FAQ о мобильном приложении Народная карта

Общие вопросы



Что такое приложение Народная карта?

Приложение позволяет добавлять на Народную карту Яндекса снимки местности. Эти снимки помогают народным картографам правильно рисовать разметку, отмечать дорожные знаки, светофоры и вносить на карту уточнения.



Пешеходы могут создавать сообщения о неточностях в отдельных точках на карте и подкреплять их снимками.



Водители могут снимать дорогу, закрепив смартфон на лобовом стекле автомобиля и нажав кнопку начала съемки. Каждый снимок занимает от 300 до 500 КБ (если память смартфона заполнится, съемка прекратится). По окончании съемки отснятый материал можно сразу отправить в Народную карту, и отправленные фотографии автоматически удалятся с телефона.



Откуда мне его скачать?



Приложение можно скачать в Google Play.



Каковы минимальные системные требования для установки приложения?



На устройстве должна быть установлена операционная система Android не ниже 5-й версии.



Минимальные системные требования совпадают, но приложение все равно не устанавливается / не работает. Что делать?



Если требования совпадают, а приложение не устанавливается или не работает, обратитесь в Службу поддержки mnmaps@support.yandex.ru.

Можно ли поставить приложение на планшет/ видеорегистратор/экшен-камеру/windows-фон?

Приложение на данный момент адаптировано только для использования на смартфонах.

Есть ли версия для IOS?

Пока планов на версию для IOS у нас нет.

Для работы нужен интернет?



Для использования приложения интернет не обязателен (без доступа к интернету не отображается карта). Интернет понадобится для отправки фотографий. Так как выгрузку допустимо сделать в любой момент, отправить фотографии можно при следующем подключении к интернету.

Для работы нужен GPS?

Да, нужен. Координаты необходимы для того, чтобы фотографии привязались к определенной точке на карте. Без GPS фотографиям просто не к чему будет привязаться.

Доступно ли приложение на других языках, кроме русского?

Пока приложение доступно только на русском языке.

Есть ли более предпочтительные устройства для съемки?

Для использования приложения необходимо устройство с операционной системой Android не ниже 5-й версии, других обязательных условий нет. Предпочтительнее будет модель с хорошей камерой, большим объемом памяти и надежным аккумулятором.



Где посмотреть фотографии, сделанные в приложении, в Народной карте?







Фотографии будут храниться в Снимках местности. Чтобы включить слой с фотографиями, в нижнем левом углу экрана необходимо нажать кнопку с фотоаппаратом.





Вопросы о съемке дорог







Что нужно фотографировать?

Фотографировать нужно дороги с прилегающей к ним дорожной инфраструктурой. Также можно вести боковую съемку для фотографирования вывесок организаций, адресных табличек и др.

Что нельзя фотографировать?

Нельзя фотографировать внутренние интерьеры.



Сколько памяти потребляет съемка дорог?

Один снимок занимает в среднем 300 КБ. В минуту при постоянной съемке делается примерно 80 кадров, то есть используется приблизительно 24 МБ. Соответственно, за час съемки потребляется примерно 1.5 ГБ памяти.



Зависит ли частота кадров от скорости движения?



Приложение делает один снимок каждые 10 метров. Если машина едет очень быстро, то снимки могут делаться реже из-за ограничения частоты кадров на устройстве.



Как правильнее всего снимать?

Правильнее всего закреплять телефон на лобовом стекле автомобиля горизонтально и снимать в ясную погоду. Это базовые условия для фронтальной съемки. Если же вы хотите улучшить качество фотографий и сделать более тонкую настройку, воспользуйтесь дополнительными рекомендации из поста 10 советов по использованию приложения.



Можно ли устанавливать устройство на боковое стекло автомобиля?

Можно вести съемку как с лобового, так и с бокового стекла автомобиля — все зависит от поставленных целей. Для фотографирования дорог и дорожной инфраструктуры лучше использовать лобовое стекло. Если же нужно, чтобы в кадр попадало больше вывесок организаций, адресов и других объектов рядом с дорогами, то можно развернуть устройство в направлении обочины либо закрепить его на боковом стекле.

Как лучше поставить телефон — горизонтально или вертикально?

Приложение снимает в обоих положениях. Горизонтальная ориентация предпочтительней, так как в кадр попадает больше объектов дорожной инфраструктуры.

Что будет, если я переверну камеру и буду снимать не дорогу, а салон?

Такие снимки будут отбракованы.

Можно ли снимать дороги с велосипеда или пешком?

Осуществлять съемку дорог технически можно и с велосипеда, и даже в пешеходном режиме, но при этом необходимо осознавать риски, связанные с недостаточной четкостью таких фотографий и возможной их отбраковкой.



Я выгрузил снимки дорог. Как скоро они появятся на карте?

Обычно фотографии публикуются в течение нескольких часов. Иногда они проходят дополнительные проверки, что может увеличить срок публикации до суток (как правило, процесс не занимает более длительного времени).



Какие проверки проходят фотографий дорог?

Сначала фотографии проходят ряд автоматических проверок. Снимки плохого качества (темные и нечеткие), а также те, что не содержат данные о картируемых объектах, отбраковываются. В некоторых случаях фотографии проходят дополнительную проверку. После того как все проверки пройдены, снимки публикуются в Народной карте.

Как удалить фотографии дорог?

Чтобы удалить фотографии дорог до их отсылки, можно перейти в меню Мои поездки и удалить поездки, которые вы не хотели бы выгружать на карту. Если выгрузка уже произошла, то для удаления фотографий вы можете обратиться в Службу поддержки mnmaps@support.yandex.ru.





Вопросы о передаче неточностей



Подробную инструкцию, как передавать сообщения о неточностях можно почитать здесь.



