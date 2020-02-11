Навесы у зданий

Приветствую. Заметил такую вещь в правилах, что навесы запрещено включать в контур здания. В принципе с текущем функционалом на Народной картой это невозможно.



Вопрос: технически когда нибудь можно будет сделать отрисовку навесов возможным?

И я сейчас говорю не про навес у бабушки в деревне, а например, про проезд через здание



Например:





С такой возможностью можно было бы красиво рисовать арки:





Я знаю про существование 3D моделей, но для рисование моделек нужно для начала их научится рисовать. А учитывая мои косые руки, вряд ли у меня бы получилось рисовать 3D модельки.



Предлагаю на подобии этого:

Рисуем круглый столб

Затем рисуем навес (значение «-5, 1» означает, что бы здание, как бы висело в воздухе на 5 метров, а в воздухе здание будет высотой 1 метр.)







Зачем это нужно? Что бы здания были более детализированы. Так же данная функция решит много проблем, когда здание построено на здании, и фактически здание выше висит в воздухе. Если такое попробовать нарисовать на НЯК, то здание будет перекрывать здание ниже.





Сотрудники Яндекса, прошу ответить на мои предложения



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