Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

FAQ о мобильном приложении Народная карта

Общие вопросы

Что такое приложение Народная карта?

Приложение позволяет добавлять на Народную карту Яндекса снимки местности. Эти снимки помогают народным картографам правильно рисовать разметку, отмечать дорожные знаки, светофоры и вносить на карту уточнения.

Пешеходы могут создавать сообщения о неточностях в отдельных точках на карте и подкреплять их снимками.

Водители могут снимать дорогу, закрепив смартфон на лобовом стекле автомобиля и нажав кнопку начала съемки. Каждый снимок занимает от 300 до 500 КБ (если память смартфона заполнится, съемка прекратится). По окончании съемки отснятый материал можно сразу отправить в Народную карту, и отправленные фотографии автоматически удалятся с телефона.

Откуда мне его скачать?

Приложение можно скачать в Google Play.

Каковы минимальные системные требования для установки приложения?

На устройстве должна быть установлена операционная система Android не ниже 5-й версии.

Минимальные системные требования совпадают, но приложение все равно не устанавливается / не работает. Что делать?

Если требования совпадают, а приложение не устанавливается или не работает, обратитесь в Службу поддержки mnmaps@support.yandex.ru.

Можно ли поставить приложение на планшет/ видеорегистратор/экшен-камеру/windows-фон?

Приложение на данный момент адаптировано только для использования на смартфонах.

Есть ли версия для IOS?

Пока планов на версию для IOS у нас нет.

Для работы нужен интернет?

Для использования приложения интернет не обязателен (без доступа к интернету не отображается карта). Интернет понадобится для отправки фотографий. Так как выгрузку допустимо сделать в любой момент, отправить фотографии можно при следующем подключении к интернету.

Для работы нужен GPS?

Да, нужен. Координаты необходимы для того, чтобы фотографии привязались к определенной точке на карте. Без GPS фотографиям просто не к чему будет привязаться.

Доступно ли приложение на других языках, кроме русского?

Пока приложение доступно только на русском языке.

Есть ли более предпочтительные устройства для съемки?

Для использования приложения необходимо устройство с операционной системой Android не ниже 5-й версии, других обязательных условий нет. Предпочтительнее будет модель с хорошей камерой, большим объемом памяти и надежным аккумулятором.

Где посмотреть фотографии, сделанные в приложении, в Народной карте?



Фотографии будут храниться в  Снимках местности. Чтобы включить слой с фотографиями, в нижнем левом углу экрана необходимо нажать кнопку с фотоаппаратом.

 

Вопросы о съемке дорог



Что нужно фотографировать?

Фотографировать нужно дороги с прилегающей к ним дорожной инфраструктурой. Также можно вести боковую съемку для фотографирования вывесок организаций, адресных табличек и др.

Что нельзя фотографировать?

Нельзя фотографировать внутренние интерьеры.

Сколько памяти потребляет съемка дорог?

Один снимок занимает в среднем 300 КБ. В минуту при постоянной съемке делается примерно 80 кадров, то есть используется приблизительно 24 МБ. Соответственно, за час съемки потребляется примерно 1.5 ГБ памяти.

Зависит ли частота кадров от скорости движения?

Приложение делает один снимок каждые 10 метров. Если машина едет очень быстро, то снимки могут делаться реже из-за ограничения частоты кадров на устройстве.

Как правильнее всего снимать?

Правильнее всего закреплять телефон на лобовом стекле автомобиля горизонтально и снимать в ясную погоду. Это базовые условия для фронтальной съемки. Если же вы хотите улучшить качество фотографий и сделать более тонкую настройку, воспользуйтесь дополнительными рекомендации из поста  10 советов по использованию приложения.

Можно ли устанавливать устройство на боковое стекло автомобиля? 

