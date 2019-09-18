Неделя сбора неточностей — актуализируем карту при помощи приложения

Привет, картожители!

Вы уже успели установить себе приложение Народная карта? Может быть, даже пробовали и раньше передавать сообщения о неточностях? Предлагаем отыскать все неточности до наступления холодов :)

Большинство из вас, мы уверены, знают, что приложение работает в двух режимах — автомобильном и пешеходном. В первом случае снимаются дороги, во втором — точечные места, снимки которых сигнализируют о том, что на карте не хватает какого-то объекта, он имеет другие атрибуты или вовсе необходимо удалить его с карты.







Например, можно сообщить, что где-то была построен новый тротуар, установлен забор, демонтирован знак или появилась детская площадка — сценарии использования функции практически неограниченны. Давайте опробуем второй сценарий и соберем данные для правок на пути по своим делам!





Полученные снимки — вещественное доказательство того, что данные в конкретном месте карты не актуальны, а значит, тем, кто будет разбирать созданные неточности, будет легко внести изменения. Не нужно задавать уточняющих вопросов, искать источники — свежие снимки несут все ответы.





Что мы будем делать?

Собирать и передавать сообщения о неточностях, которые найдены на улице в течение следующей недели. Параллельно — делиться результатами, выкладывая скриншоты со своих устройств с собранными неточностями до их выгрузки на карту в комментариях под постом. А ровно через неделю подведем итоги: посчитаем количество собранных неточностей и выберем регионы, где их было собрано больше всего.





Будет также интересно почитать истории ваших прогулок. Что интересного встретилось на пути? Успели ли заметить что-то новое там, где раньше не замечали ничего необычного? Каждый сбор неточностей может обернуться маленьким приключением. :)

Хотя в целом использование пешеходного режима понятно на интуитивном уровне, на всякий случай рекомендуем перед началом почитать подробную инструкцию, разъясняющую, как передавать сообщения.

Не забывайте делать скриншоты перед выгрузкой и делиться ими в комментариях. Желаем всем сделать много открытий на своем пути!



Скачать приложение

Часто задаваемые вопросы