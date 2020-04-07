Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Неделя домашнего редактирования. Промежуточные итоги

Всем привет!

Чуть больше четырех суток продолжается Неделя домашнего редактирования на Народной карте, и мы хотим подвести первые промежуточные итоги, рассказать, что скрывается за числом на счетчике, которое стремительно приближается прямо сейчас к 200 000 правок.

Мы очень рады, что много картографов присоединилось к Неделе, в субботу и воскресенье активных народных картографов было на 28% больше, чем обычно в выходные, а вчера, в первый полный будний день Недели — рисующих народных картографов на сервисе было больше обычного уже на 31%.

Число правок тоже увеличилось. Не так сильно, как количество пользователей, на 20% — но и это тоже очень много. На число правок мы смотрели во все дни Недели, без разделения на будние и выходные дни, поскольку обычно на сервисе в выходные рисует немного меньше народных картографов, но зато правок они в среднем делают больше.

Ну, а теперь давайте посмотрим, где же в рамках Недели была наибольшая активность. Напомним, что счетчик учитывает правки в странах бывшего СССР, а потому на них и обратим свое внимание. Статистику мы посчитали наиболее интересным посмотреть не по странам, которые отличаются очень сильно, а по регионам.

В абсолютных цифрах лидирует более чем с двукратным отрывом Москва с Московской областью, из регионов России второе и третье места с близким результатом у Самарской области и Крыма, в лидерах в Беларуси — Брестская область, в Украине — Донецкая, в Казахстане — Актюбинская.

Но более показательные цифры — это рост числа правок во время Недели по сравнению с «обычными» днями. В некоторых регионах активность во время Недели выросла в несколько раз.
Так, в Алматинской области Казахстана, Днепропетровской и Житомирской областях Украины, Могилевской области Беларуси и в Орловской области России — активность возросла более чем в 4 раза. В Москве и области, где за время Недели сделано уже более 20 тысяч правок, учтенных счетчиком, активность возросла в 1,7 раза.

Также мы посмотрели, в какое время счетчик рос быстрее всего. Вечером 3 апреля, в день начала Недели, скорость рисования достигала, а несколько раз и превышала 100 правок в минуту. А если смотреть на чуть большие интервалы — часовые, то кроме вечера пятницы также очень активным был вчерашний вечер, когда в некоторые часы число на счетчике увеличивалось на 3.5 тысячи в час.

Впрочем, гораздо важнее любых цифр — те поисковые запросы в Картах и Навигаторе, те построения маршрутов, которые окажутся более точными и правильными, благодаря внесенным правкам.

Неделя домашнего редактирования продолжается, мы ждем вас на Народной карте.

2 комментария
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Władik Pankratow
сегодня, 19:42
Приглашаю редактировать карты Орловской области =) 


Хоть тут мало спутниковых снимков хорошего качества, но всё же они есть. Область небольшая, но карты не проработаны. Для любителей рисовать лесной массив, дома, реки, дороги подойдёт отлично.
Максим Д.
сегодня, 19:49
Не вижу у себя в области модерации (Владимирская область) прироста правок . Видимо многие наоборот, на работах от скуки редактировали. А сейчас вынуждены заниматься детьми, дистанционным обучением и т.п., не до Яндекса.
Обновлено сегодня, 19:51