Можно вести съемку как с лобового, так и с бокового стекла автомобиля — все зависит от поставленных целей. Для фотографирования дорог и дорожной инфраструктуры лучше использовать лобовое стекло. Если же нужно, чтобы в кадр попадало больше вывесок организаций, адресов и других объектов рядом с дорогами, то можно развернуть устройство в направлении обочины либо закрепить его на боковом стекле.

Как лучше поставить телефон — горизонтально или вертикально?

Приложение снимает в обоих положениях. Горизонтальная ориентация предпочтительней, так как в кадр попадает больше объектов дорожной инфраструктуры.

Что будет, если я переверну камеру и буду снимать не дорогу, а салон?

Такие снимки будут отбракованы. 

Можно ли снимать дороги с велосипеда или пешком?

Осуществлять съемку дорог технически можно и с велосипеда, и даже в пешеходном режиме, но при этом необходимо осознавать риски, связанные с недостаточной четкостью таких фотографий и возможной их отбраковкой.

Я выгрузил снимки дорог. Как скоро они появятся на карте?

Обычно фотографии публикуются в течение нескольких часов. Иногда они проходят дополнительные проверки, что может увеличить срок публикации до суток (как правило, процесс не занимает более длительного времени).

Какие проверки проходят фотографий дорог?

Сначала фотографии проходят ряд автоматических проверок. Снимки плохого качества (темные и нечеткие), а также те, что не содержат данные о картируемых объектах, отбраковываются. В некоторых случаях фотографии проходят дополнительную проверку. После того как все проверки пройдены, снимки публикуются в Народной карте.

Как удалить фотографии дорог?

Чтобы удалить фотографии дорог до их отсылки, можно перейти в меню Мои поездки и удалить поездки, которые вы не хотели бы выгружать на карту. Если выгрузка уже произошла, то для удаления фотографий вы можете обратиться в Службу поддержки mnmaps@support.yandex.ru.

 

Вопросы о передаче неточностей


Подробную инструкцию, как передавать сообщения о неточностях можно почитать здесь.

О каких неточностях я могу сообщать?

Эта функция позволяет сообщать об отсутствии объекта, который отмечен на карте, или же — о наличии объекта, который еще не нарисован. Также можно сообщать о неверных атрибутах объекта: некорректном местоположении, названии и любой другой информации об объекте. Сообщать можно о любых картируемых объектах, в том числе об адресах, о входах в здания, заборах, ориентирах и т. д.

Как мне отправить собранные сообщения о неточностях?

Необходимо воспользоваться функцией Выгрузить в Народную карту.

Как скоро переданные мной неточности отобразятся в Народной карте и будут исправлены?

Обычно неточности публикуются в Народной карте в течение нескольких минут. Затем сообщения становятся видны народным картографам. Их разбор не занимает, как правило, больше нескольких дней, но может быть осуществлен и в первые часы после публикации.

Могу ли я сам разобрать собранные мной неточности?

Публикация неточностей происходит достаточно быстро, поэтому существует вероятность, что их разберет другой народный картограф. Данные находятся в открытом доступе, чтобы исправления на карту можно было внести сразу после поступления информации об ошибке. Для корректного разбора ваших сообщений о неточностях  достаточно придерживаться базовых рекомендаций по съемке.

Могу ли я отредактировать/удалить сообщение о неточности?

Да, можете. Сообщение о неточности можно отредактировать — изменить местоположение метки, переснять фотографию или удалить — до выгрузки в Народную карту. Для этого необходимо открыть созданную метку и нажать Редактировать/Удалить


Дополнительные вопросы о выгрузке, публикации и хранении снимков в Народной карте

Я выгрузил фотографии в Народную карту, но они не опубликовались. В чем может быть причина?

Убедитесь, что прошло не менее суток с момента съемки. Если указанный срок прошел, а снимки так и не появились, то можно обратиться в Службу поддержки mnmaps@support.yandex.ru. 

Фотографии опубликовались, но не в полном объеме. В чем может быть причина?

