leksey
31 мая 2017, 16:51
Yet another Forrest,
Других механизмов нет? Мне не жаловаться надо, а задачу решить. 

Хотя.. Уже ответил модератор. Спасибо!
N.Y.hanter
22 июня 2017, 11:50
Модераторы, картографы, добрый день.
Помогите с ситуацией. Мы на севере Калужской области реализуем крупный логистический комплекс. В нем есть ЖД грузовой парк, на котором работают и сотрудники РЖД.
Вот ссылка на объект: https://n.maps.yandex.ru/-/CBQRmMcsDC
Подъездной путь к станции отмечен на карте, а ЖД парк модератор отказывает отмечать, чтобы он появился на карте. В народной он как то еле светится, но на обычных картах ЖД нет.
Пожалуйста помогите ЖД добавить.


Спасибо большое!
Yet another Forrest
22 июня 2017, 12:28
N.Y.hanter,
здравствуйте!
Согласно Правилам Народной карты, отображать полное путевое развитие на Картах нельзя. Обращаю внимание на п. 12.1.1.5

Участки железнодорожных подъездных и технологических путей (тупиков), проложенные от станций (разъездов, блок-постов) к промышленным, хозяйственным объектам, складским комплексам, хранилищам, погрузочно-разгрузочным площадкам (включая карьеры), рисуются:
- либо в составе ж/д линий типа «Подъездные пути» (см. раздел 12.3.1. Тип),
- либо без привязки к составному линейному объекту (см. разделы 12.2.1.1. Входит в состав и 12.3.2. Название железной дороги).

за исключением случаев, описанных ниже, в п. 12.1.1.5.1.:




Участки железнодорожных подъездных и технологических путей, перечисленные выше, в п. 12.1.1.5, рисуются в составе железнодорожных линий типа «Железная дорога» (см. раздел 12.3.1. Тип) в следующих случаях:
- Участки ж/д пролегают вдоль автодороги общего пользования (классов 1—7, см. раздел 3.2.1. Класс) на протяжении не менее 0,5 км.
- Участки ж/д имеют пересечения с автодорогами общего пользования (классов 1—7, см. раздел 3.2.1. Класс) в виде переездов, путепроводов, эстакад.
В этом случае в железнодорожную линию включаются участки ж/д вплоть до последнего пересечения с дорогой общего пользования.


