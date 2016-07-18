Модерация на Народной карте

Каждая правка перед тем попасть на Яндекс.Карты проходит модерацию и процесс публикации. Значительная часть правок, внесенных другими пользователями, модерируется народными модераторами.

Народные модераторы — это активные пользователи сервиса, которые не только рисуют и правят, но и следят за порядком на определенной территории.

Что делает народный модератор?

Модерирует правки пользователей в своем регионе модерации

Модераторы видят правки, сделанные другими пользователями, на территории их модерации, проверяют правки на корректность, при надобности вносят необходимые коррективы и одобряют. Также народные модераторы защищают карту от вандализма, не пропуская «некорректные» объекты на карту.

Народный модератор — наставник для пользователей–новичков.

Помогает новичкам в своем регионе модерации разобраться со сложными моментами, советует и подсказывает.

Рассматривает жалобы пользователей на объекты в своем регионе.

Народные картографы могут обращаться к модераторам сервиса, чтобы сообщить об ошибке, с просьбой разрешить спор, попросить отменить правку и т. д. Модератор в свою очередь рассматривает обращение и принимает решение.

Обычно народные модераторы следят за теми территориями, где живут, учатся, работают. Проще говоря за теми местами, которые хорошо знают или посещают на регулярной основе. Многие народные модераторы присматривают сразу за несколькими территориями, но есть и такие которые следят и обновляют небольшие территории. Часто это местность в отрисовке которой народный модератор принял активное участие.

Права народного модератора

Права на модерацию можно попросить как на одну, так и на несколько категорий. Это очень удобно, когда вы еще не успели набраться опыта в редактировании всех категорий. Например, если вы хорошо знаете правила и набрались опыта в редактировании зданий и адресов, но еще совсем не рисовали дороги и другие категории, вы можете стать народным модератором только по зданиям и адресам. В процессе «освоения» других категорий вы всегда сможете попросить расширения прав как на другие категории объектов, так и на расширение территории модерации.

Народные модераторы — крутые пользователи Народной карты, которые оказывают огромную помощь сервису и новым пользователям Народной карты.

Каким должен быть настоящий народный модератор, можно прочитать здесь. Проверьте себя и присылайте заявку на звание народного модератора! :)