Основная причина того, почему снимки не попали на карту — это плохое качество фотографий. Скорее всего, с кадр попало слишком много света или, наоборот, в момент съемки было слишком темно; возможно, был сбит фокус, и фотографии получились размытыми. Если вы уверены, что условия для съемки были надлежащими, вы можете обратиться в Службу поддержки с просьбой провести дополнительную проверку mnmaps@support.yandex.ru

Можно ли выгрузить свои фотографии на карту через приложение?

Такой возможности, увы, нет. Фотографии должны быть сделаны в самом приложении, так как именно в нем снимках задаются необходимые технические характеристики для последующей выгрузки.

Кто увидит мои фотографии?

Фотографии могут видеть все пользователи Народной карты в слое Снимки местности (иконка с фотоаппаратом в нижнем, левом углу экрана). Запросы на скрытие ошибочных снимков можно оставлять в данном посте.

Как долго будут храниться снимки?

Хранение снимков сейчас — условно «бессрочное». В будущем, возможно, появится необходимость очистки от неактуальных фотографий (если к конкретной точке будет привязано много других более свежих снимков).

Я заметил некачественные снимки или снимки с неверной привязкой в Народной карте. Куда мне об этом сообщить?

О некачественных снимках, а также о снимках, которые находятся в неправильном месте, можно сообщить в комментариях к данному посту. Ошибочные снимки будут удалены с карты.
 

Вопросы о дополнительных опциях

Работает ли приложение в фоновом режиме?

Да. Для включения съемки в фоновом режиме необходимо перейти в меню Настройки и включить соответствующую опцию.

Не хочу, чтобы приложение использовало мобильный интернет-трафик. Можно ли ограничить выгрузку через мобильный интернет?

Можно ограничить выгрузку фотографий через мобильный интернет, включив соответствующую опцию в меню Настройки.


Где можно использовать приложение?

Могу ли я скачать приложение, если я не в России?

Сегодня скачать приложение можно в России. Мы работаем над тем, чтобы сделать приложение доступным и в других странах.

Можно ли скачать приложение, если оно выложено не в Google Play?

Мы против скачивания приложения из сторонних источников, прежде всего из соображений безопасности. В свою очередь, Яндекс не несет ответственности за потенциальные вирусные угрозы приложения, скачанного со сторонних ресурсов.

А что если я установлю приложение в России и буду снимать за границей?

Перед использованием приложения за пределами России необходимо предварительно ознакомиться с правилами проведения съемки в конкретной стране и убедиться, что местное законодательство позволяет делать снимки и передавать их третьим лицам, в том числе иностранным компаниям на обработку.

Мы работаем над вопросом использования и публикации снимков, сделанных за пределами России. Однако не можем давать обещаний по открытию снимков в конкретных странах в ближайшее время.

Более детальная информация по странам, где урегулированы все юридические аспекты съемки, будет публиковаться в Клубе. Следите за новостями.

Будут ли опубликованы когда-нибудь мои снимки, которые я сделаю за границей?

На этот вопрос сейчас ответить сложно. Следите за новостями! В них мы будем рассказывать о странах, где снимки будут публиковаться.

 

Как отправить обратную связь / сообщить о технических неполадках

Что мне делать, если приложение вылетело/зависло?

Правильнее всего отправить сообщение разработчикам через меню Настройки в приложении (необходим почтовый клиент) или на почту mnmaps@support.yandex.ru.

В письме укажите вашу модель телефона, версию системы и постарайтесь максимально детально восстановить картину произошедшего: любые подробности о том, что происходило с устройством в момент вылета/зависания приложения, будут полезны.

Я хочу сообщить об ошибке / оставить предложение! Куда мне написать?

Вы можете отправить сообщение разработчикам через меню Настройки в приложении (необходим почтовый клиент) или оставить комментарий под данным постом.
 

Если вы не нашли ответ на свой вопрос, то оставьте его в комментариях — мы ответим на него в ближайшее время.