Откат правок модераторами обоснован, сейчас всё размечено правильно.
Спасибо за Ваше обращение :)
Обновлено 22 июня 2017, 12:30
Даниил Прокопьев
23 июня 2017, 18:53
Не знаю куда написать но хотел бы предложить составить список стран, доступных для редактирования "всем". А также открыть разрешение рисовать во всех странах гидрографию и растительность.
?
23 января, 16:20
Даниил Прокопьев,
Пишите в идеи
grimzaza
1 августа 2017, 21:49
Доброго времени суток всем! Решил помочь своим друзьям из Абхазии и отметил на народной карте их гостевой дом 43.086573, 40.791195. Подскажите пожалуйста, что нужно сделать для того чтобы этот значок гостиницы перешел на общую карту?
Yet another Forrest
2 августа 2017, 20:08
grimzaza,
здравствуйте!
Сначала все правки проверяют модераторы, а через некоторое время пакет правок будет опубликован на Картах. В среднем процесс от внесения до появления изменения на Картах занимает около 10-ти дней :)
Обновлено 2 августа 2017, 20:11
vladimir-atyuska
4 августа 2017, 18:26
подскажите, а где Влад? yndx-wlad , как -то так .. чет пропал 
Yet another Forrest
5 августа 2017, 15:06
vladimir-atyuska,
здравствуйте!
Влад в отпуске. Скоро вернётся, не волнуйтесь :)
vladimir-atyuska
5 августа 2017, 18:01
Yet another Forrest,
спасиб. так и подумал 
Илья73
6 августа 2017, 23:38
 Модератор с ником  МВА   постоянно сносит без объяснения на то причин  наименованные территории ( урочища в лесу,народные названия мкр.)   когда я его спрашивою  о  причинах
он задоёт мне странные вопросы типа:  ноутбук у меня или десктоп, или о моём возрасте  
какая тут связь объяснить отказывается,  
      В  итоге  большой объём проверенной мной исторической и народной топонимике не поподает на карту.
Yet another Forrest
7 августа 2017, 09:43
Илья73,
вы можете написать в Службу поддержки, если возникли разногласия.
dasgrom
20 августа 2017, 14:47
Посоветуйте, как воздействовать на модератора, который регулярно отменяет правки и удаляет новые объекты, основываясь  только на спутниковом снимке? Речь идет о г-же yndx-beketova. Я ввожу свои объекты после выхода в поле или даже просто видя из окна офиса, как изменилась схема движения во время строительства моста, к примеру. Данный модератор, просто отменяет мои правки уже после того как их одобрили и они появились на ЯК и к тому же еще перерисовывает объекты просто "от балды", как это произошло с квартальными проездами на Басманном тупике 10/12.  И самое неприятное, что этот "модератор" даже не интересуется, почему новая тропиночная сеть или проезд отличается от того, что изображено на спутниковом снимке полугодовой давности.Такие модераторы тормозят ЯК и делают их неактуальными.
avt872528
26 сентября 2017, 21:11
dasgrom,
Да, тоже заметил. Много чего рисует от балды.
Радмир Чуриков
15 января 2018, 20:25
dasgrom,
Советую вам с помощью функции "Обратная связь" в Яндекс Картах, написать сообщение о том, что нужно обновить спутниковые снимки, так как они не соответствуют действительному расположению объектов на данной территории.
sergey312lazarev
16 января 2018, 14:23
Вандализм Липатова сергея
?
23 января, 16:19
sergey312lazarev,
Идите в службу поддержки. А не пишите сюда. С уважением какой то картограф Кайзер =)
Александр Новиков
12 февраля 2018, 08:37
сделал дорогу к себе а как её друзьям отправить? с образцово травино заводская 44
muzalev.aleksei
13 февраля 2018, 22:46
Почему не появляется адрес, который я добавил на карту??? Сколько времени должно пройти? 
muzalev.aleksei
13 февраля 2018, 22:55
muzalev.aleksei,
Модераторы посмотрите дом по адресу Лосиный Парк 70/14"

