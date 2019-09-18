Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Неделя сбора неточностей — актуализируем карту при помощи приложения

Привет, картожители!

Вы уже успели установить себе приложение Народная карта? Может быть, даже пробовали и раньше передавать сообщения о неточностях? Предлагаем отыскать все неточности до наступления холодов :)

Большинство из вас, мы уверены, знают, что приложение работает в двух режимах — автомобильном и пешеходном. В первом случае снимаются дороги, во втором — точечные места, снимки которых сигнализируют о том, что на карте не хватает какого-то объекта, он имеет другие атрибуты или вовсе необходимо удалить его с карты.



Например, можно сообщить, что где-то была построен новый тротуар, установлен забор, демонтирован знак или появилась детская площадка — сценарии использования функции практически неограниченны. Давайте опробуем второй сценарий и соберем данные для правок на пути по своим делам!

Полученные снимки — вещественное доказательство того, что данные в конкретном месте карты не актуальны, а значит, тем, кто будет разбирать созданные неточности, будет легко внести изменения. Не нужно задавать уточняющих вопросов, искать источники — свежие снимки несут все ответы. 

Что мы будем делать?

Собирать и передавать сообщения о неточностях, которые найдены на улице в течение следующей недели. Параллельно — делиться результатами, выкладывая скриншоты со своих устройств с собранными неточностями до их выгрузки на карту в комментариях под постом. А ровно через неделю подведем итоги: посчитаем количество собранных неточностей и выберем регионы, где их было собрано больше всего.

Будет также интересно почитать истории ваших прогулок. Что интересного встретилось на пути? Успели ли заметить что-то новое там, где раньше не замечали ничего необычного? Каждый сбор неточностей может обернуться маленьким приключением. :)

Хотя в целом использование пешеходного режима понятно на интуитивном уровне, на всякий случай рекомендуем перед началом почитать подробную инструкцию, разъясняющую, как передавать сообщения.

Не забывайте делать скриншоты перед выгрузкой и делиться ими в комментариях. Желаем всем сделать много открытий на своем пути! 

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Часто задаваемые вопросы

11 комментариев
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ss2k12
сегодня, 15:05
Когда уже на iOS?
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндексасегодня, 15:21
ss2k12,
пока в планах отдельной версии под iOS не появилось, но фидбэк мы продолжаем собирать :)
pLoskutov
сегодня, 15:58
yndx-gilfanova,
Так раздайте тогда ЯндексТелефоны няковцам, если вам это выгодней чем заплатить за день работы программиста
kirill1303
сегодня, 15:11
Сильно раздражает отсутствие возможности опубликовать сообщения о неточностях только для себя, хотя бы на некоторое время изначально: после того, как с момента выгрузки фотографий до появления меток в НЯК стало проходить несколько часов, часто на сообщения «налетают» новички, которые ни в чём не разобравшись делают, как правило, некорректные правки, после чего я как автор правки уже не нахожу само сообщение об ошибке и не могу вспомнить что и где я фотографировал. 
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндексасегодня, 15:27
kirill1303,
изначально приложение задумывалось как инструмент для оперативного исправления неточностей на карте. Для внесения заметок лично для себя существует Блокнот картографа. Если причина необходимости откладывать исправление - чьи-то ошибочные правки, внесенные по снимкам, то надо разбираться именно с ней, а не откладывать выгрузку. Снимки продолжают быть видны в Снимках местности, поэтому если вы заметите, что где-то по ним были ошибочные правки (или они отсутствовали) - пишите жалобу, будем разбираться. 
kirill1303
сегодня, 15:35
yndx-gilfanova,
снимки из приложения отображаются вместе со снимками дорог («регистраторов») из-за чего их практически не видно. В Блокноте если выгружать фотографии, то систематически (несколько лет) возникают хронические ошибки в работе вплоть до непрогрузки самого блокнота в течение нескольких месяцев.
Я как модератор уже, наверное, десятку пользователей делал замечания несоблюдения п. 3.1.2.2.2.. Думаю, было бы не лишним где-нибудь в окне информации о неточностях его процитировать.
kirill1303
сегодня, 15:45
yndx-gilfanova,
и да, о каком оперативном изменении неточностей можно говорить, если с момента выгрузки с телефона до их публикации в НЯК проходит от одного-двух до двенадцати часов?
Ewġenju
сегодня, 15:32
Ну я могу сейчас уже скинуть парочку прогулок с приложением 1, 2, 3, но на следующей неделе попытаюсь ещё поискать:)
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндексасегодня, 16:41
Ewġenju,
считать будем неточности, сделанные, начиная с сегодняшнего дня, но как пример - снимки отличные! Видно, что сбор велся концентрировано. Собирались адреса в основном?
Ivan Oblomov
сегодня, 16:01
Только на территории РФ?
Ewġenju
сегодня, 16:02
Ivan Oblomov,
На территории России и Казахстана.