48 комментариев
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Survivor2007
25 февраля, 17:53
А панорамы планируете принимать?
Конкуренты уже давно умеют...

yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса26 февраля, 12:40
Survivor2007,
пока таких планов нет. 
Котик
26 февраля, 15:18
Survivor2007,
не в приоритете. Мол, оборудование для панорам дорогое и есть мало у кого.
Survivor2007
27 февраля, 11:35
Котик,
У конкурентов ПО работает с обычной камерой обычного смартфона.
Хотя да, и специализированные камеры тоже поддерживаются.
Котик
27 февраля, 12:01
Survivor2007,
вот как... А у нас какие-то отговорки придумывают
Graviton
25 февраля, 19:20
 У меня закончилась память! могу ли я заменить носитель и продолжить съёмки? смогу ли потом выгрузить снимки с обоих источников хранения данных?
dan.3dx
25 февраля, 22:02
Graviton,
Можно, но нужно с бубном потанцевать. Не помню как, но со подыхающей флешки я выгрузил снимки, перекинув на новую.
dan.3dx
25 февраля, 22:03
dan.3dx,
Важно знать, где приложение хранит снимки и засунуть их туда же. А где лежат снимки я и не помню.(
Graviton
26 февраля, 08:48
dan.3dx,
Я про то, что если просто сменить носитель на время записи а потом его снова вставить в смартфон. Будут ли они  выгружаться ?
dan.3dx
26 февраля, 10:07
Graviton,
Скорее всего да, но я не уверен. Если приложение не сбивает путь сохранения при смене носителя - должно.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса26 февраля, 12:38
Graviton,
Да, можно поставить новый носитель. При выгрузке необходимо снова вставить старый носитель, чтобы данные с него сгрузились. Все должно получиться. Если что-то пойдет не так, дайте нам, пожалуйста, об этом знать :)
Ideally Map
25 февраля, 22:56
Xiaomi Redmi 5A
Фотографии будут записываться на внешний хранитель?
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса26 февраля, 12:39
☭ Ideally Map,
уточните, пожалуйста, что подразумевается под внешним хранителем?)
Ideally Map
26 февраля, 23:54
yndx-gilfanova,
Я имел в виду SD-карту. Я уже с этим разобрался. Спасибо!
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса27 февраля, 10:47
☭ Ideally Map,
отлично! ;)
Ewġenju
26 февраля, 13:23
Почему такая большая задержка при поиске моего местоположения, иногда приходится ждать около минуты чтобы метка была хотя бы рядом со мной. Вот пример когда мое местоположение не хотело находится и разница где был я и находилась метка была 85 метров. И это только при сообщении о не точности.
Котик
26 февраля, 15:21
Ewġenju,
а потом говорят, что железки и ЛЭП не нужны для ориентирования, потому что есть GPS. А когда я говорю, что иногда нахождение местоположения по GPS занимает 30 минут в других приложениях (а Яндекс.Карты столько не ждут, выдают ошибку), никто внимания не обращает.


А зачем? Через одного бизнесмены и менеджеры, тем более в Москве, могут себе позволить дорогие телефоны с хорошим GPS и новым андроидом.