Yet another Forrest
13 февраля 2018, 23:11
muzalev.aleksei,
здравствуйте!
Все правки, внесённые на Народной карте, проходят проверку модераторами и в отделе картпроизводства Яндекса. В среднем правка после внесения появляется на Яндекс.Картах и других геосервисах в течение 7-10 дней. Когда Ваша правка будет опубликована, на почту придёт информационное сообщение :)
*olk
9 июля 2018, 03:03
Подскажите, как сделать так, чтобы все что отменяет модератор или еще кто-либо, сообщалось оперативно лицу действия которого отменяют. Мне не интересно рисовать в пустую. Цель моя облегчить жизнь простым смертным по территории нашей необъятной родины, а не затруднить работу модератору и выше.  Я не рисую каждый день, хотя на народной уже 7 лет, могу что-то забыть, я не претендую на лавры знатоков картографии и иже с ними. Но и делаю я не одно изменение на карте. Если вы мне скажите что каждому модератор не может подробно ответить, не верю. Как я начинаю рисовать, прямо за мной начинают отменять, даже в процессе когда я еще не завершил (нахожусь в режиме правки). Я бы еще мог понять, если модератор жил и видел глазками территорию которую он отменяет в правках, так ведь он пользуется фото и панорамами яндекса не всегда актуальными, не задавая мне вопроса почему. На яндекс-картах (в правилах) все так однозначно? Юристы законы по разному читают, а тут простые смертные и модераторы. Накипело....
Lex
9 июля 2018, 10:50
*olk,
Пока только договорится с модератором (если он один), чтобы сообщал про каждый откат. Некоторые модераторы и так это делают (пока наименьшая часть). Инструмента на НЯК пока нет, но в фичреквесты писали давно. 
*olk
22 июля 2018, 02:14
Lex,
Спасибо, за понимание. Надеюсь удастся "договариваться"
Шепелёва Любовь
4 августа 2018, 07:38
Пожалуйста, если можно, исправьте ошибку. Бугурусланский р-н, с.Поникла , название речки всегда было -  р.Успенка,  Почему вдруг изменили на р. Грязнуха?? Обидно и неприятно. С уважением Л.А.Шепелева.
yndx-wlad
Сотрудник Яндекса24 августа 2018, 13:20
Шепелёва Любовь,
Просим прощения за долгий ответ.
Согласно данным государственного водного реестра, в селе Поникла протекает река с названием Грязнуха: http://www.textual.ru/gvr/index.php?card=185178&bo=11&rb=89&subb=0&hep=0&wot=0&name=%E3%F0%FF%E7%ED%F3%F5%E0&loc= Код водного объекта 11010000812112100007879. 
Название Успенка также добавлено в синонимы.
Шепелёва Любовь
4 августа 2018, 07:53
Я не модератор, но прошу помощи у Клуба или у тех, кто причастен к составлению карт на Яндексе и т.д. Увидела название речки  (р.Грязнуха) С.Поникла, Бугурусланский район, Возмущена. Речка всегда имела  своё название - р.УСПЕНКА. Кому захотелось изменить название и почему?. По-моему это и есть настоящий вандализм. С уважением, Любовь Шепелёва.
Tretyakov1958
25 сентября 2018, 12:21
Прошу помощи от действий Вандала-модератора mshibankov.
Посмотрите, что он творит хотя бы с созданными мной объектами в Рязани по адресу: ул. Маяковского 76 и Маяковского 74. (УК на Маяковского и РОАК).
Я создаю объект он его правит на совершенно ложную информацию, я пытаюсь достучаться до него, сообщая, что его правки не верны. Он удаляет созданный мной объект и создаёт уже свой ДУБЛИКАТ, конечно же с правильными созданными мной атрибутами. Я прошу удалить его ДУБЛИКАТ и восстановить созданный мной объект, за что получаю БАН.
Почитал форум, оказалось, что данный, так называемый МОДЕРАТОР, занимается подобными фокусами уже очень давно.
Это просто Вандализм, уничтожение правильно созданных объектов на Карте, тем более Модератором.
Прошу Вас, оградите нас всех от этого, так называемого, Модератора.

Обновлено 25 сентября 2018, 12:24
Yet another Forrest
25 сентября 2018, 13:01
Tretyakov1958,
напишите, пожалуйста, в Службу поддержки
mshibankov
13 октября 2018, 20:17
Tretyakov1958,
ваше сообщение сплошная клевета. За это могу и в суд подать. 
Tretyakov1958
13 октября 2018, 22:43
mshibankov,

mshibankov то, что Вы прочитали, это чистая правда, а защищать свои интересы в судебных органах, это конституционное право каждого гражданина.

Если в ближайшее время не подадите исковое заявление в суд, следовательно и защищать Вам нечего.
?
23 января, 16:13
Tretyakov1958,
Вандал - модератор? Не верю
Ideally Map
9 марта, 07:46
Tretyakov1958,
искренне с Вами согласен!
Обновлено 9 марта, 07:47
PyroComp
20 октября 2018, 03:30
Исправьте опечатку: "Права на модерацию можно попросить на как все категории объектов сразу, так и на одну или несколько категорий отдельно от остальных."
zzvapzz
9 июня, 12:23
PyroComp,
А воз и ныне там! :D
manwithmap
23 октября 2018, 09:30
Доброго дня вам. Хочу закрыть серые пятна в России, дайте модераторские права на Курганскую область, Хакасию, Еврейскую АО и Читинскую область. С остальными своими зонами регулярно справляюсь
Ideally Map
25 февраля, 22:58
manwithmap,
Сейчас manwithmap помогает мне научиться идеально рисовать на НЯК. Впрочем, у меня уже неплохо получается по мнению других модераторов и экспертов...
ol2az
4 ноября 2018, 19:13
Ошибка: "...Каждая правка перед тем КАК попасть на Яндекс.Карты..." (не дописано "как")
kuzzhenechka
10 ноября 2018, 18:22
А пожалуйста можно стать модератором я очень хорошый вапсето
?
16 января, 16:38
kuzzhenechka,
нед
?
23 января, 16:02
kuzzhenechka,
Без правок вас вообще не куда не примут. На модера минимум 2К правки
fine.kompot
23 ноября 2018, 18:05
а можно пожалуйста добавить меня модератором ульяновск и москва добавить меня модератором пожалуйста я ютубер
?
16 января, 16:38
fine.kompot,
...
sflashg
27 ноября 2018, 11:22
заблудиться можно - справки форумы итд .. куда задать вопрос?


