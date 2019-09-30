Неделя сбора неточностей в приложении — итоги

Привет, картографы!



Подводим итоги первого совреда по сбору сообщений о неточностях в приложении.

20 сентября мы предложили актуализировать карту местности, где вы живете, непривычным способом, а именно — собирая данные прямо на своем пути. Считаем, что эксперимент удался, так как всего за неделю мы получили от вас более двух тысяч неточностей, что в 4 раза больше, чем за аналогичный прошлый период. Причем последние два дня стали рекордными по сбору: за прошедшие выходные было собрано почти половина всех данных. 28 сентября было передано почти 600 сообщений, что в 6 раз больше, чем в обычные дни!

Процесс поиска и передачи неточностей — это сбор живых данных, где необходимо присутствие народного картографа на местности, а значит для всех сообщений требуется время для небольшого путешествия. Поэтому мы считаем, что 2000 тысячи отправленных неточностей — это очень большая цифра, где каждое сообщение является максимально актуальным подтверждением с местности, которое показывает реальное положение дел.



В совреде приняли участие 74 народных картографа. Большинство отправляли единичные сообщения, но были и те, кто занимался сбором целенаправленно — заглядывал в каждый уголок и даже делился с нами результатами своих прогулок.



Так, например, была обновлена вся центральная часть Исилькуля — благодаря местному народному модератору Ewġenju.

Народные картографы из Казахстана также принимали участие. Так, прошли прогулки в Алматы и Атырау. По пути картограф Rashid86 наткнулся на открытый люк, о чем сообщил, куда следует :)







Народный картограф Ideally Map исследовал один из районов Москвы. Во время прогулки заметил перекрытую дорогу, поэтому заодно сообщил о перекрытии.





В этом совреде есть и свои лидеры. Четверо участников собрали больше всего неточностей. Ими стали:



1. nogo1986 — 782

2. Ewġenju — 328

3. Ideally Map — 154

4. Alexxegorov — 143



Что в основном замечали картографы на местности? Адресные таблички, тротуары, вывески организаций, парковки, дорожные знаки, препятствия на дорогах, пешеходные переходы, входы и заборы — все, что важно не только пешеходу, но и автомобилисту.





Благодаря внимательным взглядам опытных пользователей, имеющих опыт в картировании, карта наполнилась деталями, которые делают ее максимально точной. Можно смело сказать: там, где живут и гуляют с приложением картографы, карта совпадает с действительностью! Конечно, в конкретный момент времени.



Благодарим всех, кто принял участие в совреде намеренно или случайно, а также делился своим мнением о приложении в комментариях! Надеемся, что это не первый подобный совред и в будущем мы сможем погулять еще более масштабно.