О каких неточностях я могу сообщать?



Эта функция позволяет сообщать об отсутствии объекта, который отмечен на карте, или же — о наличии объекта, который еще не нарисован. Также можно сообщать о неверных атрибутах объекта: некорректном местоположении, названии и любой другой информации об объекте. Сообщать можно о любых картируемых объектах, в том числе об адресах, о входах в здания, заборах, ориентирах и т. д.



Как мне отправить собранные сообщения о неточностях?

Необходимо воспользоваться функцией Выгрузить в Народную карту.



Как скоро переданные мной неточности отобразятся в Народной карте и будут исправлены?

Обычно неточности публикуются в Народной карте в течение нескольких минут. Затем сообщения становятся видны народным картографам. Их разбор не занимает, как правило, больше нескольких дней, но может быть осуществлен и в первые часы после публикации.

Могу ли я сам разобрать собранные мной неточности?



Публикация неточностей происходит достаточно быстро, поэтому существует вероятность, что их разберет другой народный картограф. Данные находятся в открытом доступе, чтобы исправления на карту можно было внести сразу после поступления информации об ошибке. Для корректного разбора ваших сообщений о неточностях достаточно придерживаться базовых рекомендаций по съемке.



Могу ли я отредактировать/удалить сообщение о неточности?

Да, можете. Сообщение о неточности можно отредактировать — изменить местоположение метки, переснять фотографию или удалить — до выгрузки в Народную карту. Для этого необходимо открыть созданную метку и нажать Редактировать/Удалить.



Дополнительные вопросы о выгрузке, публикации и хранении снимков в Народной карте

Я выгрузил фотографии в Народную карту, но они не опубликовались. В чем может быть причина?

Убедитесь, что прошло не менее суток с момента съемки. Если указанный срок прошел, а снимки так и не появились, то можно обратиться в Службу поддержки mnmaps@support.yandex.ru.

Фотографии опубликовались, но не в полном объеме. В чем может быть причина?

Основная причина того, почему снимки не попали на карту — это плохое качество фотографий. Скорее всего, с кадр попало слишком много света или, наоборот, в момент съемки было слишком темно; возможно, был сбит фокус, и фотографии получились размытыми. Если вы уверены, что условия для съемки были надлежащими, вы можете обратиться в Службу поддержки с просьбой провести дополнительную проверку mnmaps@support.yandex.ru

Можно ли выгрузить свои фотографии на карту через приложение?

Такой возможности, увы, нет. Фотографии должны быть сделаны в самом приложении, так как именно в нем снимках задаются необходимые технические характеристики для последующей выгрузки.

Кто увидит мои фотографии?

Фотографии могут видеть все пользователи Народной карты в слое Снимки местности (иконка с фотоаппаратом в нижнем, левом углу экрана). Запросы на скрытие ошибочных снимков можно оставлять в данном посте.

Как долго будут храниться снимки?

Хранение снимков сейчас — условно «бессрочное». В будущем, возможно, появится необходимость очистки от неактуальных фотографий (если к конкретной точке будет привязано много других более свежих снимков).



Я заметил некачественные снимки или снимки с неверной привязкой в Народной карте. Куда мне об этом сообщить?



О некачественных снимках, а также о снимках, которые находятся в неправильном месте, можно сообщить в комментариях к данному посту. Ошибочные снимки будут удалены с карты.



Вопросы о дополнительных опциях



Работает ли приложение в фоновом режиме?



Да. Для включения съемки в фоновом режиме необходимо перейти в меню Настройки и включить соответствующую опцию.



Не хочу, чтобы приложение использовало мобильный интернет-трафик. Можно ли ограничить выгрузку через мобильный интернет?



Можно ограничить выгрузку фотографий через мобильный интернет, включив соответствующую опцию в меню Настройки.





Где можно использовать приложение?

Могу ли я скачать приложение, если я не в России?

Сегодня скачать приложение можно в России. Мы работаем над тем, чтобы сделать приложение доступным и в других странах.

Можно ли скачать приложение, если оно выложено не в Google Play?

Мы против скачивания приложения из сторонних источников, прежде всего из соображений безопасности. В свою очередь, Яндекс не несет ответственности за потенциальные вирусные угрозы приложения, скачанного со сторонних ресурсов.

А что если я установлю приложение в России и буду снимать за границей?

Перед использованием приложения за пределами России необходимо предварительно ознакомиться с правилами проведения съемки в конкретной стране и убедиться, что местное законодательство позволяет делать снимки и передавать их третьим лицам, в том числе иностранным компаниям на обработку.

Мы работаем над вопросом использования и публикации снимков, сделанных за пределами России. Однако не можем давать обещаний по открытию снимков в конкретных странах в ближайшее время.

Более детальная информация по странам, где урегулированы все юридические аспекты съемки, будет публиковаться в Клубе. Следите за новостями.

Будут ли опубликованы когда-нибудь мои снимки, которые я сделаю за границей?

На этот вопрос сейчас ответить сложно. Следите за новостями! В них мы будем рассказывать о странах, где снимки будут публиковаться.





Как отправить обратную связь / сообщить о технических неполадках

Что мне делать, если приложение вылетело/зависло?

Правильнее всего отправить сообщение разработчикам через меню Настройки в приложении (необходим почтовый клиент) или на почту mnmaps@support.yandex.ru.

В письме укажите вашу модель телефона, версию системы и постарайтесь максимально детально восстановить картину произошедшего: любые подробности о том, что происходило с устройством в момент вылета/зависания приложения, будут полезны.

Я хочу сообщить об ошибке / оставить предложение! Куда мне написать?

Вы можете отправить сообщение разработчикам через меню Настройки в приложении (необходим почтовый клиент) или оставить комментарий под данным постом.