вопрос как поставить на карте на дороге, лежачего полицейского, причем с нарушением гостов, там реально трамплин в темноте не знать машину разобьешь
Lex
27 ноября 2018, 11:40
sflashg,
На карте лежачие полицейские не рисуются. Такого объекта даже нет.
sflashg
27 ноября 2018, 14:58
Lex,
в справочнике нашел упоминание искусственная не ровность в скольз упоминается с сылкой на ограничение скорости ... что это за тогда искусственная неровность как ни лежачий полицейский?
Lex
27 ноября 2018, 15:17
sflashg,
если вы про пункт правил 4.1.3.2. то руководствуясь им можно выставлять ограничение скорости. Самостоятельного объекта "лежачий полицейский" нет
isoopatahov
6 января, 23:24
Здравствуйте!
Название улиц, нумерация домов как посмотреть ??

?
23 января, 20:36
Сколько примерно времени проверяется заявка на звание народного модератора? Отправил заявку на модерирование своего родного района. 
Lex
23 января, 22:26
?,
Обычно 1-2 недели 
?
24 января, 13:34
Lex,
Спасибо
elama-16212887
11 марта, 15:27
Добрый день.
по координатам 55.698162, 37.708300 въезд для грузового транспорта, который перевозит навалом (Камазы, Тонары), весь остальной транспорт проезжает через КПП по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, 10с18, в 80% случаях при продолжении маршрута в навигаторе целесообразней вести через кпп по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, 10с18. Можно ли как то это пометить?
elama-16212887
12 марта, 09:14
elama-16212887,
можете ответить на вопрос плиз
?
1 апреля, 19:27
elama-16212887,
вот так
Наскробар
16 марта, 04:05