Как раз сегодня хотел посмотреть ж/д маршрут на карте, замерить расстояние. Не слишком удобно, честно говоря.
Обновлено 26 февраля, 15:23
Семён Федотов
26 февраля, 20:28
Ewġenju,
зависит от телефона, версии ОС и наличия/отсутствия GLONASS.
Также из своего опята могу сказать, что, как ни странно, если сначала подключить телефон к Wi-Fi, а затем зайти в Геотрекер или другое приложение, определяющее местоположение, то координаты подхватяться быстрее. Wi-Fi, конечно же, потом можно выключить. Не знаю, с чем это связано, но у меня на трёх телефонах, которыми я пользовался, всё вот так.
hermansochi
26 февраля, 20:48
Семён Федотов,
A-GPS
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса27 февраля, 11:07
Ewġenju,
GPS  поиск мало зависит от самого приложения. Тут имеет значение и само устройство, и интенсивность покрытия на конкретной территории. Тем не менее, мы работаем над тем, чтобы улучшать точность позиционирования.
r-victor@tut.by
26 февраля, 14:05
А что, белорусам приложение не доступно?
?
26 февраля, 14:18
r-victor@tut.by,
нет
r-victor@tut.by
26 февраля, 14:23
?,
А чаму?
Комментарий удалён
r-victor@tut.by
26 февраля, 15:47
Котик,
Вот что значит "Народная карта" и союз двух братских народов!
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса27 февраля, 11:05
r-victor@tut.by,
пока приложение недоступно в Беларуси, но мы работаем над расширением географии :) Следите за новостями!
Тимофей
26 февраля, 17:05
А из окна трамвая можно снимать? )
Обновлено 26 февраля, 17:05
hermansochi
26 февраля, 20:53
Тимофей,
что может помешать?
Илья73
28 февраля, 10:38
hermansochi,
 Тряска + грязные окна - следовательно не чёткие снимки,
к тому же быстро проносящиеся у самого окна объекты чёткости не прибавляют.
Снимал видео с вела на регистратор - пока по асфальту едешь ничего
на грунт заезжаешь трясёт и кадры размывает а часто чёткости и так 
не хватает что бы вывески номера домов прочесть.
Впрочем у вас получается найти чистое окно и  снимать и  снимать с рук.



yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса27 февраля, 11:04
Тимофей,
из окна трамвая еще никто не пробовал снимать. Если будет такой опыт, обязательно поделитесь результатом :)
Тимофей
11 марта, 15:11
yndx-gilfanova,
Попробовал, но пока только вертикально.
Их минусов, грязные окна и искажения снимков из за стекла.


https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/59420304?z=18&ll=58.961728%2C53.366256&l=nk%23sat
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса13 марта, 12:24
Тимофей,
наиболее существенным недостатком здесь, как кажется, является  стекло, из-за которого все изображения выглядят недостаточно четкими. Плюс - место съемки находится в отдалении от боковой части дороги, и из-за чего сложнее распознавать дорожную инфраструктуру и вывески. Но спасибо за то, что провели эксперимент! Теперь у нас есть пример съемки из трамвая.
SGNURLAT
26 февраля, 18:41
у меня ГУ Android 6.0 Процессор Intel Sofia3g. приложение не хочет устанавливаться. ни в какую.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса27 февраля, 11:10
SGNURLAT,
уточните, пожалуйста, какое устройство вы используете? И на всякий случай уточню: установка происходит в пределах России?
SGNURLAT
27 февраля, 14:52
yndx-gilfanova,
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=778259&st=2740#entry82801546

Казань
Обновлено 27 февраля, 14:53
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса28 февраля, 13:46
SGNURLAT,
благодарю! Приложение работает только на смартфонах :)
SGNURLAT
27 февраля, 20:20
54.438547, 50.814862 - 54.439766, 50.816775 этой дороги зимой нет. так что снимки расположили не верно. эти снимки дороги которая идет рядом.
я думал вы и располагаете по координатам, а получается не совсем так...
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса13 марта, 12:55
SGNURLAT,
 на схеме отсутствует участок дороги в том месте (54.438220, 50.814494), где проехал автомобиль, а механизм привязывает снимки к существующим дорогам. Транспортное средство повернуло, поэтому снимки привязались к участку дороги, идущей по направлению движения.

Данная дорога с первого взгляда картирована избыточно, так как по правилам мы не рисуем дополнительные дороги, проходящие рядом с домами. Поэтому если в месте, где сейчас отсутствует участок дороги, можно проехать, то лучше нарисовать дорогу там, а ту, что идет рядом с домами - удалить.

Снимки с ошибочной привязкой будут скрыты. Спасибо!


