Неделя домашнего редактирования. Промежуточные итоги

Всем привет!

Чуть больше четырех суток продолжается Неделя домашнего редактирования на Народной карте, и мы хотим подвести первые промежуточные итоги, рассказать, что скрывается за числом на счетчике, которое стремительно приближается прямо сейчас к 200 000 правок.

Мы очень рады, что много картографов присоединилось к Неделе, в субботу и воскресенье активных народных картографов было на 28% больше, чем обычно в выходные, а вчера, в первый полный будний день Недели — рисующих народных картографов на сервисе было больше обычного уже на 31%.

Число правок тоже увеличилось. Не так сильно, как количество пользователей, на 20% — но и это тоже очень много. На число правок мы смотрели во все дни Недели, без разделения на будние и выходные дни, поскольку обычно на сервисе в выходные рисует немного меньше народных картографов, но зато правок они в среднем делают больше.

Ну, а теперь давайте посмотрим, где же в рамках Недели была наибольшая активность. Напомним, что счетчик учитывает правки в странах бывшего СССР, а потому на них и обратим свое внимание. Статистику мы посчитали наиболее интересным посмотреть не по странам, которые отличаются очень сильно, а по регионам.

В абсолютных цифрах лидирует более чем с двукратным отрывом Москва с Московской областью, из регионов России второе и третье места с близким результатом у Самарской области и Крыма, в лидерах в Беларуси — Брестская область, в Украине — Донецкая, в Казахстане — Актюбинская.

Но более показательные цифры — это рост числа правок во время Недели по сравнению с «обычными» днями. В некоторых регионах активность во время Недели выросла в несколько раз.

Так, в Алматинской области Казахстана, Днепропетровской и Житомирской областях Украины, Могилевской области Беларуси и в Орловской области России — активность возросла более чем в 4 раза. В Москве и области, где за время Недели сделано уже более 20 тысяч правок, учтенных счетчиком, активность возросла в 1,7 раза.

Также мы посмотрели, в какое время счетчик рос быстрее всего. Вечером 3 апреля, в день начала Недели, скорость рисования достигала, а несколько раз и превышала 100 правок в минуту. А если смотреть на чуть большие интервалы — часовые, то кроме вечера пятницы также очень активным был вчерашний вечер, когда в некоторые часы число на счетчике увеличивалось на 3.5 тысячи в час.

Впрочем, гораздо важнее любых цифр — те поисковые запросы в Картах и Навигаторе, те построения маршрутов, которые окажутся более точными и правильными, благодаря внесенным правкам.

Неделя домашнего редактирования продолжается, мы ждем вас на Народной карте.