hackpoolad, Я как и многие начинающие не читая ни каких правил приступил к рисованию. За что в первый же день и был наказан. Не имея ни каких дурных мыслей, старался сделать как я считал лучше, совершил ряд однотипных ошибок. Без предупреждения модератора был забанен. Не понимая в чем дело, почему не рисуется, мог бы плюнуть на все и больше не заходить на карту. Многие так и сделали. Даже те, которым разъясняю что так не правильно и есть правила больше на карте не появляются. А таким модераторам которые сразу стараются забанить, мое мнение не место на карте, и думаю так считают многие. Есть и упорные картографы, которым 2-3 раза разъясняешь, а он все равно делает по своему. Вот таких уже надо на денек другой банить, но предупредив его об этом, а не втихую. Но есть и такие которые за 16 минут делают 33 вандальных правки. https://n.maps.yandex.ru/#!/users/397909294?z=10&ll=21.316826%2C52.250134&l=nk%23sat Его я забанил на 3 дня, но сотрудник Я. продлил до пожизненого и правильно сделал «из гада рыбину не сделаешь». Но есть и такие которые, особенно в выходные, приняв очередной стаканчик начинают скучать, и что бы развеять скуку несут всякую чушь и отсебятину. Но пьяный то проспится, а вот дурак никогда.
Обращение к модераторам и сотрудникам Я., к начинающим и умышленным вандалам надо относиться по разному. Хотя в высказываниях старых модераторов, относительно молодых картографрв, проскальзывает выражение «банить и не тратить на них время»
Вывод: вандализм бывает разный.
Наскробар
16 марта, 04:06
Наскробар,
Как Стать Модератор
?
1 августа, 09:49
Наскробар,
А вообще отправь письмо в техподдержку, как жалоба на конфликт. Мне помогло :) Удачи
?
28 марта, 08:06
Наскробар,
ник измени и всё будет ок
fotang
20 апреля, 06:34
Как стать экспертом по подъездам? У меня есть значок эксперта по зданиям, Но когда перемещаешь неправильно расположенные здания, то подъезды приходится перетаскивать отдельно по одному.
นթนለለ
27 апреля, 12:31
fotang,
Сотрудники Яндекса, а так же система определяет людей которые претендуют на эксперта в том или ином слое. Сами права выдают сотрудники.
Так что, просто вносите правки, а так же добавляйте новые подъезды,конечно-же, это нужно делать без ошибок. 
И если все будет хорошо, то вы без прав эксперта не останетесь 😉
ГҼℍҞᎯ
9 июля, 20:56
Ошибка, в тексте не хватает слова "как" после "тем" . 
Каждая правка перед тем "КАК" попасть на Яндекс.Карты
COLA
12 июля, 08:47
✔ГҼℍҞᎯ,
Ты стал модератором.
COLA
11 июля, 09:06
Ошибка: "...и другие категории, мы можете стать народным..."
Юра Пекин
12 июля, 08:55
COLA,
хорошо
COLA
11 июля, 09:08
Как стать модератором по подъездам? У меня есть значок модератора по зданиям, Но когда перемещаешь неправильно расположенные здания, то подъезды приходится перетаскивать отдельно по одному.
Юра Пекин
12 июля, 08:55
COLA,
хорошо
COLA
11 июля, 09:09
У вас ошибка..)
Камим должен быть настоящий народный модератор, можно прочитать здесь. Проверьте себя и присылайте заявку на звание народного модератора! :) 
COLA
12 июля, 08:42
Как стать модератором по парковку? У меня есть значок модератора по зданиям, Но когда перемещаешь неправильно расположенные дорога, то парковки приходится перетаскивать отдельно по одному.
Юра Пекин
12 июля, 08:55
COLA,
хорошо
Юра Пекин
12 июля, 08:56
COLA,
стал модератором всё будет ок
Юра Пекин
12 июля, 08:58
как стать сотрудник яндекса
COLA
12 июля, 08:58
Юра Пекин,
зачем
kate132907
12 августа, 10:50
Анна добрый день! Подскажите как на народной карте моему участку присвоить адрес, он у меня есть официальный и зарегистрированный, а в народной карте его нет. Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Фабричная 102.
Yet another Forrest
Модератор блога12 августа, 11:41
kate132907,
откройте необходимое место на карте, нажмите кнопку "Создать", выберите категорию "Адрес", установите точку на здании (примерно посередине), выберите улицу в выпадающем списке (если нужной улицы нет, начните печатать вручную), укажите номер и нажмите " Сохранить"
Yet another Forrest
Модератор блога12 августа, 11:41
kate132907,
если возникнут проблемы, напишите, пожалуйста, сюда, прикрепив ссылку на место :)
andrei.p4elintseff
16 августа, 11:00
Не будет ошибок и правок останутся одни направления.
пока перечитаешь все ваши инструкции желание пропадёт что либо править или создавать не все как модераторы продвинуты.
Упростите сервис добавьте подсказки а модераторы пешком походите по исправлениям  а то  после ваших правил картографии дороги в никуда.
Заблокировать аккаунт не проблема, как и новый создать, этим проблему не решите.
Лучше проверьте исправления и правки, исправьте не корректность и не надо тыкать ошибками, можно подумать вы их не совершаете. 
Андрей Сдобников
19 августа, 22:29
Прошу объяснить молодому человеку Никите Юшкову, что он всего лишь модератор, а не великий начальник, а народные картографы не его подчинённые, которым можно угрожать блокировкой лишь за то, что этот молодой человек не умеет формулировать вопросы.
КУЗЬ 2
вчера, 06:30
Его логин Ewġenju