Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Навесы у зданий

Приветствую. Заметил такую вещь в правилах, что навесы запрещено включать в контур здания. В принципе с текущем функционалом на Народной картой это невозможно.

Вопрос: технически когда нибудь можно будет сделать отрисовку навесов возможным?
И я сейчас говорю не про навес у бабушки в деревне, а например, про проезд через здание

Например:


С такой возможностью можно было бы красиво рисовать арки:


Я знаю про существование 3D моделей, но для рисование моделек нужно для начала их научится рисовать. А учитывая мои косые руки, вряд ли у меня бы получилось рисовать 3D модельки.

Предлагаю на подобии этого:
Рисуем круглый столб
Затем рисуем навес (значение «-5, 1» означает, что бы здание, как бы висело в воздухе на 5 метров, а в воздухе здание будет высотой 1 метр.)



Зачем это нужно? Что бы здания были более детализированы. Так же данная функция решит много проблем, когда здание построено на здании, и фактически здание выше висит в воздухе. Если такое попробовать нарисовать на НЯК, то здание будет перекрывать здание ниже.


Сотрудники Яндекса, прошу ответить на мои предложения

Пользователи, эксперты и модераторы НЯК, высказываете своё мнение в комментариях :)

4 комментария
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helpnikspb
сегодня, 11:45
Мнение негативное. Полно нарисованных зданий с проездами сквозь них (без специального обозначения арок). В здании в стиле "классицизм" (на вашем фото) арок нет вообще (там обычный двухэтажный портик с колоннадой и треугольным фронтоном; рисуется, поскольку крепится на фундаменте). Всё это к навесам отношения не имеет.
Единственное, о чём стоило бы беспокоиться, это - "вылетные"(выходящие за периметр фундамента) небалконные части построек выше первого этажа.
Αλέξις ο Μέγας
сегодня, 15:10
В кое-каком трёхбуквенном картографическом редакторе, через кое-какой ГИС-сайт такие навесы очень годно отображаются, как раз примерно так, как указал автор этого поста))) Сам рисовал)
Обновлено сегодня, 15:10
NetFarmer
сегодня, 15:50
Мне кажется, что потребность в такой детализации переоценивается.
sc1a
сегодня, 16:45
https://yaboard.com/task/5e0387194930d2408498e67b