Обновлено 13 марта, 12:55
Турист
2 марта, 17:09
Вот ссылка https://www.microsoft.com/ru-ru/store/b/home?rtc=1 Заходи, если есть лицензия и учётная запись, и качай себе на доброе здоровье виндовую версию Яндекс Карта. Да, это не МЯК, и не НЯК. Это совсем другое приложение. Это только посмотреть и удивиться.
По поводу самодельных панорам и всей этой возни со снимками дорог и прочего хочется сказать, да цензурного слова к этому нет. Даже у крутейшего смартфона объектив камеры неизвестного производителя. Качество объектива ниже плинтуса, фокусировка, зум и стабилизация чисто формальные функции. Что даст съёмка гиперфокальным объективом, да через запылённое лобовое стекло? Нет, лучше уж по-старинке. Фотоаппаратом, на диск или в социальную сеть, и к сотруднику Яндекса с просьбой: "Взгляни и поправь". Ни кто, из них(сотрудников) ни разу не отказал в помощи. Посмотрели, исправили и нанесли!
Ой, а про съёмку за границей это вообще отпад. Весь Ютуб завален видео о том, как там пользуются Яндекс Навигатором и Яндекс Картой. А народные умельцы это же вообще клуб "Очумелые ручки"! На ихний бортовой компьютер устанавливают наш Яндекс Навигатор, и что характерно, всё-то у народных умельцев работает, всё показывает исправно.
Да, по телевизору на прошлой неделе передали новость. Их президент пригрозил нам отключением от всемирного интернета. Сбудется ли угроза или нет, но Яндексу пора подумать о том, чтобы восстановить скачивание программ Яндекса с сервера Яндекса, а не с американского сервера Google. Пора вспомнить пожелание нашего президента о национальной информационной безопасности.
Занозин Денис
4 марта, 00:22
Cвязи с чем не предусмотрено разработка приложения для ios? 
podmotal
4 марта, 08:58
Занозин Денис,
очевидно, в связи с малой распространенностью этой ОС среди народных картографов.
mrDoSTR
5 марта, 10:17
Распознаются ли все шесть типов знака "Начало населенного пункта" номера 5.23.1-5.26?
Если нет(мне кажется, что нет), то когда они начнут распознаваться?
Обновлено 5 марта, 10:18
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса13 марта, 17:31
mrDoSTR,
распознается знак начала населенного пункта (5.23.1). О точных сроках появления новых распознаваемых знаках сложно ответить. Следите за новостями! :)
?
10 апреля, 12:43
не поддерживается на вашем устройстве, андроид 4.4.2
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса12 апреля, 14:20
?,
увы, не поддерживается. Для установки необходим Андроид не ниже 5-й версии.
tmbvavan68
12 мая, 18:22
район МЖК в Тамбове не обновлялся несколько лет! я отправил фото 10,05,2019г, В нес поправки о неточностях и дополнениях Но так не чего и не изменилось. Имеет ли смысл продолжать!?
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса5 августа, 16:29
tmbvavan68,
уточните, пожалуйста, как именно вы передаете неточности? Используете соответствующую функцию или функцию Заснять дорогу? В районе квартала МЖК нет снимков, сообщающих о неточностях. Есть обычные снимки, сделанные с помощью функции Заснять дорогу. Чтобы по вашему снимку внесли исправления другие пользователи, необходимо использовать функцию Сообщить о неточности на карте.  При этом, в истории ваших правок есть только две, и они приняты модератором.
Обновлено 5 августа, 16:31
Андрей Моторный
19 июля, 07:55
Как заставить приложение не строить маршрут по дорогам с плохим покрытиям
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса5 августа, 16:13
Андрей Моторный,
вопрос не по теме. Приложение не строит маршруты, но его можно использовать для съемки дорог, чтобы сообщать об их актуальном состоянии. Например, по снимкам можно определить наличие/отсутствии твердого покрытия и судить о состоянии.  Впоследствии снимки помогут задать участкам дорог такое сочетание атрибутов, которое оптимизирует маршрут.